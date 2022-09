POSTA! - IL CONTE DEI MIRACOLI: "LA REGOLA DEL DOPPIO MANDATO VALE ANCHE PER ME". ALLORA, POICHÉ HA PRESIEDUTO BEN DUE GOVERNI, POTREBBE GIÀ TORNARSENE A CASA - LETTA E SOCI FAREBBERO BENE A SCONSIGLIARE CANTANTI, ARTISTI O PRESUNTI TALI, DI ATTACCARE SGUAITAMENTE LA MELONI, PERCHÉ LA GENTE SI CHIEDE COME MAI PERSONE RICCHE, UN POCHINO FAMOSE, MOLTO VIZIATE, SE LA PRENDONO CON LEI, E QUESTO SUSCITA SIMPATIA E SOLIDARIETÀ…

Lettera 1

ciao dago,

forse siamo davvero arrivati alla fine di re Banana. lo slogan Monza & Patonza, stavolta, non sta funzionando...

Lettera 2

Caro Dago Gorbaciov salutato in occidente come uomo di pace e stabilità. Infatti subito "ripagato" facendo saltare i confini....

Lettera 3

Caro Dago, ma perché Enrico Letta non chiede agli italiani se finanziariamente stavano meglio nel 2011, ai tempi del Governo Berlusconi con lo spread a 500 p.b. o oggi, ai tempi dell'«Agenda Draghi» con l'inflazione ai livelli di 40 anni fa e le bollette di luce e gas aumentate di 3,4,5 o in alcuni casi anche 6 volte rispetto a un anno fa?

Lettera 4

Caro Dago, risparmio energetico, Cdm: "Giù di 1 grado i termosifoni" . Attenti eh! Perché il termosifonometro segnala subito i trasgressori...

Lettera 5

Caro Dago, l'Istat rivede al rialzo stime Pil, +1,1%. Con le notizie sul rischio chiusura di centimaia di migliaia di imprese a causa del caro energia, sembra una barzelletta.?

Lettera 6

Caro Dago, Economia, Gentiloni: "Mai vista tanta incertezza". Sta sempre mezzo appisolato!

Lettera 7

Caro Dago, vogliamo dirlo subito senza che Repubblica debba girarci attorno ancora per il tempo che manca da qui alle elezioni? Maria Adela, la spia russa infiltrata nella base Nato di Napoli, è rimasta da qualche parte in Italia per organizzare la campagna elettorale della Lega di Salvini. Ecco, abbiamo anticipato Largo Fochetti...

Lettera 8

Caro Dago, Covid, Speranza: "Tra 10 giorni prime forniture di vaccini aggiornati". La solita presa in giro. La ricerca, il superamento dei test, l'approvazione dell'Ema, la produzione e la distribuzione (perché non domani ma tra 10 giorni?) e si rischia di avere in giro materiale già obsoleto.

Lettera 9

Caro Dago, in Occidente tutti a lodare il defunto Mihail Gorbaciov. Ma se 35 anni fa avesse portato a compimento ciò che era nelle sue intenzioni... altro che Putin! A quest'ora ci sarebbero stati ancora l'Unione Sovietica e il muro di Berlino. Fortuna che era un pasticcione incapace.

Lettera 10

Il Conte dei miracoli:"La regola del doppio mandato vale anche per me". Allora, poiché ha presieduto ben due governi, potrebbe già tornarsene a casa.

Lettera 11

Già pregusto l’apertura del prossimo Festival di Sanremo, con il discorso inaugurale di Zelensky.

Lettera 12

Caro Dago,

è di una mestizia...unica !

Eccoli eleganti ( si fa per dire soprattutto lei...) pronti ad approfittare di posti gratis in prima fila, come un Casini o un Mastella o un Razzi qualunque...davvero l'unico rimasto della cricca stellata è il povero e trombatissimo Di Battista. Non è un caso.

Amen.

Lettera 13

Caro Dago, Letta e soci farebbero bene a sconsigliare cantanti, artisti o presunti tali, ad attaccare sguaitamente la Meloni, (come da contratto?). Questo fatto giova solo alla Meloni perché la gente si chiede come mai persone ricche, un pochino famose, molto viziate la attaccano. Questo suscita simpatia e solidarietà nei confronti della leader di FdI...continuate così

Lettera 14

Come Kerensky diede la Russia al Comunismo cosi' Gorbachev diede la Russia al piu' corrotto e sfrenato Capitalismo Occidentale, da cui il revanscismo di Putin.

Lettera 15

Esimio Dago,

il festival del cinema di Venezia è stato aperto dal documentario "Marcia su Roma" di Mark Cousins; per omaggiare Vittorio Gassman viene proiettato il film "La marcia su Roma" di Dino Risi. Non è che a Venezia con il fascismo ci stanno "marciando su" un po' troppo? O è solo un'operazione "nostalgia"?

Lettera 16

Caro Dago,

Femministe,opinionista e influencer coraggiose alla moda tuonano contro la Meloni,mostrano le tette incerottate e i labbroni indignati e danzano per solidarieta' verso il diritto di divertirsi della premier finlandese.

Nemmeno una parola ne' una critica,men che meno dalle nostre politiche ammuffite e aggrappate ai loro scranni, verso le condanne che subiscono donne che hanno il coraggio VERO di sfidare regimi oppressivi e violenti di paesi integralisti e sono state spedite in carcere per decine di anni , di frustate e chissa' cos'altro.

Forse bisognerebbe farsi qualche domanda ?

Lettera 17

Caro Dago,

Marco Travaglio è stato pesantemente attaccato su Twitter per aver detto, in sostanza, che "Draghi ha fatto cadere il governo Draghi". È chiaramente un'iperbole, ma non tanto lontana dalla realtà. Questo (non) disgraziato sito ha fatto notare più volte che, dopo la delusione per non essere stato eletto Presidente della Repubblica, Draghi non ha mai nascosto il suo risentimento nei confronti dei partiti e la volontà di mandarli a quel paese.

È vero che l'occasione gliel'ha fornita Conte su un piatto d'argento con la questione del termovalorizzatore di Roma (!), ma lui ne ha approfittato alla grande. In fondo, anche SuperMario è umano...

