Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

vladimir putin al club valdai di mosca 3

Caro Dago, Uragano Nicole in Florida, quasi 110mila case senza corrente. E allora non sarebbe stato più logico chiamarlo "Vladimir"?

Eli Crunch

Lettera 2

Era dai tempi della Merkel che in Italia non avevamo un capo del governo donna.

Signoramia

Lettera 3

boris godunov con Ildar Abdrazakov

Caro Dago, tempo perso - come fa il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer - tentare di spiegare il Boris Godunov di Musorgskij al console ucraino dopo che il diplomatico ne aveva chiesto la cancellazione per evitare, a suo dire, la "propaganda russa". Alla corte dei comici in politica, come Volodymyr Zelensky, possono esserci solo che pagliacci: lo abbiamo già visto in Italia con Beppe Grillo.

Ferguson

Lettera 4

dominique meyer

Caro Dago, il diritto internazionale dice che i naufraghi vanno salvati. Ma cosa fa una nave se intercetta mille naufraghi ma a bordo può caricarne in sicurezza solo 250? Chiama altre navi. E così ha fatto l'Italia. Non potendo garantire un'assistenza dignitosa a migliaia di rifugiati in arrivo tutti i giorni, ha chiesto ad altri Paesi europei di farli sbarcare nei loro porti. Si chiama "senso di responsabilità". È tanto difficile da capire per il signor Macron? Evidentemente sì, visto che lui ne dimostra assai poco.

John Reese

Lettera 5

Caro Dago,

Visto che gli italiani sono così cattivi coi migranti perche' non se li prendono direttamente TUTTI i francesi ,i tedeschi e pure gli olandesi ( per esempio!) ,così poi noi diciamo che non fanno abbastanza e dovrebbero vergognarsi ?!?!?

MANFRED WEBER A PALAZZO CHIGI PER INCONTRARE GIORGIA MELONI

Proviamo!!!!

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago il presidente tedesco Weber del PPE ci dà la sua solidarietà e ricorda ad Italia e Francia del Mare Lorum....

Amandolfo

Lettera 7

Gentile Redazione di Dagospia,

la reazione della Francia allo sbarco della nave Ocean Viking in territorio francese è oggettivamente eccessiva ed isterica. Le autorità francesi negano all'Italia il benché minimo aiuto nella gestione del problema migratorio, fingendo di dimenticare che il problema ce lo hanno creato loro, quando, nel 2011, il presidente francese Nicholas Sarkozy decise di abbattere il regime di Gheddafi.

OCEAN VIKINGS - MEME BY CARLI

Da allora, la Libia è un'ingovernabile terra di nessuno, in cui spadroneggiano milizie armate e trafficanti di migranti. Lo sfacciato egoismo e l'arrogante ipocrisia francesi fanno male alle relazioni italo-francesi e all'intera Europa!

Distinti saluti

Rocco Di Rella

Lettera 8

Dago,

La dice giusta Sallusti sui migranti. La Francia fa la sostenuta, dopo aver iniziato lei il problema, con l'abbattimento di Gheddafi. Facile alzare la voce, quando uno chiede che diritti e doveri siano uguali per tutti. A dimostrazione che l'Italia non e' considerata pari tra i pari.

MP

Lettera 9

Caro Dago,

la Francia straccia l'impegno (mai rispettato) ad accogliere dall'Italia 3500 migranti, accusando il nostro Paese di "disumanità" nella gestione dell'accoglienza. Da che pulpito! Per stabilire chi è veramente disumano, basterebbe ricordare i respingimenti francesi nei boschi di Claviere. In questa vicenda (e non solo in questa), "disumana" è la faccia tosta dei Francesi...

Gualtiero Bianco

Lettera 10

VIGNETTA ELLEKAPPA - SALVINI MELONI E IL CASO OCEAN VIKING

Caro Dago, Iran, dopo un lungo lavoro di intelligence la liberazione di Alessia Piperno è stata inserita in Finanziaria?

