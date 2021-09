POSTA! - CARO DAGO, NULLA DI MEGLIO CHE ATTACCARE UN'ALTRA DONNA PER DIMOSTRARE CHE LE DONNE NON FANNO SCONTI A NESSUNO, MASCHI NATURALITER FASCISTI E COLLABORAZIONISTE. DUNQUE, BARBARA PALOMBELLI ALLA GOGNA, DA LAPIDARE DA UNA TELE-KABUL A RETI MULTIMEDIALI UNIFICATE: UN FEMMINICIDIO IN ANALOGICO E DIGITALE A OPERA DI FEMMINE, PERCHÉ L'ACCANIMENTO GIUSTIZIALISTA, IL LINCIAGGIO A PRESCINDERE, L'INVASAMENTO DA BACCANTI È UGUALE PER TUTTI, FRA POLITICAMENTE CORRETTO E CANCEL CULTURE...

Lettera 1

Caro Dago, Stati Uniti, la consigliera ufficiale bipartisan del Senato, che interpreta le regole della Camera alta, ha stabilito che la proposta dei Democratici di legalizzare otto degli 11 milioni di immigrati non può essere inserita nel piano di rilancio socio-economico da 3.500 miliardi di dollari. Dopo la lotta al Covid e il ritiro dall'Afghanistan un altro grande successo per l'amministrazione Biden!

Nereo Villa

Lettera 2

Gent.mo Dagospia,

dopo il pezzo di Michele Serra che parlando di alleanze con USA e Cina se ne esce con una preferenza verso Xi Jinping, mi sento solo di rispondere: di patto Molotov-Ribbentrop ce n'è già stato uno, terribile e sanguinario. Davvero Serra intende proporne un altro tra Italia e Cina in funzione anti USA?

È avvilente vedere come ancora oggi per qualcuno il Partito Comunista Cinese sia preferibile alla democrazia americana. Evidentemente in Italia ancora non si perdona agli Alleati la Liberazione dalla dittatura fascista, preferendo al modello liberaldemocratico una nuova dittatura comunista. Tutto fuorché la democrazia, insomma: in questo la continuità Mussolini-Serra surclassa quella tra il Duce e Salvini.

Shalom

Davide Riccardo Romano, presidente del Museo della Brigata Ebraica

Lettera 3

Caro Dago, vaccino anti Covid, secondo uno studio effettuato in Israele su Pfizer, dopo la terza dose l'efficacia ritorna al 95%. D'accordo. Però non penseranno di farci credere che inoculare nelle persone dosi e sovradosi di vaccino non avrà alcuna conseguenza? Allora andiamo a farci tutti mesi anche una radiografia ai denti per essere certi di non avere carie?

Ettore Banchi

Lettera 4

Caro Dago, Juventus terzultima in classifica. Se lo scordino! Non è possibile farsi retrocedere in B 9 volte di fila...

John Reese

Lettera 5

Caro Dago, "Da quando c'è Mario Draghi abbiamo vinto 10 ori alle Olimpiadi, 14 alle Paralimpiadi, l'europeo di calcio e di pallavolo, il mondiale di ciclismo e l'Eurovision"... Riusciremo a vincere l'«oro» anche per le bollette di luce e gas?

Piero Nuzzo

Lettera 6

Dago darling, a mio modesto parere non vedo nulla di male nel fatto che Romano Prodi aspiri a salire sul Colle più alto. In fondo ha mezza secolare esperienza politica di alto livello (con decisioni spesso assai discutibili), sa come girano le cose (anche quelle che non vengono rivelate al popolo bue), età giusta, fisico del ruolo, eloquio non brillante ma comunque sufficiente per la carica, ecc.

Certo non sarebbe male se una donna salisse al Colle. E tanto meglio se fosse una donna intelligente e brillante come Marisela Federici, che senz'altro riuscirebbe a riportare il Quirinale agli splendori che ebbe soltanto per un ventennio durante il regno di Umberto I per merito della regina Margherita: incontri culturali, balli, cene, ecc.

