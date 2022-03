POSTA! - CARO DAGO, SONO UN'UCRAINA CHE VIVE IN ITALIA DA 20 ANNI. ARRENDERSI NEL NOME DELLA PACE PER SALVARE I CIVILI? VUOL DIRE MANDARE A MORTE 40 MILIONI DI PERSONE, UN POPOLO INTERO, CHE DIFFICILMENTE BARATTERÀ LA PROPRIA LIBERTÀ CON LA VITA SOTTO DITTATURA - NEL FUNESTO 2022, FINALMENTE UNA RISATA DI CUORE, GRAZIE A DONNARUMMA, COSÌ INGRATO COL PSG, CHE PURE GLI SGANCIA 7 MILIONI NETTI L'ANNO, DA GESTICOLARE LA PAPERA PIÙ SCOMPISCIANTE DELL'ANNUS HORRIBILIS. FACCE RIDE ANCORA, GIGIO

Lettera 1

emmanuel macron al parlamento europeo di strasburgo

Dago darling, è da mesi e mesi che c'è il problema del caro energia. Dunque tale problema precede di molto la guerra Russia-Ucraina. Non ci si capisce più niente: transizione ecologica, rottamazione di televisori (solo in Italia) per "salvare il pianeta", ritorno al carbone e al nucleare "pulito", ecc.

Che casino! L'unica cosa certa, almeno in Francia, è che Macron sarà rieletto Presidente della grandeur e continuerà quindi ad abitare con la sua "femme-maman" Brigitte all'Eliseo, che appartenne in passato alla marchesa di Pompadour. Ossequi

Natalie Paav

joe biden recep tayyip erdogan 3

Lettera 2

Caro Dago, Ucraina, oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden avrà un colloquio telefonico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ottima strategia parlare con tutti i leader sinceramente democratici. Poi, chi sentirà? Il capo dei talebani?

Antonello Risorta

Lettera 3

Caro Dago, la Casa Bianca ha avvertito del rischio che la Russia "usi armi chimiche" in Ucraina, respingendo come "falsità" le affermazioni del ministero degli Esteri russo secondo cui gli Usa stanno sviluppando armi chimiche e biologiche in Ucraina al confine con la Russia. Tutto chiarissimo. Quindi la notizia è che... verranno usate da tutti!

A. Sorri

EQUIPE CONTRO DONNARUMMA

Lettera 4

Caro e stimato Roberto,

nel funesto 2022, finalmente una risata di cuore, grazie a Donnarumma, così ingrato col PSG, che pure gli sgancia 7 milioni NETTI l'anno, da gesticolare, con mimica alla Jacques Tati, la papera più scompisciante dell'annus horribilis.

Facce ride ancora, Gigio.

Giancarlo Lehner

ERRORE DI DONNARUMMA CONTRO IL REAL MADRID

Lettera 5

Gran Capo Dago,

avrà capito finalmente il patron del PSG che i veri poteri forti del football contano più dei miliardi investiti per vincere in Europa la Coppa ex dei Campioni? C'era un fallo su Donnarumma che lisciava la palla dopo in contrasto con un blanco? Certo, a squadre invertite: il Real Madrid è da sessanta anni un potere calcistico vero in Europa. Squadra sponsorizzata dalle parti del patron in tema, levando la Croce dal logo storico per motivi religiosi indigeni.

saluti - peprig -

Lettera 6

Caro Dago,

vladimir putin in versione hitler

l'ottimo Piero Sansonetti propone, per uscire dalla attuale crisi ucraina, la convocazione di una conferenza di pace sul modello della conferenza di Yalta. A mio avviso, però, dimentica almeno due cose fondamentali (partendo dal presupposto che, in questo caso, il Paese aggressore è la Russia):

1) nessuno dei presenti a Yalta (Roosevelt, Churchill e Stalin) si sognava di aprire trattative con Hitler; la guerra era in corso e si sarebbe conclusa solo con la morte di Hitler e la capitolazione della Germania (ci aspettiamo, forse, che Putin e la Russia facciano la stessa fine?);

2) non so se quella conferenza "di pace" abbia contribuito alla fine delle ostilità; sicuramente contribuì all'inizio di una nuova guerra, quella "fredda", con la creazione dei blocchi di influenza che, secondo me, sono alla base anche della crisi attuale.

Gualtiero Bianco

parco giochi bombardato dai russi

Lettera 7

Dago, più cerco di trovare un senso a questa guerra voluta da Putin e meno lo trovo! Questo atto compiuto dalla Russia è incomprensibile, perché pure se Putin alla fine conquistasse tutta l'Ucraina, questa conquista porterebbe solo che guai ai russi: a fine guerra dovrebbero lasciare fisso in Ucraina quasi la metà di tutto l'esercito russo, questo esercito subirebbe di continuo attacchi e perdite, perché di certo gli ucraini inizierebbero a comportarsi come un esercito di partigiani e in un territorio così vasto com'è l'Ucraina, questi partigiani del nuovo millennio avrebbero gioco facile a combattere i russi con tattiche da guerriglia!

carri armati russi

Putin ha messo la Russia in un pantano! E poi, lasciando pure perdere la guerriglia, la Russia si è auto-inflitta un guaio persino peggiore della guerra: la Russia si è suicidata economicamente!

