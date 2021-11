POSTA! - CARO DAGO, I GRILLINI CHE VOLEVANO APRIRE IL PARLAMENTO COME UNA "SCATOLETTA DI TONNO" PROTESTANO VIVACEMENTE PERCHÉ NON SONO RIUSCITI A ENTRARE NELLA SCATOLA DELLA RAI, DOVE ANCHE LI SI SAREBBERO TROVATI BENISSIMO... - TUTTI ALL'ASSALTO DI ALFONSO SIGNORINI, MA DOV'ERANO QUESTI/E VALOROSI/E QUANDO, UN MESE FA, PAPA FRANCESCO HA DETTO CHE "L'ABORTO È OMICIDIO"?

Almeno Gianluigi Paragone serve a qualcosa: grazie a lui sappiamo che esiste anche la categoria dei virologi ereditari.

Caro Dago, i grillini, quelli che volevano aprire il parlamento come una "scatola del tonno" protestano vivacemente perché non sono riusciti ad entrare nella scatola della RAI, dove anche li si sarebbero trovati benissimo...

Caro Dago, tutti all'assalto di Alfonso Signorini perché in tv ha detto di essere contro l'aborto. Dov'erano tutti questi/e valorosi/e quando, un mese fa, Papa Francesco ha detto che "L'aborto è omicidio"?

Caro Dago, "Taglieremo le tasse a lavoratori e pensionati", avevano promesso... E poi invece, per prima cosa che fanno? Regalano l'assegno unico anche agli stranieri in Italia da 2 anni! Siamo alle solite.

Dago darling, Amarcord 1) Come mai il Minculp Globale Occidentale ha deciso che non si deve più parlare di Maduro? Per caso sarà mica diventato "buono" cedendo vasti giacimenti petroliferi a qualcuna della famose "7 sorelle"?

Ma in un momento come questo dove tutto è green, ecosostenibile (come i televisori rottamati!), ecc. sarebbe inopportuno darne notizia anche perché Greta potrebbe arrabbiarsi.

Amarcord 2) Non troppi anni fa, tutti i media si strappavano le vesti perché la Grecia era alla fame, pare per colpa della famosa Troika, uno dei cui dirigenti era (se ben ricordo) un italiano ora molto famoso in patria. Poi il silenzio dell'"oubli". E si potrebbe continuare. Ma così va il mondo delle "breaking news", "Scarica l'App per restare sempre aggiornato" (ma de che?), ecc. Ossequi sostenibili

Caro Dago, Covid, in Belgio torna l'obbligo di smart working 4 giorni a settimana. Smart working, Dad, lockdown, mascherine, distanza di sicurezza... Come avevano promesso grazie ai vaccini è tornato tutto come prima: come a inizio 2020!

Caro Dago, confine Bielorussia-Polonia, Draghi: "I migranti usati come strumento di politica estera". E i no vax come strumento di politica interna...

Caro Dago, Elena Santarelli: "Quando si parla di aborto la parola spetta prima di tutto a noi donne". E da che cosa deduce che Alfonso Signorini non sia una donna? (Teoria gender!!!)

Caro Dago, i governatori di alcune Regioni pensano non tanto di penalizzare i no vax quanto di premiare chi si è vaccinato. Regaleranno la quarta dose?

Caro Dago, Repubblica Ceca, da lunedì i non vaccinati fuori dai locali. Ah, come gli africani fuori dai supermercati?

Caro Dago, Alessia Marcuzzi mostra su Instagram la sua collezione di vibratori. Ora qualche fan chiederà di farsi fare la pipì sul viso?

Caro Dago, l'infettivologo Andrea Gori: «I contagi riguardano soprattutto la minoranza di non vaccinati. Sono loro la causa del ritorno della pandemia». Ma allora perché non lo spiegano a chi rifiuta di vaccinarsi?

Lo Stato ha tutti gli strumenti per farlo perché non lo fa? Non dovrebbe essere difficile, se i cittadini hanno capito l'importanza di fare prevenzione contro i tumori questo dovrebbe essere più o meno uguale.

Caro Dago, a Sassuolo un 38enne tunisino, Nabil Dahari, ha ucciso a coltellate la compagna, Elisa Mulas, di 44 anni, i loro due figli di 3 e 5 anni e la mamma di lei, Simonetta, di 64. Infine si è tolto la vita. Poveretto, non avrà trovato la "vita migliore" che era venuto a cercare...

