POSTA! - CARO DAGO, PECCATO CHE TIZIANO TERZANI NON CI SIA PIÙ. AVREBBE DEDICATO IL SUO NUOVO LIBRO ALLA JUVENTUS. UN ALTRO GIRO DI B - INDONESIA: IL PIÙ GRANDE PAESE MUSULMANO AL MONDO APPROVA UNA LEGGE CHE VIETA IL SESSO FUORI DAL MATRIMONIO. MA SE BISOGNA PREGARE 5 VOLTE AL GIORNO, SEMBRA IMPOSSIBILE CHE SI RIESCA A TROVARE IL TEMPO ANCHE PER FARLO DA SPOSATI!

ignazio visco foto di bacco (5)

Lettera 1

Caro Dago, Portogallo, inondazioni in Algarve: case e negozi allagati. Chissà se anche là danno la colpa all'abusivismo edilizio...

SL

Lettera 2

Caro Dago, flop di Bankitalia in Parlamento: solo sette parlamentari hanno assistito all’audizione. Con una platea così, Damiano dei Maneskin non si infilerebbe nemmeno il perizoma!

Casty

giuseppe conte carlo bonomi 2

Lettera 3

Caro Dago, il leader di Confindustria Bonomi va a piangere sulla spalla di Conte, quello del partito che definiva i membri della sua organizzazione "prenditori": "Delusi per la Manovra".

Frankie

Lettera 4

Caro Dago, Londra, 25enne italiano da 6 anni in Inghilterra per lavoro in coma dopo un pestaggio. Capitale inglese sempre più violenta coi bianchi in minoranza.

E in futudo andrà anche peggio: il 30% dei nuovi nati nel 2020 sino non bianchi.

A.B.

Lettera 5

TIZIANO E ANGELA TERZANI

Caro Dago, Indonesia: il più grande Paese musulmano al mondo approva una legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio. Ma se bisogna pregare 5 volte al giorno, sembra impossibile che si riesca a trovare il tempo anche per farlo da sposati!

Ettore Banchi

Lettera 6

Caro Dago, peccato che Tiziano Terzani non ci sia più. Avrebbe dedicato il suo nuovo libro alla Juventus. Un altro giro di B .

Betty

Lettera 7

PAGAMENTI CON IL POS 3

Caro Dago, rischiosissimo per la salvezza delle finanze nazionali pagare caffè e cornetto in contanti. E' obbligatorio il POS anche per l'acquisto dei giocatori di calcio?

Cincinnato 1945

Lettera 8

Caro Dago, Indonesia, ok alla legge che vieta il sesso fuori dal matrimonio. Bene. Però si può fare come Bill Clinton con Monica Lewinsky nello Studio Ovale?

E.Moro

MADRE TERESA DI CALCUTTA

Lettera 9

Esimio Dago,

prima pagina de "La Notizia": "Missili ucraini sulla Russia - così Kiev sta sabotando la pace". È vero, tanto più perché, invece, i missili russi sull'Ucraina sono tante colombe (con il ramoscello d'ulivo nel becco) che la pace la favoriscono...

Bobo

Lettera 10

Caro Dago, allarme Fbi: "La Cina usa TikTok per diffondere la sua influenza". Invece gli Stati Uniti usano Facebook, Instagram, Twitter e Google per favorire Xi Jinping...

Mario Canale

giorgia meloni e giovanbattista fazzolari

Lettera 11

Caro Dago,

Ricordo, decenni fa, quando era in voga fra le Signore Bene il viaggio mistico alle missioni di Madre Teresa. Le Dame si toglievano gli anelli e lavavano i panni dei lebbrosi ( rubando il lavoro alle lavandaie indiane, categoria non sindacalizzata). Dopo, si sentivano tanto appagate. Avrebbero potuto ,coi soldi del viaggio, comprare delle lavatrici per la missione, ma la santa era contraria ai lussi. Poi, tutte finivano in un famosissimo negozio di Bombay a fare incetta delle celebri imitazioni di borse firmate, per loro e per le amiche.

Giovanna Maldasia

gilberto pichetto fratin in difficolta con l auricolare

Lettera 12

Aggiornamento Coppa Inadeguati: con lo scatto di ieri, Fazzolari si aggiudica la tappa di giornata, e si porta nelle prime posizioni di classifica, incalzando Pichetto e Durigon.

