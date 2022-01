POSTA! - CARO DAGO, SABINO CASSESE: NOME DI INDISCUTIBILE VALORE. MA È MAI POSSIBILE CHE LA NOSTRA DEMOCRAZIA NON RIESCA A TROVARE UN NOME DI ALTRETTANTO VALORE, CHE NON FINISCA IL SUO SETTENNATO A 94 ANNI? - SE VERRÀ ELETTO, CASINI NON SARÀ CERTO DIVISIVO. DIRÀ DI ESSERE DI DESTRA, SINISTRA, CENTRO... VAX, NO VAX... UOMO, DONNA, GAY… - CHIUNQUE DIVENTERÀ PRESIDENTE, CI SARÀ LA CORSA DEI PARTITI A INTESTARSI LA SCELTA; IL PRIMO OVVIAMENTE SARÀ IL... MITICO CONTE! CHE IN QUESTA PARTITA NEMMENO LO HANNO FATTO GIOCARE

Lettera 1

liliana segre

Ogni volta che Liliana Segre apre bocca, nasce il mio stupore: ma sono così stupidi, i nostri politici, da non capire che non c’è persona più degna di lei per ricoprire il mandato di Presidente della Repubblica di Italia?!

Giuseppe Tubi

romano prodi foto di bacco (4)

Lettera 2

Dago darling, quanti rumori per nulla e flatulenze nello stucchevole circo mediatico italiano! Tanto si sa già che Mattarella sarà rieletto. A meno che non salti fuori un convitato di pietra, Romano Prodi, stranamente assente dalle bocche dei vari esperti dei loro stivali. Il cardinale di Richelieu prese il potere dopo la famosa "journée des dupes". Prodi potrebbe prenderlo dopo "les semaines des dupes". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 3

Caro Dago,

carro armato ucraino in donbass

fatemi capire. Se il Kosovo a minoranza albanese vuole staccarsi dalla Serbia lo può fare, e la NATO e l’Italia tempestano la Serbia di bombe. Se il Donbass a maggioranza russa vuole staccarsi dall’Ucraina non lo può fare e quindi la NATO arma l’Ucraina perché se lo riprenda, provocando un intervento della Russia.

Se ci andrà bene, rimarremo senza gas e senza commerci con la Russia. Se ci andrà male avremo bombe atomiche su Ghedi e Aviano per neutralizzare le bombe atomiche NATO che vi sono basate. A me sembra che stiamo marciando a occhi chiusi verso l’abisso.

L. A. Voisin

QUIRINALE REPARTO MATERNITA' BY MACONDO

Lettera 4

Carissimo Dago,

Un ex presidente del consiglio aspirante alla massima carica dello stato, con la complicità di quello che si crede il massimo esteta del paese, come due quindicenni ridacchianti telefonano a una prosperosa parlamentare. L'aspirante presidente le sussurra delicate sconcezze che mandano in sollucchero il massimo esteta, tanto che si ritira discretamente in un'altra stanza.

Se si fosse trattato di liceali che cercavano voti per eleggere il rappresentante di classe la fanciulla probabilmente avrebbe buttato giù il telefono dicendo "ma piantala, cretino", invece questi personaggi che tengono in mano la sorte politica e culturale d'Italia si sono divertiti un sacco e lo raccontano pure alla stampa.

Complimenti! Urge che gli italiani si guardino allo specchio e comincino a pensare.

Buona giornata!

Giovanna Maldasia

ENRICO LETTA VOTA PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Lettera 5

Caro Dago convertito New Power World, quando sento l’oriundo Henry Lettà, dire che si troverà un candidato al Colle al di sopra delle parti, non hai anche tu l’impressione che intenda dire che sarà un “pendente a sinistra”?

Ottavio Beccegato

sabino cassese con la moglie rita perez foto di bacco

Lettera 6

Caro Dago,

con tutto il rispetto per Sabino Cassese, ma come si può eleggere una persona che a ottobre compirà 87 anni quando sappiamo che, dopo gli ottantacinque, la demenza senile è dietro l’angolo? Siamo stufi di vedere matusalemme al Quirinale. Dopo gli ottanta tutti, dico tutti, dovrebbero fare un passo indietro.