Era il palazzo reale più ammirato d'Europa. Del resto la Federici ha un'origine presidenziale venezuelana e quindi ricorderà come ci si muove in uno "chateau" importante. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 7

Caro Dago, Green pass, regole invariate per le celebrazioni religiose. Niente certificazione verde anche per le processioni e le udienze papali. E meno male che Papa Francesco predica sempre che siamo tutti uguali...

Giacò

Lettera 8

Caro Dago, vaccino anti-Covid, al via la somministrazione della terza dose per i soggetti fragili. L'estrema unzione è a parte?

G.S.

Lettera 9

Caro Dago,

come sai non frequento salotti televisivi o social, continuo a leggere i giornali però e trovo indecente il trattamento riservato a Barbara Palombelli negli ultimi giorni.

La conosco da 25 anni e dire che ha giustificato con le sue parole i femminicidi è falso. Barbara si pone delle domande, forse non le ha formulate bene, può succedere anche a una giornalista seria che passa gran parte della sua giornata davanti allo schermo.

Ha chiesto scusa, che vogliono ancora gli odiatori seriali? Una di loro ha dichiarato pubblicamente "Io sto con Hamas" credendo di fare un favore al popolo palestinese, in realtà è solo odio per Israele. Nessuno sembra scandalizzarsi.

Poi scrive un lungo articolo contro Barbara Palombelli su un giornale nazionale. Due pesi due misure? Difendo Barbara perché la sua vita privata dimostra quanto sia stata sempre attenta alla violenza subita non solo dalle donne ma da ogni essere umano.

Carmen Llera Moravia

Lettera 10

Caro Dago, le famiglie italiane dovranno controllare il Green pass delle colf. Ovvio. Io alla mia controllo sempre anche la pressione e la glicemia.

Jantra

Lettera 11

L'ultimo aggiornamento riguardante Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo sparita nel nulla il 1 settembre 2004, riguarda l'archiviazione della nuova indagine a carico di Anna Corona, ex moglie del padre della bambina e di un suo presunto conoscente che avrebbe collaborato al sequestro.

Dall'"esplosione" sui media del caso Olesya, la ragazza russa inizialmente sospettata di essere Denise rediviva, sembrava che la fase di stallo fosse finita, invece si è ripiombati in una situazione "piatta" che non fa presagire altri sviluppi.

Purtroppo finché si continua a parlare solo di sequestro sarà difficile smuovere le acque; spiace per la famiglia ma 17 anni e i noti rancori nei confronti della bambina e di sua madre sono troppi per immaginare adozioni improbabili all'estero e complotti vari.

Sarebbe ora di cambiare prospettiva, non sarebbe la prima indagine senza corpo (Logli sì e in Sicilia altra gente no?)

Saluti.

Lettera 12

Caro Dago,

troppa grazia san Mourinho! Volevi 3 Pellegrini e a Verona, nel secondo tempo, di pellegrini se ne sono visti 11.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dago, maltempo flagella la Lombardia: trombe d'aria, esonda l'Olona. Biden non sta facendo assolutamente nulla per i cambiamenti climatici! Solo chiacchiere.

Neal Caffry

Lettera 14

Caro Dago,

la polemica tra comune di Roma e regione Lazio su chi è responsabile per l'invasione dei cinghiali è pietosa.

Si accusano tra di loro di non riuscire a predisporre un adeguato piano di incarceramento e rieducazione per gli incivili ungulati, quando in Italia non si riesce nemmeno a incarcerare e rieducare i cristiani (e i musulmani, ebrei, atei, ecc ecc).

Tanto per prendere un esempio a caso, nella civilissima Germania, che sul piano ecologico è avanti a noi di due o tre generazioni, esiste lo Stadtjäger, il cacciatore cittadino, che viene chiamato quando ci sono problemi simili.

Andrà a finire che oltre i rifiuti, dovremmo esportare pure i cinghiali.

Ossequi

A. Francesco

Lettera 15

Caro Dago,

quando leggo le levate di scudi contro DAZN rimango basito! Sto vedendo Juventus-Milan perfettamente su DAZN... grazie a uno dei mille siti di streaming gratis (non legali). C'è da dire che il "servizio pirata" è assolutamente migliorato: con Sky era molto ma molto più problematico!

