Lettera 1

Stimato Dago,

SPESA MILITARE

Putin se la ride davanti ai travicelli piddini, che, dando ascolto al nulla appulo, hanno rinviato a babbo ucraino morto, nel 2028, il raggiungimento del 2% del PIL per le spese militari.

Giancarlo Lehner

Lettera 2

Esimio Dago,

intervistato da "Le Iene", Gian Piero Ventura (ex C.T. della Nazionale di calcio) ha dichiarato: “È da più di quattro anni che mi porto un dolore dentro. E questo dolore giovedì, con la sconfitta dell’Italia con la Macedonia, è tornato intenso come quattro anni fa".

Per commentare, ci vorrebbe il Trio Medusa che, sempre a "Le Iene", cantava: "Questa è proprio una ca..., una vera cazza..., una grande gigantesca strepitosa cazzata!".

A parte gli inglesi, solo due italiani possono legittimamente gioire per la sconfitta dell'Italia: lo scommettitore che ha vinto 110.000 euro indovinando il risultato, e Gian Piero Ventura che, considerando come è stato trattato, ha tutto il diritto di sentire quanto meno mitigato il proprio "dolore" (in tedesco si dice "Schadenfreude").

Bobo

Lettera 3

Caro Dago,

riassumendo, Draghi telefona a Putin e questi gli chiede di fare la pace con Conte.

Cordiali saluti.

Dr. Khru.

Lettera 4

Caro Dago, colloqui Mosca-Kiev, al momento nessun cessate il fuoco. Ma a noi italiani interessa di più che non ci sia nessun cessate il gas.

La Lega dei Giusti

Lettera 5

Dago top Bank,

dare rublo vedere petrolio, gas, utility e tutto il cucuzzaro, decretò Vladimiro. Essendo il multiplo del copeco una valuta con minima circolarità bancaria, non potendone stampare tanta di nuova come il dollaro occorrerà fare il cambio immateriale a Mosca a prezzi non concordati dall'andamento del mercato delle valute ma al valore prefissato da Vladimiro e soci.

È una solitaria pensata dell'Orso cattivo nessuno se lo aspettava o quella alleanza che Churchill illustrava: soldi americani, strategia inglese e soldati russi la Vittoriosa di 75 anni fa si è ricomposta per ripapparsi l'Europa?

Ciao

- peprig -

Lettera 6

Caro Dago,

se i resoconti dei mass media rispondono al vero, spesso bisogna dubitare, non trovo nulla di strano che una donna possa avere una relazione con un diciannovenne. Il ragazzo è adulto e vaccinato, anzi oggi giorno sono adulti e vaccinati anche a 16 anni, spesso sono anche teppisti.

Il fatto che sia la preside della sua scuola non cambia nulla, poiché la valutazione del ragazzo viene fatta dai professori e non dalla preside. Sarebbe stato censurabile se fosse stato minorenne.

Vediamo in giro coppie con una differenza di età anche di cinquant'anni e i media non criticano la differenza e non danno un risalto negativo solo perché sono vip.

Avere una donna di una certa età che insegna il sesso è una fortuna che non mi è capitata durante la mia fanciullezza, ho 84 anni, e invidio benevolmente il ragazzo e mi congratulo con la preside se l'insegnamento è stato utile e proficuo per il ragazzo.

Annibale Antonelli

Lettera 7

La politica non conosce i “piccoli” problemi dell'imprenditoria. Si attende l'invio di un semplice contatore dell'acqua anche 8–9 mesi. È necessario imporre agli speculatori della distribuzione idrica una riserva di contatori per applicarli entro quindici giorni dalla richiesta formale. E possono bastare tre giorni. È scandalosa l'attesa di un contatore da parte del cliente o dell'imprenditore. Di questo la politica non si dà pensiero perché non è ideologico.

Gb Oneto

Lettera 8

Caro Dagos, ci mancava il Tribunale internazionale che mette sotto inchiesta Putin per crimini di guerra: prego, si accomodino. Non più tardi di una settimana fa, perfino Newsweek riconosceva che il numero di civili ucraini uccisi - solo dai Russi? Nessun "fuoco amico"?

E comunque, nessuna responsabilità di chi arma i civili, trasformando ogni edificio pubblico e privato in una postazione di combattimento? Nessuna, da parte di chi, senza essere in guerra, rifornisce di armi una parte in lotta senza preoccuparsi che non siano date a civili che, così, diventano bersagli umani in mezzo a scudi umani? - è eccezionalmente inferiore, per es., al numero di civili uccisi da "bombe intelligenti", bombardamenti "chirurgici", bombardamenti a tappeto con uranio impoverito e con armi bandite dalle convenzioni internazionali nelle guerre ultime scorse e sempre umanitarie, di difesa preventiva, di spedizione punitiva, di "speranza da restaurare", combattute da U.S.A., N.A.TO. e volenterosi associati nell'esportazione monopolistica di democrazia brevettata dalle sigle appena citate.

Per guerre scatenate da atlantisti di cielo, di terra e di mare al di fuori di ogni mandato e principio di legalità internazionale, nessuno della filiera di produzione ed export di democrazia ha mai sofferto sanzioni.

Per i crimini di guerra commessi sotto le e dalle amministrazioni Clinton, Bush jr, Obama, tutto okay. Le vittime, che si contano nell'ordine di qualche milione, con i bambini uccisi da bombe e anche da sanzioni ricattatorie, né giustizia né pietà, né ricordo.

Ma nessun tribunale processerà mai neppure il Tribunale internazionale per - amnesia, distrazione, omissione, complicità, viltà. Non aggiungiamo la nostra razione alla derrata.