Sempre prima Meloni. Ma nulla è deciso, i nostri eroi hanno ancora molte cartucce da sparare!

Stay tuned.

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, Price cap, gli Usa dopo le critiche di Zelensky: "Efficace contro Putin". L'ex comico ucraino non si preoccupi: andrà alla grande come tutte le sanzioni finora approvate.

vlodomir zelensky

Ezra Martin

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina: "Abbattuti 60 su 70 missili lanciati dalla Russia". Ma è meraviglioso! E quindi milioni di ucraini rimangono senza riscaldamento, luce, acqua e gas per colpa dello Spirito Santo che aiuta Putin?

Mich

Lettera 15

Ohibo'.

Leggo la seguente dichiarazione di Gualtieri:

PAGAMENTI CON IL POS 2

"Le buche delle strade? prima si metteva una toppa, noi ora andiamo a 10 cm in profondità". Davvero? Ma quando? No perchè io sono tre anni, ripeto tre anni, che scrivo incessantemente a Municipio XV, VIgili urbani e 15 giorni fa perfino al gabinetto di Gualtieri per segnalare la situazione della strada di fronte casa mia dove buche avvallamenti fanno tremare le case ad ogni passaggio di mezzo pesante.

Tre anni che assolutamente niente è stato fatto. Comunque ti rassicurano dicendo che la situazione è nota. 10 cm di profondità....me pari.

Paolo Ferraresi

giorgia meloni paolo gentiloni

Lettera 16

Caro Dago,

le polemiche sui pagamenti in contanti o col POS e sul limite all'uso del contante che agevolerebbero l'evasione fiscale mi sembrano un poco pretestuose.

In una operazione commerciale l'eventuale evasione non dipende dal fatto che il pagamento venga effettuato in contanti o col POS o dal limite legale con il quale si può effettuare il pagamento in contanti.

L'evasione nasce solo se non viene emesso lo scontrino fiscale. Chi vende un gelato e fa lo scontrino fiscale non può evadere anche se viene pagato in contanti. Chi vende un gelato e non fa lo scontrino fiscale, anche magari perché non gli viene richiesto dall'acquirente, evade il fisco anche se viene pagato con il POS.

lavoratori foxconn 1

Analoghe considerazioni valgono per il limite all'uso del contante. Quale che sia tale limite, l'evasione nasce esclusivamente dalla mancata emissione dello scontrino fiscale.

Una persona inciampa e cade. Rialzandosi dà la colpa della della sua caduta alla forza di gravità mentre è evidente che è caduto solo perché ha inciampato. Allo stesso modo, si da la colpa di un'eventuale evasione fiscale a chi paga in contanti o al limite entro cui si può pagare in contanti mentre la colpa è di chi non fa lo scontrino fiscale e di chi non lo pretende. MI sbaglio ?

COPERTINA DI LEADERSHIP DI HENRY KISSINGER

Pietro Volpi

Lettera 17

Caro Dago, Apple valuta di trasferire parte della produzione di iPad dalla Cina all'India. Era ora che l'azienda di Cupertino la smettesse di produrre nei Paesi col lavoro a basso costo! Così le signore dei salotti radical chic, quando chattano con le amiche sul loro melafonino circa il rispetto dei diritti umani, potranno stare più tranquille.

F.G.

Lettera 18

Caro Dago, il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni: "Si prevedono due trimestri in contrazione per l'Eurozona". Le famose previsioni precise precise del Fmi?

A.Reale

Lettera 19

Caro Dago, il governatore Pd della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "L'autonomia può aiutare uno Stato che non regge più". Dopo Carlo Calenda un'altra "stampella" per Giorgia Meloni?

Simon Gorky

proteste lavoratori foxconn in cina

Lettera 20

Caro Dago, grazie al tuo "disgraziato" sito ho letto che secondo il grande Kissinger la qualità principale di un vero leader politico è quello di non diventare "il megafono del senso comune" e, aggiungo io, non cavalcare sguaitamente il politicamente corretto. Sarà per questo che il PD non trova un segretario capace da decenni?

P.S. i candidati alla prossima segreteria sono l'esatto contrario del pensiero di Kissinger, auguri!

FB

PAOLO GENTILONI PRESENTAZIONE RIFORMA PATTO STABILITA 1