Caro Dago,

tu riporti l'intervista del dottore che dice i nuovi casi sono soprattutto non vaccinati. Però qua c'è l'evidenza dei numeri come riporta Il Sole 24 ore. La stragrande maggioranza degli infettati sono persone già vaccinate. E anche su ricoveri e ti per quanto sicuramente il vaccino aiuti a non avere conseguenze gravi: in assoluto, non in % sono i vaccinati ormai a finirci più volte.

Faccio presente poi che i dati del Sole 24 ore non sono, guarda caso, aggiornati a novembre, quando c'è stato il vero incremento e non vorrei che se pubblicano quelli venisse fuori che sono i vaccinati con green pass il vero problema.

Del resto un non vaccinato per via delle moltissime restrizioni in essere è costretto a fare test periodici ed è più probabile anche che abbia sintomi stando a quanto dicono e faccia molta attenzione, come me, a "non beccarlo".

Un vaccinato invece è positivo spesso inconsapevolmente, se ne va in giro spavaldo con il green pass ed è sempre convinto di non avere il virus, e non fa attenzione al suo percorso e a chi gli sta intorno. Semplice e logico. Ma continuate pure a mandare avanti la propaganda dell'Occidente mi raccomando, che come da copione, dovrebbe sconfiggere il nemico con la scienza, intanto la Cina se la ride.

Caro D due cose (lunghe, caustiche, e un tantino bacchettone)

la prima:

Sulla questione pro o anti abortisti c'è un argomento che viene spesso buttato nella mischia perché, nonostante non sia centrale, ha l'effetto di bloccare la discussione: i maschi non dovrebbero avere voce in capitolo su una cosa che riguarda il corpo delle donne.

Questo è un argomento che va bene per un sacco di cose, ma nel discorso aborto il centro della questione non è il corpo della donna, bensì il corpo che sta dentro il corpo della donna.

Per chi pensa che quell'embrione sia (già) una persona, quello che si compie (per di più a norma di legge) è un omicidio, peggio! Un omicidio di un bambino, la peggior cosa immaginabile.

Mi ha sempre incuriosito il perché gli anti abortisti, convinti di questa atrocità perpetrata sotto al loro naso, a differenza dei vegani che fanno molto più casino, degli animalisti pronti a sbaffarsi di sangue di maiale, nudi, in piazza... perché i pro-life si limitino a qualche urletto e poco più? Se io la pensassi come loro impazzirei, come minimo mi farei saltare in aria davanti a qualche consultorio.

Sull'aborto non ci sono posizioni nel mezzo, o è un omicidio, o è come fare la cacca (Louis C.K.)

la seconda:

è da un po' che volevo scrivere qualcosa sugli articoli di Barbara Costa, e la lettera di ieri di Mario mi dà finalmente un assist. I primi articoli della BC li leggevo con interesse, visto l'argomento di cui trattavano, argomento di cui mi sento, se non un esperto, almeno un appassionato conoscitore (l'endorsement di Mughini mi aveva ulteriormente incuriosito).

Ben presto l'effetto si è rivelato simile alle sensazione che si ha vedendo Report: quando i servizi parlano di qualcosa che non conosci sono fighi... ma se ne becchi uno che riguarda qualcosa che conosci bene ti rendi subito conto che il servizio in questione è di qualità scadente, che la realtà è stata deformata per plasmarla nella forma che conveniva al giornalista.

Degli articoli della Costa non critico tanto la grammatica da "temino" di liceo (se può permetterselo la Lucarelli direi che BC può scrivere nella maniera che più la aggrada), e neanche il fatto che sembrino svogliate marchette per questa o quell'attricetta (attrici che, qualsiasi persona frequenti i siti pornografici, conosce già, benissimo, ma veramente proprio benissimissimo), ma la pedante e stucchevole necessità di puntualizzare quanto siano controllati, e quanto siano puliti, e quanto siano consenzienti i set in cui lavorano gli artisti della pornografia, in un elogio di un mondo in cui la Costa ci smarmella (cit.) la luce e ci cancellai le ombre, quelle ombre fatte di suicidi (tantissimi), depressione, infanzie da incubo, sfruttamento della prostituzione.

Va bene l'esagerazione, va benissimo il parlare di argomenti "proibiti" e se lo fa una donna ancora meglio... ma non mi piace l'infiocchettarlo per quello che non è: perché non mi piace essere preso per il culo.