Raider

Lettera 9

Caro D due cose (sulla gente che non cresce, come le torte quando non le sai fare)

La prima:

Ho capito bene? Quindi a marzo 2020 i medici russi in realtà erano spie che volevano carpire segreti militari italiani, e se non ci sono riusciti è solo grazie a un generale (tale Luciano Portolano), perché Conte e il resto della sciagurata compagine al governo si erano fatti fregare come le vecchiette che aprono ai finti carabinieri che gli portano via i gioielli? Mio Dio... e non si sono ancora andati a nascondere?

Ragazzi, qua siamo a un livello diverso... uno vale uno? Forse... ma come è possibile che i loro valevano un quarto di una persona normale? Questi vanno messi in una categoria a parte, in una sede a parte, una versione montessoriana del parlamento: facciamo un piccolo montecitorino in miniatura, con le aulette, gli scrannini...

E mettiamoli lì, gli facciamo qualche intervistina ogni tanto per farli contenti, gli facciamo fare le polemichine, i blocchi alle trivelline, tutti sti giochi che aiutano a crescere, mentre nel palazzo vero i grandi pensano alle cose serie. Elettori! 15%! La scheda per votarli è quella tutta colorata, va messa nell'urna con i buchi a forma di stella, quadrato e cerchio.

La seconda:

Tale Pietro Diomede, comico, fa lo scorrettino su internet e viene licenziato da Zelig (trasmissione che, in 30 anni di attività ha tirato fuori, forse, cinque persone di talento). Lui si difende dicendo che la libertà di satira e bla bla bla...

Amico mio, il tuo umorismo da 15enne non fa ridere (infatti eri a Zelig), ma mi fa pensare: è che le generazioni di (ormai) 40enni non distinguono un comportamento infantile da uno adulto (se non è vietato dalla legge lo posso scrivere), non hanno maturato un briciolo di mentalità responsabile, non hanno una famiglia, non hanno figli, vivono spesso in un limbo di euforica tristezza che si autoalimenta in routine sempre uguali di aperitivi e tempo libero iniziate, appunto, quando avevano 20 anni di meno, e mai evolutesi. Parafrasando NM: "Faccio sempre le stesse cose, vedo sempre la stessa gente". E sono tantissimi.

Salut'

WBBB

Lettera 10

Caro Dago, il sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso: "Far tornare a scuola gli insegnanti senza poter fare lezione mi sembra una trovata bizzarra". Una trovata che rispecchia le caratteristiche del Governo...

Ettore Banchi

Lettera 11

Caro Dago, Angelina Jolie visita i bimbi ucraini all'Ospedale Bambino Gesù. È imbarazzante vedere tutti questi vip accorrere come le api sul miele. Quella in Ucraina è pur sempre una guerra, non un Red Carpet!

EPA

Lettera 12

Caro Dago, Zelensky: "Nessuno ci aiuta a fermare la catastrofe di Mariupol". Però l'universo intero aiuta a mostrarla al mondo! Non si può avere tutto.

Gary Soneji

Lettera 13

Caro Dago, Fedez dimesso dall'ospedale: "Sto bene". Auguri. Speriamo solo che quello che gli è stato tolto non diventi immagine per un post su Instagram. Sarebbe un po' troppo.

F.T.

Lettera 14

Caro Dago, il mitico Conte somiglia sempre più al "pugile suonato" delle barzellette, il quale messo al tappeto dichiara ai suoi che ha messo fine al combattimento per risparmiare l'avversario!

GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI A PALAZZO CHIGI

Anche sul 2% delle spese militari si è visto sbattere la porta in faccia e afferma che... è andata come voleva lui. Se i grillini lo prendono ancora sul serio dovrebbero chiamarsi "grullini"!

FB

Lettera 15

Caro Dago, Putin ha promesso a Draghi e Scholz che le aziende europee potranno continuare a pagare il gas in euro o dollari... E loro cosa hanno promesso in cambio?

Fritz

Lettera 16

Caro Dago, Ucraina, Draghi: "Italia richiesta come garante sia da Kiev che da Mosca". Perché conoscono la nostra fama: iniziamo con una parte e terminiamo con quella opposta. Se siamo garanti di entrambi non possiamo tradire nessuno.

P.T.

Lettera 17

Caro Dago, Draghi alla stampa estera: "Avremo anche un incontro con i sindacati italiani la settimana prossima". In Turchia, con Erdogan mediatore?

Fabrizio Mayer

Lettera 18

Caro Dago,

purtroppo "qualche" ragione ad est ce l'hanno... forniamo loro molte scuse per schifare la democrazia, o no?

Piaccia o no (io personalmente ne ho ribrezzo, del pel di carota), ma bisogna dire che nonostante una mega-campagna contro (Trump) e contemporaneamente una super-iper favorevole a Biden, quest'ultimo, che magari dormisse un po' di più farebbe meno danni, ha vinto di pochissimo.

Una campagna massiccia e potente sposta dal 5 al 10% dei voti, da una parte all'altra. Se tieni conto che sempre più spesso si sta alla pari, ho detto tutto.

Chiedi a Silvietto nostro quanto stava incazzato nel 2001, dopo la campagna (il latifondo!) di Santoro, e capisci che l'editto bulgaro era il minimo che si dovevano aspettare, quegli stronzetti.

Ovviamente Santoro cadde più che in piedi, andando a riscuotere quanto la sinistra gli doveva (come più tardi anche la Sora Lilli Vergine) ossia un bello scranno sotto il culo a Bruxelles/Strasburgo.

Per finire, con questi nanerottoli in giro per il mondo che non scoppi una bella "operazione speciale militare" nucleare è solo questione di fortuna… ops, di culo!!!