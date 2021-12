POSTA! - CARO DAGO, DOVE SONO FINITI QUEGLI ESPERTI DI POLITICA CHE PRONOSTICAVANO CHE CON CONTE ALLA GUIDA I GRILLINI SAREBBERO ARRIVATI AL 25-30% DEI CONSENSI, OVVERO VICINO AL LORO RECORD? ERANO SONDAGGI DI CASALINO OPPURE ERANO I SOLITI "ESPERTI" UN TANTO AL CHILO? - BAR, PUB E RISTORANTI CONTROLLANO A MALAPENA IL PASS E POI NON FAN NULLA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI DURANTE GLI SPETTACOLI. QUESTO SETTORE HA PIANTO PER MESI E ORA NON SA NEMMENO SEGUIRE DUE REGOLE, INGUAIANDO TUTTI…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

joe biden

Caro Dago, Covid, esperto Usa: "Si rischiano un milione di casi al giorno". Ma che fine ha fatto il piano di Joe Biden contro il Covid, "Pronto dal marzo 2020", annunciato durante le Presidenziali? Lo ha venduto alla Cina?

Simon Gorky

LA VARIANTE OMICRON BY OSHO

Lettera 2

Caro Dago, Covid, stretta in Danimarca: scatta il semi lockdown, locali chiusi alle 23. Aspettiamo che Omicron dilaghi per imitarli?

Tony Gal

FABRIZIO PREGLIASCO ALLA MANIFESTAZIONE NO VAX

Lettera 3

Caro Dago, il virologo Fabrizio Pregliasco: "La variante Omicron è arrivata in Italia e temo che siano verosimili i modelli che portano a 50mila casi dopo le festività". Teme siano verosimili i modelli... Wow! Con certezze così solide il Covid è destinato ad avere i decenni contati.

Ugo Pinzani

Lettera 3

Caro Dagos, nell'opera al verde della frenesia greenistica, messianesimo regressivo che ha trovato in Greta Thunberg la sua Giovannina d'Arcobaleno, si notano alcune vistose dimenticanze di fondo: se dobbiamo decrescere felicemente in una riduzione tecnologicamente assistita dei consumi - e della popolazione: o no? -, così da consegnare alle generazioni future un pianeta clinicamente testato, quanto dovremmo regredire per allungare di quante generazioni questo radioso futuro?

GRETA THUNBERG

Il Medioevo va bene? Le civiltà mesopotamiche? O non sarebbe meglio vivere al livello del Neolitico, per un pianeta più sicuro e un'umanità migliore? Ce lo dicano, a cosa e quanto rinunciare per tornare all'età dell'oro verde e garantire lunga vita a un globo terracqueo, finalmente, purificato, cioè, libero da quegli sporcaccioni inquinatori che occupano abusivamente il futuro altrui.

Raider

Lettera 4

ROBERTO SPERANZA

Caro Dago, il ministro Speranza: "Sull'obbligo vaccinale agli studenti il governo è stato più prudente perché c'è un diritto essenziale, che è quello all'istruzione". Ah, il diritto all'istruzione dà il diritto a infettare gli altri? Gli studenti sono quelli che si comportano più da stronzi: sempre assembrati e senza mascherina. Totalmente irresponsabili! Avrebbero dovuto essere i primi a cui andava imposto l'obbligo vaccinale.

J.N.

papa francesco 2

Lettera 5

Caro Dago, Papa Francesco: "La violenza sulle donne è come satanismo". Ma non può esprimersi come una persona normale? Deve sempre tirare in ballo il diavolo?

Nereo Villa

Lettera 6

Buonasera Dott. D'Agostino. Mi chiamo Enzo e seguo quotidianamente il Suo sito. Immagino che Lei già sappia quanti bar, pub e ristoranti controllano a malapena il pass e poi non fan nulla per evitare assembramenti durante gli spettacoli.

green pass ristorante 6

Le pare una cosa giusta? Questo settore ha pianto per mesi e ora non sa nemmeno seguire 2 regole, inguaiando tutti.

Io non voglio tornare in lockdown e perdere altri mesi di vita, ho già fatto 2 dosi di vaccino e a inizio 2022 farò la terza e questa gente descritta qui sopra va fermata!!

Cordialmente

Enzo

Utente vaccinato e incazzato, che non vuol tornare in lockdown

Zingaretti

Lettera 7

Caro Dago, Covid, Zingaretti: "Contrario a tampone per chi ha il Super Green pass". Ma è un presidente di Regione o un medico? Parli di quello che sa, cioè nulla... "Rimandato a settembre", come direbbe il prof Burioni!

Mich

draghi franceschini

Lettera 8

Pensiamoci mo' bene, egregio D'Agostino: un Mario Draghi al Quirinale, con un suo uomo di stretta fiducia a Palazzo Chigi, capo di un Governo del Presidente, significherebbe avere una prospettiva di sette anni di stabilità, con un'Italia trasformata, di fatto, in una repubblica presidenziale alla francese.

L'importante sarebbe toglier di mezzo Dario Franceschini, il ministro che ha fatto più danni all'economia nazionale degli ultimi cent'anni, Attila dei porti e killer del turismo. Gli resterebbe comunque il merito di aver riportato alla luce i lupanari di Pompei.

