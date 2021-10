POSTA! - CARO DAGO, ROMA, GRUPPO DI CINGHIALI AVVISTATO DAVANTI ALL'INGRESSO DEL TRIBUNALE. HANNO PRESENTATO RICORSO PER LA SCONFITTA DI VIRGINIA RAGGI ALLE COMUNALI? –STANDO AGLI ESPERTI IL VACCINO MONODOSE JOHNSON & JOHNSON PERDE DI EFFICACIA GIÀ DOPO DUE MESI. INSOMMA, PRESTAZIONI ASSAI INFERIORI ALLO SHAMPOO ANTIFORFORA!

Caro Dago, nel suo libro Luigi Di Maio racconta di essersi pentito per la frase "Abbiamo abolito la povertà" pronunciata dal balcone di Palazzo Chigi ai tempi del Conte I. Peccato. Noi speravamo nel bis, magari per annunciare l'abolizione del Covid...

Dago darling, se Alec Baldwin fosse stato sovranista o trumpiano, i media l'avrebbero già "crocifisso". Ma dato che è un "buono" (anche se un po' peperino) che sta dalla parte giusta (capitalisti "democratici") finirà "innocentato" ("il fatto non sussiste", anche se la morta vera c'é) e presto ne trarrà un film che piacerà molto ai tuoi Giusti. Ovviamente prima o poi sarà ospitato da Fabio Fazio. Ossequi

i cinghiali fotografati davanti all'ingresso del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio stavano semplicemente andando a firmare per il referendum contro la caccia.

Caro Dago terza dose vaccini, pare che tutti dovranno piegare il booster e prenderlo in quel posto.

Caro Dago, stando agli esperti il vaccino monodose Johnson & Johnson perde di efficacia già dopo due mesi. Insomma, prestazioni assai inferiori allo shampoo antiforfora!

Caro Dago, maltempo in Sicilia, una vergogna! Se arrivano le navi coi migranti, come faranno a trovare un porto sicuro se c'è acqua dappertutto?

Caro Dago, finiamola di parlare di elezioni anticipate! Nel parlamento ci sono 300 grillini o ex che non molleranno mai lo stipendio e la poltrona della "scatola del tonno" dove Grillo stupidamente li ha fatti entrare, e dove non entreranno mai più. Stesso discorso vale per Forza Italia e Italia Viva. Allora chi scioglierà le camere? Meloni?

Caro Dago, caro bollette, Ue:

"Manca intesa su misure, si punta a summit dicembre". Facciano con comodo... Che importa se qualcuno pagherà più caro il gas per suicidarsi?

Burioni, una specie di selvaggio a “365 gradi contro Mietta”. Peccato che i gradi siano solo 360, Asinus in cathedra.

credo che per risolvere la crisi del MPS è che la stessa vada privatizzata, che vengano selezionati dei manager veramente capaci e che la politica si tenga il più lontano possibile dalla scelte dei vertici della banca.

Caro Dago, G20 a Roma, area di sicurezza di oltre 10 chilometri, varchi e tiratori scelti. Un posticino su un tetto per Alec Baldwin lo troviamo?

Caro Dago, Roma, gruppo di cinghiali avvistato davanti all'ingresso del Tribunale. Hanno presentato ricorso per la sconfitta di Virginia Raggi alle Comunali?

Ma il 14 novembre il brindisi per il procuratore di Milano che va in pensione lo fanno in viale Ungheria?

Caro Dago, Covid, no a piano B in Gran Bretagna, "Costerebbe 18 mld a economia". Ma guarda un po'... Da noi, invece, per lo stesso motivo hanno messo il Green pass obbligatorio. Ognuno ha le sue ricette e tutti pensano di avere ragione.

Caro Dago, il capo del programma antinfluenzale dell'Ecdc: "La prossima stagione influenzale potrebbe essere grave. Un forte aumento delle infezioni influenzali durante l'attuale pandemia di Covid potrebbe avere gravi conseguenze per gli anziani e le persone con un sistema immunitario debole. E' quindi importante prendere le precauzioni necessarie e proteggere chi è più a rischio". Vediamo un po'... Forse si potrebbe obbligarli a vaccinarsi? Avanti di questo passo e la gente avrà più vaccini in circolo che sangue.

Caro Dago, Draghi in visita in un istituto scolastico a Bari:

"Negli ultimi mesi sono rimasto colpito dall'idealismo e dalla dedizione di voi giovani". Eh, come no. Che novità! C'è qualche premier, Presidente della Repubblica o capo di partito a cui non sia capitata la stessa cosa?

se non hai venduto il c .....ervello, dovresti fare un corposo dagoreport sull'inflazione ( quella vera, non quella nascosta dai media su ordine governativo).

Draghi ha solo una ricetta: inflazione e la sta applicando con ferocia.

Potresti anche risolvere questo (ignorato) interrogativo: quanta "crescita" prossima ventura è in realtà solo inflazione?

Caro Dago, Luigino Di Maio scrive nei ringraziamenti del suo libro: "Al mio ex-portavoce e amico Augusto Rubei, che mi ha accompagnato nella stesura di questo mio primo libro, ai suoi preziosi consigli e suggerimenti, al suo intuito e al suo realismo".

Innanzitutto, prendiamo atto che Augusto Rubei è un suo ex-amico. Altrimenti, il ministro degli esteri a sua insaputa avrebbe dovuto scrivere "Al mio amico ed ex-portavoce Augusto Rubei". Poi, con orrore, scopriamo che questo è solo il "primo libro" di Di Maio. Dobbiamo aspettarci una saga stile Tolkien? Mi pare un eufemismo anche il termine "accompagnato".

Considerate le capacità linguistiche dell'autore, sarebbe stato più onesto scrivere "aiutato". Sempre ammettendo che il libro sia opera di Di Maio stesso e non di un ghost writer. Infine, in così poche righe si leggono troppi aggettivi possessivi "mio, suoi, suo".

Tipico di quei pezzenti che hanno vinto alla lotteria. Ci scommetto che, grazie al fluente inglese che lo contraddistingue nei vertici internazionali, Di Maio ha già pronta la traduzione per il mondo anglosassone.

p.s.: Strano che tale testo sia sfuggito a Stefano Lorenzetto.

