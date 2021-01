POSTA! IERI (EPIFANIA) È SUCCESSA UNA COSA STRANA SULLA HOME PAGE DE "IL FATTO QUOTIDIANO". C'ERA LA FOTO DEL REVERENDO WARNOCK CON DIETRO UN PANNELLO SUI CUI ERA SCRITTO ORGIA. OVVIAMENTE LA FOTO ORIGINALE ERA STATA TAGLIATA AI LATI E MANCAVANO LE PRIME DUE SILLABE GE. MA LÌ PER LÌ VENIVA DI PENSARE CHE…

Lettera 1

Caro Dago, zona gialla, zona arancione e zona rossa, per le Regioni in epoca Covid. Ma al Governo ci sono solo i "gialli" e i "rossi". Per forza che sono in crisi: mancano gli arancioni!

Fritz

Lettera 2

Caro Dago, influenza aviaria in Francia, verso nuovi abbattimenti di anatre. Non hanno il diritto anche queste povere bestiole ad avere un vaccino che le protegga?

Raphael Colonna

Lettera 3

mike pence mette kamala harris e joe biden come mmagine di copertina su twitter

Caro Dago, scuola, sit-in di protesta in tutta Italia: "Ripartire in sicurezza". Ma certo! Coi banchi a rotelle tutto girerà per il verso giusto.

Maxmin

Lettera 4

supporter di trump assaltano il congresso usa

Caro Dago, Usa, non solo al Congresso a Washington, leggo che ieri ci sono state grandi manifestazioni di protesta contro l'elezione di Joe Biden anche in almeno altri 16 stati: Georgia, Kansas, New Mexico, Texas, Colorado, Oregon, Minnesota, Michigan, Mississippi, Utah, Ohio, Oklahoma, Nebraska, Florida, Arizona e in California. Naturalmente i tg hanno tenuto ben nascosto tutto, presi com'erano a raccontarci balle, con la solita propaganda anti Trump, su ciò che stava accadendo a Capitol Hill.

BARE IN CALIFORNIA

Ugo Pinzani

Lettera 5

Caro Dago, Alessandria, i Nas chiudono Rsa per gravi carenze igienico-sanitarie. Sbattono gli anziani in strada per alleviarne le sofferenze accelerando la dipartita?

A.B.

Lettera 6

ITALIA DIVISA IN ZONE - MEME

Caro Dago, Covid, ospedali di Londra a rischio deficit posti letto. Facciano un atto "umanitario" come nella California meravigliosamente governata dai Democratici: si caricano sulle ambulanze solo quelli che hanno possibilità di salvarsi ( della serie "Salviamo vite umane!"). Chissà poi come si fa a saperlo in anticipo...

A.Sorri

Lettera 7

MATTEO SALVINI E MARINE LE PEN

Caro Dago, "Donald Trump non ha misurato la portata delle sue parole su una parte di questa gente esasperata dalla sconfitta". Lo ha detto Marine Le Pen, riconoscendo per la prima volta la vittoria di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. Ecco, adesso manca solo Kim Jong-un e "Sleepy Joe" ha fatto filotto: tutti i birilli sono stesi ai suoi piedi.

Vesna

Lettera 8

Caro Dago,

coronavirus usa

leggo che "s'intravede l'inizio della terza ondata". Ma non sarà arrivato il momento di dividere l'umanità in due categorie con tanto di patente bollata?

Coglioni e consapevoli: tra i primi chi non riesce proprio a trattenersi dal far baldoria, furbetti, negazionisti, no-vax, tra i secondi chi da un anno si vede limitata la propria libertà e decurtate le fonti di reddito per colpa di qualche dittatore cinese e della prima categoria d'individui.

supporter trump assalto al congresso

E se un coglione si ammala di Covid-19, venga portato in ospedale solo ci sono abbondanti posti liberi, ovviamente fatturandogli tutte le spese.

