Lettera 1

Caro Dago, Casa Bianca: "Tregua in Ucraina sarebbe ratifica delle conquiste russe". Intelligentissimi! Allora andiamo avanti così la ratifica riguarderà aree ancora più vaste...

Camillo Geronimus

Lettera 2

Caro Dago, Parigi, riforma delle pensioni: la polizia carica i manifestanti. A Macron piace il manganellon?

Gary Soneji

Lettera 3

Penso che Marina Berlusconi sia una donna molto in gamba. Certo nella famiglia è il leader naturale. Immagino cosa debba pensare, e come possa sentirsi, al vedere gente come Ronzulli, Fascina, e prima Pascale, o l’igienista dentale, accanto al padre.

Solidarietà.

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Se Washington fa un rapido e improvviso dietrofront (by Dagonews), per un presidente repubblicano (Trump o Desantis), contrario a pompare miliardi di dollaroni in direzione Kiev, che succede? Elementare Watson! Saranno contenti i Santoro & Travaglio in cima ai consensi tra i Russofili, che non stanno più nella pelle per partecipare all'internazionale putiniana a Mosca,, che al congresso non vedono l'ora di sedersi accanto al catramato Steven Seagal e altri svalvoloni morti di fama in declino.

Saranno contenti i comunisti come Majorino, che al parlamento UE hanno votato contro la mozione che accomuna il governo russo ai terroristi islamici e "Putin criminale di guerra". Sarà contenta tutta la claque sovranista di destra unita contro la BCE e lo zio Sam, i gomblottisti di ogni risma che sposano tout court le farneticazioni del patriarca ortodosso Kirill. Ad Majora!

Impeto Grif

Lettera 5

Caro Dago, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "Saranno distrutti i caccia militari che la Polonia e la Slovacchia hanno annunciato di voler inviare all'Ucraina". Ma si può essere più scemi? Mandano una manciata di aerei e pensano che possa cambiare qualcosa? O tutti gli Stati si mettono d'accordo per mandarne alcune centinaia oppure è meglio lasciar perdere. Soldi buttati!

Tony Gal

Lettera 6

Caro Dago, da che mondo è mondo i banchieri centrali hanno sempre effettuato le loro manovre a borse chiuse, spesso nella notte tra sabato e domenica, per non creare turbolenze nei mercati e non rischiare accuse di aggiotaggio.

Hai un'idea di perchè invece la super dea di Francoforte spari sempre i suoi annunci e le sue manovre in mattinata di giorno feriale (preferito il giovedi), provocando "oscillazioni" nei corsi di borsa, che sono solo indice di GODURIA da parte di speculatori di ogni risma, livello e provenienza ?

Cincinnato 1945

Lettera 7

Caro Dago, Marco Travaglio: “Gli americani rompono il cazzo da 70 anni”. Anche quando hanno scoperto "Giuseppi"?

John Reese

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo. Ma il Pentagono non ha detto che i russi sono sempre più isolati? Isolati con un miliardo e mezzo di cinesi?

Maury

Lettera 9

Da “er pecora” a “lollo”, il generone è sempre quello.

Giuseppe Tubi

Lettera 10

Caro Dago

Alcuni disgraziati siti riportano la notizia che pure i soldi dei Sussex faticosamente guadagnati sputtanando la Royal Family erano custoditi dalla fallita SVB.

E’ proprio vero il proverbio, la “farina del diavolo va in crusca” ! (spiegazione: i soldi avuti male, vanno a finire male).

Lorenzo B.

Lettera 11

Caro Dago, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva visiterà la Cina dal 26 al 31 marzo prossimi, su invito di Xi Jinping. In gamba il presidente cinese: profitta della presenza alla Casa Bianca del rimbambito Joe Biden per creare nuove alleanze anti Usa?

Leo Eredi