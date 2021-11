POSTA! - CARO DAGO, A PROPOSITO DI COP26 FINIRÀ COME PER IL NUCLEARE (NOI CI SVENIAMO A PAGARE LA CORRENTE UNA BARCA MENTRE A UNO SPUTO DA NOI FRANCIA, SVIZZERA E SLOVENIA SI TENGONO LE LORO) E CIOÈ NOI 4 GATTI EUROPEI CI FAREMO IL MAZZO PER RIDURRE EMISSIONI, MENTRE QUI ACCANTO ALCUNI MILIARDI DI CINESI, RUSSI, INDIANI CONTINUERANNO BELLAMENTE A FARE UN PO' COME GLI PARE. POI CI DOMANDIAMO COME MAI LE LORO ECONOMIE CORRONO E NOI SIAMO SEMPRE NEI PREMI...

Lettera 1

Caro Dago,

Ogni giorno viene fuori l’ennesima truffa sul reddito di cittadinanza. Vogliamo continuare a dare la colpa agli italiani, furbetti e disonesti, oppure diamo la colpa allo Stato che da decenni offre agli italiani la possibilità di trovare l’escamotage adatto per non pagare le tasse, per offrire lavoro in nero e per avere i sussidi anche quando non gli spettano?

Smettiamola di fare i finti moralisti, ricordiamoci del proverbio “l’occasione fa l’uomo ladro” e puntiamo il dito contro i nostri governanti che sono esperti a fare gli sceriffi solo con le parole e non con i fatti.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Caro Dago, migranti, nave Sea Eye 4 con 800 salvati si dirige verso Lampedusa. Venghino, signori, venghino! Poi se vogliono potranno fare anche una puntatina a Roma: il pericoloso portuale triestino Stefano Puzzer è stato allontanato con un foglio di via e non potrà tornare per un anno!

Marino Pascolo

Lettera 3

Caro Dago, Usa, nel New Jersey il governatore dem Phil Murphy rieletto per un soffio. Hanno soffiato via le schede coi voti per il candidato repubblicano Jack Ciattarelli?

Mich

Lettera 4

Caro Dago, Afghanistan, i talebani vietano l'uso di valute straniere. Nemmeno se uno vuole comprare una copia del Corano e una fornitura di burqa per il prossimo decennio?

A. Sorri

Lettera 5

Caro Dago, ieri il picco di alta marea a Venezia, previsto intorno alle 22, è arrivato in anticipo, alle 20:20, ma il Mose ha tenuto asciutta la città. Quindi hanno sbagliato "solo" di 1 ora e 40 una previsione fatta praticamente in tempo reale, cioè qualche ora prima dell'evento.

E dopo figure simili hanno il coraggio di venire a raccontarci di quanti metri si alzeranno i mari a fine secolo, per colpa del riscaldamento globale, se non facciamo nulla... Ma non è meglio se si danno all'ippica?

Piero Nuzzo

Lettera 6

Caro Dago, Manovra, la Meloni: "Chiesto a Draghi che 8 miliardi vadano a taglio cuneo". Qualche bravo artigiano lo fa anche per meno...

Pikappa

Lettera 7

Caro Dago, Medio Oriente, Draghi ad Abu Mazen: "Soluzione a due Stati la chiave per una durevole stabilizzazione regionale". Potrebbe essere un'ideona! Come mai non è venuta in mente a nessuno???

P.T.

Lettera 8

Caro Dago, "Con la presente le comunichiamo il recesso della nostra società dal rapporto di lavoro con lei intercorrente con effetto immediato al ricevimento della presente...". È fuori di dubbio che il Governo abbia fatto un grandissimo lavoro, altrimenti i dipendenti della Whirlpool di Napoli non avrebbero ricevuto una letterina così bella ma sarebbero stati licenziati via mail...

EPA

Lettera 9

Caro Dago, nel suo libro "Un amore chiamato politica", Luigi Di Maio racconta di un ministro 5 Stelle che in occasione del varo del primo governo Conte voleva spostare il giuramento perché aveva un impegno. Non sarà mica uno che doveva andare all'inaugurazione del "Tunnel del Brennero"?

Fritz

Lettera 10

Dago attualizzato,

c'era una volta un coraggioso imprenditore torinese che parlava poco, divenne famoso per una frase "le quote azionarie si pesano e non si contano". Ebbe tanti successi ed insuccessi nel pubblico e nel privato, divenne cittadino svizzero.