Se si dovesse costringere i sanitari a turni supplementari, è meglio lasciar fare la natura: non si può pretendere che una persona se ne freghi del sistema, danneggi gli altri, e poi il sistema debba fare i salti mortali per rimediare alla sua coglioneria.

matilda de angelis 1

Un caro saluto

A.Francesco

Lettera 9

Dago carissimo,

leggevo divertito (anche se onestamente il contesto è tutt'altro che scherzoso) la mail della Sig.ra Lasanna, a cui Andrea, un suo amico gay, ha fatto notare il pacco del "Toro cazzuto" che ha assalito Capitol Hill.

matilda de angelis brufoli

Guarda la coincidenza, anche la mia amica bisex Anna, ,mi ha fatto notare le tette della De Angelis sul pezzo a lei dedicato, sennò non me ne sarei proprio accorto...Suvvia, Sig.ra Lasanna, siam tutti adulti e (speriamo presto) vaccinati. (Comunque la De Angelis, tette a parte, è veramente un'ottima attrice, che non sfigura di fronte a grandi attori internazionali).

Cordialità paccose,

Ivan Viola

Lettera 10

Caro Dago, Renzi annuncia querele: "Ieri prima dell'assalto al Campidoglio, alcuni profili trumpiani hanno accusato Obama e il sottoscritto di 'orchestrare' campagne contro Trump. Siamo alla follia totale". Chissà in quale proporzione... 98 a 2, come la percentuale che il suo partito raccoglie nei sondaggi?

supporter trump assalto al congresso

Marino Pascolo

Lettera 11

Caro Dago,

dopo aver governato l’Italia per i primo dieci mesi dell’epidemia di Covid-19 mediante l’emissione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), Conte, improvvisamente e senza dare spiegazione alcuna, ha smesso di ricorrere ai DPCM ed è passato negli ultimi due decreti ai Decreti Legge previsti dalla Costituzione all’art. 77 in casi straordinari di necessità ed urgenza.

C’è qualcuno che mi sappia spiegare quali siano le motivazioni di questo radicale cambiamento di rotta ?

un poliziotto si fa un selfie con i supporter di trump

Poiché i DPCM sono esclusivamente degli atti amministrativi e quindi non hanno forza di legge, non è che per caso l’Italia sia stata governata per circa dieci mesi al di fuori delle previsioni della nostra costituzione con i DPCM di Conte ?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

coronavirus california 2

Lettera 12

Caro Dago,

almeno tu, che sei un osservatore “libero e scanzonato”, dovresti chiederti come mai si fa passare per reale un avvenimento assolutamente surreale.

Tensione nota, manifestazione super nota, contestazione programmata, seduta comune “tesa” delle camere al Campidoglio E assenza totale di apparato d’ordine e porte aperte con invito ad occupare.

MARIA ELISABETTA CASELLATI SBROCCA CON GLI ASSISTENTI DEL SENATO

E’ evidente che l’ “occupazione” è stata una rappresentazione costruita “ad arte”.

Lascio a te il compito di assegnare i ruoli in commedia

Cordiali saluti.

Paolo Montagnese

Lettera 13

Caro Dago, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati: "L'assalto al Congresso Usa è un fatto gravissimo e inaccettabile. Nulla può giustificare gli atti di violenza che si sono verificati a Washington". Come no. Lezioni di democrazia da un Paese che dal 2008 non ha un premier eletto dai cittadini...

Scottie

trump conte

Lettera 14

Caro Dago, Stati Uniti, Conte su Twitter: "Non vediamo l'ora di lavorare con Biden e Harris". Già. E chissà a loro quanto frega di lavorare col "Giuseppi" di Trump...

Dirty Harry

Lettera 15

Nessuna notizia e nessuna testimonianza che rinfreschi le idee su chi sia il punto riferimento politico di colui che crede che il Giappone confina con la Cina e che Madrid sia un porto sicuro......????? meglio scordarselo o lo si censura per cercare di istituzionalizzare e normalizzare un ignoranza atavica basata su principi di regressione culturale post fascistoide......

GIUSEPPE CONTE DONALD TRUMP

Dago perché non pubblichi ora in questo preciso momento storico la foto di Salvini con la suddetta mascherina ??????

Ti penso e reputo un uomo intelligente senza casacchina, spero tu non mi deluda con questa censura patetica ed irrituale per le tue latitudini culturali

Lettera 16

Caro Dago, Lotteria Italia, quest'anno premi ridotti perché sono stati venduti meno tagliandi. Nemmeno sui giochi mantengono le promesse! Come si fa a fidarsi di un Governo così?

