POSTA! - CARO DAGO, VUOI VEDERE CHE DOPO IL "SUCCESSO" DELLE AMMINISTRATIVE, IL NOSTRO CONTE SI ISCRIVERÀ AL PD ELEMOSINANDO UN SEGGIO E STIPENDIO DA PARLAMENTARE? DEL RESTO È IL MASSIMO A CUI PUÒ ASPIRARE SE NON VUOL TORNARE A LAVORARE... - IL GOVERNATORE DELLA CAMPANIA, VINCENZO DE LUCA, IN FOTO CON DI MAIO E FICO: "QUELLI DEL M5S SONO CAMBIATI". SÌ, ORA RACCOLGONO VOTI PER IL PD…

vaccino contro la malaria 3

Caro Dago, ok dell'Oms al primo vaccino anti-malaria: "Può salvare migliaia di bimbi in Africa". Così potranno morire di fame!

Mich

roberto mancini

Caro Dago, Nations League, l'Italia cede 2-1 alla Spagna. Mancini ha scelto i candidati sbagliati.

E.Moro

boccassini falcone

Caro Dago,

sono cresciuta con il mito di Giovanni Falcone come magistrato, uomo, marito. Oggi apro il giornale e scopro che quell’eroe integerrimo passava la notte abbracciato con Ilda Bocassini ascoltando Gianna Nannini, mentre la moglie che avrebbe condiviso con lui l’estremo sacrificio era a casa come una cornuta qualunque.

MORVILLO FALCONE

Quindi Francesca Morvillo nel fiore degli anni è morta accanto a uno che, con tutta la scorta e la minaccia mafiosa, trovava il tempo di strusciarsi con le sottoposte, proprio come faceva Berlusconi.

Io ho deciso: continuerò a credere che lui fosse un uomo per bene e Francesca una moglie amata e rispettata, e la loro storia d’amore fosse grande e bella come ce la raccontano i loro collaboratori più stretti, gli amici, le scorte che si sono susseguite.

G

ENRICO VARRIALE 19

Caro Dago, un giorno fai il giornalista, un giorno l'indagato per stalking. Nella vita è bello Varriale.

Jantra

CARLO CALENDA AL SEGGIO

Forte, questo Calenda che, forte di voti insperati (o disperati?!), maramaldeggia a Roma. Tra un po’ chiederà che Gualtieri gli porti il caffè a letto, e Gualtieri accetterà. Eh, quanto conta saper vincere…

Giuseppe Tubi

Dago Dago…

riforma del catasto 9

Qualcuno veramente crede che la riforma in fase di approvazione sul catasto non provocherà aumenti sulle tasse dei cittadini? È pur vero che con tutto quello che abbiamo creduto sino ad oggi su vaccini, mascherine, lockdown etc, possiamo credere anche a questa… O almeno fare finta.

Frank

biden trump

Caro Dago, Covid, dati della Johns Hopkins University: nel 2021, negli Usa, più morti che nel 2020. Il famoso piano di Biden per battere la pandemia! E meno male che Donald Trump gli ha lasciato i vaccini pronti per l'uso...

Furio Panetta

Dago Nostro,

riforma del catasto 6

la sottosegretaria alla Economia Guerra afferma: "In tanti si accorgeranno che pagheranno di meno", siamo in tema riforma del Catasto. Per zittire gli aridi di spirito che si ostinano a non credere alla Befana e a Babbo Natale.

buona giornata

- peprig -

massimo galli

Caro Dago, ipocrisia dei concorsi Universitari e il premio Nobel: meriti Tu il premio Nobel alla schiettezza.

Ho segnato 2 cose che vale la pena ripetere:

- stupisce il finto sdegno del rettore;

- stupisce ancora di più il menefreghismo dei Governi che, da trent’anni non scardinano questo sistema.

Bravissimo !

Fabbixio

Dago:

cottarelli

chi fa figli vada in pensione prima perché con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani, dice Cottarelli. Ma come? I lavori non dovevano farli i migranti, pagandoci le pensioni? E poi, se i figli preferiscono il reddito di cittadinanza per stare sul divano a fare videogiochi, non è come cadere dalla padella alla brace? Fortunatamente il "Cotta" incassa una ricca pensione del FMI e non ha di questi problemi. Io tre figli li ho, lavorano tutti, ma in pensione ci andrò mai?

Deboss

Caro Dago, cosa faremmo senza il tuo sito, la posta dei tuoi lettori, la tua intelligenza e il tuo anticonformismo? Quanto saremmo più “ottenebrati e spenti”?

