matteo salvini e giorgia meloni incontrano silvio berlusconi nella sua villa a roma 2

Dago darling, quanti miracoli col Cav, ora che è un "salvatore della patria". I video del suo incontro a Roma con Salvini e la Meloni lo mostrano molto ringiovanito e pimpante. Sembra proprio pronto per salire sul Colle più alto a furor di MinCulPop. Manca solo che ce "lo chieda l'Europa!" Ossequi

Natalie Paav

WANDA NARA NUDA A CAVALLO

Lettera 2

Caro Dago, i chirurghi di New York hanno impiantato con successo a un paziente un rene cresciuto in un maiale geneticamente modificato, e hanno scoperto che l’organo funzionava correttamente. Avanti di questo passo è un giorno qualcuno chiederà di farsi impiantare il pisello di un cavallo.

Axel

Lettera 3

Caro Dago,

draghi franceschini

dice Draghi a Franceschini: "Le risorse sono finite Ministro. Altrimenti il sistema salta". Ma come, e i fiumi di denaro che ci dovevano arrivare da mamma Europa che fine hanno fatto? Giovannini, Colao, Cingolani che cosa stanno facendo? Speranza, a parte vaccini, tamponi e mascherine, di che si sta occupando? Brunetta, a parte far ripartire l'economia con i tramezzini degli statali al bar, di che si sta occupando?

Bianchi, che dice? A parte infornate e nuove assunzioni, su che cosa stiamo investendo? A parte il divieto di fumo in macchina - fondamentale passo avanti moralizzatore che tutti aspettavamo da tempo - le famose riforme le vedi tu?

dario franceschini

Il sistema è saltato da quel dì! Ora ci vorrebbe qualcuno che abbia il coraggio di dire agli italiani che l'Italia è tecnicamente fallita e che ci troviamo in regime di commissariamento, così evitiamo fraintendimenti e retorica.

Con i migliori saluti.

SR

JOE BIDEN

Lettera 4

Caro Dago, Usa, nuovo schiaffo per i democratici, i repubblicani in Senato bloccano per la terza volta la riforma elettorale. Nonostante il taroccamento delle elezioni, Joe Biden continua a collezionare solo fallimenti e figure tapine...

L. Abrami

Lettera 5

Gentile DAGO,

faccio notare che la mozione del centrodestra per lo scioglimento di 'tutti' i gruppi eversivi è, lo dico senza pregiudizi, scema.

anarchici no green pass a milano 5

La legge infatti, e la Costituzione si riferiscono a gruppi politici organizzati, in partito, essenzialmente, o altra forma strutturata, con chiari scopi eversivi dimostrati da azioni organizzate conseguenti a programmi e dichiarazioni volte in tal senso.

Ora, dalle dichiarazioni di chi presenta la mozione, si evince che ci si riferisca a Centri sociali' e 'gruppi anarchici': in entrambi i casi non sussistono gli estremi dato che non si tratta di associazioni 'strutturate', tantomeno di partiti, né di azioni o programmi o dichiarazioni riconducibili a strutture o associazioni omogenee a cui siano riconducibili quegli atti e dichiarazioni come a un tutto coerente e organizzato.

anarchici no green pass a milano 1

Gli 'anarchici', in particolare, che almeno rispetto ad un Centro sociale (faccio presente che anche Casa Pound si presenta come 'centro sociale'), possono essere vagamente associati ad una aggregazione (la FAI e l'USI quantomeno esistono come associazioni), sono rappresentati da gruppi o comitati che si uniscono e sciolgono senza alcuna formalità e sulla base della libera convergenza di singoli individui su singole questioni, ma senza adesioni formali ad alcunché, né programmi univoci, né portavoce o leader di alcun tipo (i famosi 'cani sciolti' di cui ogni tanto parlano i servizi): semplicemente, non c'è nulla da sciogliere.

anarchici no green pass a milano 4

Forza Nuova al contrario è un Partito, registrato come tale e presente con proprie liste alle elezioni, o in autonomia o a sostegno del centrodestra (a livello locale): con programma, esponenti e incarichi formali, adesioni e tesseramenti ufficiali. Dunque rientra esattamente in quanto previsto dalla legge in caso di Partito o associazione con scopi eversivi.

Cordiali saluti,

Roberto Peruzzi

Lettera 6

giuseppe conte

Caro Dago, Conte: "Non esacerbare gli animi, il M5s non si occupa di posti di potere". Certo che no. Sì occupa di arredamento: poltrone, strapuntini...

Furio Panetta

Lettera 7

Caro Dago,

La destra italiana continua ad accanirsi contro il PD, Renzi e perfino a volte contro i 5 stalle, bollandoli con l'appellativo di "ROSSI". Ora, non mi risulta che Renzi e Sottiletta militassero in Lotta Continua o Potere Operaio, erano giovani della democrazia cristiana e non hanno mai detto una cosa di sinistra in vita loro, e chissà se Di Maio sa che è esistito un PCI.

