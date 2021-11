POSTA! - CARO DAGO, MA IL GRILLO CHE DA QUALCHE TEMPO EVITA CALDAMENTE DI PARTECIPARE IN PRESENZA AD OGNI EVENTO DEI 5 STELLE, SCEGLIENDO ESCLUSIVAMENTE IL COLLEGAMENTO DA REMOTO, NON È SOSPETTO? NON SARÀ CHE VUOLE EVITARE DI ESIBIRE IL GREEN PASS PERCHÉ NON SI È VACCINATO? - LA SOLUZIONE ALLE DIFFICOLTÀ DI COMPRENSIONE DEL ROMANESCO DI ZEROCALCARE? BASTA RALLENTARE LA VELOCITÀ A 0,75 E COME PER MAGIA SI RIESCE A CAPIRE COSA DICE…

turisti cinesi con la mascherina a venezia 1

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, a Padova tornano le mascherine all'aperto nel centro storico. E a Venezia cosa aspettano? Il carnevale?

Dario Tigor

Lettera 2

Caro Dago, M5s, Grillo: "Conte è lo specialista del penultimatum". Raggi, Appendino, Di Maio, Fico, Toninelli... Il comico genovese ci ha rifilato una serie di "specialisti" di cui avremmo fatto volentieri a meno.

BEPPE GRILLO IN COLLEGAMENTO CON CONTE.

John Reese

Lettera 3

Esimio Dago te ne racconto una : nel lontano 2015 denuncio per truffa un personaggio di cui vengo a conoscere il vero nome ed indirizzo. Ti tralascio gli sproloqui della polizia postale sullo stare attento a quello che dicevo per i discorsi di privacy...

Comunque dopo 2 anni arrivano a trovare loro stessi nome ed indirizzo del tipo.

chelsea juventus

Ovviamente non si presenta mai in tribunale e il tutto viene sempre rinviato... fino ad arrivare al periodo covid e relativa chiusura di tutti i procedimenti in essere.

Adesso arriva a me una convocazione per il 2022 come testimone, facendomi presente che se non aderisco, il tutto, denuncia inclusa, verrebbe a decadere..Che paese di merda !!!! Ti viene proprio richiesto di farti giustizia da solo

Lettera 4

Caro e stimato Bob,

silvio berlusconi fa la terza dose 5

vista, assaggiata e schifata la zuppa inglese alla juventina, oltre alla figuraccia, la Juve ha rischiato di finire sul vecchio, caro, indimenticabile "Tifone".

Giancarlo Lehner

Lettera 5

Caro Dago, perché la doppia dose di vaccino non basta più? «Perché la scienza ci ha mostrato che dopo 6 mesi dalla seconda inoculazione l'immunità inizia a calare», spiega il virologo Fabrizio Pregliasco. Ahahahaha! "La scienza ci ha mostrato"... La scienza non mostra nulla. Sono gli scienziati che pensano di aver visto e poi vengono smentiti dai fatti.

GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO A MARINA DI BIBBONA

E scommetterei 1 cent che sarà così anche per la terza dose. Al 99% non sarà l'ultima come vogliono farci credere. Devono dire così perché altrimenti la gente si incazza e la terza inoculazione non va a farsela nessuno. Quante volte abbiamo già sentito dire che probabilmente bisognerà fare un richiamo tutti gli anni?

Giacò

Lettera 6

Caro Dago, ma il Grillo che da qualche tempo evita caldamente di partecipare in presenza ad ogni evento dei 5s,interno o pubblico, scegliendo esclusivamente il collegamento da remoto, non è sospetto ? Non sarà che vuole evitare di esibire il GP perchè non si è vaccinato?

BEPPE GRILLO IN COLLEGAMENTO CON CONTE

E il GP da tampone per il garante del raggruppamento più numeroso della maggioranza, che sta per rendere sempre più stringente la vaccinazione anticovid, sarebbe contraddittorio e sconcertante. Il Beppe, ex capofila degli apritoridelparlamentocomeunascatoladitonno, dopo la sparata che si sarebbe fatto un siringone contenente tutti i vaccini appena fossero stati approvati, da mesi ha perso la parola .

giuseppe conte al compleanno di goffredo bettini 1

Paloma

Lettera 7

Caro Dago, "schiaffeggiare la moglie non è violenza" per un italiano su 4. E gli altri 3 la pensano così anche per calci e pugni?

Camillo Geronimus

Lettera 8

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Caro Dago, Austria, le persone ancora senza copertura vaccinale riceveranno un appuntamento e nel caso in cui non si presentassero, verranno emesse delle sanzioni. Nella bozza vengono indicati 3.600 euro per chi rifiuta anche solo la prima dose e 1.450 per chi non si sottopone a quella di richiamo. Come al solito se la pigliano coi morti di fame. Chi è un minimo benestante paga la sanzione e se ne frega.

Giuly

giuseppe conte claudio mancini roberto gualtieri

Lettera 9

Caro Dago, dopo le ultime infelici uscite chi è disposto a riconoscere a Conte qualità politiche? Mollato anche da Grillo restano Bettini, che ormai non distingue più il campo progressista da un campo di broccoli e Travaglio, che tenta di tenere in vita il suo Fatto, dedicandogli articoli e interviste. La stella di Conte è ormai tramontata, fa ancora in tempo a tornare ad insegnare prima che sia troppo tardi...

FB

Lettera 10

RALLENTARE LA VELOCITA DI RIPRODUZIONE PER CAPIRE ZEROCALCARE

Caro Dago, giallo sull'assenza di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin, alla cerimonia legata all'annuncio dei candidati agli ambitissimi Grammy Awards 2022. Ci si impiega un attimo a pensar male: sono "Maneski" e la ragazza non è venuta perché ha un occhio nero...