Caro Dago, l'Occidente avrà pure finito i suoi tempi di gloria, ma una cosa la possiede ancora: le chiavi dell'economia mondiale! Dago, se la Russia non si auto-libererà di Putin e della sua cricca, avrà davanti a sé solo due scelte: la prima è morire... la seconda è dichiararne una vera di guerra all'Occidente e se alla fine scegliessero questa seconda ipotesi, allora forse dovremmo iniziare a prepararci alla guerra nucleare e alla fine del mondo, perché sull'atomica Putin non bleffa: Putin la bomba atomica la userebbe per davvero!

Caro Dago, hai capito bene ciò che ho scritto: sì, siamo tutti nella merda fino al collo!

Francesco Polidori

banchi a rotelle

Lettera 8

Caro Dago,

La scuola italiana accoglierà i bambini ucraini, magari possiamo utilizzare per loro i famosi banchi a rotelle che giacciono dimenticati in tante scuole italiane?

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Caro Dago, Covid, l'immunologo Sergio Abrignani: "Pochi immunizzati tra i bimbi dai 5 agli 11 anni, ecco perché i contagi sono aumentati". Il tutto mentre Draghi e Speranza si stanno ancora occupando degli over 50 che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale... Che pifferi!

R.P.M.

macron putin

Lettera 10

Caro Dago

ho capito finalmente cosa muove Vlad the Mad, Putin ha la sindrome di Napoleone, peggiorata con il Covid, che notoriamente affligge persone di bassa statura, per questo parla solo con Macron... fossi nei francesi inizierei a mettere in sicurezza Versailles...!

(per ridere anche nei momenti + tetri dell'umanità)

saluti

LB

Lettera 11

Caro Dago, ora anche i virologi hanno la scorta! Dopo politici, magistrati, scrittori, giornalisti, industriali, banchieri, manager, pentiti... ormai senza scorta sono rimasti solo i... poveri disoccupati.

FB

xi jinping video call con macron e scholz

Lettera 12

Caro Dago, guerra Ucraina-Russia, Scholz e Macron a Putin: "Tregua immediata". E noi abbiamo ancora un premier? Draghi o una pecorella?

Soset

Lettera 13

Preclaro Dago,

ma quelli che oggi sono scandalizzati e condannano l’uso da parte dell’Armata Rossa di una sua punta di diamante, cioè il sistema termobarico TOS-1 (Buratino), un’arma terribile però NON vietata e perciò legittima, sono gli stessi ne elogiavano e ne incoraggiavano l’uso sempre da parte dei russi in Siria contro l’ISIS così da permettere di sconfiggerlo rapidamente? Un’arma capace di atterrire gente votata convintamente al martirio!!!

Purtroppo nelle guerre si tende a usare il “meglio” che si ha contro il nemico… remember Little Boy e Fat Man o Napalm???

Asgaqlun

Lettera 14

mario draghi a bruxelles

Caro Dago, Draghi ai parlamentari dopo che è stato scongiurato lo stralcio della revisione del catasto dalla delega fiscale: «Niente riforme, niente cambiamenti, sempre fermi. Ecco, questo non è il motivo per cui è nato questo governo».

Ma poco prima non aveva affermato che con la revisione del catasto non ci sarebbero state nuove tasse sulla casa? E allora prima dice che non cambierà nulla e poi accusa gli altri di non voler cambiare nulla?

Luisito Coletti

Lettera 15

Caro Dago, guerra Ucraina, è iniziata la battaglia di Kiev. Dai video che circolano online si vede una colonna di tank russi e furgoni blindati che tentano l’assalto da Est, e vengono colpiti dall’artiglieria ucraina, con grosse perdite. Russi come nei film di Hollywood! Sicuri che non si siano anche sparati tra loro?

Spartaco

charles de gaulle,

Lettera 16

Perché l'Italia viene esclusa dagli incontri di vertice di grandi potenze che riguardano lo scacchiere internazionale? Venne esclusa finanche dal progetto - tripartito - nato nel 1956 e poi naufragato due anni dopo, di un accordo tra Francia, Germania e Italia, i tre Paesi intendevano dotarsi di armamenti nucleari in comune.

La Francia è oggi uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed ha un proprio un armamento nucleare, e per la sua forza di dissuasione (nucleare) non dipende da qualsiasi altro Paese per la propria sopravvivenza.

In una dichiarazione nel 1961 Charles De Gaulle, a proposito di infliggere all'Unione sovietica una significativa riduzione, pari a circa il 50% della sua produzione atomica, spiega: «In dieci anni noi ne avremo abbastanza per uccidere 80 milioni di Russi. E bene, io penso che non si attaccano volentieri persone che sono in grado di uccidere 80 milioni di Russi, anche se essi stessi sono in grado di uccidere 800 milioni di Francesi, supponendo che vi siano 800 milioni di Francesi».