Ricompare spesso sui media di proprietà e più volte l'anno nel salotto di Lilli, editore Urbano torinese e torinese. Ieri nel salotto di Lilli ha mitragliato con frasi pesanti, Berlusconi, Renzi, Letta, Meloni e Salvini ed altri ancora.

Da tempo evidenzia che la Società, che è in continua evoluzione, la percepisce in modo disadattato mostrando una incapacità di ricollegarsi da subito con gli attori primari e manifestando la inadeguatezza delle proprie competenze in particolar modo quelle finanziarie. Tanti voti per quelli che crede di distruggere nel sua finzione vitale, il Banana può sperare per la vittoria.

saluti - peprig -

Lettera 11

Caro Dago, Carlo De Benedetti dalla Gruber: "Io anticipo che, nel caso in cui l’assemblea dei grandi elettori impazzisse e mandasse Berlusconi al Quirinale, io renderei il mio passaporto al Ministro degli Interni. Sarebbe una cosa indegna". Teme che i grandi elettori "impazziscano", ma nei confronti del leader di Forza Italia lui è già sulla buona strada: da cosa deriva un così forte odio viscerale?

L. Abrami

Lettera 12

Egregio Dago,

disonestà! disonestà! disonestà! ecco lo slogan dei cinquemascelle.

Il curriculum giusto per scippare Pantalone, percependo il reddito di cittadinanza, prevede l'appartenenza a mafia e camorra, essere pregiudicato militante, possedere immobili, maneggiare e riciclare milioni, possedere almeno una Ferrari.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dago, scoperte dalla Guardia di Finanza migliaia di persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, fortemente voluto dai grillini. Una truffa da quasi 20 milioni di euro. E poi i 5 Stelle volevano il cashback per "combattere l'evasione fiscale"? Veramente penosi...

Furio Panetta

Lettera 14

Egregio sig. Dago: a proposito di Cop26 per la rubrica come finirà:

finirà come per il nucleare (noi ci sveniamo a pagare la corrente una barca mentre a uno sputo da noi Francia, Svizzera e Slovenia si tengono le loro) e cioè noi 4 gatti europei ci faremo il mazzo per ridurre emissioni, temperature ecc. ecc. mentre qui accanto alcuni miliardi di cinesi, russi, indiani continueranno bellamente a fare un po' come cazzo gli pare. Poi ci domandiamo come mai le loro economie corrono e noi siamo sempre nei premi.

Distinti saluti

Antonio

Lettera 15

Caro Dago,

scrivo a te, perché sei uno dei pochi che dà veramente spazio anche a notizie diverse. Se mi cestini, perché lunga; per favore pubblica qualcosa sul tema. Almeno tu.

Mentre l'Italia sembra su una crisi di nervi per qualche no-vax, i nostri leader del mondo tirano monetine a Roma e poi volano a Glasgow per parlare del clima, io ho ricevuto in due settimane qualcosa come sei cartelle esattoriali. Tra lavoro e privato. La migliore un rimborso mal conteggiato che il commercialista mi doveva far avere e per il quale vengo multata!

Quando cerchi di prendere un appuntamento in agenzia delle entrate, ci sono intere province senza appuntamenti disponibili (Milano e Monza Brianza per citarti due a caso). Attenzione che hai 30 giorni di tempo per chiedere eventuali controlli o rateizzazioni, poi si passa al pignoramento.

I titoloni dei giornali timidamente qualche tempo fa avevano avvisato che l'Agenzia delle Entrate per Covid si sarebbe "vendicata" e sarebbe passata all'incasso dopo un anno di tregua.

Io pago. Che devo fare? Mi spieghi, però, cosa pensano di ottenere da quei cittadini che le tasse le hanno sempre pagate (pure in eccesso tipo me) e che ora si trovano sommersi di avvisi di pagamento e non possono nemmeno andare negli uffici pubblici a rompere (ciao Brunetta, parlo a te!)? Lavoro in un settore che ha tenuto botta, ma chi non ha visto un Euro in questi mesi? Ma ti pare possibile che ti devi connettere alle 6 am per "saltare la coda" online sul sitema per parlare con qualcuno (apro un canale OnlyFans e spiego io i trucchi del sito che ho imparato in due settimane)?

Io mi chiedo davvero dove vivono tutti quanti. Non conosco al momento cittadino dalle mie parti o fabbrichetta che non abbia ricevuto (anche vecchie) cartelle da pagare.

