beppe grillo al volante del carro funebre video contro giuseppe conte 3 dicembre 2024 6

Lettera 1

Caro Dago, la parabola dell'Elevato: iniziata con "Pd meno elle" è terminata con "M5s meno Grillo".

Oreste Grante

Lettera 2

Caro Dago, ma con Fitto vicepresidente europeo i "Fratelli d'Italia" sono più deboli o più Foti?

SL

Lettera 3

Caro Dago, Francia, il governo Barnier ha lanciato l'allarme nei confronti della tempesta finanziaria che si potrebbe abbattere sul Paese. 'Sti cazzo di cambiamenti climatici...

Frankie

RAFFAELE FITTO - GIORGIA MELONI

Lettera 4

Caro Dago

ma niente niente Landini vuole fare il Vannacci rosso ?

Saluti, Usbergo

Lettera 5

J.N.

Lettera 6

hunter biden sex tape 2

Caro Dago, il segretario generale della Nato Mark Rutte: "Negli ultimi anni Russia e Cina hanno cercato di destabilizzare le nostre democrazie con atti di sabotaggio, attacchi informatici, disinformazione e ricatti energetici per intimidirci". Che ingrati! Dopo che noi abbiamo cercato di "stabilizzare" i loro regimi acquistando a piene mani materie prime e combustibili fossili o delocalizzando in estremo Oriente le nostre produzioni per sfruttare al meglio il lavoro umano a basso costo.

Lino

Lettera 7

Caro Dago, Grillo non riesce a capacitarsi che gli iscritti 5 Stelle non credano più alle sue fandonie: tutta colpa del cattivone "Giuseppi" che lo emarginato... Ahahaha!

Matt Degani

Lettera 8

KEY LOCK BOX

Caro Dago, oggi Grillo avrebbe potuto essere più sintetico e incisivo se avesse sbattuto un bel paio di scarpe nuove tavolo...

Paloma

Lettera 9

Caro Dago, affitti brevi, arriva la stretta sul self-check in: stop alle key-box. Una circolare del Viminale chiarisce che l'identificazione da remoto automatizzata degli ospiti delle strutture ricettive non soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dalla legge. È obbligo dei gestori di dare alloggio solo a persone con documento d'identità. Abbiamo migliaia di teste di cazzo, totalmente sconosciuti, che girano liberi per le nostre città, arrivati in Italia senza documenti ed accolti sulla base di storielle raccontate a voce senza alcuna prova di veridicità e il problema sono le key-box?

Rob Perini

Lettera 10

GALEAZZO BIGNAMI

Caro Dago, il M5s di Grillo? "Quattro pirloni e un funerale".

Dirty Harry

Lettera 11

ciao Dago,

onore della armi al Comandante Grillo che, onestà-mente, ammette di aver coperto la politica italiana di letame. Formica però ci metteva anche il sangue.

Rob

Lettera 12

Caro Dago, galeazzo bignami nominato capogruppo di fratelli d' italia alla camera(ta) dei deputati . Primo provvedimento esecutivo che ha firmato : spostamento sede ufficio capogruppo a Salo' ( BS ) . Gli alleati di governo di FI e lega appena saputa la cosa sono diventati galeazzo ciano(tici)

Marco di Gessate

Lettera 13

Caro Dago, Elisabetta Canalis: «Vieri? Relazione tossica, ci siamo menati al bar». Con uno così dove voleva menarsi? In biblioteca?

John Doe Junior

Lettera 14

claudio amendola e max tortora i cesaroni

Caro Dago, alla faccia di tutti i papà che perdonano il figlio quando rientra tardi la sera: Joe Biden ha voluto perdonare il proprio pargolo davanti al mondo, utilizzando addirittura un'apposita legge creata per graziare i criminali!

J.N.

Lettera 15

Caro Dago , ritornano nel 2025 su mediaset “i Cesaroni " , fiction che ha sempre registrato ascolti altissimi , e la Rai come contromossa che fa ? mette in cantiere una sit-com concorrente , la storia di una famiglia romana del quartiere Testaccio che gestisce una pescheria e che cerca di stare unita nonostante le difficoltà . Protagonisti meloni salvini tajani e in ruoli secondari santanche' , lollobrigida , giuli , sangiuliano e boccia. Titolo : " i Caciaroni "

Marco di Gessate