POSTA! - CARO DAGO, INCONTRO LANDINI CONTE, DUE PERSONAGGI SENZA SEGUITO E ASCOLTO CHE GIOCANO A FARE I... LEADER! CONTENTI LORO... - SE NON SI ESTENDE L’OBBLIGO VACCINALE A TUTTI I LAVORATORI, MOLTE PERSONE CHE LAVORANO CONTINUERANNO TRANQUILLAMENTE E IMPUNEMENTE A NON VACCINARSI, PENSANDO CHE IL VIRUS NON INFETTERÀ MAI LORO… METTENDO A RISCHIO L’INTERA COMUNITÀ E L’ECONOMIA DELL’INTERO PAESE

Lettera 1

Green pass in azienda 3

Caro Dago, estendere il Super Green pass nei luoghi di lavoro. L'ipotesi sarebbe quella di escludere il tampone antigenico dagli strumenti che consentono di ottenere il certificato, rendendo di fatto obbligatorio il vaccino per andare a lavorare.

Green pass in azienda 2

E allora non sarebbe meglio dire direttamente che per andare a lavorare è obbligatorio vaccinarsi? Se si continua a cercare di far fare ai cittadini le cose per vie traverse, poi non ci si lamenti quando essi cercheranno (e cercano) di raggirare lo Stato: pan per focaccia. Se si vogliono cittadini onesti e virtuosi, bisogna dare l'esempio.

Eli Crunch

draghi berlusconi

Lettera 2

Quanta ipocrisia, caro Dago, sul cielo del Palazzo e dintorni, alimentata anche dalla cortigianeria mediatica di complemento. Recitata, innanzitutto, la rituale antifona in lode di Supermario, mi permetto qualche riflessione.

MARIO DRAGHI E SILVIO BERLUSCONI

Se nessuno, tranne Berlusconi, ci mette la faccia per candidarsi al Colle, tanto vale scomodare lo Spirito Santo a illuminare il Conclave parlamentare. Quanto a Draghi, per esempio, non ci vengano più a raccontare che lui antepone gli interessi del Governo (e quindi della Nazione) alle sue legittime ambizioni personali di ascendere al Colle.

Quanto a Letta, ha tutto il diritto di opporsi alla candidatura di Berlusconi, ma non ci racconti la favola che nessun leader politico si sia mai candidato: vedi al riguardo Saragat, segretario del PSDI, e soprattutto Prodi, leader dell'Ulivo, la cui candidatura venne infilzata dai suoi stessi pretoriani.

Antonio Pochesci

Lettera 3

I TRE SANITARI - MEME SULLA CANZONCINA DI NATALE DI BASSETTI, CRISANTI E PREGLIASCO

Anche stamattina Bassetti è in tv su mattino cinque. Ma sono pagati per stare in tv o occuparsi dei reparti? Queste comparsate sono in orario di lavoro? Sono retribuite? Di quanto è cresciuto il loro reddito Irpef grazie alla pandemia?

Grazie

Lettera 4

Caro Dago, il direttore dell'Oms, Tedros Ghebreyesus: "Non si esce da una pandemia con i booster. È probabile che i programmi di richiamo prolunghino la pandemia anziché porvi fine, deviando le forniture verso Paesi che hanno già alti livelli di copertura vaccinale e dando al virus maggiori opportunità di mutare".

tedros adhanom ghebreyesus direttore oms

Smascherati dall'organismo mondiale più autorevole in materia di sanità! Questi continuano a farci dosi e sovradosi di vaccino che non servono a un cacchio. Anzi, peggiorano la situazione. Però se lo dice qualcuno che non sia il direttore dell'Oms, viene additato come un no vax anti-scientifico. Adesso voglio proprio vedere le faccine canterine di quei presunti scienziati che continuano a spingere per la terza dose. Sulle vaccinazioni à gogo hanno forse interessi a noi ignoti?

Riccardo

rincaro energia e aumento delle bollette 8

Lettera 5

Caro Dagonatalizio, rassicuriamo gli italiani: gli aumenti delle bollette saranno in parte coperti coi soldi "del governo"… Sarebbe come dire: Tranquilli, vi compro un regalo di Natale con i soldi che avete messo nel salvadanaio.