Saluti dall'Agenzia delle entrate,

Lisa

Lettera 16

Caro Dago, Edimburgo, scuola elementare chiede ai bambini di indossare la gonna: "Per promuovere l'uguaglianza e sfatare gli stereotipi di genere. Un modo per essere inclusivi". Questi qua bisognerebbe mandarli qualche mese in miniera, così poi gli verrebbe naturale occuparsi di cose serie.

Licio Ferdi

Lettera 17

Caro Dago, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è presentata alla Cop26 a Glasgow a bordo di un jet privato. Privato dei motori? Un aliante?

Scottie

Lettera 18

Caro Dago, Covid, Locatelli: "Entro Natale possibile ok a vaccini per fascia 5-11 anni". Che bambini fortunati! Noi sotto l'Albero trovavamo solo giocattoli e dolci...

Soset

Lettera 19

Caro Dago, la ministra Lamorgese: "Giusto salvare migranti, ma serve redistribuzione". È quello che succede. Sbarcano a Lampedusa e poi vengono redistribuiti in tutta Italia.

Matt Degani

Lettera 20

Caro Dago, quanto tempo ci occupa la bellezza? Poco o troppo che sia “senza la bellezza non c’è nulla da fare al mondo” diceva Dostoevskij.

La bellezza suggerisce idee nuove, ispira desideri e ci permette atti di estremo coraggio. Non c’è differenza tra il volto di una donna, una pittura e la poesia: armonia, incanto, ritmo e simmetria sono tutti sinonimi.

E così, quando la si incontra ci si chiede: è più felice chi la contempla o chi ne è artefice? Naturalmente il primo: colui che la incontra, che la trattiene è più invidiabile di chi è tenuto in quanto bello.

La bellezza, inoltre, è sempre colta: quante cose abbiamo scoperto, quanto abbiamo imparato e vissuto mossi dal desiderio di raggiungerla, di sdraiarci accanto a lei? Solo nella bellezza due individui smettono di essere estranei e diventano intimi.

#KULTURA

Lettera 21

Egregio Dago,

per vari e a volte validi motivi, molte multinazionali abbandonano l'Italia con conseguente disoccupazione per di centinaia di dipendenti. Questo nonostante a volte abbiano fruito di agevolazioni da parte del governo.

Legalmente sono intoccabili e quindi la chiusura degli stabilimenti è inevitabile. Se molti Italiani scegliessero di non acquistare in futuro i loro manufatti forse le ditte in questione potrebbero riconsiderare l'abbandono della produzione in loco.

Cordiali saluti.

Sanvic

Lettera 22

Caro Dago, Covid e bambini, il commissario Figliuolo: "Probabile vaccino anche a fascia 5-11 anni". Andrà a finire che gli tenderanno un agguato appena venuti al mondo col cordone ombelicale ancora attaccato!

Gaetano Lulli

Lettera 23

Può accadere che l'udienza preliminare del processo per stupro che vede coinvolto il figlio del noto leader grillino venga continuamente rinviato. Può accadere che il ministro della giustizia fosse un uomo del suo movimento politico e avesse mitigato le procedure. Può accadere che Grillo faccia digerire la riforma Cartabia al suo movimento e faccia il governo con il Pd per far slittare il processo e salvare il figlio. Può accadere che il noto leader grillino usi la politica per condizionare la magistratura e che perfino Travaglio diventi garantista.

E il problema sarebbe l'avvocato difensore che fa parte della Lega? Salvini non mi è particolarmente simpatico ma il figlio su una moto d'acqua della Polizia suscitò polemiche che sembravano non volessero finire più. È più imbarazzante avere gli occhi foderati di prosciutto e non vedere il figlio del leader maximo grillino accusato del reato più aberrante, violenza sessuale di gruppo.

Impeto Grif

Lettera 24

Caro Dago, festa delle Forze armate, Mattarella: "Memoria vittime di guerra sia stimolo per gli italiani". Cioè gli oltre 10 milioni di italiani a rischio povertà devono pensare che a qualcun altro è andata peggio?

Camillo Geronimus

Lettera 25

Caro Dago,

Domanda: quelli che hanno percepito il reddito di cittadinanza con frode se la caveranno con un rimprovero orale o saranno costretti a restituire i soldi che hanno rubato ai cittadini italiani che pagano le tasse? Chiedo per tutti.

Giovanna Maldasia