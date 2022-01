POSTA! - CARO DAGO, GLI "AMICI DEL COVID" SIN DALL’INIZIO CI HANNO SFRACASSATO LE PALLE CON I LORO MESSAGGI: NO AI DIVIETI DI ASSEMBRAMENTO, NO ALLE MASCHERINE, NO AI VACCINI, NO AI GREEN PASS, NO NO NO. DI GRAZIA POTREBBERO SPIEGARE A NOI POVERI ANALFABETI COME SI DOVREBBE PROCEDERE? SI SONO SOFFERMATI SULLE (SUPPOSTE) LESIONI DEI DIRITTI, TRASCURANDO LE POSSIBILI SOLUZIONI. BENE, ADESSO LE FAVORISCANO. ALTRIMENTI STIANO ZITTI…

Lettera 1

Caro Dago, Covid, da oggi il Super Green pass - ottenibile con vaccinazione o guarigione - diventa obbligatorio per salire su tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli locali e regionali.

Per bar e ristoranti, anche all'aperto. Per cinema, teatri e stadi. Per l'accesso ad alberghi, fiere e congressi. Per utilizzare gli impianti sciistici. E inoltre per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

E allora, visto che non si può più andare in nessun luogo, dal primo febbraio gli over 50 non vaccinati verranno multati perché non restino a casa? Cioè si dice loro: non potete non vaccinarvi e stare a casa per i fatti vostri, ma dovete immunizzarvi e frequentare bar, cinema, ristoranti, palestre, fiere, centri estetici, parrucchieri e barbieri?

Mich

Lettera 2

Caro Dago, Covid, «non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza».

Il professor Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, inchioda il premier Draghi e il ministro della Salute Speranza alle loro responsabilità.

Quando dicono che nella lotta alla pandemia non prendono decisioni politiche ma solo sulla base delle evidenze scientifiche, mentono. Così, quando tra una o due settimane ci sarà una inevitabile Caporetto dei contagi nella scuola, sapremo di chi è la colpa.

Licio Ferdi

Lettera 3

ciao Dago,

Mussolini e De Gaulle dicevano, con linguaggi diversi, che governare gli italiani e i francesi non soltanto è difficile, ma pure inutile. Ora c'è il professor Draghi, apparentemente dotato di carisma e poteri superiori. Eppure, questo Governo sghembo si trova a fronteggiare parecchie tribù dissenzienti.

Non tanto i no-vax e i filo-maoisti ridicoli alla Grillo. Ma i presidenti guitti delle Regioni e i presidi delle scuole che rifiutano il rientro a scuola come fossero ostacoli a Piazza di Siena.

Poi i medici e gli infermieri che dubitano sull'efficacia dei vaccini ma ricorrono al Tar se li spostano di mansione. E gli statali con sindacati che non s'accontentano del protocollo sul lavoro a casa per due o tre giorni a settimana ma vorrebbero ri-lavorare solo da casa.

Poi i presidenti della serie A che non vogliono chiudere gli stadi, così i ragazzi esclusi dalla scuola per due anni vanno alla partita e pure, semmai, in discoteca. Gira una brutta aria di resistenza alle decisioni, che non è resilienza (a proposito, ma che vorrà di'?). Piuttosto è renitenza.

de falco

Una volta, c'era la renitenza alla leva, ed era un reato. Ora sembra che ci sia una diffusa renitenza al ritorno alla vita. Giusto dieci anni, fa l'astuto De Falco inchiodò 'o comandante Schettino alle sue responsabilità con la leggendaria frase. Ora, forse solo Mattarella avrebbe l'autorevolezza per dire a tutti: tornate a bordo, cazzo!

Lettera 4

Caro Dago, Franceschini vorrebbe utilizzare 471 milioni del Pnrr per acquistare il Casino dell'Aurora. Spendere tutti questi soldi per poi tenerlo chiuso come tanti musei e siti archeologici italiani? No grazie...

FB

Lettera 5

Vabbè, dai, l’idea di un Berlusconi come Presidente della Repubblica non è scandalosa. In fin dei conti, Bokassa è stato Imperatore.

Giuseppe Tubi

Lettera 6

Caro Roberto,

De Coubertin: Importante è partecipare.

Mourinho: importante è perdere.

