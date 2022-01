POSTA! - CARO DAGO, CON LE MEZZE SCOREGGE CHE È RIUSCITO A FAR ELEGGERE IN PARLAMENTO, BEPPE GRILLO DOVREBBE ESSERE INDAGATO PER TRAFFICO DI FLATULENZE - DA ANNI MI CHIEDO: GOFFREDO BETTINI, PRESUNTO STRATEGA DEL PIDDÌ, ESATTAMENTE "CHI" RAPPRESENTA? A NOME DI "CHI" PONTIFICA? MA, SOPRATTUTTO, DI CHE CAMPA?

Caro Dago, Sileri: "Ci aspetta seconda pandemia per visite rimandate". Forse perché qualche ebete ha deciso che negli ospedali i non vaccinati malati di Covid, che non vogliono nemmeno essere curati, debbano avere la priorità sugli altri?

Dagosapiens, riesci a immaginarti Casini che gira su e giù per casa, in pantofole, con una tazza di camomilla e le dita incrociate, in tremebonda attesa dell’avverarsi del suo sogno di andare finalmente in pensione... al Quirinale?

Caro Dago, da anni mi chiedo: Goffredo Bettini, presunto stratega del Piddì, esattamente "chi" rappresenta? A nome di "chi" pontifica? Ma, soprattutto, di che campa? Di politica o di cos'altro?

Caro Dago, domenica scorsa, in occasione delle suppletive per la Camera a Roma, per entrare al seggio e votare bastava la mascherina. Non vorremmo che per eleggere il Capo dello Stato fosse obbligatorio esibire il Green pass per entrare in Parlamento a esercitare il proprio diritto di grande elettore: ci faremmo ridere dietro dal mondo.

Caro Dago, Gianni Morandi: "Vado a Sanremo con l'entusiasmo di un debuttante". Sì, però non esageri magari presentandosi abbigliato come uno dei Maneskin...

Caro Dago, Covid, il premier inglese Boris Johnson annuncia la revoca di Green Pass, smart working e mascherine. Ma a quest'ora non avrebbe dovuto essere già stato cacciato da Downing Street dal suo stesso partito? Ah, ma forse è come la storiella dei sondaggi secondo cui gli inglesi non volevano più la Brexit...

Caro Dago, non vorremmo che alla fine Mario Draghi andasse veramente al Quirinale. Senza di lui a Palazzo Chigi rischieremmo di perdere Roberto Speranza: ministri della Salute così, ne nascono uno ogni millennio.

Caro Dago, l'Ema, l'Autorità europea dei medicinali, frena sulla quarta dose per tutti: «Attualmente - dice il capo della strategia vaccinale, Marco Cavaleri - non ci sono prove della sua necessità».

Si discute invece sui più fragili: «Potrebbe essere autorizzata sulle persone che hanno un sistema immunitario gravemente indebolito. In questo caso sarebbe ragionevole che le autorità sanitarie pubbliche la prendessero in considerazione».

Strano, perché proprio ieri pomeriggio, su Rai News 24, un medico spiegava che «stimolando il sistema immunitario con più dosi ravvicinate di vaccino si rischia di ottenere l'effetto contrario a quello desiderato».

Quindi sembrava di capire che se uno ha già patologie proprie, vaccinandosi ogni 3-4 mesi rischierebbe di peggiorare la propria situazione anche senza contrarre il Covid. Non potrebbero coordinarsi tra loro per evitare di diffondere informazioni contrastanti?

Caro Dago,

sembra di essere tornati indietro di decenni, l'inflazione è al 4%, i tassi sui titoli pubblici variano dal "negativo" sul breve termine all'1,6% sul decennale.

Forse i tassi reali sono diventati molto negativi? Lo Stato sta iniziando a pagare il debito pubblico con inflazione, e un tasso negativo del 3-4% annuo è una enorme vantaggio per il debitore.

Dal punto di vista macroeconomico-finanziario-monetario potremmo essere alla vigilia di una grande svolta, come è stato (al contrario) la fine dell'inflazione 30 anni fa.

Dago Story,

ricordiamo la promessa di B "creerò un milione di posti di lavoro". Se spalmiamo le ore sui media, sui libri e talk in tv che argomentano di B da decenni, in quanti ci hanno magnato, ce magnano e ce magnerranno?

Se va sul Colle ex sede del Governatorato del Papa Re quanti posti in più ci saranno per nuovi apparecchiati sul tema in tutto il pianeta, detratti gli afflitti da patologie dovute da post incazzatura esplosa dopo anni di fegatosi conclamata? Daje B Daje il caos è sempre creativo!

Dopo aver cercato invano di fare passare per italiani i giovani immigrati di recente sbarco e quelli nati qui, occorreva trovare italiani da accusare di stupro: confondendo stupro di gruppo e stupro di massa: e organizzando questa azione terroristica - tale è, per modalità, effetti concreti e finalità non troppo remote - tramite la Rete: non come una scampagnata fra amici che vogliano animare una serata banale con un finale a sorpresa per la/le vittima/e, ma come mobilitazione fra correligionari e immigrati in cerca di rivalse sociali e storiche.