Pop Cop

Lettera 11

Caro Dago, riguardo la FIFA e il rispetto dei diritti umani in Qatar, leggo da un articolo del Corsera riportato da Dagospia: Il regolamento (della FIFA) vieta «di veicolare messaggi politici, religiosi o personali in ogni linguaggio e forma attraverso le magliette da gara, da allenamento» ma anche borse, borracce e tutto quello che fa parte dell'attrezzatura. Come mai questa regola non valeva per quella paglicciata del "Black Lives Matter" che di fatto ha costretto per circa unanno tutti gli atleti a inginocchiarsi?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 12

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

Caro Dago, Giorgia Meloni: "Molto colpita dalla reazione aggressiva del Governo francese sul caso della Ocean Viking". E meno male che dovevano essere Putin e il Governo russo quelli pericolosi!

Tas

Lettera 13

Caro Dago, migranti Ocean Viking, Tajani e Piantedosi: "Dalla Francia reazione sproporzionata e incomprensibile". E adesso speriamo non arrivino anche sanzioni per gli "oligarchi" italiani...

Tuco

Lettera 14

Caro Dago,

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

Non solo dobbiamo stare al freddo e andare in recessione per aiutare gli ucraini,adesso il rappresentante ufficiale di questo paese del quale sfido qualsiasi italiano a ricordare un qualsiasi apporto culturale ci dice che musica dobbiamo o non dobbiamo ascoltare : cosa aspettiamo a mandare al rogo i libri capolavoro di Tolstoi ,Bulgakov e tutti gli altri grandi della letteratura russa per fare contento Zelenski ?

Giovanna Maldasia

Lettera 15

Egregio Dago

la litigiosità italiota impedisce a questo disgraziato paese di essere governato da chiunque.

Una litigiosità che ha origini secolari. Ai tempi delle Repubbliche Marinare che avrebbero potuto. alleandosi. sgominare gli ottomani, lottavano fra di loro a volte addirittura alleandosi con i turchi per combatterne un' altra. L'Italia fu sottoposta alle tremende scorrerie dei saraceni fino al 1830 quando la Francia conquistò Algeri. Che tristezza!

IL TWEET DI SALVINI SUL CASO OCEAN VIKING

Cordialità

Sanvic

Lettera 16

Dago colendissimo,

nel paese dello Stivale pare che lo stato non ci sia per nessuno (giovani, donne, vecchi, migranti, etc. etc. etc.), salvo per le vispe terese sciroccate.

C’è da strabiliare a vedere la Meloni che si reca all’aeroporto ad accogliere una ragazzotta che non dovrebbe uscire dal proprio quartiere, mentre nel contempo infuria la crisi con la Francia. A cui si aggiunge un tale Gualtieri, che molti giornalisti persistono nel definire sindaco di Roma, e che evidentemente deve aver risolto i problemi dei rifiuti e dei trasporti.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI NEL 2015 - MANIFESTAZIONE CONTRO RENZI

Inoltre la pulzella di mamma sua viene recuperata con un volo speciale della aviazione militare, quando la piccina poteva tornarsene con qualche compagnia di linea (senza gravare sul bilancio del paese).

La sora Meloni ha parlato tanto fin qui, ma comincia ad emergere più di un sospetto che – come tanti altri nel suo governo – appartiene alla categoria dei BUN NO (espressione lombarda per indicare i buoni a nulla)

Saluti da Stregatto

Lettera 17

Dago Eminente,

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI

i miltari italiani combattono nel Sahel e nei territori dell'Africa Equatoriale Francese (dicevasi anni fa) su richiesta di Macron e in nome della lotta al terrorismo degli integralisi islamici, gli stessi che si finanziano con il traffico di essei umani nel Meditterraneo con destinazione Italia e basta. La collaboration è finita dixit ieri le Macron, minacciando non si sa bene cosa, ergo a casa subito i nostri in armi dal deserto del Sahel e zone circostanti, la patria di gran parte degli abitanti la banlieu di Parigi. Nessuno si ricorda che l' unico in galera per la strage dl Charlie Hebdo era sbarcato in Italia riverito e coccolato per prepararsi meglio al martiri

Lettera 18

caro Dago, vediamo se ho capito: secondo voi (cioè tutti i media) l’Ucraina -futuro membro dell’UE- ha il diritto di esser Stato sovrano e decidere in piena autonomia del proprio destino e della propria libertà. L’italia invece deve fare solo ed esclusivamente quello che va bene a Germania, Francia, Olanda, Norvegia, cioè ci facciamo minacciare pure dall’Olanda il cui esercito potrei affrontarlo da solo a mani nude. Insomma l'attoruccolo Zelenski deciderà il destino dell’Europa mentre Noi perché perdiamo tempo a votare me lo spieghi?