Jonas Pardi

Lettera 11

Carissimo Dago,

vorrei porre la parola fine alla diatriba sulle difficoltà di comprensione del romanesco parlato da Zerocalcare offrendo una soluzione pratica e facilmente attuabile.

TERZA DOSE VACCINI

Trattasi di soluzione semplicissima (allego anche screenshot for Dummies) che si può utilizzare su qualsiasi tablet o pc, purtroppo sulle smartivù non è attuabile. Soluzione che permetterà, a chi come me non è cintura nera di romanesco, di capire il senso di quello che dice Zerocalcare, e di non polarizzare la questione..

In basso a destra (soltanto su tablet e computer) c'è un comando che permette di impostare la velocità di riproduzione. Rallentando la velocità a 0,75 per magia si riesce a capire cosa dice Zerocalcare, senza l'utilizzo dei sottotitoli, stuprandolo per ascoltarlo in una lingua estera, o utilizzando il vademecum di Repubblica. Zerocalcare ha questa bellissima parlata strisciata che abbina ad una velocità degna del miglior Mentana, un mix che per chi non vive dentro il raccordo anulare risulta particolarmente ostico.

bandiera dell ypg in strappare lungo i bordi

I testi sono forse la parte migliore, e sono un attimino più complessi e articolati di Squid Game di cui, contrariamente a Strappare lungo i bordi, avremmo capito il senso anche in coreano senza sottotitoli.

Allego screenshot e ringrazio Fabio Pettinelli, romano de Ostia, che ha avuto l'empatia di ascoltare le mie difficoltà di comprensione di Zerocalcare e di propormi questa soluzione che per quanto mi riguarda ha reso fruibile questa bellissima serie.

zerocalcare strappare lungo i bordi 6

Jean-Claude Junod Musumeci

Lettera 12

Caro Dago,

a proposito di quella povera Charlene di Monaco, a me pare che nelle ultime foto mostri un viso strafatto dalla chirurgia estetica. Non sarà per gli interventi estetici che sta così male?

Ho avuto un’amica che purtroppo per interventi sbagliati di chirurgia estetica dovette alimentarsi per mesi con la cannuccia e si ammalò anche di una forte depressione.

silvio berlusconi fa la terza dose 4

Buona giornata

Francesca

Lettera 13

E già, ma certo!, caro Dagos, come non pensarci prima, ai milioni e milioni di sì vax e vaccinati (tutti davvero convinti, tutti volontari e volentieri, a oltranza, a vita - quale?), vax populi, vax Dei, che, se si scatenano, vedremo come caricheranno di brutto chi si mette di mezzo fra riaperture con mascherine e tutto l'armamentario clownesco sanitario di regime e i lockdown!

roberto burioni sul red carpet al festival del cinema di venezia 1

E sì, perché, sono soli, il 90% degli italiani, lattanti compresi, questi farabutti che vorrebbero farla franca e contagiare impunemente mama e papà! E chi ci pensa a difenderli, gli inermi, pazienti sierati e seriosi sì vax: chi, la polizia e gli inflitrati di Lamorgese, che li vessa di continuo?

O non devono subire il linciaggio dei media; e forse che, lo vedono tutti, non hanno contro Stato Laico e Santa Chiesa; e non hanno, per caso, consessi di scienziati ai materassi negli studi televisivi, sempre in allerta per dargli addosso; e stuoli di magistrati che vogliono vederci chiaro in tema di vaccini, protocolli del savio giovin signore di bella Speranza e presenza negli show amici: e non sono loro a essere sbranati da Buri-Paone, Parenzo ponzi-po che gli aizzano riprovazione generale e stigma sociale? E vuoi che non si inalberino? Per impiccarci, all'albero della vita tracciata, chi dubita, obietta e dissente? Ma si capisce! E allora, giusto: soffia sul fuoco pure tu.

BURIONI BORGHI

Raider

Lettera 14

Caro Dago, una cosa non sì è capita nella querelle su Twitter tra il leghista Claudio Borghi e Roberto Burioni. Se uno studente universitario del Prof, ad inizio febbraio 2020 fosse andato in tv a parlare del coronavirus dicendo che "In Italia il rischio è zero. Il virus non circola", lui lo avrebbe bocciato?

Oreste Grante

LA TERZA DOSE DEL VACCINO ANTI-COVID

Lettera 15

Dago darling, sotto un altro regime, era obbligatorio "Credere, obbedire, combattere". Sotto l'attuale regime, é consigliabile "Credere, obbedire, vaccinarsi". Intanto continua il caos nei numeri: terza o quarta o quinta ondata? Terza dose a 6 mesi, poi a 5 e forse - seguendo l'Austria - a 4. Validità del green pass, prima 12 mesi, poi 9 e presto forse 6.

Meno male che abbiamo cabine di regia che ci guidano nel labirinto dei numeri. Intanto (1) secondo "Le Figaro", il capo di una loggia massonica francese avrebbe detto che "i populismi portano all'oscurantismo". Da che pulpito viene la predica! Tanto più ora in cui siamo in pieno oscurantismo, malgrado tutti i media 24h e i social.

MARIO DRAGHI DANIELE FRANCO

Che fine farebbe oggi una nuova Marchesa di Pompadour? Grande protettrice dell'Illuminismo (quello vero di Diderot, D'Alembert, Voltaire, ecc.) in pieno Ancien Regime! Nella sua breve vita terrena (era malata di tisi e fu amante fisicamente di re Luigi XV per soli pochi anni, ma amica e consigliera per circa un ventennio) fu molto attaccata in libelli e stampe oscene. Intanto (2) la Guadalupa e la Martinica, dipartimenti francesi d'oltremare, bruciano e si ribellano anche se sono molto lontane dalla Bastiglia. Ossequi

Natalie Paav