Francesca

leonardo bonucci 4

Caro Roberto,

la storica sudditanza alla Juventus degli arbitri italiani nuoce gravemente alla nazionale. Leonardo Bonucci, in Italia, avendo licenza di sputare veleno in faccia all'arbitro, presume che a livello internazionale goda dello stesso placet. Invece, giustamente, lo cacciano e così ci lascia in dieci.

leonardo bonucci 1

Giancarlo Lehner

Caro Dago, Covid, Draghi: "I vaccini sono sicuri, salvano vite". Per il breve periodo è sicuramente vero, hanno fatto i test. Ma sul lungo periodo non c'è alcuna evidenza scientifica. È questo che preoccupa tante persone anche tra quelle che, per un motivo o per l'altro, non hanno potuto fare a meno di immunizzarsi. Quante volte farmaci che venivano considerati sicuri all'inizio vengono poi, anche dopo 20 o 30 anni, ritirati dal mercato perché hanno fatto parecchi danni imprevisti?

Gian Morassi

ilda boccassini

La Dottoressa Boccassini ha bisogno di un quarto d'ora di celebrità e sparge confessioni di una presunta liaison con Giovanni Falcone 30 anni dopo, quando il diretto interessato (sposato e morto con la moglie a Capaci) non può dire la sua?

Anche questo è decoro, CSM dove sei?

Il cambiamento voluto dai 5stelle. Le poltrone sono state modificate, prima si rimaneva incollati ora ci si può rimanere "abbullonati". Il bullone si toglie a fine legislatura dopo aver maturato il vitalizio e aver governato con tutti.

Mascherine NELLE discoteche

Caro Dago, il ministro Speranza: "Discoteche al 35%? Diritto alla salute al primo posto". Fesserie. Pensa forse che se la sala è piena per un terzo le persone balleranno lontane l'una dall'altra a distanza di sicurezza?

Si sposteranno tutte da una parte lasciando due terzi della sala vuoti. È la stessa dinamica delle gare di ciclismo: che i ciclisti siano 30, 50 o 150 tenderanno sempre a procedere in gruppo, non è che se son di meno stanno distanziati.

F.T.

giuseppe conte roberto gualtieri peppe provenzano

Caro Dago, vuoi vedere che dopo il "successo" delle amministrative, il nostro Conte si iscriverà al PD elemosinando un seggio e stipendio da parlamentare? Del resto è il massimo a cui può aspirare se non vuol tornare a lavorare...

FB

joe biden barack obama durante la campagna elettorale nel 2008

Caro Dago, Usa, Joe Biden crolla nei sondaggi: solo il 38% lo promuove. Dopo 50 anni di politica del nulla e di anonimato - esclusi i quattro gentilmente regalati da Barack Obama - non si diventa geni all'improvviso.

Ugo Pinzani

MARIO DRAGHI CON ANGELA MERKEL

Caro Dago, Merkel: "Abbiamo bisogno di un'Italia economicamente forte". E quanti miliardi di euro sarebbero disposti a sganciare per essere accontentati?

Fabrizio Mayer

papa francesco 3

Caro Dago, Papa Francesco: "La vita sulla Terra è minacciata, serve responsabilità". Eh, ma se si continua a raccontare che dopo la morte c'è il Paradiso, la gente seguiterà ad agire in maniera irresponsabile, pensando che tanto poi ci si ritrova tutti in un luogo meraviglioso.

Sandro Celi

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Calenda: «Conte campione di trasformismo e qualunquismo». Per "Giuseppi" due riconoscimenti da una sola persona. Chissà che contento Travaglio!

Ulisse Greco

greta thunberg con roberto cingolani

Caro Dago, il ministro Cingolani: "Il gas a 300 euro per megawattora ormai impatta su tutti". Perché a 200 euro impattava solo su alcuni?

Pino Valle

ABDULRAZAK GURNAH

Caro Dago, Nobel per la Letteratura 2021 allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah. Come da tradizione ai neri assegnano solo Nobel per la Pace o per la Letteratura. E poi hanno il coraggio di lamentarsi per il razzismo...

Mark Kogan

LUIGI DI MAIO PEPPE PROVENZANO GAETANO MANFREDI VINCENZO DE LUCA ROBERTO FICO

Caro Dago, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in foto con Di Maio e Fico: "M5S sono cambiati". Sì, ora raccolgono voti per il Pd.

A.Sorri

Caro Dago, corteo No Vax a Los Angeles, una manifestante urla: «Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il Covid? Diavolo, no! Come mai?». Un clochard di passaggio le risponde: «Perché sono vaccinato, stupida idiota».

manifestanti no vax los angeles

Il video è diventato una sorta di manifesto a favore della campagna di vaccinazione anti-Covid negli Stati Uniti. Un manifesto con cui possono pulirsi il deretano: i vaccinati sono inchiodati al 56,6%. Però bisogna avere comprensione: solo la sinistra "social" può pensare che un clochard convincerà gli indecisi a vaccinarsi.