Neal Caffrey

proteste in mississipi

Lettera 17

Caro Dago, sul Messaggero, riguardo a Donald Trump, Anna Guaita scrive che "il Partito Repubblicano esce dai quattro anni di alleanza con l'imprenditore newyorchese con due occhi neri. Nel 2017 i repubblicani avevano 241 seggi alla Camera e 52 al Senato. Oggi hanno perso la maggioranza in tutte e due le Camere". E nel 2017 chi aveva portato il Gop a quei risultati? Babbo Natale?

mike pence mette kamala harris e joe biden come mmagine di copertina su twitter

E.S.

Lettera 18

Caro Dago, fallito - dopo alcune ore - l'assalto al Congresso dei manifestanti pro Trump, adesso i Dem dovranno escogitare un altro modo per eliminare Joe Biden e poterlo finalmente sostituire con Kamala Harris.

Rob Perini

Lettera 19

biden kamala harris

Caro Dago, Italia prima nellUe per vaccinazioni. Avremmo preferito essere ultimi se il dato fosse stato accompagnato dal minor numero di morti per Covid in Europa. Invece, anche in questa rilevazione statistica, purtroppo, siamo primi.

Edy Pucci

Lettera 20

Caro Dago, cioè, fatemi capire. Se in Bielorussia ci sono elezioni regolari e gli oppositori del vincitore vanno in piazza e assediano il parlamento e la polizia li reprime senza ammazzare nessuno, i media e l’Europa li difendono, come giovani che vogliono la democrazia, se in America ci sono elezioni con il sospetto di brogli colossali e gli oppositori del vincitore vanno in piazza e invadono il Campidoglio e la polizia li reprime sparando, i media e l’Europa li attaccano come violenti golpisti. Qualcosa non mi torna.

L. A. Voisin

JOE BIDEN E KAMALA HARRIS

Lettera 21

Caro Dago, com'era quella? Joe Biden, un presidente che unisce!

Greg

Lettera 22

Dagovski,

La differenza tra Vincenzo Muccioli e l’Autore di “SanPa” è che il primo sarebbe esistito anche senza il secondo.

Aigor

un poliziotto aiuta una supporter di trum p

Lettera 23

Caro Dago, i sostenitori di Donald Trump volevano buttare giù il neo presidente Joe Biden prima ancora che si insediasse. Come insegnano i Black Lives Matter, prima di procedere, molto meglio attendere che diventi una statua. Non manca poi molto...

Nick Morsi

Lettera 24

Caro Dago, dopo la manifestazione dei sostenitori di Trump fuori e dentro il Congresso, molti repubblicani se la sono fatta sotto e anziché continuare a contestare la vittoria di Biden, gli hanno fatto le "pinces" al vestito. O le Pence, che dir si voglia...

Tas

Lettera 25

LA SCRITTA ORGIA DIETRO RAPHAEL WARNOCK

Caro Dago, cioè fammi capire, se manifestano i criminali che si nascondono dietro il nome di Black Lives Matter è cosa buona e giusta se invece lo fanno i sostenitori di Trump, ossia l'America profonda, è la "pagina più nera della democrazia americana" (sic)? Ma i media mainstream non si vergognano nemmeno un po'?

Paul

Lettera 26

bernie sanders comunista 1

Dago darling, allora Greta é diventata maggiorenne e quindi potrebbe iniziare a essere "curiosa" come lo era la giovane Lena del film svedese "Io sono curiosa" del 1967. Impossibile, sia perché Greta é "diversamente abile" (e molto piangina) sia perché i tempi sono cambiati e dagli eccessi di "Make love not war" siamo entrati negli eccessi del "Selfsex" (ovviamente anche a causa della situazione sanitaria).

Intanto ieri (Epifania) verso le 19 é successa una cosa strana sulla home page de "Il Fatto Quotidiano". C'era la foto del reverendo Warnock con dietro un pannello sui cui era scritto ORGIA. Ovviamente la foto originale era stata tagliata ai lati e mancavano le prime due sillabe GE.

