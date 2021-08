POSTA! - CHISSÀ SE DOPO LA SVOLTA TALEBANA DI CONTE, GLI "STATISTI" BETTINI, ZINGARETTI E LETTA CONTINUERANNO A CONSIDERARE IL LORO IDOLO "PUNTO DI RIFERIMENTO DEI PROGRESSISTI" – MA QUANTI IN AFGHANISTAN SI SONO EVOLUTI IN QUESTI 20 ANNI? A ME PARE CHE SENTIAMO SOLO LE VOCI DI ALCUNE PUNTE AVANZATE DELLE GRANDI CITTÀ. MA LA MAGGIORANZA COSA PENSA? CHE CULTURA E DEMOCRAZIA SONO STATE PORTATE LÌ? E PERCHÉ TUTTA QUELLA CORRUZIONE PROPRIO TRA CHI AVEVA IL POTERE NELLE CITTÀ PIÙ SVILUPPATE?

priscilla salerno 26

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Carissimo Dago

a Salerno Forza Gnocca esclude dalle liste elettorali la pornostar Priscilla… il Cavaliere finito in minoranza…

Lettera 2

Caro Dago, sui talebani l'ex premier Conte ha detto che occorre "coltivare un serrato dialogo con il nuovo regime in Afghanistan". Se ama coltivare non è meglio se si dà all'agricoltura?

J.R.

Lettera 3

Caro Dago, Afghanistan, Erdogan: "La Turchia non sarà il deposito migranti dell'Ue". Non si preoccupi. A Bruxelles, per quel ruolo, tutti hanno già pensato all'Italia.

IL DIALOGO DI CONTE CON I TALEBANI - BY OSHO

Lucio Breve

Lettera 4

Come diceva Totò Io mi domando e dico: ma se quella non è stata capace di fermare un rave di 1000 fattoni, dai talebani chi ci difenderà? Saluti blue note

Lettera 5

Caro Dago, Covid, Joe Biden: "Io e la First Lady ci sottoporremo alla terza inoculazione perché ci siamo vaccinati tempo fa, credo nel mese di dicembre". Accidenti! Cioè in otto mesi ha preso due dosi e ora serve già una terza? Ma è vaccino o acqua di rose?

PIERO CAMILLI

Luca Fiori

Lettera 6

Caro Dago, chissà se dopo la svolta talebana di Conte, gli "statisti" Bettini, Zingaretti e Letta, continueranno a considerare il loro idolo "punto di riferimento dei progressisti". Si attende comunicato stampa...

FB

Lettera 7

rave party al lago di mezzano 9

Lettera 8

giuseppe conte alle agora di bettini 2

Lettera 9

i talebani mostrano le armi

Non riescono a bloccare un raduno di punkabbestia che hanno allestito un campo nomadi per un rave, dove strafatti si scatenano al ritmo di psycadelic trance, vorrebbero risolvere i problemi in Afghanistan e trattare con i talebani. Ma andate a c…

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 2

Impeto Grif

Lettera 10

Dago darling, oso dire che Conte, probabilmente imbeccato da San Padre Pio, ha ragione: bisogna dialogare con il nuovo regime talebano. Magari anche organizzando un gay pride (pudico e senza carnevalate) a Kabul.

il mullah abdul ghani baradar pro ddl zan - meme

Non seguo molto lo tsunani (irto anche di becero razzismo) di news su Kabul, ma mi pare che nessun "esperto" si sia preoccupato di sapere cosa ne pensano nella vicina Persia, che era già civilizzata quando noi eravamo ancora nelle caverne.

Più che oppio e minerali, mi pare che la disgrazia dell'Afghanistan sia quella di trovarsi nella faglia dove si scontrano gli interessi di varie potenze mondiali di ieri e di oggi. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 11

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Afghanistan, Emergency: "In 10mila all'aeroporto di Kabul per fuggire". Ormai sappiamo come funziona. Se vengono imbarcati questi poi ne arriveranno altrettanti e poi altri ancora. E così avanti all'infinito, come i migranti nel Mediterraneo.

Lino

EMERGENCY AFGHANISTAN

Lettera 12

Caro Dago,

Alle biciclette destinate ai vigili urbani di Roma, mancano i fiorellini nel cestino, almeno tra una pedalata e l'altra, sarebbero più chic e ci sarebbe quel tocco green tanto caro ai grillini.

Un caro saluto,

Mary

margherita agnelli

Lettera 13

Dopo l'email di ieri ho ragionato da legale quale sono: non conosco i fondamentali del diritto elvetico ma sostituirei la domanda "come mai Margherita Agnelli ha aspettato 14 anni" con quella "nessuno le ha parlato di prescrizione?"

Nell'ordinamento italiano esistono a seconda dei tipi di diritti diversi periodi di tempo decorsi i quali non è più possibile azionare una pretesa; esiste poi un termine generale di prescrizione di 10 anni per così dire tombale.

MARGHERITA AGNELLI E MARELLA CARACCIOLO

Il fatto che la signora abbia sottoscritto gli accordi con la postilla "lo faccio per amore di pace ma non mi avete detto tutto" costituisce una c.d. riserva mentale, che tuttavia può può portare all'annullabilità di un atto, che va provata nei termini di legge previsti, altra cosa è la nullità valevole in ogni tempo.

A parte il termine di un anno per il ricorso secondo il diritto svizzero nessuno dei suoi legali le ha parlato di prescrizione che vale anche per vizi procedurali e/o formali?