Sasha

GIGIO DONNARUMMA CONTESTATO DURANTE ITALIA SPAGNA A SAN SIRO

Dago Magister vitae, i fischi di ieri sera contro Donnarumma hanno suscitato in me due sentimenti diversi e contrapposti: fastidio e tenerezza. Fastidio perché in Italia-Spagna indossava la maglia della Nazionale e non quella di qualsivoglia club. Tenerezza nel vedere (e sentire!) quanti "tifosi" pensano ancora che i calciatori siano fedeli alla squadra per la quale giocano e innamorati della maglia (salvo poche e sempre più rare eccezioni). Il calcio è business e loro sono gli attori protagonisti. Quindi... money is money!

Un suddito.

Il pestaggio, pardon, il linciaggio di Salvini, caro Dagos, prosegue in questo dopo elezioni: ma è in continuità storica con un'azione congiunta, concentrica, incessante che oggi celebra il successo di un'operazione iniziata da quando la Lega, data per defunta, ha dato segni di essere tornata in vita: per di più, al di fuori del recinto nordista e senza sottostare a ricatti su alleanze e inchieste giudiziarie.

MEME SUL CASO MORISI BY CARLI

Salvini era trascinato da temi popolari o come piace dire ai censori del discorso pubblico, populisti: no all'immigrazione clandestina, no a cessioni di sovranità, no austerità, no alle regole di questa - questa! - Ue; più federalismo, meno tasse, difesa della tradizione culturale locale e dell'identità storica della Nazione, tutela della famiglia tradizionale.

Non si capisce che ci sia di fascista, nazista, razzista in tutto questo: fatto sta che, scandalo!, orrore! allarme e alle armi!, quanto precede è stato fatto passare per un diabolico disegno suprematista, per un intollerabile programma anti-democratico, per una flagrante violazione della legalità costituzionale dal mainstream.

Che ha reagito, a proposito di istigazione all'odio, con violenza verbale cieca, dai media e dai salotti e rubriche giornalistiche tracimata nelle piazze, mobilitate, contro il Salvini Ministro, insieme a Procure e correnti della magistratura palamarizzata para-militarizzata: boicottaggio della persona, del Partito e delle leggi, da aggirare, rendere inoperanti, inefficaci e da denunciare alla Corte costituzionale.

MEME SUL CASO MORISI BY CARLI

Ora che ce l'hanno fatta, hanno ottenuto un altro bel risultato: si è capito che chi mette in discussione i 'valori' non negoziabili del regime, muore - politicamente, quantomeno. Che muoia così la democrazia, a questi maghi e draghi non gliene frega nulla.

Contrappongono la democrazia delle regole - purché quelle fatte, interpretate, applicate da lor signori - alla democrazia fondata sulla sovranità del popolo: siccome il popolo è un lusso che non si possono più permettere. Che il Capitano non ceda a critici e nemici, anche interni alla Lega: sia fedele al programma con cui si è presentato e non chieda elemosine a chi lo sta facendo a pezzi.

Raider

Ciao Dago,

evviva le "razzate" o sparate a razzo della bona novella politica (Bengala):

NADIA BENGALA VIRGINIA RAGGI

«È scandaloso che si voti con le matite e non con la penna: così i voti si possono cancellare».

Infatti ogni buon candidato, di ordine e grado, dovrebbe sapere che la matita usata nei seggi è una matita speciale, il cui tratto non è cancellabile, nemmeno dalle gommine più profumate.

Hic sunt... peones

Rob

rissa in parlamento

I soldi risparmiati col taglio dei parlamentari, visti gli aumenti di stipendio dei dipendenti dei palazzi, non basteranno manco a pagargli il caffè.

Signoramia

URSULA VON DER LEYEN MARIO DRAGHI

Caro Dago, Von der Leyen: "Da Ue mille miliardi di euro per il clima entro 2030". Ci siamo! Non si parla più di cosa bisogna fare per abbassare la temperatura media globale, ma di quanti soldi verranno "regalati" agli imprenditori della Green economy: "Se ci aiutate a vincere le elezioni vi daremo...".

Berto

PAOLO GENTILONI

Caro Dago, il commissario europeo Paolo Gentiloni: "Non solo deficit, Eurostat monitorerà anche C02". Ci controlleranno 24h il respiro con qualche marchingegno?

R.P.M.

Caro Dago, M5s, Conte: "Con Pd possibili progetti in comune per cittadini". Se non ricordiamo male i 5 Stelle chiamavano "cittadini" invece che "onorevoli" i loro parlamentari...

Claudio Coretti