W DAZN.

Cristiano Di Genova

PS Non fate come me!

Lettera 16

Caro D due cose:

Elezioni in Germania, favorito Scholz: ma certo che vince l'anti rigorista, altrimenti che ce l'hanno messo a fare Draghi? Se l'Italia doveva stare altri 15 anni a subire decisioni contrarie al nostro interesse potevamo tenerci gli scappati di casa di prima.

Sulla questione AUKUS, anche lì... Mi pare, semplicemente, che gli USA abbiano capito che laggiù ci sarà da sporcarsi le mani (e pure tanto) quindi hanno congedato la compagine intellettuale della combriccola (l'Europa) e hanno dato gli scarponi a Inglesi e Australiani che non si fanno troppe pippe sulle questioni di sicurezza.

PS ciao Aigor!

Cordialmente

Wynona's

Lettera 17

Nulla di meglio che attaccare un'altra donna, caro Dagos, per dimostrare che le donne - se il termine non suona offensivo per un mondo sottoposto alla legge gender fluid della schwaria, che stende un velo pietoso di burqa analfabetico sulle vergogne del 'sesso binario' - non fanno sconti a nessuno, maschi naturaliter fascisti e collaborazioniste.

Dunque, Barbara Palombelli alla gogna, da lapidare da una tele-Kabul a reti multimediali unificate: e sugli altari la Lucarelli, sempre in cerca di qualcuno da scuoiare a carne viva; la Murgia, una mediocrità in forma scritta e orale che ci tiene alla visibilità panoramica, producendo test di ammissione alla cittadinanza e al rispetto umano e fogli di via dal consesso mediatico e civile; Fiorella Mannoia, che bisogna osannare a tutti i costi perché dopo Mina, Vanoni, Patty Pravo non sia sguarnito il versante delle dive dall'ugola d'oro, dispiegata con maggior impatto acustico nel mondo dei ritornelli orecchiati per rigurgitarli contro i reprobi sdernier cri di guerra.

Un femminicidio in analogico e digitale a opera di femmine: uno spettacolo granguignolesco così potevano offrirlo solo Erinni assetate di protagonismo che hanno il problema di riscattarsi dall'accusa di indulgenza verso le altre donne.

Nossignore: l'accanimento giustizialista, il linciaggio a prescindere, l'invasamento da Baccanti è uguale per tutti. E fra politicamente corretto, cancel culture, vaccini a go-go a tempo indeterminato, rieducazione permanente delle masse e ospedalizzazione dell'intera società, in un mondo dove tutto è perfetto, potranno dare alla Lucarelli il Pulitzer, alla Murgia il Nobel, alla Mannoia il Grammy Awards. Auguri. A tutti noi.

Raider

Lettera 18

Dago colendissimo,

la parabola del sior Conte.

Preso in affitto il MoVimento 5 stelle dall’incazzoso titolare, il desso naviga ora in plaghe grillinamente desolate, spargendo messaggi del tipo “vuoto pneumatico”. Il poveretto sta scoprendo adesso che forse non era il fenomeno che ad un certo punto si era convinto di essere.

Dove sono le adunate di giornalisti scodinzolanti che affollavano le conferenze stampa, e che narravano sui giornaloni e sui media delle sue straordinarie gesta? Ebbene, l’educazione a Volturara Appula è stata manchevole, in quanto non ha per niente trasmesso quel buonsenso che contraddistingue le genti di campagna. Se il destino (con una probabilità statisticamente equivalente al Superenalotto) ti porta a Palazzo Chigi, il buonsenso di campagna ti dovrebbe aiutare a comprendere che il fatto ha dell’incredibile.

E di come sia necessario mantenere un minimo di sobrietà. E invece no! Certificato quotidianamente da tal Casalino e dagli apologeti del Fatto Quotidiano, il desso pontifica, inventa DPCM incomprensibili (è o non è un professore di Diritto!), sproloquia su argomenti che neanche sapeva esistessero.