Impeto Grif

le vie del gas russo

Lettera 17

Conte che spiega agli Italiani come risolveranno la dipendenza dal petrolio russo, ricorda i banchieri (quelli dei titoli spazzatura....) che ti chiamavano dopo il crac del 2018 per spiegarti come investire!

Lesteve

sergio ferri

Lettera 18

Dago, se Sergio Ferri trova il modo di mandare affanculo anche Renzi il posto di Enrico Letta è suo.

Filmer

Lettera 19

Caro Dago,

La resistenza armata è etica, come ha scritto su La Repubblica Luigi Manconi. L’autodeterminazione di un popolo ed il suo diritto alla difesa sono sacri, aggiungerei.

Ma chi ha avuto la propria libertà in eredità stenta a comprenderlo.

rifugiati ucraini 9

Arrendersi nel nome della pace per salvare i civili? Vuol dire mandare a morte 40 milioni di persone, un popolo intero, che difficilmente baratterà la propria libertà con la vita sotto dittatura.

Da ucraina disapprovo questa incapacità dei più di comprendere, da cittadina italiana ‘mi rallegro’, perché ‘comprendere’ significa unire la riflessione alle emozioni, lasciare che il nostro cuore trasformi l'esperienza. Quella degli altri. Beati voi.

Tuttavia, bisogna essere lungimiranti: buttarci in pasto a Putin oggi, non vuol dire che domani non toccherà a voi. In che mondo vivremo? Esattamente in quello in cui stiamo vivendo ora.

Un’ucraina che vive in Italia da 20 anni

Ospedale pediatrico di Mariupol 2

Lettera 20

Da ieri, tutti stracciarsi le vesti per l'ospedale pediatrico colpito dall'esercito russo. Non si conosce ancora il numero esatto di morti, ma parrebbe siano 4, tra cui 2 bambini.

In tutte le guerre capita che ospedali, scuole, e altri luoghi che dovrebbero essere intoccabili vengano colpiti. Che poi venga fatto apposta o per errore, è un'altra storia.

MARIUPOL OSPEDALE BOMBARDATO

Qui vorrei ricordare uno dei tanti ospedali distrutti dagli americani, che notoriamente sono quelli "buoni": l'ospedale di Medici senza frontiere colpito nel 2015 a Konduz in Afghanistan. Ci furono 9 vittime, tra cui 3 bambini, e tantissimi feriti. Non ricordo le paginate di indignazione. Ricordo, però, che gli americani sostennero che in quell'ospedale vi erano nascosti dei terroristi islamici. Era una patetica menzogna.

[Il Gatto Giacomino]

orban 11

Lettera 21

Caro Dago, il governo ungherese da una settimana viola di fatto le regole comunitarie sullo scambio di merci all'interno dell'Ue vietando e rallentando l'export di grano tenero e mais: nel 2021 l'Italia ha comprato da Budapest il 30% del grano tenero necessario e il 32% di mais usato.

Ah, ecco perché Orbán può tranquillamente non far entrare nemmeno un migrante che invece arrivano tutti da noi. Perché altrimenti potrebbe lasciarci senza pane e senza mangime per il bestiame.

Come Putin può lasciarti al freddo e Biden riscattarci in altri mille modi se non mettiamo alla Russia sanzioni che per prima cosa danneggiano noi. Dobbiamo chinare la testa con tutti e Draghi è il pupazzo del mondo.

P.F.V.

Lettera 22

mariupol 3

Caro Dagos, sembra non manchi la voglia di fare sarcasmo all'umor nero sull'ospedale pediatrico colpito ("denazificato") dai Russi a Mariupol. La guerra più social e selfiezzata della storia cancella quello che non abbiamo visto in altre occasioni, quando a bombardare erano la Nato - oggi, sugli altari -, la Coalizione dei Volenterosi - che è un bel modo per autocertificarsi e rimarcare un gap etico, malgrado le centinaia di migliaia di civili, bambini compresi, bombardati e massacrati in Medio Oriente e in Afghanistan -, gli U.S.A. che Restore Hope e tagliano la corda non appena le cose si complicano in aree fuori dei loro stretti interessi.

Bombe a Mariupol 2

L'effetto allucinogeno dei media arruolati nella difesa del Pensiero Unico fa dimenticare che la NATO, invece di sciogliersi come avvenne col Patto di Varsavia, si è allargata da tutti i lati, a parte qualche defaillance, come, ultimamente, la rivoluzione colorata in Kazakistan.

O per ricordare qualche altra dimenticanza casual is usual quando c'è di mezzo la super-potenza che si proclamò vincitrice e dominatrice del mondo post-Guerra Fredda, che i cyber attacchi alla Russia dimostrano, una volta di più, che il Putin puparo che avrebbe fatto vincere Trump nel 2016 grazie a potentissimi hacker era solo un'altra trovata pubblicitaria di chi voleva la guerra, militare e combattuta per procura e/o per via commerciale, finanziaria, propagandistica, per annientare la Russia.

Allora, sarà lecito preferire all'umor nero lo spirito goliardico di chi definisce la NATO un'alleanza difensiva, con annesso il monopolio della guerra preventiva che stinge su tutto, meno che sull'umor nero.

Raider