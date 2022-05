POSTA! - CARO DAGO, SE LE SANZIONI, SECONDO PUTIN, FANNO PIÙ MALE A NOI CHE A LUI, COME MAI HA CHIESTO CHE VENGANO TOLTE, ALTRIMENTI NON CONCEDE IL TRANSITO DELLE NAVI CON IL GRANO? - VAIOLO DELLE SCIMMIE, FRANCESCO VAIA DELLO SPALLANZANI DI ROMA: "LA QUARANTENA NON SERVE, È MEDIOEVO". NON LO DICA NOI! NE PARLI COL SIGNOROTTO DELLA SANITÀ: IL MINISTRO SPERANZA...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

DONBASS - LA SITUAZIONE SUL CAMPO - 23 MAGGIO 2022

Caro Dago, Zelensky: "La Russia nel Donbass sta compiendo un genocidio". Sì. E la Nato non sta facendo nulla per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'invasione di Putin...

Ice Nine

Lettera 2

Caro Dago, vaiolo delle scimmie, Francesco Vaia dello Spallanzani di Roma: "La quarantena non serve, è Medioevo". Non lo dica noi! Ne parli col signorotto della Sanità: il ministro Speranza...

Mario Canale

dopo la guerra crisi del grano ucraino 5

Lettera 3

Caro Dago, Draghi: "Ho chiesto a Putin lo sblocco del grano". Come no. Dopo tutte le cortesie e le belle parole con cui è stato omaggiato, di sicuro si farà in quattro per aiutarci.

Gripp

dopo la guerra crisi del grano ucraino 4

Lettera 4

Caro Dago, Draghi dopo aver parlato al telefono con Putin: «Non ho visto spiragli di pace». È proprio per questo che hanno incaricato lui, altrimenti avrebbero scelto uno capace.

Rob Perini

dopo la guerra crisi del grano ucraino 2

Lettera 5

Caro Dago, Draghi - probabilmente dietro richiesta o suggerimento di Biden - telefona a Putin per chiedergli di sbloccare il grano fermo nei porti ucraini. Ma siamo governati da un'accozzaglia di deficienti? Volevano mandare in default la Russia e invece rischiano di far morire di fame milioni di persone?

Marino Pascolo

Lettera 6

draghi putin

Caro Dago, è stato Mario Draghi a chiamare Vladimir Putin: «Ne ho sentito la responsabilità, l'ho chiamato per un preciso motivo, per la crisi alimentare in atto, perché c'è in gioco la vita di milioni di persone». Ohhh! Siamo commossi. Abbiamo i lucciconi agli occhi. Una vita, da banchiere, a occuparsi degli ultimi, di quelli che non hanno da mangiare...

L.Abrami

antonio tajani mezzora in piu 4

Lettera 7

Caro Dago, Ucraina, Tajani: "Si lavori per il cessate il fuoco". Inviando tonnellate di armi?

Claudio Coretti

Lettera 8

Dago darling, dalla fiction alla realtà. Dopo il successo del film "I segreti di Brokeback Mountains", ora é arrivato il reality "Dopo i Bareback di Maspalomas". Meglio non ricamarci su, anche perché non si sa ancora quali direttive ci sono dai gestori del MinCulPop globale occidentale. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 9

vladimir putin

Se le sanzioni, secondo Putin, fanno più male a noi che a lui, come mai ha chiesto che vengano tolte, altrimenti non concede il transito delle navi con il grano?

Carlo Leonardi

Lettera 10

Caro Dago, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov: "I tentativi della Nato di dominare il mondo falliranno". Beh, visti i risultati in Ucraina, solo chi non ha tutte le rotelle a posto può pensare di farsi aiutare da questi in caso di aggressione-invasione.

Elia Fumolo

vladimir putin

Lettera 11

Caro Dago, Draghi: "A Putin ho chiesto di sbloccare il grano per evitare carestie". In cambio di che cosa?

Stef

Lettera 12

Caro Dago, Meghan Markle, la duchessa del Sussex che ora vive in California, si è presentata a sorpresa al memoriale delle vittime della strage in Texas. La moglie del principe Harry ha deposto un mazzo di rose bianche al memoriale improvvisato allestito vicino al luogo del massacro.

Meghan Markle

Che vergogna. Speculare sulla morte di tanti bambini - con cui lei non c'entrava assolutamente nulla - per farsi un po' di pubblicità. Chi è che la consiglia così male?

Daniele Krumitz

Lettera 13

Esimio Dago,

Stromboli devastata da un incendio innescato sul set della fiction "Protezione Civile". Quando si dice "il realismo prima di tutto!".

Bobo

Lettera 14

A volte si ha come l'impressione che nell'area 51 ci siano extraterrestri piu' normali delle personalità politiche che l'altro ieri hanno ricordato le vittime della strage di Capaci. Il rito della commemorazione non compensa i disastri investigativi e giudiziari.

STRAGE DI CAPACI

Se la legge nota come il "blocco dei beni" di congiunti e affini ha segnato il tramonto della stagione dei sequestri non si capisce perché niente è stato compiuto ai fini del ricatto della mafia esercitato attraverso le stragi, al fine di costringere lo Stato a un compromesso. Si appellano alla legge sui pentiti voluta proprio da Falcone, ma fa riflettere che Brusca, uno dei boss più grezzi e crudeli, macchiatosi dei crimini più aberranti, sia stato scarcerato, l'anno scorso, con tale rivoltante sfrontatezza, addirittura anticipo rispetto alla scadenza della condanna, proprio nei giorni della commemorazione della stragi di Capaci.

strage di capaci

Il Brusca ha fornito solo alcuni dettagli della suddetta strage, del tipo il telecomando utilizzato e normalmente impiegato nell’aeromodellismo. Del coinvolgimento di Stefano delle Chiaie e la pista nera, nelle carte depositate, non ve n’è nemmeno traccia. In realtà, non si capisce per quali sconvolgenti rivelazioni (secondo me basate su menzogne sfacciate o inventate di sana pianta) del suo firmamento mafioso sia stato premiato tale Brusca.

Ancora oggi nulla si sa del misterioso "papello" inviato da Riina allo Stato e altre indelebili macchie: alludo al nascondiglio del superlatitante Messina Denaro, e ai germi della mafia come i nomi delle talpe "eccellenti"che si annida(va)no nel Palazzo di giustizia e nella procura di Palermo, tuttora nascosti da strati e strati di silenzio e omertà, che facevano intercettare ogni passo che facevano Falcone e Borsellino.

Impeto Grif