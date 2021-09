POSTA! - CARO DAGO, "È BELLO FARE GLI ECOLOGISTI CON IL PORTAFOGLIO DEGLI ALTRI": ADESSO CI SONO GLI AUMENTI DELLE BOLLETTE, TRA QUALCHE ANNO OBBLIGO DI COSTOSE AUTO ELETTRICHE... VUOI VEDERE CHE TUTTA STA' PASSIONE GREEN PASSERÀ PRESTO? - PER GLI 007 USA "AL QAEDA POTREBBE TORNARE IN UNO O DUE ANNI". CHE CON L'ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI AI TEMPI DI BIDEN, SIGNIFICA CHE SARÀ LÌ LA PROSSIMA SETTIMANA…

Lettera 1

talebani conquistano valle del panshir 1

Caro Dago, Afghanistan, lite tra i leader talebani sul nuovo governo. Qualcuno si è incaponito su Ddl Zan e ius soli?

Pikappa

Lettera 2

Giuseppi Conte piange miseria e chiede soldi al M5S per la sua attività di capo politico. Se intanto s'iscrivesse al Movimento, versando la quota dovuta, forse sarebbe anche legittimato a farlo.

[Il Gatto Giacomino]

matteo bassetti

Lettera 3

Caro Dagos, il dott. Bassetti, virologo virale in tv, insieme alla pretesa che sia tolta la parola a quanti non credono ciecamente ai vaccini anti-covid e chiedono all'Aifa di pronunciarsi sulle terapie domiciliari, finalmente, dopo un anno di vigile e protocollarmente inutile attesa di una risposta: e considerando altamente democratiche queste misure liberticide, ribadisce che i vaccini saranno a cadenza annuale e saranno obbligatori, tanto più che varranno anche come anti-influenzali.

Cose che, dette un anno fa, attiravano l'accusa di complottismo. La verità è che a dirlo non erano paranoici, come diagnosticato da tutto il po' po' di esperti un po' per caso, un po' per cooptazione, ma di paragnosti, evidentemente: che hanno visto meglio dei diagnosti, scientifici per elezione mediatica. Oppure, chiamateli quelli che ci vanno di culo: sempre meglio dei paraculi. E più vaccini per tutti, sempre e così prosit sia.

Raider

Lettera 4

DANIELE FRANCO E MARIO DRAGHI

Caro Dago, Draghi: “Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per un risultato immediato”. Ecco spiegato il nostro debito pubblico al 160%: le cose non sono state fatte per ottenere risultati ma tanto per farle.

Raphael Colonna

Lettera 5

Caro Dago,

mi sembra che il M5S nato con l’utilizzo di numerosi slogan accattivanti (ONESTÀ ONESTÀ, ne con la destra né con la sinistra, non più di due mandati, ecc. ecc) sotto l’attenta guida di Conte e con il tacito assenso di Grillo stia sostanzialmente trasformandosi nello scendiletto del PD.

grillo conte

Che brutta fine si sta avvicinando per un partito, oramai in tutto e per tutto uguale agli altri, che, a parole, si diceva intenzionato ad aprire il parlamento come una scatoletta di tonno.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 6

Caro Dago, Conte ha confessato di sentirsi un po' stanco (?). Probabilmente pensava che fare il leader di un partito era come fare il premier in piena pandemia, ovvero parlamento chiuso, attività legislativa bloccata, unica "incombenza" l'apparizione notturna per annunciare le chiusure quotidiane e i colori delle regioni e rimandare ogni decisione. Sai che fatica!

FB

Lettera 7

Green pass scuola

Caro Dago, Green pass, obbligo anche per il settore privato. Avranno fatto i conti con l'oste? A me è capitato di aver bisogno del Servizio Sanitario Nazionale, e mi sono sentito rispondere che le prestazioni sono ridotte a causa dei tanti medici sospesi per il rifiuto a vaccinarsi. Se succederà così anche negli altri settori dell'economia, il Pil previsto non lo vedremo nemmeno col binocolo.

P.T.

Lettera 8

Dago darling, dopo un lunghissimo "riposo del guerriero", in tribunale a Parigi si è inturgidito nuovamente il "very big" affare di Alexandre Benalla, ex guardia del corpo di Macron. Molto fa pensare che il processo finirà con qualcosa di simile al nostro "il fatto non sussiste".

