Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Finalmente dopo oltre un decennio di attesa è uscito il libro di Giggino Di Maio dal laconico titolo: "Un amore chiamato politica". Sarebbe stato più appropriato e di sicuro maggior successo : "Fai come me"

Lettera 2

Caro Dago, elezioni comunali, vittoria solo nella Trieste dei No Green pass: centrodestra Dipiazza e di Governo.

Lettera 3

Caro Dago. telefonata Draghi-Putin stamattina. Al centro dei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi afghana, i lavori preparatori del prossimo Vertice G20 e le relazioni bilaterali. Con tanti saluti ad Alexej Navalny di cui - passate le elezioni - non frega più nulla nessuno.

Lettera 4

Caro Dago, informativa alla Camera sugli scontri a Roma, la ministra Lamorgese: "Respingo accuse di strategia della tensione". E meno male. Le avesse ammesse oltre che incapace sarebbe risultata anche stupida!

Lettera 5

Dago Dagone….

Vorrei complimentarmi con tutti quei giornalisti…opinionisti…politici…(tranne Sgarbi e Cacciari) che - non vedendo che l’Italia è Trieste ovunque (Enna,Ancona,Livorno,Genova,Ravenna,etc) - prevedono che è tutto un fuoco di paglia..che sono 4 gatti… che tutto si sgonfierà in un attimo….

Chiederei a questi fenomeni anche 3 numeri da giocare al lotto…. Sono dei preveggenti eccezionali !!!

Lettera 6

Caro Dago, Green pass, il prof Burioni: "Convincere non vaccinati, molti hanno solo paura". E questa sembra una proposta sensata. Se a favore del vaccino anti Covid vi sono argomenti tanto validi, cosa aspettano ad utilizzarli per convincere chi ancora non si è immunizzato? Perché invece si preferiscono ricatti e punizioni?

Lettera 7

Lasciamo perdere per un attimo che abbia avuto la condotta di una bulla senza ritegno nei confronti del mite Fabrizio Frizzi che si vide perculato per la prostatite quando era ancora in vita. Sebbene si parli della fiera del trash, Selvaggia Lucarelli, nonostante la sua presenza abbia gettato un'ombra in Rai per via di chi si è sempre dichiarato amico del mite presentatore, non puo' avere il coraggio di presentarsi a Ballando dalla Carlucci vestita come la maestra di cerimonie del neomelodico Tony Colombo.

Lettera 8

Caro Dago, dica per cortesia a Feltri di godersi la vita (finché ce la fa) e non paragonare i suoi minuti di “leggerezza pseudo amorosa” con quelli orribili - pari a ore e ore, pari all’ ?, di coloro per qualche ragione sono finite e/o finiscono nelle grinfie di sedicenti e seducenti (???), pezzi di m..

Lettera 9

Le elezioni - anzi elezioncine - le hanno vinte meloni e Salvini. Sono elezioni battaglie mentre la guerra saranno le elezioni politiche.

il ragionamento è: con Draghi ben saldo al Governo e con l’OK della UE, sia meloni che Salvini hanno capito che non potevano contare nulla a livello di politica nazionale (soggetti impresentabili a Roma come a Milano).

Hanno lasciato il cerino alla sinistra che si brucerà da oggi fino alle politiche. Gli elettori hanno grande aspettative che il “sistema” italia inizi finalmente ad essere efficiente ma la sinistra non ci riuscirà mai perché sarà dilaniato dai capobastone che vorranno favori e favorucci locali perdendo la visione d’insieme. E senza fare nulla ne trarranno vantaggi dall’esasperazione degli elettori.

un caro saluto

Lettera 10

Caro Dago, a Roma le cosiddette forze dell'ordine scortano i fascisti fino alla sede della CGIL. A Trieste, invece, innaffiano, manganellano e gasano pacifici dimostranti. La verità è che gli sbirri sono sempre gli stessi: quelli della Diaz e di Bolzaneto: forti con i deboli e deboli con i forti.

Lettera 11

Caro Dago, il virologo Fabrizio Pregliasco sulla decisione dell'Agenzia del farmaco sudafricana di rifiutare il vaccino anti-Covid Sputnik perché aumenterebbe il rischio nei maschi di contrarre l'Hiv: "È incredibile, non vedo le basi scientifiche teoriche che potrebbero determinare questa riduzione delle difese immunitarie. I due virus non hanno alcuna correlazione".

Insomma, lui sa tutto mentre i suoi colleghi sudafricani sono dei cogl**ni? È questo che dà fastidio della scienza, l'arroganza di certi personaggi che credono di essere depositari della verità.

Lettera 12

letta conte

Caro Dago, a questo punto a Conte e ai grillini converrebbe entrare nel PD come una delle tante "correnti" del partito. I parlamentari avrebbero una minima possibilità di correre per un seggio, mentre Conte diventerebbe "capocorrente". Tanto a lui interessa solo essere "capo" di qualcosa...

Lettera 13

Caro Dago, Di Maio: "Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio primo libro". Ma non era meglio se iniziava leggendone qualcuno?

Lettera 14

Caro Dago, Comunali, Di Maio: "In bocca al lupo ai neo sindaci, ora remare compatti". C'è poco da remare, "Giggino" non s'è accorto che il M5S è stato lasciato a terra?

