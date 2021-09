POSTA! - CARO DAGO, QUASI METÀ LEGA ASSENTE AL VOTO FINALE SUL GREEN PASS: NON AVEVANO IL PASSAPORTO VERDE PER ENTRARE IN AULA? - IN AFGHANISTAN I TALEBANI HANNO DETTO CHE LE RAGAZZE TORNERANNO PRESTO A SCUOLA. SE PUÒ INTERESSARE NOI ABBIAMO TANTI BANCHI A ROTELLE INUTILIZZATI. POTREBBERO SERVIRE PER UNA RITIRATA STRATEGICA VELOCE NEL CASO DELL'ARRIVO DI UN MASCHIO...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

banchi a rotelle a padova 2

Caro Dago, Afghanistan, i talebani hanno detto che le ragazze torneranno presto a scuola. Se può interessare noi abbiamo tanti banchi a rotelle inutilizzati. Potrebbero servire per una ritirata strategica veloce nel caso dell'arrivo di un maschio.

Frankie

romano prodi dimartedi 2

Lettera 2

Caro Dago, Romano Prodi sogna il Quirinale. Io ricordo che per gli 80 anni di Alberto Sordi l'allora sindaco di Roma, Francesco Rutelli, per un giorno cedette la "fascia" al celebre attore. Il prossimo inquilino del Colle non potrebbe riservare lo stesso trattamento al Mortadella?

Piero Nuzzo

Lettera 3

narendra modi fa yoga 3

Dago darling, quando si dice avere buone maniere (o Modi). Infatti pare che il presidente indiano Modi sia interessato all'acquisto dei celebri sottomarini francesi rifiutati dall'Australia con grande sdegno della Francia tutta (da destra a sinistra). La grandeur sarà parzialmente salva? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

Caro Dago, Covid, cinema e teatri, si sta andando verso una capienza all'80%. Ma cosa vuol dire? Col 50% di capienza consentita, una platea di posti a sedere vista dall'alto risulterebbe occupata alternativamente un posto sì è uno no.

beltrade di milano

Con l'80%, invece, ci sarebbero due posti liberi a caso ogni 10. Una specie di roulette russa. I cervelloni che ci governano spiedino quale sarebbe il vantaggio dal punto della sicurezza sanitaria rispetto ad una platea completamente piena. Evidentemente la paura per il virus ad alcuni sta dando alla testa.

Federico

paola ferrari

Lettera 5

Finalmente Adani al posto di Paola Ferrari. Chiamasi Karma.

Impeto Grif

Lettera 6

Caro Dago,

interessante l’articolo ”La musica è cambiata. In peggio.” con l’orchestra inglese che licenza 14 musicisti perché bianchi e l’orchestra americana che dice che nessun direttore bianco o asiatico sarà più accettato.

orchestra

Ma in America ora si discute anche di abolire il sistema delle blind audition, le audizioni alla cieca, nelle quali gli esaminatori sentono solo la musica ma non possono vedere se l’esecutore è uomo o donna, bianco o di colore.

Il sistema di audizioni alla cieca aveva portato a un aumento di assunzioni di musiciste donna, ma i musicisti di colore sono rimasti al 2 per cento, e quindi si vuole eliminarlo, in modo che gli esaminatori, oltre ad ascoltare, possano anche vedere, e scegliere di conseguenza. Pare giusto, anche la United Airlines ha annunciato che i prossimi piloti che assumerà saranno al 50 per cento donne o afroamericani.

L. A. Voisin

DON FRANCESCO SPAGNESI

Lettera 7

Caro Dago, Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per droga, è anche sieropositivo. Speriamo non si appelli alla verginità di Maria. Se si è beccato l'Hiv da qualche parte deve pur averlo messo.

Nino Pecchiari

Lettera 8

Caro Dago, da Joe Biden i cinesi non si aspettano che dica né "sì", né "no", né "ni". Si aspettano che dica Xi.

Pikappa

DANIELE FRANCO E MARIO DRAGHI

Lettera 9

Lo Stato non sa più risolvere nulla PERCHE' IL SISTEMA GLIELO IMPEDISCE. Questo sistema non ha mai funzionato ed ha creato due millenni di sofferenze là dove è stato inventato. Lo dice la Storia. In Italia per continuare a sopravvivere c'è un governo dittatoriale dove comanda uno solo senza consultare il Parlamento. Solo così, pur essendo un surrogato, tiene in piedi questa macchina ormai sgangherata.