RITRATTO DI EMMANUEL MACRON

Intanto Macron veleggia a tutto spiano (tutto fa brodo, anche il funerale di stato concesso a Belmondo) verso una rielezione a Presidente della repubblica imperiale francese, anche per merito (o colpa) del sistema elettorale francese che di veramente democratico ha ben poco.

Sebbene Macron non assomigli al sacro romano imperatore Carlo V, anche sull'impero di Macron non tramonta mai il sole se si considerano i territori d'oltremare da Tahiti alle Martinica e Guadalupa, ecc., passando per i protettorati non ufficiali in Africa occidentale. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

roberto cingolani e giuseppe conte

Caro Dago, il ministro Cingolani: "Il Governo è impegnato contro il caro bollette". Beh, se assieme agli altri del G20 si è impegnato a mantenere l'aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi, difficile immaginare che non riesca a contenere il prezzo delle bollette. "Le cose si fanno perché si devono fare".

Camillo Geronimus

Lettera 10

Caro Dago, diritti umani, gli Usa ridurranno gli aiuti militari all'Egitto. Uno specchietto per le allodole, dopo che Joe Biden e Kamala Harris in Afghanistan hanno lasciato milioni di donne alla mercé dei talebani. Il mondo non dimentica!

Gaetano Lulli

moggi allegri

Lettera 11

Caro Roberto,

per l'irresistibile rimonta della Juve non basta Allegri. Serve il ritorno del metodo Moggi

Giancarlo Lehner

Lettera 12

caro Dago, mi dispiace che una persona dotata di intelligenza con l'On Bersani consigli di utilizzare solo una parte di tale facoltà a chi ne ha a disposizione in abbondanza. Bersani dovrebbe utilizzare tutta l'intelligenza che ha a disposizione così come magari riesce ad indignarsi con un "Io non ci sto" di Scalfariana memoria per tutti i circa 2000 morti al giorno del nostro beneamato Paese e non solo dei circa 70 dovuti al covid.

saluti

Gianvirus69

Lettera 13

Mitico Bob,

TERAPIA INTENSIVA CORONAVIRUS

a Seriate nel febbraio 2020 un ricoverato manifestava i sintomi del covid ed era di nazionalità cinese e presumono che fosse il paziente zero. Un saluto a chi incalzava ad abbracciare i cinesi festeggiando a suon di spritz lungo i Navigli a viso aperto, senza mascherina. Da quei febbraio milioni di ammalati e centocinquantamila morti, solo una influenza di stagione dicevano luminosi luminari, illuminati di stessi e lampadari in corto circuito.

Saluti - peprig -

sergio mattarella mario draghi festa della repubblica 2021

Lettera 14

Caro Dago,

E se Mario Draghi facesse contemporaneamente il presidente del consiglio ed il presidente della Repubblica? Tu che puoi, se vuoi, getta il sasso nello stagno…

Cari Saluti

Mimmo

Lettera 15

Caro Dago,

matteo salvini e giorgia meloni a cernobbio

A quanto pare i candidati di centrodestra a Roma e Milano rischiano di perdere le prossime elezioni comunali. Secondo me, Salvini e la Meloni dovrebbero farsi spiegare dal PD come governare senza vincere. Chissà, se un giorno smetteranno di farsi la guerra tra primedonne e avranno il coraggio di proporre la ricetta giusta per surclassare la sinistra?

Un caro saluto,

Mary

BEBE VIO E URSULA VON DER LEYEN

Lettera 16

Caro Dago,

Bebe Vio, ospite della plenaria dell'Europarlamento su invito della presidente della Commissione Ursula von der Leyen: "Essere qui a poter rappresentare il mondo italiano, dello sport, dei giovani e della disabilità è stato veramente pazzesco". Chissà che gelosa Greta Thunberg, ormai passata di moda...

Pop Cop

Lettera 17

Caro Dago, Ursula Von der Leyen: "Valutiamo centro di intelligence europeo". Da come facciamo entrare i migranti senza alcun controllo, l'impressione è che siamo troppo stupidi per avere l'intelligence.

Kevin DiMaggio

bollette luce gas

Lettera 18

Caro Dago, vogliono "sterilizzare" l'aumento del 40% delle bollette della luce, portando l'Iva dal 10% al 4%. Ma che cos'è, una comica di Stanlio & Ollio?