Annibale Antonelli

Lettera 7

Caro Dagospia,

tensione alle stelle russia ucraina

Certo i venti di guerra tra Russia e Ucraina sono molto preoccupanti, ma ho l'impressione che tutto l'ammassare truppe, parlare per slogan, partecipare a incontri per risolvere il problema, sia un modo per alzare il prezzo.

Quando la Russia si è annessa la Crimea lo ha fatto senza tanto parlare ed esibire. Dalla sera alla mattina sono entrati e hanno guerreggiato fino a che non hanno ottenuto il risultato programmato.

VOTO CAPO STATO SCHEDA BIANCA

Lettera 8

Caro Dago, Pd, M5S e Leu opteranno per la scheda bianca anche nella quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. Significa che hanno solo candidati impresentabili di cui si vergognano?

Corda

SABINO CASSESE

Lettera 9

Caro Dago, Sabino Cassese al Quirinale? Con tutto il rispetto, sembra il candidato di chi vuol eleggere presto qualcun altro...

Flavio

Lettera 10

Leggo ora la velina per cui si sta formando una convergenza sul nobile nome di Sabino Cassese. Nome di indiscutibile valore.

Ma è mai possibile che la nostra democrazia non riesca a trovare un nome di altrettanto valore, che non finisca il suo settennato a 94 anni?

SABINO CASSESE

L'Italia geriatrica avanza! Che profonda tristezza e disincanto

Ermanno

Lettera 11

Caro Dago, Quirinale, Draghi fa da tappo: se lo tolgono da Palazzo Chigi finisce tutto nello scarico.

Raphael Colonna

Lettera 12

Caro Dagos, questo dell'accompagnamento è un refrain - è il caso di dirlo - che fa accompagnamento sonoro buono per tutti gli usi ecclesiastici nell'éra d'Acquario di Checco Bergoglio.

Una volta, si diceva "seguire" e spesso, si intendeva "guidare": educare, insomma. Certo, i genitori devono dimostrare comprensione: ma essere educatori, proprio perché i figli o quanti sono affidati a chi se ne assume la responsabilità si aspettano risposte, indicazioni e se è il caso o la necessità, buoni esempi.

papa francesco 4

Quello che dà Bergoglio è un esempio di seguace di altri ammaestramenti: e di accompagnamento della "Chiesa in uscita" - senza ritorno, vero? E verso dove? Il Metaverso Arcobaleno? Un Altromondo possibilmente decresciuto? Hip-Pope e hi-pappy, quo vadis?

Raider

Lettera 13

Caro Dago, permettimi di non scrivere di politica ma di fantascienza comunale in merito al manuale della raccolta differenziata. Evidentemente la super burocrazia è arrivata anche nei comuni con l’ECO VOCABOLARIO, è composto da 12 colori ma da ben 700 (settecento) voci divise per colore da mettere nei vari involucri.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ti porto alcuni esempi, nel vetro puoi mettere bottiglie senza tappi, vasetti, barattoli e bicchieri, ma solo se sono di vetro non di cristallo o di Pirex chi ne conosce la differenza?

Nella carta e nel cartone non puoi mettere cartoni della pizza sporchi e carta oleata ecc. e per finire, hai un sacco rosso con chip che deve mettere tutte il secco residuo e lo devi consegnare solo se è pieno (un mese per riempirlo), puzza? Peggio per te, MAH.

Bobilduro

Lettera 14

GIUSEPPE CONTE ACCERCHIATO DAI GIORNALISTI

Caro Dago, chiunque verrà eletto Presidente ci sarà la corsa dei partiti a intestarsi la scelta; il primo ovviamente sarà il... mitico Conte! Che in questa partita nemmeno lo hanno fatto giocare.

