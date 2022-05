POSTA! - CARO DAGO, QUANTA INUTILE AGITAZIONE PER SOSTITUIRE IL GAS RUSSO CON NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO. HANNO LA SOLUZIONE SOTTO AL NASO E NON SE NE ACCORGONO. BASTEREBBE CONVINCERE LO SCONOSCIUTO "PETOFILO" RAI A DONARE ALLA PATRIA LE SUE PRODUZIONI - KIM JONG-UN HA CONSIGLIATO AI NORDCOREANI DI FARE GARGARISMI CON L'ACQUA SALATA. CHE ALLOCCONE! I GARGARISMI CON L'ACQUA SALATA NON SERVONO A NIENTE SE NON SONO ABBINATI ALLA "VIGILE ATTESA"...

Lettera 1

xi jinping joe biden

Caro Dago, Usa: "Biden in Asia per inviare un messaggio a Pechino". Perché a Washington non c'è campo?

J.R.

Lettera 2

Caro Dago, quanta inutile agitazione per sostituire il gas russo con nuove fonti di approvvigionamento. Hanno la soluzione sotto al naso e non se ne accorgono. Basterebbe convincere lo sconosciuto petofilo RAI a donare alla Patria le sue produzioni.

dania mondini

Con un adeguato collegamento alla rete nazionale si otterrebbe in un colpo solo una rapida fornitura di ottimo metano già odorato anti-fuga (e da fonte rinnovabile e inesauribile, finché non smettono di coltivare i fagioli) e di rendere sicuramente più respirabile l'aria in RAI.

Cincinnato 1945

Lettera 3

Caro Dago, Biden: "Sostegno a Finlandia e Svezia in caso di aggressione". Beh, allora è giunto il momento di intervenire. Entrambe sono sotto attacco di stupidità: solo a un cretino, dopo quanto sta accadendo in Ucraina, potrebbe venire in mente che Nato significhi "protezione".

evacuazione acciaieria azovstal

Gli ucraini sono così protetti che Mariupol praticamente non esiste più. Li stanno aiutando a farsi massacrare. Perso per perso: meglio occupati dai russi e vivi che aiutati dell'Alleanza atlantica e morti.

F. G.

Lettera 4

Caro Dago, il mitico Di Battista dopo essere stato ospite per tutti gli Internazionali di tennis con moglie e prole nel Villaggio Vip (ma non era contro i privilegi della casta, o solo di quelli degli altri?) con formidabile tempismo si scaglia contro Malagò.

alessandro di battista 11

È quello che gli ha chiesto Binaghi in cambio della lussuosa ospitalità? Magari nelle prossime settimane lo vedremo spiaggiato con famiglia a decantare i pregi di qualche villaggio vacanza come un prezzolato influncer qualsiasi…

FB

SALVINI MELONI BERLUSCONI

Lettera 5

Dago darling, tanti anni fa, il trio Lescano cantava "La gelosia non è più di moda". Ora molti politicanti potrebbero cantare "Il conflitto di interessi non è più di moda", perché un oligarca e politicante italiano, che possiede metà dei mercati televisivo e librario, è diventato quasi un "salvatore della patria" e una solida stampella all'attuale governo di "unità nazionale". Ah le mode che vanno e vengono.

Ossequi

Natalie Paav

Kim Jong Un visita una farmacia

Lettera 6

Esimio Dago,

per combattere il Covid, il leader della Corea del Nord Kim Jong-un ha consigliato ai suoi connazionali di fare gargarismi con l'acqua salata. Che alloccone! I gargarismi con l'acqua salata non servono a niente se non sono abbinati alla "vigile attesa"...

Bobo

MEME BIDEN PETO

Lettera 7

Caro Dago, in Rai c'è un giornalista scorreggione che emette i suoi peti puzzolenti in presenza dei colleghi. E allora? Non si può dirgli nulla. Fa così anche il presidente degli Stati Uniti: Joe Biden.

Piero Nuzzo

Lettera 8

Caro Dago, Ucraina, Salvini: "Non ci sto a inviare altre armi". Non occorre che si disturbi, provvede Draghi.

Jonas Pardi

Lettera 9

Caro Dago, Governo, Meloni: "Prima va a casa e meglio è". Sempre che abbiano casa di proprietà: soggetti simili come inquilini non se li piglierebbe nessuno!

Ice Nine

Protesta taiwanese

Lettera 10

Caro Dago, la Cina avverte gli Usa: "Se gli Stati Uniti insistono nel giocare la carta di Taiwan e vanno sempre più lungo la strada sbagliata, porteranno sicuramente la situazione a un punto pericoloso".

Ma Xi Jinping è matto? Se dà a un seminatore di zizzania come Biden un suggerimento su come trasformare una disputa locale in un disastro mondiale, Sleepy Joe si butterà a pesce!

Matt Degani

Lettera 11

parco eolico offshore 3

Caro Dago, Germania, Olanda, Belgio e Danimarca hanno siglato un'alleanza per fare del Mare del Nord il più grande centro di energia sostenibile d'Europa. L'obiettivo è quadruplicare la capacità eolica offshore totale dei 4 Stati entro il 2030 e decuplicarla entro il 2050. Da anni rompono gli zebedei con la Terra in pericolo a causa del riscaldamento globale e ci voleva la guerra di Putin perché questi cialtroni si dessero una mossa?

Spartaco

Lettera 12

Caro Dago, Germania, spari a scuola a Bremerhaven: un ferito, fermata una persona. I tedeschi si stanno americanizzando?

U. Delmal

draghi putin

Lettera 13

Caro Dago, Draghi: "L'espulsione dalla Russia dei nostri diplomatici è un atto ostile". Ma questo ha fuso? Se ad aprile l'Italia ha espulso 30 diplomatici russi, cosa si aspettava il nostro premier da Putin? Oro, incenso e mirra? Come è possibile che un uomo adulto, che è stato anche governatore della Bce, se ne venga fuori con un'uscita del genere?

Mark Kogan