Luisito Coletti

auto elettriche

Lettera 19

Caro Dago, parafrasando il mitico Ricucci potremmo dire "è bello fare gli ecologisti con il portafoglio degli altri", adesso ci sono gli aumenti delle bollette, tra qualche anno obbligo di costose auto elettriche... vuoi vedere che tutta sta' passione ecologista passerà presto.

FB

Lettera 20

bollette luce gas

Caro Dago, Governo al lavoro per fronteggiare i forti rincari delle bollette (40%) previsti per l'autunno. Allo studio tre strade: intervento sull'Iva pagata dai consumatori, misura una tantum per "scongiurare" l'aumento di ottobre o utilizzo di parte dei fondi per le aste dei diritti per le emissioni di CO2. Suggerisco una quarta: migranti a casa e utilizziamo i miliardi destinati all'accoglienza per salvare gli italiani dal dissesto finanziario.

Sandro Celi

Lettera 21

Caro Dago, Genova, operaio cade da un'impalcatura e muore sul colpo. Non frega niente a nessuno. Adesso va di moda occuparsi dei diritti umani degli afghani.

Lauro Cornacchia

no vax venezia

Lettera 22

Caro Dago, Israele, muore di Covid il leader dei no vax Hai Shaulian. Mah... Non sarà che siccome sono "d'intralcio", tutti i leader no vax del mondo vengono eliminati uno ad uno?

A B

Lettera 23

Caro Dago, Usa, colpo alla mafia a New York: arrestato boss della famiglia Colombo. Lo hanno riconosciuto dall'impermeabile?

Gripp

Lettera 24

joe biden 4

Caro Dago, Afghanistan, 007 Usa: "Al Qaeda potrebbe tornare in uno o due anni". Che con l'attendibilità delle previsioni ai tempi di Biden, significa che sarà lì la prossima settimana.

Leo Eredi

Lettera 25

Ma non è formidabile sentire Bersani che oltre a stare con Draghi (va beh!) sta con la Pfizer? Che da in testa al poverocristo di operaio che deve scegliere se mangiare e non farsi portare via la casa dalla banca o farsi inoculare nel corpo una sostanza sperimentale che non vuole e che c’è pure scritto in Costituzione e nella legislazione comunitaria che è suo diritto non volere? Non è formidabile? Chissà cosa avrebbe detto Marco Pannella di questo scempio di legalità…

centrale nucleare

Lettera 26

Caro Dago, aumento delle bollette, Salvini: "Una centrale nucleare in Lombardia? Sì, che problema c'è?". Ben detto. Come si fa adesso per il vaccino anti Covid, si sarebbe dovuto guardare al rapporto rischio-benefici, e i secondi erano largamente superiori al primo. Invece i rischi li abbiamo lo stesso, con le centrali a pochi chilometri dal confine italiano, mentre di benefici ne abbiamo zero. Ambientalisti ottusi.

Ranio

Lettera 27

Caro Dago, Israele, 1.400 detenuti palestinesi inizieranno uno sciopero della fame. E gli israeliani non batteranno ciglio perché loro rispettano il Ramadan!

E. Moro

Lettera 28

Gasdotto nord stream

Caro Dago, Cremlino: "Avvio gasdotto Nord Stream 2 equilibrerà i prezzi in Europa". Lo speriamo tanto. I politici europei invece di occuparsi di cose concrete, reali e attuali, come non ammazzare la gente con bollette stratosferiche, si occupano solo di cazzate radical chic, tipo quale sarà la temperatura globale a fine secolo. Cose che possono venire in mente solo a decerebrati che organizzano feste di compleanno con 500 ospiti vip in megaville da 12 milioni di dollari a Martha's Vineyard.

Gary Soneji

prosecco

Lettera 29

Caro Dago, Prosek croato, il ministro Patuanelli: "È evidente che il Prosecco è una Dop italiana e non possiamo accettare che venga messa a rischio da una piccola produzione in un altro Paese". Ma va là. Tante storie per un nome. Dopo che uno ha bevuto 4-5 bicchieri di vino, non capisce più un cazzo. A quel punto cosa può importargli di quel che c'è scritto sull'etichetta?

S.d.A.