FB

belloni

Lettera 15

Dagosapiens, “Elisabetta è mia sorella”. Pur di farsi grande l’arrivista Di Maio non esita ad appropriarsi della Belloni. Sarebbe bello sapere cosa pensa lei di quel suo nuovo fratello che si ritrova.

Vittorio AGiggìsalutameasoreta ExInFeltrito

Lettera 16

Caro Dago, Super Green pass, Governo pronto ad allungarne la durata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Ma per decidere sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, è necessaria una valutazione scientifica. Nel frattempo i virologi e gli esperti italiani, si dicono d'accordo con questa possibilità. D'accordo fino alla prossima variante?

Leo Eredi

MARIO DRAGHI

Lettera 17

Caro Dago, Draghi sulla Shoah: "Oggi ricordiamo l'orrore". Sì. E tutti aspettano con ansia la mezzanotte per poter tornare alla routine.

Frankie

Lettera 18

Caro Dago, Quirinale, fumata nera anche alla quarta votazione. Cazzoni! Sicurezza, luce e riscaldamento: quanto ci costano a ogni giro i "no vote"?

Samo Borzek

pierferdinando casini coniglietto

Lettera 19

Caro DagoSpecchio, a parte l’alto profilo, se verrà eletto, Casini non sarà certo divisivo. Dirà di essere di destra, sinistra, centro... vax, no vax... uomo, donna, gay…

Mikkke

Lettera 20

Caro Dago, Quirinale, verso intesa su "un nome di alto profilo". Ohi ohi! Non vorremmo che dopo, per contemplare il nuovo Capo dello Stato, avessimo tutti problemi alla cervicale.

Greg

Lettera 21

Dagovski, sicuri sia una buona idea fare la guerra alla Russia d’inverno?

Aigor

Lettera 22

super green pass 11

Caro Dago, nonostante l'introduzione dell'obbligo, oltre 2 milioni di cinquantenni hanno scelto di non vaccinarsi. Mettiamo che per metà si tratti di lavoratori. Se il 15 febbraio, a causa del mancato possesso del Green pass, un milione di persone non si presentano al lavoro, non so se Draghi e la compagine di governo avranno tanto da festeggiare.

Gary Soneji

ucraina

Lettera 23

A Dagospia.

L'Ucraina è una preda di guerra eccezionale.

Il suo popolo ha un'istruzione scolastica di base tra le più elevate in Europa: i circa 40 milioni di ucraini presenti oggi in patria vanno alla scuola dell'obbligo dai 6 ai 18 anni, e questo fin dai tempi dell'Unione Sovietica.

Il territorio che ora si estende dai Carpazi, alla Russia, al Mar Nero, è un immenso giacimento di materie prime.

vertice biden putin sull ucraina

I minerali principali presenti in quantità ancora troppo grandi per essere calcolate sono ferro, manganese, carbone, caolino e altre terre rare.

La parte meridionale del paese galleggia su una immensa bolla di gas naturale che si estende anche sotto i fondali del Mar Nero. Il petrolio sembra accompagnare il gas ed essere presente anche nell'Ucraina nord occidentale.

Infine a detta di tutti gli agronomi, la terra dal colore nero dell'Ucraina è la più fertile al mondo. Hitler ne fece incetta per portarla a fertilizzare molte zone agricole della Germania del nord.

soldati russi

Tutte queste risorse non sono praticamente mai state sfruttate, a parte lo sviluppo dell'agricoltura e la produzione dell'acciaio, perché l'Unione Sovietica aveva altre priorità e l'Ucraina indipendente post sovietica non ha mai avuto i capitali necessari per lo sviluppo.

Francisco o primeiro.

joe biden

Lettera 24

Caro Dago, Stati Uniti, colpo di fortuna per Joe Biden, si ritira giudice della Corte Suprema: potrà nominare il successore. In realtà non cambia nulla perché si tratta di un Liberal e quindi i rapporti di forza rimarranno immutati, 6 a 3 per i Repubblicani. Qualcuno deve aver fatto il malocchio al povero ex vice di Barack Obama: mai un giorno in cui le cose girino per il verso giusto!

Axel