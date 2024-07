POSTA - CARO DAGO, TONSILLITE? JANNIK SINNER DOVREBBE IMPARARE DA JOE BIDEN. OTTANTUNO ANNI, RINCOGLIONITO, MAL FERMO SULLE GAMBE, È ANDATO AVANTI CONTRO TUTTI FINCHÉ I DONATORI NON GLI HANNO TAGLIATO I VIVERI. È NECESSARIO CHE GLI SPONSOR FACCIANO LO STESSO CON NUMERO 1 DEL TENNIS AL MONDO? – SICCITÀ IN SICILIA, NON SAREBBE MEGLIO, IN ALTERNATIVA AL PONTE SULLO STRETTO, COSTRUIRE EFFICIENTI APPARATI DI RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA?

Caro Dago, tonsillite? Jannik Sinner dovrebbe imparare da Joe Biden. Ottantuno anni, rincoglionito, mal fermo sulle gambe, è andato avanti contro tutti finché i donatori non gli hanno tagliato i viveri. È necessario che gli sponsor facciano lo stesso con numero 1 del tennis al mondo?

Caro Dago, siccità, l'Anbi: fra 3 settimane niente acqua per i campi al Centrosud. Cappotto termico agli edifici, limite di 30 all'ora, pale eoliche e fotovoltaico: tutto ok nel contrasto ai cambiamenti climatici?

Caro Dago,

Tutti i giorni, ma veramente tutti i giorni,leggiamo che gli arrestati per furto aggressione tentato omicidio tentato ( o riuscito) stupro stalking rapina violenza ....

"erano gia' noti alle forze dell'ordine".

Giovanna Maldasia

Caro Dago , il babbo e la mamma di renzi sono stati condannati a 3 anni e 2 mesi per false fatturazioni. il loro avvocato sta pensando per loro di chiedere l''estradizione in arabia saudita dove potrebbero godere di uno sconto della pena e di un regime carcerario piu' " amichevole "

Caro Dago, i sondaggi a breve stabiliranno sicuramente come sia di buon auspicio per gli USA e per il mondo intero che il probabile futuro principe consorte americano nel suo primo discorso pubblico si sia buttato subito direttamente sui bisc(i)otti, saltando a piè pari pandori e uova di pasqua. Cincinnato 1945

Caro Dago, Joe Biden in diretta tv dallo Studio Ovale della Casa Bianca: "Kamala Harris è esperta, tosta e capace". Non la starà confondendo di nuovo con Donald Trump?

Caro Dago, Biden:" Mi sono ritirato per difendere la democrazia". Lo stesso motivo accampato da un mese a questa parte per non lasciare. Ormai è dissociato.

Caro Dago, petroliera affonda nelle Filippine, maxi-sversamento in mare. Fosse stata piena di batterie per le auto elettriche adesso i pesci sarebbero in festa?

Caro Dago, Joe Biden su Kamala Harris: "E' esperta, tosta e capace". In cucina?

Caro Dago, ci voleva una intervista del numero uno di Discovery per smontare la narrazione di un Fabio Fazio "costretto" a lasciare la RAI fascista perché non gradito. Araimo ha chiarito che i contatti con Fazio sono iniziati prima del covid (boom!) quando la Meloni era all'opposizione, e ripresi subito dopo. Speriamo che il milionario Fazio la smetta di fare il martire esiliato. Abbiamo già Saviano e ci basta...

Caro Dago, Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi per una "tonsillite" (sic!). Dice che il dottore gli ha "fortemente" sconsigliato di giocare. Che delusione! Stiamo allevando generazioni di pappemolli. Qualcuno gli faccia vedere le foto di Fiorenzo Magni che al Giro d'Italia del 1956: nonostante la clavicola rotta rifiutò di ritirarsi e chiuse la corsa a tappe al secondo posto. Per resistere al dolore manovrava il manubrio con una fettuccia di stoffa tenuta tra i denti! Altro che tonsillite...

Dirty Harry

Caro Dago,

vediamo in questi giorni che in molte case siciliane non arriva l’acqua potabile e che i raccolti inaridiscono, sempre per la mancanza dell’acqua. Non sarebbe meglio, in alternativa al ponte sullo stretto, costruire in Sicilia efficienti apparati di raccolta e distribuzione dell’acqua ?

Caro Dago, i social americani di ultra destra, affondando sulla vita sentimentale di Kamala Harris. Se fosse in Italia avrebbero già indicato Kiava-la Herris.

Caro Dago, una balena ha colpito una piccola imbarcazione al largo del New Hampshire (Stati Uniti), causando il capovolgimento della barca e scagliando due pescatori in mare. Un esemplare del tipo Carola Rackete?

Caro Dago, Sinner rinuncia alle Olimpiadi per una "tonsillite". Ah! Una volta si usava dire "Ho il mal di testa"...

Caro Dago, Jannik Sinner sarebbe dovuto partire per le Olimpiadi di Parigi, presentarsi in campo, iniziare a giocare e solo dopo, casomai, dire "La tonsillite non mi consente di continuare". Chi cacchio gli cura l'immagine?

Caro Dago,

ribadiamolo: tanto tempo fa su Twitter la gente cazzeggiando faceva elogi a tipi della Tv come sfottò. Solo che la battuta è diventata tormentone e alla fine alcuni, che nulla sapevano e capiscono dell’ironia, hanno capito che fossero seri i primi e hanno davvero tessuto lodi oltre ogni misura.

Tipo la Leosini. Da genere trash e terribile di scrittura assorta a icona gay e di vero giornalismo. Così Alberto Angela, proprietà? Nepo baby (come si dice ora) dei documentari con (pareva) rigonfiamenti interessanti. Divulgo forte era una battuta uscita totalmente fuori.

sergio mattarella giorgia meloni

Ora gli ascolti confermano che un divulgatore tanto forte non è mai stato. Con pace di nostra e molta innocenza (per una volta!) della tv delle corna. semmai mi chiedo sempre io perché la tv di “cultura” in Italia debba essere soporifera e in mano a pochi. Anche Augias coi libri; ma perché?

Saluti alla tv di cultura,

Caro Dago, Olimpiadi 2024, Mattarella a Parigi: "Tutta Italia con gli azzurri". Non teme che da Bruxelles arrivi un "Niente medaglie se non vi impegnate a ridurre il debito"?

Caro Dago, Zelensky non sarà alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici a Parigi

Davvero un'occasione persa. Profittando del clima euforico per l'evento, avrebbe potuto mendicare aiuti a destra e a manca.