Lettera 15

Caro Dago, da elettore di centrodestra sono curioso di sentire le dichiarazioni dei due geni Salvini e Meloni sui risultati raccolti dai " loro" candidati. E, soprattutto, se continueranno una a chiedere elezioni subito (vuole candidare il cugino di Michetti?) e l'altro a fare il governista antagonista, una scelta che nessuno capisce e condivide. Ci sono già i grillini a farlo per difendere lo stipendio e le poltrone. Ora dopo la batosta speriamo che si mettano a ragionare seriamente...

Lettera 16

Per favore, dite a Dotto che, anche se in maniera involontaria, Orsato ha preso la decisione corretta. Non poteva darsi vantaggio alla Roma, in quanto l' assist di Mkhitaryan per Abraham è realizzato grazie a un mani volontario del calciatore armeno. Perciò giusta l' assegnazione del rigore, per il precedente fallo di Szczesny.

Lettera 17

Caro Dago, mi stupisce che un libertario come te non capisca l'enormità dell'abuso che si sta compiendo con il Green Pass sul luogo di lavoro. Sono vaccinato, mi farò la terza dose, ma sul green pass sottoscrivo quanto sostiene Cacciari: Italia unico paese occidentale a minacciare di licenziamento chi non ha il Green Pass.... siamo al palese autoritarismo e alla minaccia.

La Spagna non ha nessun Green Pass e ha un minor numero di contagiati... siete voi gli antiscientifici.....Inoltre vedere una maggioranza che su i social e non solo si accanisce su una minoranza con l'approvazione governativa è un interessante esperimento sociale.....alla faccia di tutti i discorsi sulla comprensione del diverso, della pluralità di posizioni, ect.... Scandalo Luca

Lettera 18

Caro Dago, cappotto alle elezioni per Salvini e Meloni questo in sintesi ciò che la stampe e le tv hanno scritto e detto. Ma siamo certi che le volessero vincere veramente presentando dei candidati semisconosciuti ai più?

Hanno lasciato in mano il cerino alla sinistra cioè al Pd questo anno e mezzo difficile che manca per le elezioni. Luce, gas, catasto e prodotti alimentari con aumenti di spesa dal 20% al 40%. La mancanza di materie prime e il loro aumento porterà la chiusura delle ditte meno preparate con la conseguente disoccupazione…parole tante fatti niente come al solito …..bobilduro

Lettera 19

La scusa dell’ astensionismo è ridicola: se le persone avessero fiducia nella proposta politica, correrebbero a votare. Se stanno a casa è perché la ritengono insufficiente.

Provate a proporre candidature serie e competenti, e dopo, magari a dimettervi, cari “leader” che al massimo potreste fare fotocopie in una azienda, e vedrete.

Lettera 20

Le recenti elezioni amministrative sono state caratterizzate dall'astensione ed allora i 5 Stelle hanno interpretato al meglio l'umore dell'elettorato. Non per nulla, essendosi astenuti dal parteciparvi, possono ora con orgoglio affermare che il 60% degli italiani è dalla loro parte.

D’altro canto, quando si scelgono i migliori leader e si seleziona bene e con impegno i migliori candidati al voto, i risultati non possono mancare. La loro parabola è come quella del giocatore di carte che si gioca asso, tre e re di briscola di prima mano....

Bravi ! Bravi: ad maiora.

Lettera 21

Caro Dago, speriamo che la lezione delle Comunali serva al centrodestra: la prossima volta sceglieranno meglio gli a-Michetti da candidare.

Lettera 22

Gualtieri sindaco di Roma. Le buche saranno un triste ricordo di tempi cupi. I cinghiali torneranno festosi nei boschi. I topi parteciperanno allegramente al rito collettivo del suicidio. Per strada non si troverà neppure una carta di caramella. I trasporti sorprenderanno per efficienza, puntualità, attenzione al passeggero. Le periferie saranno colorati giardini fioriti.

Le migliaia di dipendenti comunali lavoreranno gioiosamente con impegno e fino a tardi, senza neppure pretendere lo straordinario. All'estero commenteranno con ammirato stupore il Rinascimento della capitale. E' incredibile quali miracoli possa fare il nostro giornalismo che conta.

PS Nelle redazioni continueranno però ad essere conservati con cura i fascisti, le mafie, le destre reazionarie e irresponsabili, i Casamassima, i sabotatori vari. Siccome, infatti, come dice il proverbio, non tutti i miracoli riescono col buco, è meglio essere sempre pronti.

Lettera 23

Caro Dago, un sentito grazie a Enrico Letta che ha fatto diventare Roberto Gualtieri sindaco di Roma: così siamo certi che per i prossimi 5 anni non lo rivedremo ministro.

Lettera 24

Caro Dago, la Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il Mare del Giappone. Il popolo ha fame, e forse Kim Jong-un sta solo sperimentando metodi di pesca più veloci e redditizi.

Lettera 25

Per un lavoro di 2 mesi il contratto ricevuto è di ben 17 pagine di cui 12 vanno firmate ed inviate. Moriremo annegati nella carta.

Renata da Paderno Dugnano