EMMANUEL MACRON OLAF SCHOLZ

Larry

Lettera 19

Come previsto, non si può cavar sangue dalle rape: siamo in balia di una massa di inadeguati, “guidati” da una/un inadeguata/o, e sono bastate poche settimane per incominciare (sigh, è solo un inizio) a vederne i risultati.

Fare la voce grossa (riferimento: Francia) in modo stupido ci costerà caro, e il fatto che Macron (per il quale, pare, la questione andava gestita diversamente e senza rivendicazioni politiche considerate inadeguate) si muova in modo così deciso è un segnale forte, ma dalla parte giusta.

meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip

Finirà che dovranno richiamare Giggino a furor di popolo come ministro degli Esteri.

Giuseppe Tubi

P.s.

Quanti milioni di euro (accordi commerciali, appoggi, et cetera) ci è costato e ci costerà il riscatto della ragazza detenuta in Iran?

Lettera 20

Caro Dago

Cioè praticamente la nave doveva attraccare al porto francese senza essere vista? E chi sei, David Copperfield?

Saluti, Usbergo

Lettera 21

Caro Dago, Francia, la segretaria di Stato agli Affari Ue, Laurence Bonne: "Con l'Italia si è rotta la fiducia". No, sono i francesi ad averci rotto i coglioni! Con quell'aria da maestrini sui migranti...

Sonny Carboni

Lettera 22

matteo salvini giorgia meloni

Caro Dago, si dice che la Germania accolga un numero di immigrati di gran lunga superiore all'Italia. Vero, verissimo. Si dà il caso però che, dato il suo maggior appeal occupazionale, tra questi vadano annoverati anche tanti Italiani e non viceversa. Solo che le migliaia e migliaia di migranti che vi affluiscono percorrono soprattutto le rotte balcaniche, relativamente pericolose, mentre quelli che hanno come meta l'Italia sono condannati ad attraversare il mare, in cui negli ultimi quindici anni ne sono annegati oltre 30 mila.

Se poi vogliamo lasciare le cose così ed, una volta sbarcati, gli voltiamo le spalle, basta dirlo: alziamo bandiera bianca e mettiamo la testa sotto la sabbia. Vivremo così tutti felici e contenti! Ed appagati per esserci ripuliti la coscienza con la loro pelle!

AntonioPochesci

Lettera 23

Caro Dago,

Ogni giorno si sente sbandierare una dieta nuova e rivoluzionaria che puo' renderci piu' puri dentro e fuori e cambiare il mondo.

letta meme 56

Va fortissimo la "dieta intermittente",nuovissima trovata per mantenere la linea e purificare il corpo. Infatti e' tradizionalmente in uso nei monasteri buddisti da 2500 anni,dove si mangia a mezzogiorno e si digiuna fino al mattino dopo,come imposto da Budda ai monaci e consigliato a tutti i fedeli.

I vegani ci massacrano gli zebedei con la loro dieta ,estremamente restrittiva,che non e' altro che quella imposta io dal saggio Mahavira ,fondatore della religione jainista.

(con milioni di fedeli in India che la seguono).

I santi jainisti ,oltre ad osservare tutte le restrizioni imposte da questa dieta severa,girano nudi e a volte decidono di lasciarsi morire di fame per non togliere la vita ad altri esseri viventi ( incluse le piante).

alessia piperno e famiglia con roberto gualtieri 5

Mahavira predico' meno di un secolo prima di Budda.

Niente di nuovo sotto il sole.

Giovanna Maldasia

Lettera 24

Dago,

Contenti della liberazione della Piperno. Ma la 'travel blogger' si dimentica che in molti paesi del mondo non esiste la liberta', di fare come gli pare, che abbiamo in italia, noto paese fascista, antidemocratico, che rifiuta gli immigrati.

MP