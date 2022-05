POSTA! - CARO DAGO, GIUSEPPE CONTE INCOLLATO ALLA POLTRONCINA DEL FORO ITALICO: ERA TROPPO IMPEGNATO A CAPIRE COME SI FA A VINCERE SPARANDO PALLE A RAFFICA... - PUTIN: "PRODUCEVANO ARMI BATTERIOLOGICHE AL NOSTRO CONFINE". NON SOLO! BIDEN DEVE AVER SPERIMENTATO QUALCOSA ANCHE A LONDRA: O ALMENO COSÌ HA RACCONTATO CAMILLA PARKER BOWLES...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

pil italia 5

Caro Dago, l'Ue taglia le stime di crescita del Pil 2022 dell'Italia, a causa della guerra in Ucraina, dal +4,1 al +2,4%. Dai, mandiamo ancora armi che forse riusciamo a scendere vicino fino a zero!

A. B.

Lettera 2

Caro Dago, bisogna essere parecchio stupidi per trasformare una guerra locale in una tragedia mondiale. E finora nessuno dei precedenti inquilini della Casa Bianca lo era stato. Se Biden fosse sano di mente sarebbe il primo a dire che, viste le grandi tensioni già in atto, questo non è il momento di far entrare Finlandia e Svezia nella Nato.

joe biden.

Ma se in neanche un anno e mezzo di presidenza questo incapace è riuscito a portarci sull'orlo di una terza guerra mondiale atomica, chissà quali disastri ha in serbo per i restanti 31 mesi di mandato.

RPM

Lettera 3

Caro Dago, Stati Uniti, un 18enne suprematista bianco è entrato in un supermercato di Buffalo con un fucile semiautomatico e sparando all'impazzata ha ucciso 10 persone. Meno odio, meno armi: la ricetta di Biden sta funzionando alla grande!

John Reese

volodimyr zelensky 1

Lettera 4

Caro Dago, ma dopo l'Eurovision all'Ucraina faranno vincere anche il Giro d'Italia?

Piero Nuzzo

Lettera 5

Caro Dago, Conte mette continuamente i bastoni tra le ruote al governo, atteggiamento comprensibile dettato dalla necessità di far parlare di lui e del M5S, che in mancanza di una linea politica e visione verrebbe ignorato da tutti, con i sondaggi in continuo calo questa è una necessità.

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE

Del resto i vertici grillini sanno benissimo che il 12/13% di oggi verrà polverizzato alle elezioni, infatti in campagna elettorale tutti i partiti ricorderanno agli elettori le retromarce grilline su tutti i temi, dal mai con PD, Lega, Draghi a tutti i no diventati si per amore di poltrona e stipendio... Conte lo sa bene e l'unico obiettivo possibile è entrare in parlamento con un pugno di fedelissimi, sta lavorando per questo, poi si vedrà...

FB

Lettera 6

Caro D due cose: (moderne e fresche come la primavera)

La prima:

kalush orchestra vince l' eurovision 5

Fico che il gruppo ucraino abbia vinto l'Eurovision, un tantinello ipocrita... ma finché si fa festa va tutto bene. Naturalmente l'unico motivo per cui hanno vinto è il fatto di essere ucraini, certo sarebbe ironico se il puzzone vincesse la guerra e la prossima edizione del festival si svolgesse in territorio Russo.

La seconda:

Ho un dubbio che mi assale: sono i 5Stelle che seguono le criptovalute o le criptovalute che seguono i 5S?

Salut'

Wynona'sBigBrownBeaver

margaret thatcher

Lettera 7

Caro Dago, Gran Bretagna, uova contro statua Thatcher poche ore dopo l'inaugurazione. Tanto ormai la frittata è fatta!

Nino

Lettera 8

Caro Dago,

Britney Spears ha dichiarato: "Adesso chiedo privacy". È strano sentirlo dire da chi ha fatto della mancanza di privacy la sua bandiera. È come se Vladimir Putin dicesse: "Adesso chiedo il Nobel per la pace".

Gualtiero Bianco

Lettera 9

conte seduto agli internazionali di roma 2

Esimio Dago,

Giuseppe Conte incollato alla poltroncina del Foro Italico: era troppo impegnato a capire come si fa a vincere sparando palle a raffica...

Bobo

Lettera 10

Caro d’Ago,

Personalmente trovo comprensibile la polemica sull’ingarrimento senile dei partecipanti all’adunata alpina. Se è vero che i vegliardi sono per lo più innocui, è anche vero che una manifestazione patrocinata dal Ministero della Difesa, come leggo, deve svolgersi con la dignità adeguata.