Indietro tutta!

Giovanna Maldasia

carola rackete arrestata in germania vestita da pinguino

Lettera 6

Caro Dago, migranti, archiviata inchiesta su Carola Rackete: "Ha adempiuto al proprio dovere". È grazie a decisioni come queste che sui migranti siamo diventati lo zimbello d'Europa.

Sasha

Lettera 7

Caro Dago, Confcommercio: "Inflazione e bollette, nel 2022 una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi". Roba da far accapponare la pelle anche a uno come Jeff Bezos!

Gripp

GIUSEPPE CONTE MAURIZIO LANDINI

Lettera 8

Caro Dago, incontro Landini Conte, due personaggi senza seguito e ascolto che giocano a fare i... leader! Contenti loro...

FB

mario draghi

Lettera 9

Caro Dago,

spero che i vari politici avranno un po’ di senso di responsabilità ed eleggeranno Presidente della Repubblica Draghi, che ha competenza e prestigio ben più di tutti i nomi che si fanno a destra e a sinistra.

O vogliamo tornare a far ridere il mondo? Ma la domanda è: siamo sicuri che con un altro Presidente della Repubblica Draghi resterebbe al Governo?

Francesca

Lettera 10

matteo salvini massimiliano fedriga

Caro Dago, il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "Fino a qualche mese prima che Draghi diventasse presidente del Consiglio, non si pensava assolutamente che fossimo in grado di una tale efficienza e velocità nella campagna vaccinale". Che crudeltà, infierire così sui poveri Giuseppe Conte e Domenico Arcuri...

Spartaco

Green pass in azienda 4

Lettera 11

Buongiorno,

Credo che se non si estenda l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori, molte persone che lavorano continueranno tranquillamente e impunemente a non vaccinarsi, pensando che il virus NON infetterà MAI loro… Mettendo a rischio l’intera comunità… e l’Economia dell’intero Paese.

Distinti saluti.

Giuseppina Vincentelli

novavax.

Lettera 12

Caro Dago, l'Aifa ha dato il via libera al nuovo vaccino anti-Covid Novavax. Non fosse per quel "va" centrale di troppo, un prodotto perfetto per convincere i restii alla vaccinazione...

EPA

lampedusa migranti 2

Lettera 13

Caro Dago, Lampedusa, sbarcati altri 119 migranti, hotspot al collasso. Qualcuno sa dire quanti miliardi sono previsti nella Manovra 2022 per l'accoglienza dei migranti? E nel Pnrr? Tutto di nascosto. Si è allineato anche Salvini: che delusione!

Arty

Lettera 14

CALCIO COVID 2

Caro Dago, il Covid ferma la Serie B: rinviate le gare del 26 e 29 dicembre. Siamo alle solite. C'è gente di Serie A e gente di Serie B. E i primi sono sempre intoccabili...

Casty

matteo bassetti canta si si si vacciniamoci

Lettera 15

Caro Dago, tamponi ai vaccinati in discoteca, l'infettivologo Matteo Bassetti: “Solo se sono passati più di 5 mesi dalla seconda dose". Ma certo. E per chi porta scarpe 43 ed è alto meno di un metro e ottanta... Ma dove vive questo, sulla Luna? Non controllano nemmeno il Green pass, figurarsi se si mettono a guardare quanti mesi sono passati dalla seconda vaccinazione!

Tommy Prim

Lettera 16

MILANO CACCIA AL TAMPONE 2

Caro Dago, tamponi, il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi: "La situazione è ingestibile, davanti alle farmacie ci sono lunghe code. Questo malfunzionamento non solo crea grandi difficoltà ai medici, di tempo e di risorse, ma li rende anche colpevoli di fronte ai pazienti, aumentando il contenzioso con loro".

MILANO INCUBO TAMPONI

Questa brillante idea del cavolo di far spendere alla gente un sacco di soldi e di farle perdere tempo con lunghe code davanti alla farmacie, prima o poi si rivelerà un boomerang. Soprattutto adesso che si è visto che i vaccinati sono contagiosi e pericolosi per gli altri tanto e quanto i no vax. Si doveva mettere da subito o l'obbligo vaccinale o i tamponi gratis in strutture apposite senza far perdere tempo e denaro alle persone.

