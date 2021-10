POSTA! - A FINI NON FU FATALE LA SVOLTA ANTIFASCISTA DI FIUGGI MA QUELLA IMMOBILIARISTA DI MONTECARLO - CARO DAGO, L'ULTIMA DI CONTE: "VOTERÒ GUALTIERI, MICHETTI NON MI DA AFFIDABILITÀ". DETTO DA UNO CHE AVEVA DICHIARATO CHE LA PRIMA ESPERIENZA DA PREMIER SAREBBE STATA L'ULTIMA, CHE POI È PASSATO DA UN GOVERNO AD UNO OPPOSTO SENZA BATTERE CIGLIO, CHE HA PROVATO L'IMPOSSIBILE PER RIMANERE ATTACCATO ALLA POLTRONA. QUESTA È AFFIDABILITÀ?

Lettera 1

Dagovski,

a Fini non fu fatale la svolta antifascista di Fiuggi ma quella immobiliarista di Montecarlo.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, No Green pass Roma, pm: "In scontri usati bastoni e spranghe ferro". Una novità assoluta! Pensavamo avessero usato i gavettoni.

E.S.

Lettera 3

Caro Dago, Green pass, il sottosegretario alla salute, Andrea Costa: "Tamponi gratis? Li darei a chi si è vaccinato, per permettergli un costante monitoraggio". È come dire che dei vaccini è meglio non fidarsi.

Sasha

Caro

Lettera 4

Dago, Camera: "Deputati senza Green pass saranno allontanati da Aula". Perché, c'è ancora qualcuno che ci va? Spessissimo è vuota...

Ezra Martin

Lettera 5

Caro Dago, Afghanistan, da Ue 1 miliardo di dollari in aiuti. Mandare soldi ai talebani è come dare il reddito di cittadinanza ai mafiosi.

Tommy Prim

Lettera 6

Caro Dago,

Oggi ho letto queste due notizie:

A) anziana indigente disperata si rivolge ai carabinieri perche' non ha da mangiare,i militari le portano a casa la spesa.

B) l'Europa,dopo il meeting voluto dal nostro premier,ha deciso di stanziare un miliardo per aiutare l'Afghanistan .

Adesso vorrei commentare,ma non potreste pubblicare una sola delle parole che mi vengono in mente.

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago,

la Lamorgese ha asserito che c’erano rischi se avessero arrestato Castellino. Avrebbero dovuto, avendo il braccialetto elettronico, bloccarlo prima che uscisse di casa. Se temiamo di bloccare un violento vuol dire che il paese è ingovernabile ed è nelle mani dei rivoltosi?

Annibale Antonelli

Lettera 8

Caro Dago,

Lamorgese sugli scontri di sabato a Roma: "Ordine pubblico a rischio se avessimo bloccato". Ma allora, a cosa a cosa servono le forze dell'ordine? A dare indicazioni ai turisti?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 9

Caro Dago, via libera alla Camera alla proposta di legge costituzionale per l'inserimento in Costituzione del principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. E nulla su clima e temperature massime consentite?

Cocit

Lettera 10

Caro Dago, Draghi: "Un successo il G20 sull'Afghanistan". Sono riusciti a far dormire Biden tutto il tempo?

Theo

Lettera 11

Caro Dago, migranti fermi in Bosnia, crescenti disagi per il freddo e la pioggia. Non è meglio tornare indietro, a casa, piuttosto che buscarsi un raffreddore?

A.Sorri

Lettera 12

Shhhhh…silenzio!

Che non si sappia che né Putin né Xi Jinping hanno partecipato al vertice straordinario sull’Afghanistan organizzato dall’Italia…sarebbe come dire che Mariuccio nostro ha fatto un buco nell’acqua…

Giuseppe Tubi

Lettera 13

Caro Dago, l'ultima di Conte "voterò Gualtieri, Michetti non mi da affidabilità". Detto da uno che aveva dichiarato che la prima esperienza da premier sarebbe stata l'ultima, che poi è passato da un governo ad uno opposto senza battere ciglio, che ha provato l'impossibile per rimanere attaccato alla poltrona ricorrendo all'aiuto di un certo Ciampolillo, vanta colleghi e conoscenti al centro di delicate indagini. Questa è affidabilità?....tornare a lavorare è dura!

FB

Lettera 14

Preclaro Dago,

vabbè che giornaloni, sinistre varie ( ed avariate), sindacati, “filosofi”, magistrati, Viminale ecc. sono tutti insieme appassionatamente contro il pericolo “fascista” manco fossimo nel 28 ottobre del ’22.. però non ti sembra azzardato, a dir poco, far tenere una manifestazione, diciamoci la verità (!!), rossa e di sfacciato stampo elettorale il sabato di silenzio elettorale?

Si poteva fare benissimo da lunedì in poi, non sarebbe cambiato nulla. Invece no!!! Mi sa che si cerchi volontariamente lo scontro violento con i vari no vax/green pass che saranno anche loro in giro per Roma… cosi da poter gridare ancora di più al pericolo “fascista” e criminalizzare tutti quelli che, in coerenza con il non obbligo di legge, non si sono e non si vogliono vaccinare.

Io, nato e vissuto in Africa, ho fatto tantissime vaccinazioni tra le più svariate e perciò anche adesso mi sono vaccinato senza problemi di sorta da mesi, però difendo il diritto di scelta di dire no se non ci stanno obblighi di legge ed il diritto al lavoro, cosa che ai sindacati non interessa più….

Care CGIL, CISL, UIL ecc. guardate che a Torino e Milano erano rossi non neri quelli che vi hanno contestato…. Idem a Roma, pochi utili idioti neri, ma la stragrande maggioranza in piazza era fatta da vostri (ex speriamo da ora in poi) compagni.

Asgaqlun

Lettera 15

Caro Dago, la crisi delle aziende cinesi che hanno difficoltà a ripagare i debiti in dollari ha come causa di fondo il valore artificialmente basso della moneta cinese (quante volte Trump se ne è lamentato) e la miccia è stata la voglia del governo di Pechino di sgonfiare in maniera "controllata" la bolla del real estate.

Ci saranno turbolenze nei prossimi mesi, anche grosse perché quando cominci a sgonfiare una bolla ti può sempre esplodere in mano..., ma il risultato a lungo termine sarà una rivalutazione forzata della valuta cinese sul dollaro e allora ne vedremo delle belle... buon per l'italia che mantiene una forte capacità produttiva (diventiamo più competitivi) ma ci sarà da divertirsi negli USA, questi si fanno produrre ormai tutto dalla Cina... immagina un 20% di aumento dei prezzi in una situazione di per sé già inflazionistica...

Lettera 16

Caro Dago, il Viminale preoccupato per le manifestazioni no vax del prossimo sabato a Roma. Ma se in mancanza del Green Pass si vieta alla gente di andare a lavorare, ricevere lo stipendio e aver pagati i contributi, cosa si aspettano che facciano queste persone? E quelli che, pur armati di portafoglio e buona volontà, non riusciranno a farsi il tampone perché siamo nella più completa disorganizzazione? Andranno tutti in piazza a protestare, se non altro per passare il tempo.

Ettore Banchi