La politica italiana è fatta a raffiche di scemenze, insulti, disinformazione e zero idee.

E il peggio sta arrivando.

Giovanna Maldasia

CARO BOLLETTE

Lettera 8

Caro Dago, manovra, due miliardi di euro saranno stanziati nel 2022 per contrastare l'aumento delle bollette. Bonus per i vaccinati?

Vic Laffer

Proteste in Polonia

Lettera 9

Caro Dago, Draghi sullo scontro tra Ue e Polonia: "Non è che si condannano i cattivi perché a Bruxelles ci sono i buoni: c'è un problema di primazia della Corte di giustizia europea rispetto alle Corti costituzionali nazionali". Ah, ecco. Quindi a Bruxelles c'è la Corte di giustizia buona mentre quelle nazionali sono cattive?

Fritz

simona malpezzi

Lettera 10

Caro Dago, Forza Nuova ed eversione, il Senato approva i documenti del centrosinistra e del centrodestra. La presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi ha commentato: "Sull'antifascismo dovremmo essere tutti d'accordo". E contro la violenza degli anarchici e dei centri sociali?

Samo Borzek

elio vito

Lettera 11

C'era un tempo in cui un certo Tommaso Labate dal Corriere della sera si occupava di Dudù e Dudina, i blasonati cani della ex fidanzata del Cavaliere, a cui dedicava articoli finanche riguardo ai loro bisogni quando l'ex premier non riusciva a prendere sonno.

Potrebbe simbolicamente sostituirli con le cronache di tale Elio Vito, nuovo punto di rifermento della sinistra arcobaleno e certa Geloni, visto e considerato che si fanno pure i selfie insieme - accanto al risoluto e prodi-gioso smacchiagiaguaro Bersani - come bimbiminchia qualunque alla manifestazione della Cgil.

Impeto Grif

Luigi di Maio sul balcone di palazzo chigi

Lettera 12

Caro Dago, Di Maio: "Chi rifiuta proposta dignitosa perde il Reddito di cittadinanza". E chi affermava di aver abolito la povertà, ha perso i voti...

Sonny Carboni

Lettera 13

Caro Dago, aumenta l'ascolto di musica in Italia e nel mondo. Per forza. Perché noi abbiamo un premier, Mario Draghi, che quando parla è musica per le orecchie di tutti gli italiani: stimatissimo.

Fabrizio Mayer

Lettera 14

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Caro Dago, vaccini, Eurocamera chiede più trasparenza su acquisti. Vogliono sapere se vengono pagate tangenti a politici, scienziati e giornalisti per propagandare il prodotto? Ma che idea balzana...

Theo

Lettera 15

Caro Roberto,

a proposito del presunto bancomat europeo della Polonia, sul quale spesso insisti a torto, perché non conosci la reale situazione, è doveroso informarti che il denaro giunto in Polonia dalla Ue ritorna in gran parte alla Germania ed alla Francia (financo al Portogallo e all'Italia), visto che l'una e le altre nazioni, attraverso le numerose aziende dislocate in Polonia, godono di un cospicuo ritorno di euro.

DAVID SASSOLI

Per questo, le sanzioni sono minacciate e giammai attuate, giacché la Polonia è il bancomat di varie nazioni europee.

Riguardo, poi, alla sovranità, vorrei vedere te, dopo essere stato colonia nazista e sovietica e poi solo sovietica, accettare entusiasticamente la sovranità limitata imposta dai burocrati europei.

Tu, da intelligente e da stimabile informatore, diverso da Sassoli, credo che recepirai il messaggio.

Giancarlo Lehner

Lettera 16

angela merkel sergio mattarella 1

Caro Dago, oggi al via la riunione del Consiglio europeo, l'ultima dell'era Merkel. Qualcuno riuscirà a portarsi a casa la poltroncina con l'ultima impronta delle famose chiappone?

EPA

Lettera 17

Caro Dago, Roma, il nuovo sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio per lo scambio di consegne con Virginia Raggi. La sindaca uscente arriverà in groppa ad un cinghiale?

Giacò

virginia raggi roberto gualtieri

Lettera 18

Caro Dago, incredibile! Dopo aver investito ed ucciso colpevolmente due ragazze a Roma con l'auto, Pietro Genovese torna libero. Forse perché ha il papà famoso?

J.R.

Lettera 19

Caro Dago, 50 mila contagi al giorno che a breve le autorità prevedono diventeranno 100 mila. Senza volerlo gli inglesi stanno dimostrando al mondo che il vaccino anti-Covid è una mezza patacca.

BORIS JOHNSON

Se togli l'obbligo di mascherine e distanza di sicurezza da solo non fa quel che dovrebbe fare. Immaginiamoci se con tutte le vaccinazioni che abbiamo fatto da bambini avessimo dovuto fare richiami annuali, indossare mascherine e rispettare distanze di sicurezza.

Di certo non li avremmo definiti "vaccini". Il bello di immunizzarsi è che una volta fatta la punturina sei a posto, non hai più preoccupazioni. Cosa che con l'attuale vaccino anti-Covid non succede.