Incontra tipetti quali Merkel, Macron, Johnson, etc. senza realizzare che è per la cortesia dovuta ad un paese membro di UE/Nato, e non per il fatto che lui è un portento. Spedito a casa per assenza di Responsabili (!), Monsieur La Pochette scopre che ai suoi comizi elettorali, oltre a Scanzi, ci vanno solo gli scartellati del MoVimento, categoria no vax, no pass, no brain.

A questo punto, che altro può fare se non subaffittare qualche ramo dell’azienda 5 Stelle al miglior offerente? Enrichetto (PD) è il tipo giusto: ricorda l’italo-americano che compra la fontana di Trevi da Totò!

Saluti da Stregatto

Lettera 19

Caro Dago, elezioni in Russia, sta succedendo l'incredibile! Il Partito Comunista non riconosce il voto digitale che in molti casi sta ribaltando il risultato ottenuto con le schede cartacee.

Ora non si capisce più se è Putin ad aver adottato il "metodo Biden" o se glielo aveva "prestato" lo scorso novembre per battere Trump alle Presidenziali americane. Russiagate con i Dem?

Maury

Lettera 20

Caro Dago, il Partito Comunista della Federazione Russa non riconosce i risultati del voto elettronico a Mosca. I risultati del voto digitale, che iniziano ad essere diffusi con estremo ritardo rispetto alla chiusura delle urne, stanno in molti casi ribaltando il risultato ottenuto dai candidati dallo spoglio delle schede fisiche nei collegi uninominali. Che ridere! Ricorda qualcosa? Ora vediamo se Joe Biden avrà la faccia tosta di criticare.

Furio Panetta

Lettera 21

Caro Dago, a leggere i nomi dei candidati sindaci e la presentazione delle liste (molte respinte) sembra proprio che il centrodestra a vincere le amministrative non ci pensa proprio, preferendo una comoda e redditizia opposizione. Chissà se questa "strategia" verrà messa in campo alle politiche? Poi ti meravigli se votano i grillini...

FB

Lettera 22

Caro Dago, con il tuo titolo "la terza dose è per sempre" (come no...) ti sei guadagnato i gradi di capo cameriere dei poteri forti.

Sapevo che i boss di "big pharma" potevano contare sul mainstream per la loro propaganda ma mai avrei pensato che anche tu, forse per un tuo tornaconto personale, saresti diventato il copia e incolla dei quotidiani di proprietà di banche o di spregiudicati finanzieri italiani con residenza in Svizzera o sede fiscale in Olanda.

Si dice che gli amici sono la famiglia che uno si sceglie. Ecco, la tua famiglia è composta da personaggi di questa risma che speculano sulla pelle della povera gente. Addio

Paul

Lettera 23

Caro Dago, Covid, Pfizer: "Il nostro vaccino funziona anche nella fascia 5-11 anni". E la ricarica ogni quanto?

Claudio Coretti

Lettera 24

Caro Dago, inaugurazione dell'anno scolastico, Mattarella e Bianchi a Pizzo Calabro. Bravi! Fossero andati uno qua e uno là avremmo dovuto pagare più servizi d'ordine. Peccato non si possa fare un tutt'uno con l'inaugurazione dell'anno giudiziario, la festa della Polizia, dei Carabinieri, dei Pompieri, del 25 aprile e del Primo Maggio...

Mario Canale

Lettera 25

Caro Dago, Green pass, Fico: "Le regole varranno anche per la Camera". E quando il presidente della Camera fa una promessa, la mantiene. Per questo tanti gli chiedono l'autografo sull'autobus che prende tutte le mattine per recarsi a Montecitorio.

Pikappa

Lettera 26

Caro Dago, Alessandria, spara al cinghiale ma l'animale lo carica: morto il cacciatore. Adesso indagheranno l'ungulato per eccesso di legittima difesa?

Camillo Geronimus

Lettera 27

Caro Dago, sospesi 82 infermieri e 38 medici no vax in provincia di Trento. Vabbè dai. Se c'è da fare un clistere prima di un'operazione si può sempre chiamare il ministro Speranza.

E. Moro