Pellegrini: importante è sbagliare.

Pallotta: importante è dare una fregatura a Friedkin.

Giancarlo Lehner

Lettera 7

Caro Dago, il prof. Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts: "In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati. Sono morti che potevano essere evitate". Ma è una barzelletta? Come potevano essere evitate se lui stesso lascia intendere che su 160 morti almeno 70-75 erano vaccinati?

Claudio Coretti

Lettera 8

Dago,

mi chiedo se l'Europa che vuole eliminare le automobili a motore termico dal 2035 in nome dell'ambiente, mossa stupida e dannosissima per l'economia continentale (ma che avvantaggia la Cina, produttrice di batterie e quasi monopolista delle terre rare che servono per fabbricarle) sia la stessa che impone alle compagnie aeree di far volare aerei vuoti per mantenere i diritti degli slot destinati ai voli, con danni sia all'ambiente che all'economia (soprattutto in tempi in cui i costi dell'energia si sono alzati parecchio).

Le regole sugli slot infatti impongono che essi siano davvero utilizzati dall'80% dei voli programmati (anche se al momento la percentuale è stata temporaneamente ridotta al 64%) ma, causa pandemia, la vendita di biglietti aerei è calata drasticamente.

Solo Lufthansa vorrebbe tagliare 33mila voli programmati quest'anno, ma questo per la regola suddetta non è possibile, e le previsioni sono che almeno 18mila voleranno completamente vuoti.

Non c'è che dire, una magistrale politica di greening e sostenibilità! E poi ci vengono a rompere i maroni sulla "transizione ecologica". D'altronde si sapeva che a Ursula piacciono gli aerei, vuoti o semivuoti.

Deboss

Lettera 9

Caro Dago, Covid, una cosa positiva della vaccinazione obbligatoria per gli over 50 è che non bisognerà firmare più nulla. Infatti va da sé che se c'è l'obbligo non possono più chiedere il consenso.

Chi ha superato il mezzo secolo d'età dovrà solo consegnare il proprio corpo al vaccinatore: tutto quel che succederà dopo sarà responsabilità delle persone che quell'obbligo lo hanno imposto.

Diego Santini

Lettera 10

Caro Dago, Covid, Papa Francesco: "L'indecisione politica genera confusione". Anche prendere decisioni sbagliate non è molto positivo: fa aumentare i contagi, come sta succedendo in Europa e negli Stati Uniti.

A. Reale

Lettera 11

Caro Dagos, una esponente del Pd può accusare il patriarcato come categoria universale dell'eterno mascolino o dell'essere maschilista per scagionare il patriarcato di una cultura con marchio d'origine controllata a proposito di molestie di gruppo (etnico): peraltro, molestie su convocazione ad hoc, per appuntamento online scritto in lingua originale: e fare notare l'assurdo di questa difesa d'ufficio ragionamenti smarriti sarebbe una violenza contro tutte le donne e un solo Partito perché c'è chi attacca la segretaria del Pd meneghino, nei termini e toni tipici e comuni a tutti i fanatici online, non certo ultimi (anzi!) i Sinistri? Assurdo pure questo. Il teatrino dell'assurdo della politica: ma, poi, ci si ricorda di chi hanno come segretario nazionale, nel Pd: e si capisce che tutto ha una sua logica.

Raider

Lettera 12

Caro Dago, Di Maio, Colao, D'incà. Sono i tre ministri del Governo Draghi risultati positivi al Covid. E questi sono quelli che dovrebbero guidarci fuori dalla pandemia? Nonostante siano pluri vaccinati e pluri protetti, non riescono a difendere dal virus nemmeno sé stessi. Figurarsi 60 milioni di italiani!

Giacò

Lettera 13

Dago colendissimo, anche nel 2022 il club “Amici del Covid” continua con la stessa noiosa solfa.

L’ultima lagna: regime draghista=regime fascista. In un Paese dove l’attività legislativa non funziona, la politica non funziona, la pubblica amministrazione non funziona, la giustizia non funziona, le Poste (!) non funzionano, persino la Chiesa non funziona più, etc, etc, il trapianto di un governo Draghi chissà quali miracoli doveva fare.

Beh, cari “Amici del Covid”, se voleste dare un occhio ai vicini, il governo non ha fatto peggio di Francia, Germania, Gran Bretagna (paesi di consolidata efficienza nella gestione pubblica).

