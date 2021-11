POSTA! - CARO DAGO, NO GREEN PASS, LAMORGESE: "CONFIDO NEL SENSO CIVICO DEI MANIFESTANTI". MA CERTO, RACCOGLIERANNO LE DEIEZIONI CANINE E GETTERANNO CARTACCE E LATTINE NEI CASSONETTI - BIELORUSSIA, IL PRESIDENTE LUKASHENKO MINACCIA L'UE: "NIENTE GAS, SE INTRODUCE NUOVE SANZIONI". C'È LO ZAMPINO DI GRETA THUNBERG?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

luciana lamorgese 1

Caro Dago, No Green pass, Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti". Ma certo, raccoglieranno le deiezioni canine e getteranno cartacce e lattine nei cassonetti...

E. Moro

alexander lukashenko

Lettera 2

Caro Dago, Lukashenko minaccia di chiuderci il gas? Chissenefrega, ci attaccheremo al gasdotto di Biden!

Jantra

meme su giorgia meloni e richard gere

Lettera 3

Caro Dago, chissà se i magistrati polacchi (su sollecitazione di quelli italiani) apriranno un fascicolo contro il loro governo che, ricorrendo anche alla forza, sta impedendo ai migranti di entrare nel loro paese.

E chissà se Richard Gere, Rubio, e gli altri amanti dei selfie, sono in viaggio per portare la loro solidarietà ai migranti bloccati alla frontiera (facile protestare contro Salvini!).

FB

sergio mattarella all'incontro sul ventennale dalla morte di giovanni leone

Lettera 4

Caro Dago, Quirinale, Mattarella: "Anche Leone chiese la non rieleggibilità del presidente della Repubblica". E perché non lo ha detto prima della rielezione di Napolitano?

Lucio Breve

Caro Dago, 2.500 nuovi disoccupati "Navigator a vista" in cerca di lavoro... Però, in compenso, i 5 Stelle che hanno avuto la brillante idea occupazionale, nel frattempo, sono affondati...

P.F.V.

Vaccino Covid

Lettera 6

Caro DagoSpecchio, mettiamola così.

Gli scienziati hanno dimostrato che il Covid esiste e il Covid ha dimostrato che gli scienziati non esistono.

Mikkke

Lettera 7

Speranza: "Adesso bisogna correre con le terze dosi". No Signor Ministro. Con tutto il rispetto io quando vado a correre ho già lo smartphone sul braccio e la borraccetta con l'acqua in mano, di portarmi dietro anche la fiala con il vaccino non me la sento proprio...

S.d.A.

Lettera 8

Si riapre la guerra per il posto in parlamento lasciato libero dall'eletto sindaco di Roma, obbligato a mollare la poltrona da deputato. Tutti a sgomitare per lo scranno da 18.000 € mensili e mettere un'ipoteca per la prossima legislatura.

enrico letta

Se Letta s'è rimediato un posto in parlamento con le suppletive di Siena, ora la candidatura al collegio sicuro di Roma centro, storica roccaforte piddina, toccherebbe a chi ha fatto una cortesia istituzionale al Pd non candidando nessuno del 5 stelle nelle suppletive del collegio di Roma Primavalle.

Ma il posto fa gola a tanti, tra ex sindaci ed ex presidenti del consiglio la guerra è aperta.Trombati d'Italia divisi nella lotta per la poltrona e la pagnotta.

Signoramia

Lettera 9

Caro Dago, manovra, stretta sui controlli sul Reddito di cittadinanza: dalla residenza ai patrimoni all'estero. Come no, spenderanno migliaia di euro in controlli per singolo individuo, per poi dare 500 euro al mese.

U.Delmal

Lettera 10

GRETA THUNBERG

Caro Dago, Bielorussia, il presidente Lukashenko minaccia l'Ue: "Niente gas, se introduce nuove sanzioni". C'è lo zampino di Greta Thunberg?

Piero Nuzzo

Lettera 11

Caro Dago, Cop26, Draghi: "La nostra credibilità dipende dalle azioni, non dalle parole". Appunto. Ecco perché tocca dire che Greta Thunberg e Vanessa Nakate hanno 10 mila volte ragione!

J.R.

no green pass in piazza duomo a milano 2

Lettera 12

Caro Dago, No Green pass e no vax, da circa una settimana è stato innalzato il livello protezione nei confronti di Mario Draghi. Il problema non è quanti uomini si destinano alla sicurezza, ma chi li manovra. E la ministra Luciana Lamorgese ha già dimostrato, in più occasioni, tutta la sua inadeguatezza al riguardo.

Martino Capicchioni

Lettera 13

Dago Magister vitae, in un promo di un talk show di Rete4 appare (negli ultimi frame) il conduttore con la mascherina chirurgica che copre solo la bocca.

Forse vogliono attirare, per fare audience, le persone (purtroppo tante) che la indossano in quel modo assolutamente inutile e stupido? Oppure devo pensare che è la rappresentazione del livello del programma? Ultima ipotesi: è il naso che urla "libertà libertà". Mah!

Un suddito

Lettera 14

roberto speranza foto di bacco (8)

Caro Dago, Manovra, il ministro Speranza: "Due miliardi di euro per il fondo per l'edilizia sanitaria. È un altro passo avanti per costruire un Servizio sanitario più forte". Ma se fanno sbarcare 800 migranti a botta, il numero degli utenti aumenterà a dismisura e saremo di nuovo daccapo. Non vi sarà alcun miglioramento del servizio.