Gb Oneto

Lettera 10

sergio mattarella

Quindi sembra che non importi a nessuno che, mi verrebbe da dire alla cerchia della corte che gira intorno al Quirinale, non abbiano ancora aperto bocca a proposito di tale Federico Bianchi di Castelbianco, arrestato nell’ambito dell’inchiesta milionaria sugli appalti del Miur, ricevuto dal capo dello Stato.

A meno che non siano colpiti dalla sindrome della sineddoche, dato per scontato che il presidente Mattarella fosse inconsapevole di aver ricevuto un tipo losco, la domanda da porsi rimane se lorsignori che organizzano gli incontri, siano liberi di non dare nessun senso all'integrità morale delle genti e delle delegazioni alla rinfusa che vengono ricevute, e quindi credono che bisognerebbe soprassedere in merito, magari su tutto, financo al tentativo di trasformare il palcoscenico del Quirinale in una sorta di surreale teatrino all’ennesimo blob per un ancor più inquietante Paese da operetta.

Impeto Grif

meme su elsa fornero

Lettera 11

Caro Dago, in tv l'ex ministra Elsa Fornero gioisce per la prevista crescita del Pil italiano e spiega che "significa più soldi per le famiglie, più lavoro, più benessere per tutti". Come no. Basta vedere le bollette di luce e gas andate alle stelle e l'aumento record del prezzo della benzina. Ma nonostante tutto restiamo ottimisti: con la riforma del Catasto forse - eufemismo! - cresceranno anche le tasse sulle case.

Daniele Krumitz

Lettera 12

Caro Dago, Papa Francesco: "Qualcuno mi voleva morto e preparava il conclave". Una fortuna essere circondati da persone attive che non passano la giornata a girarsi i pollici!

Lidiano Pretto

papa francesco 2

Lettera 13

Caro Dago, Covid, negli Stati Uniti ancora più di 1.900 morti al giorno. Caporetto in sloveno fa Kobarid e in tedesco Karfreit. Ma è bene che Joe Biden impari a dirlo in inglese.

Kevin DiMaggio

joe biden

Lettera 14

Caro Dago, Joe Biden vuole stanziare 15 miliardi di dollari per la lotta ai cambiamenti climatici. Ma ha qualche problema coi numeri o ha il braccino corto? Da noi quella cifra basta a malapena per accogliere per 3 anni i migranti.

Furio Panetta

Lettera 15

matteo salvini manifestazione della lega alla bocca della verita

Quindi, caro Dagos, la Lega al massimo dei consensi, che era contro questa - questa qui - Ue e non contro l'Ue o addirittura, contro l'Europa, ora che è stata ridotta a percentuali sondaggistiche meno 'pesanti' vorrebbe esserne pilastro, mendicando la legittimazione da coloro che la schifavano prima e la degnano solo ora che hanno logorato linea e guardalinea.

E sono tutti così pimpanti, i suoi representative men, che schifano i cosiddetti no vax, sigla che apposta - perché il regime non tollera il dissenso informato e perciò, deforma tutto quello che non si conforma al diktat in alternativa alla criminalizzazione dei refrattari - mette assieme oltranzisti, scettici, dubbiosi, critici della gestione sanitaria, politica e giuridica della pandemia dei governi giallorosso del Conte Churchill e arcobaleno dell'Elevatore Draghi nel segno della continuità incarnata nel Dottor House of Card e Vigile Attesa Roberto Speranza.

Il Capitano ha fatto quello che ha potuto per farci sognare che i poteri forti non possono ridurre la democrazia rappresentativa a una rappresentazione e basta: non è stato molto, non poteva fare di più, potrà fare sempre meno: ma grazie lo stesso, non sarà mai più.

Raider

Aukus

Lettera 16

Caro Dago, caso sottomarini, Ue: "Erosa la fiducia con gli Usa, resettare la relazione". Hanno fatto il tifo sfegatato per Biden? E ora pedalino!

Tuco

emmanuel macron e la moglie brigitte 4

Lettera 17

Caro Dago, Boris Johnson non sembra volerne più sapere delle polemiche francesi contro Aukus e invita Emmanuel Macron a darci un taglio. Ha ragione. I sommergibili mica andranno a curiosare sotto la gonna di Brigitte, rischiando di colare a picco all'istante...