Invece è sin dall’inizio del Covid che ci avete sfracassato le palle con i vostri messaggi: No ai divieti di assembramento, No alle mascherine, No ai vaccini, No ai green pass, No No No.

Viste le vostre superiori conoscenze scientifiche, costituzionali, filosofiche, sociologiche, mediatiche, di grazia potreste spiegare a noi poveri analfabeti come si dovrebbe procedere? Perché ovviamente voi avete chiara la strategia di contrasto al Covid, vero?

Forse nella foga dei primi due anni di Covid, vi siete soffermati sulle (supposte) lesioni dei vostri diritti, trascurando le possibili soluzioni. Bene, adesso favoriteci le soluzioni. ALTRIMENTI STATE ZITTI!!

Saluti da Stregatto

Lettera 14

Caro Dago, chirurghi: "Riduzione drammatica interventi generali fino a 80%". Siamo alla follia! Chi ha stabilito che i malati di Covid hanno la priorità sugli altri? Forse la propaganda per indurre tutti a vaccinarsi?

E.S.

Lettera 15

Caro Dago, scuola, il ministro Bianchi: "Docenti sospesi perché No vax meno dell'1%". Alle elementari, invece, i No vax tra gli alunni sono il 90% - solo il 10% si è vaccinato - e stanno tutti in classe!

Ugo Pinzani

Lettera 16

Caro Dago, se l'alto numero di positivi tra i mille grandi elettori impedirà l'elezione della nuova "figurina" per il Quirinale, finalmente, potremo dire che i vaccini sono veramente efficaci!

Nino Pecchiari

Lettera 17

Caro Dago,

La ricerca del Dipartimento di epidemiologia del Lazio rileva che ogni 100 italiani non vaccinati nel Lazio ce ne sono 300 stranieri - regolari, ça va sans dire -, in particolare che arrivano da Paesi ad alta pressione migratoria.

Possiamo immaginare senza sforzo quale sia la percentuale dei vaccinati fra i clandestini o gli irregolari; ma quando li beccano sul tram o sul treno senza biglietto o senza super green-pass fanno loro la multa? O li espellono?

Toniborg

Lettera 18

Dagovski,

Se Speranza resta ministro finché c’è il Covid, in cuor suo, spera che l’emergenza finisca prima o dopo?

Aigor

Lettera 19

Caro Dago, il presidente della Camera Roberto Fico: "Prosegue il lavoro di preparazione in vista dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Mi confronterò nei prossimi giorni con il Collegio dei Questori e con tutti i capigruppo sull'adozione delle misure più opportune per garantire la sicurezza del voto e minimizzare i rischi di contagio". Più che le Ffp2 servirebbero pannoloni per tutti!

Sasha

Lettera 20

Caro Dago, Covid, Israele teme tra 2 e 4 milioni di positivi, il 40% popolazione. Perché "teme"? Forse perché gli israeliani non leggono Alessandro Sallusti? Nel "mondo reale" del direttore di Libero, ai vaccinati la malattia non deve fare paura: lui conosce "Decine di persone che la stanno attraversando senza alcuna complicazione se non la seccatura di rimanere a casa per qualche giorno". Meglio di così...

A.B.

Lettera 21

Caro Dago, Pfizer: "Il vaccino contro Omicron sarà pronto a marzo". Totalmente inutile, perché per allora la variante avrà già infettato tutti.

Pino Valle

Lettera 22

Caro Dago, ma quel signore che in vita sua non ha mai lavorato, ha fatto solo "il politico", tale Orlando che per disgrazia dei palermitani è il loro sindaco, invece di fare il "bello di giorno" con gli sbarchi dei clandestini, perché non cerca di fare qualcosa per i poveri defunti dimenticati nel cimitero palermitano? Forse perché in vita sua sarebbe la prima volta che farebbe qualcosa per i palermitani e non per i soliti... amici?

FB

Lettera 23

Caro Dago, scuola, Cnr: "Non è luogo contagio, breve rinvio inutile". Segniamoci queste parole, perché somigliano tanto a quelle del prof Burioni a inizio pandemia: "In Italia il virus non circola, il rischio è zero".

Elia Fumolo