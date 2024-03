POSTA! - IL FISCO AMICO È UN'AMMISSIONE DI IMPOTENZA DA PARTE DELLO STATO ITALIANO. CIOÈ, TU NON PAGHI TASSE, MULTE ED IO TI PERMETTO DI DILUIRE IN 10 ANNI QUELLO CHE AVRESTI DOVUTO PAGARE. UN TUO DOVERE ETICO, MORALE, DIVENTA UN PIACERE CHE CI FAI. ASSURDO! E NON MI SI DICA CHE TUTTI SONO IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA, QUANDO POI SI SCOVANO EVASORI OGNI MOMENTO. CON TRUFFATORI DI SUPERBONUS O REDDITO DI CITTADINANZA CHE HANNO IMPERVERSATO…

JONATHAN GLAZER

Per quanto riguarda la critica di Mereghetti al film di Glazer: "Più furbo che davvero bello. " Il film di Benigni che vinse l'Oscar è l'antisegnano di questo genere, molto abile a sfruttare il senso di colpa dello spettatore.

Dark Fenix

Se le navi nel Mar Rosso sono Panamensi, perché’ tocca a noi difenderle?

Aigor

LA ZONA DI INTERESSE

Caro Dago, con riferimento alla mancata vittoria agli Oscar del film, detto dai più bellissimo, mi son domandato il perché non sia stato premiato. Credo che , al di là della bontà degli altri film, ma il movimento migratorio è ben presente anche nel nuovo continente, con i flussi presenti dal centro america.

Tale fenomeno è molto sentito da quelle parti e probabilmente in altra forma rispetto alla nostra Italia, vedasi i fili spinati issati con il confine sud del Texas come da te raccontato tempo fa.

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 4

Vista la tensione sociale esistente, Garrone non aveva molte speranze di arrivare in fondo.

Saluti da Paja

evidentemente il campo largo ha i confini della Sardegna.

Saluti, Usbergo

Caro Dago, l'Ucraina ha convocato l'inviato del Vaticano dopo il discorso del Papa che ha invitato Kiev ad "alzare bandiera bianca". Sarà per difendere i valori occidentali ed esprimere ammirazione per la libertà di opinione del Santo Padre?

Lucio Breve

BERGOGLIO - VLADIMIR PUTIN

Caro Dago, che terroristi palestinesi stessero progettando attentati in Italia non è una sorpresa, con tutti i simpatizzanti e sostenitori sui quali possono contare sul nostro territorio dobbiamo essere grati alle forze dell'ordine che li hanno individuati, mi aspetto proprio per questo una bella manifestazione "pacifica" per invocare il loro rilascio...

FB

certo Dago! Noi crediamo al suicidio di John Barnett (il tipo che ha scoperchiato il marcio in Boeing). Abbiamo già creduto al suicidio di Jeffrey Epstein. Dopo di quello possiamo credere a tutto, anche che il Mondo è diviso in buoni e sinceri che stanno Washington e i malvagi bugiardi che stanno al Cremlino. Figuriamoci se non è così perbacco e W il grande giornalismo libero!

Larry

matteo garrone sul set di io capitano

Caro Dago, rapporto annuale dell'intelligence americana sulle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti: "L'opinione pubblica israeliana sta perdendo la fiducia nelle capacità di leader di Benjamin Netanyahu da quando è iniziata la guerra a Gaza". Sono gli stessi che affermano che non è necessario un test cognitivo per Joe Biden?

Pop Cop

Caro Dago, neonato abbandonato in un androne a Milano, trovata la madre: è una 17enne che ha partorito in un supermarket. Il luogo perfetto dove un giorno le coppie "omogenitoriali" potrebbero ritirare i loro bambolotti...

utero in affitto 1

Arty

da un'analisi delle elezioni in Abruzzo (e non solo di queste) risulta evidente che, più manifesti simpatia per Trump, Putin, Vannacci e i vari estremisti di destra europei, meno risulti "rassicurante", e meno la gente ti vota. È talmente evidente che dovrebbe essere chiaro anche a un "cretino" (cit.). A Salvini no...

