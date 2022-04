POSTA! - GENTIL DAGO, AH COME SIAMO PROGRESSISTI! I NOSTRI FIGLI DA OGGI IN POI AVRANNO DUE COGNOMI! QUELLO DELLA MAMMA E DEL PAPÀ! QUESTI GENI SI RENDONO CONTO CHE COSÌ I NOSTRI NIPOTI AVRANNO QUATTRO COGNOMI? I PRONIPOTI OTTO E COSÌ VIA? - RADIATO PALAMARA, SI VA AVANTI COL METODO PALAMARA: GLI HANNO FATTO UN MONUMENTO MA NON SI PUÒ DIRE... SE NO SI DELEGITTIMA LA MAGISTRATURA E PURE LA POLITICA...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

se l'Elevato Beppe Grillo investisse una ventina d'euro in un planisfero, ovviamente prodotto dai suoi amici cinesi, potrebbe facilmente rendersi conto che il Costa Rica può permettersi di non avere un esercito perché è molto più vicino agli USA che alla Russia. Noi no.

Ossequi.

A. Francesco

Lettera 2

Caro Dago, sono illegittime tutte le norme che attribuiscono "automaticamente il cognome del padre ai figli". Lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Se ne sono accorti 74 anni dopo che è entrata in vigore la Costituzione?

Piero Nuzzo

Lettera 3

Caro Dago

“la riforma della giustizia”… radiato Palamara si va avanti col metodo Palamara… gli hanno fatto un monumento ma non si può dire… se no si delegittima la magistratura e pure la politica… un Paese di cacca…

Frank Cimini

Lettera 4

Caro Dago, dagli Usa e dagli alleati 5 miliardi in armi a Kiev dall'inizio della guerra. Che infami! E poi li vedremo indignarsi per le persone che muoiono di fame nel mondo...

Tas

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, il segretario di Stato americano, Antony Blinken: "Nessun segno che Putin sia serio nei negoziati". È vero. Non lo si è ancora visto cercare di stringere la mano a persone inesistenti!

Pop Cop

Lettera 6

Caro Dago, tutti scrivono della salute di Putin. Ma nessuno si preoccupa dello stato psico-fisico di quel rincoglionito di Biden?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 7

Caro Dagos, l'ottusità ideologica di cui l'Occidente atlantista ha dato e dà prova è un continuum in crescendo e increscioso in una escalation senza limiti bellici, dacché la vittoria nella Guerra Fredda ha sancito l'unipolarità americana, che gli U.S.A. esercitano come 'diritto' del più forte al di fuori di ogni regola del diritto internazionale (per tacer d'altro), nella totale impunità e monopolizzando, anche quando non sono impegnati sul terreno, la guerra calda in nome dell'esportazione (di contrabbando) della democrazia omologata e della produzione (propagandistica) lorda di libertà.

Frasi come "c'è un aggredito e c'è un aggressore", jingle di cui l'opinionista devoto alla causa atlantista ha fatto, in cuor suo e a beneficio del consumatore medio di verità multimedialmente infuse, l'eroica ninna nanna a ogni spirito critico, risuonano sinistramente, dal 24/2/2022, come bordate su ogni tentativo di capire come e perché scoppiano quelle guerre che si vorrebbero evitare quando a farle è chi osa opporsi alle strategie di dominio americano.

E la strombazzata superiorità etica atlantista ha il suo baluardo nel politicamente corretto, braccio armato del regime multipartitico a Pensiero Unico. Sigillo delle profezie di un mondo onusian-davosiano, la Cancel Culture: che non nega semplicemente al "criminale alla nascita" maschio bianco eterosessuale/c.o. cisgender di fede o tradizione cristiana il diritto di esistere, ma quello di essere esistito, incancellabile misfatto che condanna, a vita o a morte (si vedrà) o all'estinzione (gli effetti si vedono in serie televisive e promozione pubblicitaria pol-spottistica del 'meticciato'), chi rientri nel novero.

Gli Ucraini che pretendono di difendere le "vostre" libertà lo mettano in conto spese a carico d'altri per avere accesso al'Ue, alla N.A.T.O., alla riconoscenza di chi nell'occidentalismo atlantista (non) si riconosce.

Raider

Lettera 8

Caro Dago, ma agli occidentali è andato il cervello in pappa? Se mandano armi pesanti agli ucraini non è che ciò servirà a portarli in pari con i russi. Le truppe di Putin cominceranno a utilizzare anche loro armi più potenti che finora non hanno usato. Dov'è esattamente che vogliono portarci Biden e la sua cricca? Alla terza guerra mondiale? Per un paesuncolo come l'Ucraina?