Caro Dago, il virologo Crisanti: "Questa caccia alle streghe sui no vax distoglie dall'obiettivo principale, perché in Inghilterra si è vaccinato il 74% della popolazione e hanno 40mila casi al giorno, mentre l'Irlanda dove si è vaccinato il 93% della popolazione con età superiore a 18 anni, con una media dell'84%, in questo momento è la nazione che ha più contagi al mondo: c'è qualcosa che non capiamo e bisogna metterselo in testa". Ogni tanto qualcuno che ragiona con la testa invece che con la fiala!

Caro Dago, Covid, gli anestesisti tedeschi: "Andiamo verso la catastrofe". Ahò, stiamo parlando della Germania non di Haiti. Com'è potuta succedere una cosa simile nonostante l'ampia quantità di vaccini disponibili?

Caro Dago, arriva praticamente in tempo reale la risposta ai cretinetti nostrani che volevano fare come l'Austria: un lockdown per i no vax. Dopo i numeri di ieri, da lunedì, in Alta Austria e nel Land Salisburgo lockdown per tutti, vaccinati compresi. Un bagno di realtà!

Caro Dago, a causa del drammatico andamento della pandemia Covid in Alta Austria e nel Land Salisburgo lunedì scatta un lockdown generale per tutta la popolazione e non solo per i non vaccinati.

È durata poco la fandonia della cosiddetta pandemia No vax. I numeri drammatici di ieri hanno fatto rinsavire presto il Governo austriaco. Vediamo se da noi c'è un minimo di furbizia per evitare la stessa figura barbina o se prevarrà la difesa degli interessi di Big Pharma.

Caro Dago, pensioni, il presidente della Camera, Roberto Fico: "Rispettare equità intergenerazionale e non scaricare oneri, scelte e mancate scelte sulle nuove generazioni". Assolutamente no! Anche perché gli adolescenti di oggi la pensione non la vedranno nemmeno col binocolo.

Caro Dago, Ucraina, Kiev chiede armi all'Occidente per il confine russo? Gli si può mandare, magari chiusa in barattoli di vetro sottovuoto, l'arma non convenzionale usata da Biden alla Cop26...

“Cinema Odeon di Milano diventa un maxi centro commerciale di lusso”. Non sono insolite notizie come questa, alla pari dell’apertura di un nuovo cinema, e ciò non deve dispiacerci.

Non si può pensare che un cinema edifichi una società migliore di un centro commerciale: oggi tutti guardano serie tv e non mi sembrano migliori di chi conosce l’ultimo progetto ecosostenibile di una nuova collezione.

La cultura non si trova mai ferma in un luogo e soprattutto non si misura né con un biglietto né con uno scontrino. È ricerca costante, inquietudine intuitiva. È più fuga e movimento che intrattenimento.

Si crea nella contingenza di un incontro, nella rarità di un evento, è una pietra preziosa e delicata tra i sassi, perciò ci insegna a guardare bene per capire e custodire, ci rende sempre coraggiosi invitandoci a seguirla spesso in direzione ostinata e contraria perché è lì che nasce come reazione ai luoghi comuni.

Caro Dago, Covid, l'Oms: "L'Europa è l'unica regione al mondo in cui i decessi crescono". L'Europa. Cioè il luogo dove si vaccina di più. Non vorremmo essere al posto dei governanti del Vecchio Continente.

Non hanno il coraggio di dire ai propri cittadini che i vaccini stanno facendo flop. Ma dovranno trovarlo, e anche presto, se vogliono evitare una catastrofe ancora peggiore di quella attuale. Sempre meglio dire la verità.

Caro Dago, una pulce all'orecchio per te… non trovi un "plagetto" in "Mammamia" dei Maneskin al mitico "My Sharona" The Knack, oltre alla camicia dei cugini di campagna?

Dago,

a un tratto Manfredi scopre che Napoli è sommersa dai debiti. Non sospettava nemmeno lontanamente la situazione prima di candidarsi? Tre miliardi di debiti, con interesse annuo da 400 milioni: se metà della popolazione di Napoli (quindi 1,5 milioni) pagasse, almeno nei giorni lavorativi, il biglietto del bus una volta, gli interessi sarebbero già coperti.

Se poi lo pagasse anche al ritorno, voilà, ecco che in pochi anni si ripiana il debito. Per non parlare delle bollette dell'acqua del gas e della fognatura, degli affitti delle case del comune e di tutti quei servizi per cui al cittadino è solitamente richiesto un contributo. Altro che aiuti da Roma, che comincino a gestire la cosa pubblica con serietà e rispetto!