Valerio Monaco

Lettera 9

Esimio,

case occupate dai rom 9

A proposito della rom ladra con trent'anni da scontare e che non va mai in carcere perché sempre in gravidanza, leggo su Corriere.it Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano: "Le condizioni di costrizione e limitazione del carcere non sono adeguate ad una donna in condizione di fragilità e delicatezza".

case occupate dai rom 8

Infatti, la poverina è talmente fragile e delicata da andare in giro a rubare nelle case e portarsi dietro pure una delle figlie di nove anni.

Perciò ce li ritroviamo tutti in Italia, i 'diversamente est-europei' (altrimenti sei razzista). E dove lo trovano un paese di fessi come il nostro?

giuseppe conte e rocco casalino

Lettera 10

Caro Dago, dove sono finiti quegli esperti di politica che pronosticavano che con Conte alla guida i grillini sarebbero arrivati al 25-30% dei consensi, ovvero vicino al loro record? Erano sondaggi di Casalino oppure erano i soliti "esperti" un tanto al chilo?...

FB

Lettera 11

Egregio Dago.

Morti sul lavoro. Finché la tanto decantata formazione verrà impartita da laureati che non hanno MAI lavorato nel settore, però conoscono a memoria le normative, le disgrazie saranno inevitabili.

misure di sicurezza sul lavoro 6

Se questi corsi venissero svolti da tecnici che hanno lavorato per almeno venti anni nel settore, in special modo le costruzioni, la situazione cambierebbe. Ma ovviamente questi non hanno i giusti agganci politici e tutto continuerà così.

Cordialità

Sanvic

boris johnson

Lettera 12

Caro Dago, Omicron, il ministro inglese della Giustizia, Dominic Raab: "La Gran Bretagna non può escludere lockdown di Natale". La figura di merda degli inglesi che pensavano che i vaccini, senza nessun'altra misura, fossero la soluzione per il Covid.

Fabrizio Mayer

Lettera 13

L'intervista di Pregliasco a Radio Cusano Campus è un capolavoro di non detto, sottinteso, instillazione del dubbio. Omicron potrebbe, sarebbe, provocherebbe perciò dobbiamo essere preparati a misure restrittive.

il virologo fabrizio pregliasco

Qualche giorno fa sempre Pregliasco aveva sentenziato niente baci ai nonni a Natale. Insomma ci risiamo, dopo averci promesso l'immunità di gregge, avere strombazzato la situazione italiana infinitamente migliore di quella del resto d'Europa, aver assicurato che avremmo passato un Natale normale, i nostri governanti presi dal panico mandano avanti le teste di ponte a parlare di possibili restrizioni.

Due anni di pandemia e di gestione isterica della comunicazione dei dati. Se tre dosi di vaccino non sono sufficienti a garantire una convivenza pacifica con il virus dicano loro a che santo dobbiamo votarci noi sì vax, sì pass, sì Super Mario.

Gianni Aronne Mozzelin

conte grillo

Lettera 14

Caro Dago, dopo tutte le giravolte fatte dai grillini ormai manca solo l'ultima… dichiarare che non sono mai stati grillini! È solo questione di tempo...

FB

Lettera 15

Caro Dago, Bologna, docente morta per amianto nella scuola: il ministero condannato a risarcire oltre 900mila euro. Ma quando mettevano l'amianto dappertutto, gli scienziati cosa dicevano? Che era sicuro?

A. Reale

Lettera 16

vaccinazione personale sanitario

Caro Dago, Covid, boom di casi tra operatori sanitari: quasi 5 mila in 30 giorni. Terribile. Questi sono tutti vaccinati! Quindi uno finisce all'ospedale, magari per una frattura, e poi arriva uno di questi medici o infermieri che gli attacca il virus. Il flop dei vaccini ormai è palese.

Giacò

Lettera 17

Dagovski,

perché il conduttore RAI Magalli non va in pensione, come tutti i dipendenti pubblici superati i 70 anni.

Aigor

Lettera 18

Sono completamente d’accordo sul fatto che bisogna avere fiducia nella Scienza! Anche perché, poi, si può sempre scegliere il dato “Scientifico” che più ci soddisfa: pensi che i vaccini non proteggano dalla variante in voga?

OMICRON COVID

La Scienza giusta è lo studio del Dr David Ho della “Columbia University”. Viceversa pensi che i vaccini proteggano da Omicron?

Nessun problema: c’è lo studio dello Sheba Medical Center e del Laboratorio Centrale di Virologia del Ministero israeliano della Salute, che lo asserisce. Quindi, come dimostrato, è nella Scienza che bisogna confidare.

Giuseppe Tubi

Lettera 19

MARIO DRAGHI LOTTA CONTRO LA BUROCRAZIA

La burocrazia è fine a se stessa. E forse anche la magistratura. Tutto è deciso e amministrato dalla burocrazia. Con regole inventate a caso. Il cittadino indipendente perde tempo prezioso per il lavoro. Nel medioevo si rimediava con le CORPORAZIONI.

Bisogna controllare settore per settore ciò che disturba ed eliminarlo. Abbiamo già visto come un generico ministro contro la burocrazia si burocratizza anche lui. Non si può generalizzare. Dovete prendere un settore alla volta e semplicemente eliminare il superfluo. Che è quasi tutto. GUAI A VOLER RIFORMARE TUTTA LA BUROCRAZIA.

Non se ne esce. Magari, in segreto, si prende un anglotecnico. Soprattutto si ascoltano le vittime. Daranno i suggerimenti migliori. E niente pietà per i disoccupati. Meglio un reddito di che tenerli in ufficio. Gli inglesi sono noti per le riforme a settori. Le uniche che riescono.

Gb Oneto