Matt Degani

Lettera 17

Caro Dago,

emmanuel macron mario draghi trattato del quirinale 3

quando si dice la classe: per chiedere la carità ai tedeschi Draghi e Macron non usano il classico cappello in mano ma le pagine del Financial Times. Di fatto è una dichiarazione di fallimento.

Cordiali saluti.

Paolo Montagnese

Lettera 18

Caro Dago, il professor Andrea Crisanti: "Abbiamo raccontato agli italiani che a settembre avremmo avuto l'immunità di gregge quando a giugno era chiaro che il vaccino sarebbe durato 6 mesi. Mi preoccupa che abbiamo raccontato agli italiani cose che non si sono avverate, abbiamo imposto un green pass assolutamente incoerente con la realtà epidemiologica. Non si può dire 'a settembre avremo l'immunità di gregge' e 'il green pass protegge', questo ha ricadute sulla credibilità".

andrea crisanti

Ogni tanto qualcuno onesto che ricorda come sono andate le cose. Dovrebbero chiederci scusa per tutte le volte che ci hanno preso per il culo e invece tutti a fare i maestrini a insegnare cose sul Covid che nemmeno loro stanno e capiscono.

E.S.

superbonus ristrutturazioni 8

Lettera 19

Caro Dago, sarà anche vero che i grillini sono incapaci, ma sono anche sfortunati nelle loro iniziative, il reddito di cittadinanza, il cashback fino al superbonus 110%, sono stati presi d'assalto da truffatori di ogni ordine e grado...

FB

Lettera 20

ragazzi in gonna a scuola 7

Caro Dagos, il segno che si è passato il segno quanto al politicamente corretto, pedagogia permanente e censura incombente su ogni espressione non conforme, è che, a cascata, dall'alto sta prendendo piede anche (per forza) in basso la tendenza all'inclusione coatta ovvero alla coazione di menti e idee, calpestando ogni rispetto della realtà in nome dell'ossequio all'ideologia.

martino mora 6

È il caso del prof. di Milano contestato dai suoi studenti, che ne disertano le lezioni perché ha osato richiamare uno di loro a un abbigliamento consono: al luogo, al momento, al genere sessuale, agli altri, a se stessi.

ragazzi in gonna a scuola 1

I giovani sono i più sensibili alle sirene del protagonismo, al richiamo del romanticismo titanico e vittimismo eroico, per un momento di gloria eterna mediatica grazie a 'esperienze di vita' di cui far dono, a tarda età, a giovani altrettanto dipendenti dall'approvazione garantita dal "tutti contro uno"... E figurarsi, appunto, se tutto ciò è a colpo sicuro, a costo zero, con le spalle coperte da Preside, rispettive famiglie, movimenti arcobalenisti, mainstream...

martino mora 1

Queste pagliacciate sono rivelatrici: la maschera smaschera: il potere come maestro di vita e di morte - solo civile, al momento - delega ai giovani la sanzione. Sentirsi liberi mentre sono strumentalizzati, complici di un linciaggio morale che si vorrebbero fare passare per martiri del despota in cattedra, esecutori che si illudono contestatori.

Il cerchio si chiude: in una società chiusa, closing on the occidental mind, la distinzione fra democrazia politicamente corretta e democrazia popolare (alla cinese) non è solo impossibile, è inutile.

Raider

Lettera 21

PILLOLA ANTI COVID DI PFIZER

Caro Dago, Covid, Figliuolo: "Le pillole antivirali per la cura sono già arrivate". Shhh!!! Meglio non dirlo! Che sennò la gente non fa la terza dose.

Axel

Lettera 22 Dago yakir, ma dal movimento 5 stelle (s)cadenti nessuna consultazione online per chiedere alla base su chi proporre al Quirinale? Come si cambia per non morire ma dal movimento 5 stelle (s)cadenti nessuna consultazione online per chiedere alla base su chi proporre al Quirinale? Come si cambia per non morire