Mario Canale

Lettera 15

Caro Dago,

stiamo importando dall’America tutte le migliori iniziative, dalla festa di Halloween (satanica, dice qualcuno) agli studenti di non so quale liceo che vanno a scuola con la gonna per lottare contro la “mascolinità tossica”. Ottimo, ma perché fermarsi?

halloween

Gli americani rimuovono o buttano giù le statue dei loro padri fondatori, Colombo, Jefferson, Theodore Roosevelt. Prendiamo esempio! È arrivato il tempo di buttare giù i monumenti a Cavour, noto guerrafondaio, e a Vittorio Emanuele II, che represse il brigantaggio del Sud. E magari anche Garibaldi, che da vecchio amoreggiava con una ragazza di 17 anni.

L. A. Voisin

Lettera 16

Esercitazioni militari Russia e Bielorussia 2

Caro Dago, gli Usa avvertono l'Europa: "La Russia potrebbe invadere l'Ucraina". Chissà se si sono accorti che da tempo l'Africa sta invadendo l'Italia!

Tommy Prim

Lettera 17

Caro Dago,

quello che mi sorprende di più nel caso del piccolo Eitan, sopravvissuto alla caduta della cabinovia del Mottarone e rapito poi dal nonno materno per essere portato in Israele, è la rapidità con cui la giustizia israeliana ha risolto il problema sia in primo grado sia in appello nel giro di poche settimane.

EITAN CON I NONNI

Se la questione fosse stata di competenza della giustizia italiana solo per avere una sentenza di primo grado ci sarebbero voluti anni di attesa e la sentenza definitiva sarebbe arrivata con Eitan già maggiorenne.

Shmuel Peleg

Per contro in Israele, nello stesso tempo con cui un giudice italiano è riuscito ad emettere un mandato di cattura internazionale a carico del rapitore del bambino, i giudici hanno deciso in prima istanza ed in appello che Eitan deve ritornare in Italia.

Forse, se si vuole effettivamente riformare la giustizia in Italia il nostro legislatore avrebbe molto da imparare da come funziona la giustizia in Israele.

Pietro Volpi

Crisi migranti Polonia Bielorussia

Lettera 18

Caro Dago, caro energia, Ue: "Bielorussia non usi gas come mezzo per ricattare". Che idioti! Come stanno facendo loro a Bruxelles con le sanzioni? Chi la fa l'aspetti.

Eli Crunch

Lettera 19

Caro Dago, No Green pass, la ministra Lamorgese: "Confido nel senso civico dei manifestanti". Noi si era capito che avendo confidato fino ad ora, con i ben noti risultati, avesse deciso di passare finalmente alle vie di fatto... Ma forse abbiamo peccato di ottimismo.

Giuliano

Lettera 20

Caro D due cose:

La prima:

no green pass a roma 1

poi dicono che i milanesi non sono fondamentalmente dei provincialotti: a Roma, la tanto bistrattata Roma, sono decenni che si resiste alle manifestazioni selvagge (anche di milioni di persone), senza menarsela troppo, senza stare troppo a lamentarsi. A loro sono bastate due settimane, e il governo è dovuto intervenire per vietarle, altrimenti sarebbero impazziti. Mamma mia, saranno pure a loro agio nel loro mondo farlocco di fica, moda e design, ma qui giù nella vita reale annegano in 10 minuti.

Irene Tinagli

La seconda:

abbiamo finalmente capito perchè il PD è restio, nonostante gli annunci, a concedere alle donne iscritte ruoli di potere: c'è il rischio che queste poi evidenzino la mediocrità e il poco coraggio dei maschietti, quando non arrivino proprio a prenderli a sculacciate, tipo la mitica Irene Tinagli con Letta II: andato a Bruxelles convinto di fare questo e quello (far entrare i grillini nei socialisti) e ritrovatosi, dopo sonora tirata di orecchie ("No accelerazioni no improvvisazioni, non facciamo altri pasticci" ) a dover rimangiarsi tutto.

Viva la Tinagli! Dio la benedoca!

Salut'

Wynona's Big Brown Beaver

Lettera 21

massimo gramellini

D’Agostino non puoi censurarmi sempre e comunque quando attacco qualche giornalista! Che paura hai? Hai le mie coordinate e quando scrivo lo faccio seguendo la mia coscienza che è libera e si sottomette solo alla Parola di nostro Signore Gesù Cristo. Capisco che sta premessa è roboante però almeno dico ciò che penso, cosa che faccio anche con i vari giornalisti che si guardano bene dal rispondere sul punto.

A parte alcune lodevoli eccezioni di alto livello. Al dunque. Ho letto il solito intruglio alla caffeina del tale Gramellini che ogni giorno che Dio manda in terra ci “terrorizza” con la sua visione del mondo che pensa essere la mejo de tutti.

MASSIMO GRAMELLINI

Il buon gramelot non sa che in molti come me pensano che non devono imparare proprio nulla da lui - in ogni ambito anche personale - e anzi vorrebbero leggere qualche altro al posto suo. Lo dico senza alcuna acrimonia (tranquillo D’Agostino!) e arrivo all’oggi.

Quel commento sulla vicenda della professoressa di Venezia che - a differenza di gramelot - segue i ragazzi ogni giorno da anni è l’estratto, il succo, di cosa sia oggi un progressista di sinistra con tutte le sue visioni: femminismo, senso di inferiorità rispetto alle donne, considerare l’approccio sessuale dei maschi uguale a quello delle donne etc etc .

Piena totale solidarietà alla prof di Venezia quindi: in laguna il caffè gramellino!

Mi fermo qui per non essere tagliato, e concludo con un invito amichevole a Massimo Gramellini (un insopportabile maschietto alla Fabio Fazio): prenditi una vacanza di qualche mese. Cercheremo di sopravvivere senza il caffè che ci propini, magari bevendone un paio al bar.

Luciano