Bobo

giorgia meloni e il pizzo di stato - vignetta by emiliano carli

tutti scandalizzati dalle parole di Papa Francesco, ma cerchiamo di usare il cervello. La posizione dell’occidente è quella del presidente Zelensky: nessuna trattativa fino a che l’Ucraina non riavrà i territori che ha perso, Donbass e Crimea. Ma la Crimea è russa da dieci anni, per il voto del 94% dei suoi abitanti, e il Cremlino ha detto chiaramente che un attacco alla Crimea provocherà una risposta nucleare.

Siamo disposti ad avere una guerra nucleare in Europa per fare contento Zelensky? No di certo. Quindi le alternative sono o che l’Ucraina scenda a compromessi, come era pronta a fare nell’aprile 2022 con la mediazione di Erdogan, o che la guerra continui, non si sa fino a quando, tanto a morire (per ora) sono solo ucraini e russi, e ad avere l’economia rovinata sono solo gli europei.

L. A. Voisin

E' opinione comune che la Rai con la notte degli Oscar e il tanto strombazzato Matano abbiano decisamente toppato. Ad un certo punto, il conduttore, tra l'imbarazzo creatosi nello studio per le solite frasi fatte, dice che l'Oscar a Emma Stone "è una sorpresa". Non aveva nemmeno compreso che l'attrice in questione aveva già fatto incetta di premi a Venezia, vinto il premio Bafta in UK e il Golden Globe Awards. Insomma, premio Oscar "telefonato" alla migliore attrice come quello al miglior film di Nolan. Vince il cinema di élite.

Dark Fenix

claudio santamaria ambra angiolini alberto matano claudia gerini notte degli oscar

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Abbiamo fermato l'avanzata russa". Come no, l'ha detto anche Papa Francesco...

Piero Nuzzo

Il fisco amico e' un'ammissione di impotenza da parte dello stato italiano. Cioe', tu non paghi tasse, multe ed io ti permetto di diluire in 10 anni quello che avresti dovuto pagare. Un tuo dovere etico, morale, diventa un piacere che ci fai. Assurdo! E non mi si dica che tutti sono in difficolta' economica, quando poi si scovano evasori ogni momento. Con truffatori di superbonus o reddito di cittadinanza che hanno imperversato sulle disastrate casse statali. E nessuno che controlla ed esige, seriamente, il dovuto.

MP

emma stone

Caro Dago, i prezzi al consumo negli Stati Uniti in febbraio sono saliti del 3,2%, sopra le attese degli analisti. Poi i giornaloni verranno a raccontarci che negli Usa l'economia sta andando benissimo e sono gli americani ad avere "percezioni" sbagliate...

Pat O'Brian

La storia di Maria Montessori è la seguente: venne inizialmente appoggiata da Mussolini, che sperava di trovare in lei un'alleata che propagandasse l'idea fascista e l'ambizione colonialista nelle sue scuole.

maria montessori 3

Ma presto Maria, rifiutando fermamente di diventare una sostenitrice del fascismo, fu costretta ad espatriare perché le sue scuole vennero chiuse proprio da duce. Si rifugiò inizialmente in Spagna, da dove fuggi all'avvento di Franco, per andare in Olanda ed infine, col figlio, fu invitata in India da una coppia di intellettuali ed artisti della società teosofica.

In India il suo metodo ebbe tanto successo che anche come prigionieri di guerra Maria e suo figlio poterono continuare la loro opera di insegnanti. Definire razzista Maria Montessori è da ignoranti in malafede. In India il metodo Montessori è tutt'ora in auge e le scuole Montessori sono dappertutto.

Giovanna Maldasia

emma stone con il vestito rotto agli oscar