P.T.

BENOTTI ARCURI MESSAGGI

Lettera 20

Caro Dago, ci sono voluti 10 mesi per ascoltare Arcuri sui suoi rapporti con Benotti. Chissà quanti ne serviranno per ascoltare Conte sui suoi rapporti con Di Donna...

FB

Lettera 21

Dagovski,

perché la UE dovrebbe temere la Corte Costituzionale tedesca (vedi Recovery Fund) fregandosene di quella polacca?

Aigor

Lettera 22

PFIZER BIONTECH 1

Caro Dago, vaccini, Pfizer-Biontech: "Con terza dose efficacia al 95,6%". Per quanti mesi?

Lauro Cornacchia

Lettera 23

Dago,

era novembre del 1956, Mikojan e Suslov a capo di una delegazione sovietica vanno a Budapest per chiarimenti con i compagno locali che davano segni di instabilità nazionalista.

Proteste in Polonia

Famosa la frase di Suslov "non è solo per la difesa dal capitalismo che si sta nel Patto di Varsavia, ma anche per condividerne gli ideali e l'unità". Sostituendo quel Patto con la UE e mantenendo il capitalismo, mi sembrano quelle parole molto simili a quelle dette da Draghi al premier polacco. Dopo qualche giorno arrivarono i carri armati condotti da soldati uzbeki e mongoli, adesso la minaccia è Sassoli.

Saluti

- peprig -

Lettera 24

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO

Caro Dago, caro-bollette, Daniele Franco: "Ostacolo alla ripresa, interverremo ancora". Il ministro dell'Economia non deve avere molta dimestichezza con la matematica. I tre miliardi previsti dal Governo per il caro bollette avranno il merito di aiutare chi è in difficoltà e non ce la fa.

Ma dal punto di vista economico non cambieranno assolutamente nulla. Che la bolletta la paghino i privati o la paghi l'Esecutivo sono comunque soldi che finiranno a chi ci vende il gas e non potranno essere utilizzati per il rilancio economico. Se spendi da una parte non puoi spendere dall'altra.

S.d.A.

Sergio Mattarella

Lettera 25

Caro Dago, Mattarella: "La pandemia ha fatto emergere le disuguaglianze, il Pnrr favorirà uno sviluppo più inclusivo". Speriamo non sia inclusivo soltanto per i soliti noti e che per tutti gli altri risulti essere un grande "Prrr...": una pernacchia.

A.B.

mario draghi al senato

Lettera 26

Caro Dago, Draghi: «Non è solo per bisogno che si sta in Europa ma perché si condividono gli ideali che sono alla base della costruzione europea». Ed è e grazie a questi ideali di solidarietà, giustizia e fratellanza che dobbiamo tenerci noi tutti i migranti clandestini?

Pop Cop

code tamponi farmacia 7

Lettera 27

Caro Dago,

siamo alla prima settimana di vigenza dell'obbligo di green pass e i magnifici risultati sono i seguenti: chi non voleva vaccinarsi continua a non vaccinarsi, anzi si è incarognito anche di più, i tamponi sono centuplicati, il tempo perso in file non si conta, le farmacie sono intasate, i produttori di tampone - che in alcuni casi coincidono con i produttori di vaccino, per fare proprio capotto - ringraziano sentitamente.

Un capolavoro.

PS. La Gran Bretagna ci informa che i vaccini funzionano così e così e dai media traspare quasi un senso di rivalsa verso quei debosciati che tengono così tanto alla libertà!

SR

Lettera 28

bersani conte 1

Caro Dago, appello di Bersani al centrosinistra: "Sono necessari una ricomposizione delle sinistre plurali e un accordo con i Cinque Stelle. Alla fine ci potrà essere un 'partitone' o anche una Federazione. Purché ci si metta in moto". Un partitone tipo Italia-Germania 4-3?

Ranio

roberto gualtieri si affaccia dal campidoglio 1

Lettera 29

Caro Dago, non avevo letto nel programma di Gualtieri l'aumento dei parcheggio per i lavoratori romani (non bastasse il costo della benzina!). La solita ricetta dei "vecchi comunisti" più tasse e meno servizi...

FB

mario draghi giuliano amato

Lettera 30

Giuliano Amato al Quirinale? Se c'è il rischio che venga eletto, fatemene parlare subito, perché poi sarebbe vilipendio.

Al peggio non c'è mai fine!

Il Vice-Segretario di Craxi, che non era al corrente delle tangenti (ingenuo o falso ?), ha saputo galleggiare (il verbo è evocativo) ed oggi interpreta la parte del padre nobile della Repubblica.

giuliano amato ult

Per quanto mi riguarda, non posso non pensare che anche questo galleggiatore concorra ad ogni sentenza della Corte Costituzionale, riducendone secondo me l'autorevolezza.

Meglio allora premiare l'impresentabile Berlusconi perché, alla fine, è comunque molto più presentabile.

Fabbixio