Aspetto le prossime puntate anche per eventuali chiarimenti.

GV

Lettera 14

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Caro Dago,

ma quanti in Afghanistan si sono evoluti in questi 20 anni? A me pare che sentiamo solo le voci di alcune punte avanzate delle grandi città. Ma la maggioranza com'è? Cosa pensa? Quanto è migliorata la vita nelle campagne? Quanta e che cultura e democrazia sono state portate lì?

E perché tutta quella corruzione proprio tra chi aveva il potere e nelle città più sviluppate? Ma che democrazia portiamo se dobbiamo portare soprattutto armi e corruzione?

le mamme lanciano i figli oltre il filo spinato all'aeroporto di kabul 2

Francesca

Lettera 15

Caro Dago, i militari all'aeroporto di Kabul hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla che tentava di accedere allo scalo, dopo che ieri il Pentagono ha annunciato che le operazioni di evacuazione dall'Afghanistan sarebbero state accelerate. Ma Biden ha un blocco di cemento al posto del cuore?

Fabrizio Mayer

Lettera 16

Dago Globale,

in parti importanti del globo l' Europa da anni non conta più niente e gli USA anche, vedi la fuga da Kabul e dai villaggi di montagna afgani. In Italia ci si divide sui commenti del giorno dopo, l' ultimo quello di Giuseppi che tanto interessa i media ferragostani.

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 4

A Kabul conoscono Giuseppi, chissà ? Il suo portavoce potrebbe andarci a tempo debito per intercessione cinese ? Toninelli potrebbe essere l' uomo giusto.

saluti - peprig -

Lettera 17

Caro Dago

"dialogo serrato coi talebani" (dice Conte). Certo, infatti l'accoppiata grillini più talebani è perfetta, tra analfabeti ci si intende molto meglio !

Lorenzo B.

Lettera 18

Ieri Conte ha dichiarato che bisogna attivare un “dialogo serrato” con i talebani che, a parole avrebbero dimostrato un “approccio distensivo”.

LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA - PUGLIA

A questa ipotesi è mancata persino l’appoggio di Di Maio che giustamente ha osservato che bisogna guardare i fatti e non limitarsi alle parole.

Ed i fatti, almeno per ora, non appaiono per nulla “distensivi”.

Successivamente Conte, forse colpito dalle quasi unanimi critiche alle sue parole ha precisato che per “serrato dialogo” intendeva una “compatta pressione” della comunità internazionale “sui talebani affinché siano costretti ad accettare condizioni e garanzie per il riconoscimento e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione”.

Questa sua ulteriore dichiarazione mi sembra richiamare il detto padovano secondo cui "Xe pèso el tacòn del buso" (E' peggio la pezza del buco).

LUIGI DI MAIO ALLA FARNESINA

Infatti, a parte il fatto che non vedo una comunità internazionale che possa o abbia interesse ad agire nel senso indicato da Conte per il semplice fatto che non esiste una comunità internazionale che operi in maniera unitaria in quanto ogni paese agisce sulla base dei suoi interessi specifici, non vedo come sia possibile costringere con un “serrato dibattito” i talebani ad accettare condizioni e garanzie per la tutela della libertà e dei diritti delle popolazioni afgane.

Non ci sono riusciti gli americani con vent’anni di guerra.

LUIGI DI MAIO AL MARE IN PUGLIA CON MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA - BY OSHO

Come mai ci potrebbe riuscire la comunità internazionale con un “serrato dialogo” ?

In conclusione, mi sembra che la posizione espressa ieri da Conte sull’Afganistan sia completamente al di fuori della realtà.

E' la seconda volta in pochi giorni che Conte, quando scrive o parla, riesce a sollevare la riprovazione generale unendo proprio tutti, dalla destra alla sinistra, ad eccezione naturalmente di 5S, in una dura critica alle sue idee.

talebani con armi usa 6

La prima volta era successo la scorsa settimana con la sua lettera al Corriere in cui parlava di duecentomila ragazzi in miseria a Milano.

Forse sarebbe il caso che prima di parlare Conte ci pensasse due volte e che leggesse con più attenzione le lettere certamente scritte da qualcun altro valutandone criticamente il contenuto prima di sottoscriverle ed inviarle al Corriere.

Pietro Volpi

Lettera 19

Caro Dago,

Mi fa piacere che qualcuno si sia accorto che l'islam "difficilmente" (?!) puo' adeguarsi allo stile di vita occidentale,ma sarebbe bastato leggere qualche libro di storia e qualche giornale di paesi islamici in piu' per capirlo decenni fa ed evitare discorsi idioti sull'integrazione.

I TALEBANI ALLA CONQUISTA DEL MONDO - MEME BY ISTITUTO LUPE

La propaganda islamica e' sempre stata centrata sulla necessita' di invadere l'occidente e islamizzarlo ad ogni costo. Tutto il resto sono chiacchiere di teste vuote e ignoranti che si inventano interpretazioni senza fondamento dell'islam "religione di pace".

E adesso dovremo cuccarci gli afgani, oltre che ai siriani, irakeni etc, e mantenerli pure ,grazie ai nostri governi che si fanno belli quando i ministri si fanno fotografare coi presidenti americani sorridenti mentre si accingono a trascinarci nelle loro guerre insensate e distruggitrici,delle quali siamo poi le vittime perche' ci rimettiamo milioni di euro e ci guadagnano solo in profughi.

Saluti cari

Giovanna Maldasia