Non stupro di gruppo, ripeto: ma attacco terroristico. Ora, l'italiano stupratore dell'americana si scopre essere un gambiano... Italianizzarlo e sbiancarlo sarà difficile: perciò, meglio colpevolizzare i maschi in genere e gli italiani in particolare. A cominciare da chi nota il fatto. Buona caccia.

Caro Dago, dopo tutte le giravolte fatte dai grillini dal loro ingresso nella "scatola del tonno", l'avviso di garanzia al fondatore Grillo conferma che il M5S sta veramente diventando un partito come gli altri. Manca solo che spunti qualche tangente per la TAV e il percorso sarà concluso...

Caro Dago, con le mezze scoregge che è riuscito a far eleggere in Parlamento, Beppe Grillo dovrebbe essere indagato per traffico di flatulenze.

Caro Dago, Grillo indagato per traffico di influenze. Vediamo se sa essere Severino con se stesso: si faccia processare!

Caro Dago, la procura generale di New York accusa Trump di aver ingannato banche e fisco. Manovra diversiva per distogliere l'attenzione da Biden che ha ingannato l'America intera?

Feltri in lode dell'arbitro di Milan-Spezia, Serra: finalmente qualcuno che tra la massa di commentatori (massificati avrebbe detto Pasolini) ha colto l’elemento di novità: un arbitro che ha avuto il coraggio di ammettere di aver sbagliato.

Non lo vedremo arbitrare per molto tempo perché, in campo, l’arbitro si può contraddistinguere per qualsiasi nefandezza, ma giammai per ammettere un errore.

Infatti le regole sono solo 2:

1) gli arbitri non fanno mai errori;

2) se invece commettono un errore, scatta automaticamente la regola 1.

Caro Dago

Leggo sul Corriere di stamane, riferito al caso Grillo e che ti riporto integralmente “Si tratta di una evidente scelta della Procura di Milano, che, così come ieri non si è azzardata a cercare chat su apparecchi di deputati 5 Stelle tutelati dalle garanzie parlamentari, ha rinunciato anche al telefonino del (pur non parlamentare) fondatore ed ex capo politico e poi garante dei 5 Stelle: forse per minimizzare le intrusioni nella privacy e sterilizzare le polemiche che sarebbero nate dall’acquisizione di un cellulare «sensibile»

Orbene, ti risulta che la predetta Procura, o altre, in situazioni completamente analoghe ma riguardanti diverse parti politiche (ogni riferimento a Renzi o al centro destra NON è casuale), abbia avuto la stessa “delicatezza”?

Poi ci meravigliamo che la disistima nel nostro sistema giudiziario sia totale?

Con la stima di sempre

La furia forcaiola ricade sui forcaioli.

Il governo Monti introdusse l'impalpabile reato di traffico di influenze illecite. Quindi, il forcaiolo Alfonso Bonafede, portavoce delle toghe sanculotte, impose l'aggravamento di pena. Ora, quella arzigogolata fattispecie di reato ricade pesantemente sulla capoccia di Grillo, il padre di tutte le barbarie.

Chi è causa della sua ghigliottina, pianga se stesso.

Caro Dago,

Sono femminista dagli anni '60 e conosco personalmente il problema dello stalking e della diffamazione da parte di uomini anche potenti e rifiutati.

Ma mi riesce difficile capire come ci si possa mettere nella situazione di essere obbligata a fare sesso orale a un cane mentre tutti si divertono, come racconta una famosa cocca del fondatore di Playboy, che personalmente mi fa senso come persona anche da morto.

Forse era il prezzo da pagare per essere ricca e famosa? Perdonate se oso, ma in questo caso: CHI SE NE FREGA?

La solidarietà va alle ragazze tenute in ostaggio col ricatto, con la violenza, obbligate a prostituirsi dalle varie mafie, a chi lo fa per fame, non a chi lo fa per fama e frigna dopo decenni di vita beata.

C'è chi va a pulire i cessi pur di non fare sesso orale a chi non le piace. Spero di essere politicamente molto scorretta.

Caro Dago, Covid, il governatore del Molise, Donato Toma: "Abolire i colori, presidenti delle Regioni d'accordo". Se si torna al bianco e nero rivogliamo anche "Lascia o raddoppia?" e "Il Musichiere"!

Dago,

indovina indovinello: la ladra, una donna (come specifica tautologicamente Repubblica), che ha spintonato con forza la Senatrice a vita Elena Cattaneo nel metrò di Milano per sottrarle il portafoglio era italiana, extracomunitaria, zingara o...? Così, per sapere (anche se propenderei per la terza ipotesi). Domande politically incorrect?

ELENA CATTANEO

Allora anche indicare che era una donna lo è (cosa ne sappiamo che identità di genere si "sentiva di avere" in quel momento?), soprattutto per un giornale che tifava per il DDL Zan. Perché non hanno scritto ladr* (dovrei usare la schwa, è vero, me nella mia tastiera retrograda non c'è ancora....)? E cosa dice Sala? Accuserà la Meloni di essersi data al borseggio di stampo fascista?

Saluti corretti