Tuttavia, visto che siamo alla polemica, cosa si dovrebbe dire degli alpini in servizio coinvolti in Strade Sicure (e dei costi annessi)? Qualcuno ha voglia di indignarsi? Vada davanti a qualsiasi stazione italiana, dove furti, estorsioni e aggressioni avvengono quotidianamente sotto gli occhi dei militari, che quasi mai intervengono.

Stammi bene,

G. Arditi

beppe grillo a roma

Lettera 11

Caro Dago,

l'elevato Beppe Grillo è riuscito nella non facile missione di valorizzare oltremodo Di Maio.

beppe grillo giuseppe conte

Paragonato agli sproloqui di Conte e ai disastri della Raggi, l'ex bibitaro oramai pare un novello Alcide De Gasperi!

Ossequi

A.Francesco

blanco

Lettera 12

Dago carissimo,

è ora di finirla con il body shaming e con le molestie sessuali, quello che è successo a Rimini non è bastato? Il fatto che il tuo disgraziatissimo sito (ipse dixit), ne sia megafono tramite Dandolo, è a dir poco scandaloso. Dopo le penne nere, un'altra categoria di molestatori si manifesta: i "duomosessuali" che bullizzano Blanco per le sue presunte "dimensioni artistiche" (altro dixit, ma non ipse).

Basta!

Non una/o di meno!

(questa volta mi firmo con uno pseudonimo, me codardo e tapino, perché i suddetti, quando molestano loro, non hanno senso dell'umorismo).

Lettera 13

mc donald's mosca

Caro Dago, guerra in Ucraina, McDonald's esce dalla Russia dopo 32 anni. Tutta salute!

Jantra

cacciari

Lettera 14

Caro Dago,

spiega al tuo titolista che non è Cacciari che “è arrivato a rimpiangere Craxi e Andreotti” ma ci è arrivato chiunque abbia più di 50 anni e un po’ di cervello. Una volta avevamo Moro, La Malfa, Spadolini, Taviani e, riandando più indietro, De Gasperi, Nenni, Togliatti, oggi Di Maio, Letta, la Cirinnà e Valeria Fedeli... e non dovremmo rimpiangere?

L. A. Voisin

joe biden camilla parker bowles

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, Putin: "Producevano armi batteriologiche al nostro confine". Non solo! Biden deve aver sperimentato qualcosa anche a Londra: o almeno così ha raccontato Camilla Parker Bowles...

Fritz

Lettera 16

Caro Dago, c'è la possibilità che invece che a Milan o Inter il prossimo scudetto finisca alla Dinamo di Kiev?

Egisto

ILVA DI TARANTO

Lettera 17

Caro Dago, ex Ilva, la Procura di Taranto contraria al dissequestro dell'area a caldo. Hanno ragione, l'arrivo dell’anticiclone Xenophon è più che sufficiente!

Rob Perini

Lettera 18

Dagosapiens, tra i lettori del Fatto Quotidiano ci sono i proseliti di Travaglio che se le bevono tutte, ma c’è anche chi riflette. Ieri, online, titolone: “Di Maio sposa la linea Macron: tenere aperto un canale con Mosca”.

marco travaglio a otto e mezzo

Si deve leggere fino in fondo l’articolo per trovare la frase intera: “...bisogna sempre tenere aperto un canale con Mosca; lo ha fatto anche il Segretario di Stato Americano”. Ora, capiamo benissimo che dare meriti agli Americani - nemmeno i pochi che possono avere - non è lo sport preferito di Travaglio; ciò che non si capisce è come faccia Il Vate del Misfatto Quotidiano a propinarci Macron come unico esempio di chi alla guerra preferisce il dialogo: sfugge all’Elevatissimo che al 24 di Aprile la Francia aveva già inviato in Ucraina equipaggiamento militare per oltre 100 milioni di euro e che stava per cominciare a consegnare non si sa quanti pezzi di artiglieria pesante?

Vittorio Fattinonfosteascrivercomebrutimaperseguirvirtuteeconoscenza ExInFeltrito

GIULIO BERRUTI NEL FILM DZIEWCZYNY Z DUBAJU

Lettera 19

Rocco Siffredi dopo aver visto il film di Berruti: "È il mio erede!"

Paolo

Lettera 20

Da quando è apparso Draghi, sono scomparsi dalle riviste di gossip tutti i politici con relative fidanzate di cartone.

S'ignoramia