Ma lì per lì veniva di pensare che, sconfitto Trump, stava per iniziare un'epoca di orge democratiche per tutti senza limiti o discriminazioni di sesso, età, colore della pelle, dotazioni anatomiche e religione. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 27

donald trump putin

I democrat, caro Dagos, che hanno senza patemi d'animo messi in atto brogli di ogni genere già alle Primarie del 2016 per spianare la strada alla Clinton e stroncare Sanders; che hanno speculato su un Russiagate montato ad arte - questo, sì!, con la sponda anche ai servizi degreti e governi straneiri... -, un modo per ribaltare l'esito di elezioni regolari e delegitimare fin dal primo momento un Presidente eletto contro il turbo-obamismo e sondaggi anch'essi taroccati: giochi sporchi di cui, ora, nessuno vuole essere chiamato a rispondere;

i democrat che hanno mobilitato in un crescendo lungo quattro anni piazze, sistema mediatico allienato in uno schieramento compatto, sobillando minoranze unite nella lotta dall'estremismo militante autorizzato a mettere a ferro e fuoco per giorni quartieri e intere città;

mueller russiagate

ora, prima di indignarsi per l'assalto al Campidoglio, hanno accusato di attentato alla legalità e alla Costituzione semplice fatto di contestare elezioni il cui esito rimane e rimarrà altissimamente sospetto per il rifiuto di verificare non solo il voto postale, ma anche, per es., i meccanismi di voto cambiati all'ultimo momento in alcuni Stati-chiave.

Raider

Lettera 28

donald trump

E' sempre tutta colpa dei politici e poi tu non metti la freccia quando svolti in auto, butti le carte ed i mozziconi per strada, non rispetti le file, cerchi volutamente l'abbonamento "pezzotto" per la tv digitale, non aiuti un anziano ad attraversare od addirittura non dai la precedenza a chi vuol attraversare sulle strisce pedonali, non parliamo poi delle ft che non chiedi al medico, nn vai a votare perché ti scocci con la scusa che non cambia mai niente...

L'Italia è fatta dagl'Italiani non da altri, se dimostriamo a noi stessi e purtroppo anche agli stranieri tutto questa inadeguatezza, incapacità e ad altro ancora... è perché ci piace e vogliamo rimanere mediocri.

una ghigliottina a phoenix, arizona

Sono anch'io Italiano e me ne vanto ma poiché non voglio rientrare in queste descrizioni, scelgo di leggere e capire, di darmi i pizzichi per quieto vivere per le quotidianità non sempre giuste, di andare a votare anche votando scheda bianca.

Tutti coloro che NON vogliono rimboccarsi le maniche e continuare a vomitare giudizi, state tranquilli, la selezione naturale colpirà voi non me, il male che fate forse addirittura in buona fede (benedetta ignoranza, Totò docet) si ripercuoterà sulle vostre discendenze; a tutti i commentatori politici, calcistici, giudiziari, ecc ecc; iniziate a studiare, iniziate ad osservare il mondo che vi circonda, abituatevi a rispettare tutto ciò che troverete fuori dalla vostra porta e poi potrete essere fieri di quello che direte.

giampiero mughini

Chi critica e non agisce è COMPLICE di tutte le nefandezze che succedono.

Chi vota solo per simpatia, bella presenza, perché ha sempre votato quello, o per le promesse palesemente finte è MANDANTE di una strage, non a caso sono aumentati o diminuiti i poveri, gli ammalati i suicidi???? Solo colpa del covid?

Solo perché non lo vediamo ai TG, va tutto bene?

Mettete in moto la mente ancora nuova di fabbrica che non è troppo tardi!

Marco Vignali

Lettera 29

milan juve

Caro Dago,

con tutta la stima di questo, ma la “Versione gobba di Mughini”, risparmiacela.

Commento offensivo per l’intelligenza umana (non solo calcistica) di chi è super partes.

Grazie

Con affetto

MDSs

Lettera 30

Caro Dago, Conte: "Stiamo preferendo un silenzio operoso per dare il massimo". E ci stanno riuscendo. Abbiamo cimiteri pieni e portafogli vuoti!

Frankie

Lettera 31

DONALD TRUMP USCITA

Caro Dago, il Congresso Usa certifica l'elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. Il primo Presidente eletto coi voti del 110% dei votanti. Perché conteggiando solo il 100% dei voti espressi avrebbe (ri)vinto Donald Trump...

Camillo Geronimus

Lettera 32