Cocit

Lettera 9

Caro Dago

facendo due ragionamenti banali:

1) l'elettricità è prodotta bruciando carbone, gas, nafta nelle centrali elettriche;

2) le auto funzionano bruciando nel motore benzina, gasolio, gpl, metano;

3) i riscaldamenti delle case funzionano bruciando gas, gasolio, pellet, legna;

4) le auto elettriche usano energia prodotta al punto 1) con la combustione;

5) apparecchi elettronici PC cellulari elettrodomestici di ogni genere funzionano con energia prodotta al punto 1) con la combustione;

Altro che cibernetica e intelligenza artificiale! Il genere umano è fermo all'età del fuoco e mai si muoverà da là! Poi anche il sole alla fine è un gigantesco forno! Finiremo come una pizza.

Lorenzo B.

Lettera 10

Dago darling, sembrano tornati i tempi (brevissimi) in cui Napoleone I comandava in mezza Europa più di 2 secoli fa. Ora la Francia di Macron è il più potente paese dell'UE, grazie anche alla sua "force de frappe", voluta da De Gaulle, che include il nucleare. La Germania ha le mani legate, dovendo continuare a pagare spiritualmente il conto delle nefandezze di Hitler quasi un secolo fa.

E speriamo che Manu riesca nell'impresa di far terminare la guerra Russia-Ucraina. Non è un guerriero sui campi di battaglia tradizionali come Napoleone I, ma - venendo dall'alta finanza - può esserlo sui campi del "In gold we trust", molto determinanti nei backstage che mai saranno rivelati nei tanti "Resta sempre aggiornato". Ossequi

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago, il Pentagono: "Vogliamo che Mosca non minacci più i suoi vicini". Vogliono poterli "minacciare" e tenere sotto scacco solamente loro?

L. Abrami

Lettera 12

Caro Dago,

in occasione del 25 aprile, la partigiana Mirella Aloisio, componente del Comitato di Liberazione Nazionale, ha dichiarato: "Mi fa ridere chi esalta la guerra per difendere libertà e democrazia". La domanda sorge spontanea: il CLN come ha combattuto i nazi-fascisti? Organizzando marce per la pace e mettendo fiori nei loro cannoni?

Gualtiero Bianco

Lettera 13

Caro Dago, Bulgaria: "Abbiamo riserve di gas per un mese, non piegheremo il capo". Ma cos'è, una barzelletta? Avessero detto "Abbiamo riserve di gas per 3 anni", ma un mese passa in un attimo.

Ulisse Greco

Lettera 14

Dago,

Che Twitter cambi padrone e cosa succederà in futuro con ed ai lavoratori "liberal", mi pare un discutere sul nulla. Pensino a fare il loro lavoro e a non darsi più importanza di quanta ne hanno.

MP

Lettera 15

Caro Dago,

Neo genitori

la Corte Costituzionale ha deciso che d’ora in poi sarà possibile attribuire ai figli i cognomi di entrambi i genitori.

Fra poco avremo quindi dei ragazzi con due cognomi.

I loro figli potranno avere a loro volta dei figli con quattro cognomi e la successiva generazione avrà persone con ben otto cognomi e così via di seguito (prima 16 poi 32 poi 64 cognomi ecc. ecc.)

genitori 4

Non conosco il ragionamento giuridico che sta alla base della decisione della corte ma so di certo che il nuovo sistema introdotto dalla sentenza della Consulta può portare, se applicato sistematicamente, ad una esplosione di cognomi tale da mettere in crisi, non solo tutte le persone normali che non saranno più materialmente in grado di attribuire un cognome certo è definito a tutte le persone che conoscono, ma tutti i sistemi informatici del paese nessuno dei quali sarebbe in grado di gestire cognomi formati da 16 o 32 o 64 o 128 parole.

In altre parole, in non moltissimi anni la decisione della corte potrà portare a conseguenze disastrose per tutto il paese.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 16

Gentil Dago, ah come siamo progressisti! I nostri figli da oggi in poi avranno due cognomi! Quello della mamma e del papà! Questi geni si rendono conto che così i nostri nipoti avranno quattro cognomi? I pronipoti otto e così via?

Gaetano Bohm

Lettera 17

Caro Dago anche l'Italia invierà armi pesanti all'Ucraina, probabilmente missili anti-navi e carri antiaereo. Bravi idioti! Così quando cominceranno a piovere bombe e missili dalla Russia avremo poco da protestare...

Ferguson

Lettera 18

Caro Dago, Ucraina, Casa Bianca plaude alla scelta della Germania di inviare armi. Fino a ieri dicevano di aver dato tutto ciò che avevano... Bel segno di coerenza: così i cittadini sanno chi è che dice le bugie.

A. Sorry