Dario Tigor

Lettera 18

Caro Dago, tutti i lavoratori privi di Green pass senza stipendio. Che coglionata, sembra d'essere all'asilo. Ma quanto pensano di poter andare avanti con vigliaccate simili?

S.d.A.

roma cinghiali

Lettera 19

Cari Dago, tenerissimi i 13 cinghiali - 3 adulti e 10 cuccioli - a spasso per Roma. Assai più disciplinati e meno pericolosi dei migranti.

J.N.

Lettera 20

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Caro Dago, Biden punta al 70% di vaccinati nel mondo entro settembre 2022. Ma è riuscito a vaccinare solo il 55,5% a casa sua - in 9 mesi e tenendosi tutti i vaccini per sé - e ha il coraggio di sparare numeri a casaccio sul resto del globo? Lo psichiatra deve aver sbagliato medicina!

E S.

Lettera 21

Ecumenico Dago,

POSTER BESTEMMIE NAPOLI

a quanti, oltre a sentirsi offesi dalla pubblicità delle bestemmie sentono il dovere di rispondere “adesso fatelo con Maometto” mi permetto di dire per il tuo tramite: “Cari (cattolici?) monoteisti, dal momento che Allah, Jahvé, Dio sono – più o meno, credo – la stessa cosa, perché ebrei e mussulmani non dovrebbero sentirsi ugualmente contrariati, incazzati, furiosi o che cavolo ne so io?

Allora il problema qual è? Il bestemmiatore o il bestemmiato?

Alberto

Lettera 22

Quanto sono belli i nostri politici, e aspiranti tali, che si fanno gioiosamente immortalare davanti a colorate biblioteche fornitissime e intonse.

Signoramia

no vax venezia

Lettera 23

Caro Dago, il tema è serio e non si può scherzare, ma i no-vax non si rendono conto che diminuiscono ogni giorno proprio a causa del covid?

FB

Lettera 24

Caro Dago, per i 60 anni dalla prima Marcia Perugia-Assisi, il Pd Umbria lancia l'«Agorà nazionale della pace». Quindi i cambiamenti climatici sono già passati di moda?

Lucio Breve

Lettera 25

FRANCESCA DONATO MATTEO SALVINI

Caro Dago, Green pass bis, quasi metà Lega assente al voto finale. Non avevano il passaporto verde per entrare in Aula?

Lino

Lettera 26

Caro Dago, reddito di cittadinanza, Draghi: "Misura di eguaglianza ma ha limiti". Vero. A un single non danno più di 780 euro al mese nemmeno se si presenta col kalashnikov.

John Doe Junior

Lettera 27

Caro Dago,

I cartelloni pubblicitari apparsi per Napoli con bestemmie rappresentano il livello culturale a cui è oramai ridotto il capoluogo campano. Non andavano rimossi, abbiamo dato a questi sedicenti artisti pure l'alibi di essere stati censurati dal "potere" religioso.

G.

pippo baudo

Lettera 28

Caro Dago, Pippo Baudo: "Io Cavaliere di Gran Croce, ultimo regalo di Mattarella". Attenzione alle parole! Perché su una frase del genere la magistratura potrebbe aprire un fascicolo: da quando in qua il capo dello Stato fa regali? Vabbè, ma comunque l'attuale inquilino del Quirinale non ha un cognome che comincia per "B" e finisce per "erlusconi"... E quindi può stare tranquillo.

Pino Valle

Lettera 29

AL BANO E VITTORIO SGARBI FISCHIATI

Tributo a Franco Battiato all'Arena di Verona. Ho sentito in Tv tale Mahmood (ex vincitore di San Remo cui Battiato mai avrebbe partecipato), dire che nelle opere del famoso cantautore "si vede tutta la sua sicilianità". È evidente che dopo tale assunto probabilmente sparato a cazzo, non dovrebbe essere più spacciato come esperto musicale per incongruità manifesta.

Impeto Grif

Lettera 30

Caro Dago, Covid, allarme della Dia: cresce infiltrazione delle mafie nell'economia. E quindi ieri Draghi scherzava quando si è premurato di assicurare che non avrebbe lasciato che ciò accadesse?

Marino Pascolo