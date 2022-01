POSTA! - CARO DAGO, PREPARIAMOCI A UNA SERIE DI EVENTI CHE CONTRADDISTINGUERANNO LA PRESIDENZA BERLUSCONI: NUOVO BANDO DI RECLUTAMENTO PER CORAZZIERI. REQUISITI: ALTEZZA NON SUPERIORE AI 165 CM; SEDE DISTACCATA DEL QUIRINALE PRESSO IL SAN RAFFAELE; TURNAZIONE DELLE FIRST LADY (OGNI DUE/TRE ANNI); MORBOSO INTERESSE DEI MEDIA DI TUTTO IL MONDO PER QUALSIASI COSA FARÀ IL “BUNGA BUNGA PRESIDENT”. E OVVIAMENTE SILVIO SI POTREBBE ESIBIRE IN UN NUMERO MAI TENTATO PRIMA: L’AUTO-CONCESSIONE DELLA GRAZIA!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

PAPA FRANCESCO NEGOZIO DI DISCHI

Caro Dago, il papa è andato dunque con una umile 500 ad acquistare dischi in un negozio di Roma, zona Pantheon. Dalle immagini sull'improvvisata si vede l'auto tranquillamente parcheggiata giusto di fronte al negozio.

Delle due l'una: o il posto era stato liberato e tenuto libero per tempo, o il papa ha trovato un parcheggio giusto di fronte al negozio dove voleva andare, in pieno centro di Roma: un vero miracolo che sarà bene ricordare per la sua eventuale beatificazione.

Armand

Lettera 2

Caro Dago,

vaccinazione in italia

Avendo letto che l'Italia necessita URGENTEMENTE di un piano nazionale per l'emergenza e sicurezza, magari condiviso da tutti i partiti, sto raccogliendo legnetti e rami secchi, carta, pezzi di mobili vecchi e qualsiasi altra cosa possa essere usata come combustibile. Faccio anche scorta di pacchi di candele, fiammiferi e accendini.

Passa parola!

Giovanna Maldasia

diretta facebook di fine anno di giuseppe conte 2

Lettera 3

Caro Dago, Colle, Conte ai parlamentari M5s: "Saremo l'ago della bilancia". Mah, per quel che conta Giuseppi all'interno dei 5 Stelle, l'impressione è che l'unico ago che potrà vedere è quello della quarta dose della vaccinazione, se ha già fatto il booster...

Arty

mascherine rosa 3

Lettera 4

Dago Magister vitae, trovo che le mascherine rosa inviate ad alcune prefetture siano un acquisto molto astuto, specialmente per contrastare le manifestazioni di piazza più violente.

Persino i dimostranti più esagitati, quando si troveranno davanti reparti di poliziotti in completa tenuta antisommossa con indosso le vezzose mascherine rosa, si ritireranno piegati in due dalle risate! Una strategia sopraffina che solo poche menti superiori potevano ideare.

Un suddito.

il sindacato della polizia contro le mascherine rosa

Lettera 5

Caro Dago, Covid, mascherine Ffp2 rosa alla Polizia. Sindacato: "Indecoroso". Un Governo di burloni. Manca solo che Fedez regali una fornitura di smalti per unghie!

Sasha

clochard

Lettera 6

Caro Dago, Roma, senza fissa dimora ucciso dal freddo: trovato morto sotto un cavalcavia. Il sindaco Pd di Roma, Roberto Gualtieri, pensa agli ultimi ma fa arrivare primi gli amici. Se spende una barca di soldi per nominare uno staff di 80 persone, è ovvio che per i clochard non possono esserci più nemmeno gli spiccioli.

EPA

SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE MEME

Lettera 7

Caro Dago, più volte hai ospitato mie lettere che difendevano Berlusconi da attacchi personali e strumentali, anche da parte di alcuni magistrati. Oggi però devo schierarmi con chi è contrario alla sua candidatura presidenziale, sorvolando su motivi prettamente "tecnici"; da leader di partito a presidente super partes non è facile, alcune debolezze umane che inevitabilmente verrebbero fuori a orologeria; ci sono poi aspetti anagrafici e fisici che rendono tale candidatura molto critica. Penso che una bocciatura sia il modo peggiore per concludere una carriera politica comunque molto importante.

FB

Lettera 8

STEFANO LORENZETTO

Caro Dago, ti segnalo che Lorenzetto, nella sua caccia alle pulci di venerdì 14 febbraio, ne ha lasciata in vita una. Spulciando la ricostruzione di Gianluigi Nuzzi su Specchio, supplemento della Stampa, del delitto commesso da Veronica Panarello, l'ottimo Lorenzetto non si accorge che "esamine", riferito al corpo del povero Lorys, non significa esanime!.. con grandissima stima e soddisfazione

Max

joe biden e kamala harris

Lettera 9

Caro Dago, Covid, la Corte Suprema americana ha bocciato l'imposizione dell'obbligo di vaccinazione per le aziende con più di 100 dipendenti, voluta dal Presidente Biden. A "Sleepy Joe" non va bene una. Dopo il consenso sceso ieri al minimo storico del 33%, anche questa. Povero vecchio, gli manca solo la sciatalgia.

John Reese

emmanuel macron

Lettera 10

Caro Dago, il tribunale amministrativo di Parigi ha sospeso il decreto prefettizio che rende obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto nella capitale francese dal 31 dicembre. La decisione arriva il giorno dopo quella del tribunale amministrativo di Versailles, che aveva sospeso un decreto simile, primo sul territorio nazionale, ritenendo che il provvedimento comportasse "un attacco eccessivo, sproporzionato e inopportuno alla libertà individuale".

Da noi, invece, i Tribunali sono asserviti al potere politico. Altrimenti al Governo avrebbero fatto un mazzo così, dopo che è stato imposto l'obbligo vaccinale - non supportato da alcuna evidenza scientifica - a una sola parte della popolazione sulla base di una palese discriminazione: l'età.

Elia Fumolo

SGARBI BERLUSCONI

Lettera 11

Dagosapiens, un insigne critico d’arte che passa il tempo aiutando un vecchietto a fare oscene telefonate ai parlamentari. Il nostro bel Paese non finisce mai di stupirci.

Vittorio Chièlacapra? ExInFeltrito

MEME DI SILVIO BERLUSCONI AL QUIRINALE

Lettera 12

Caro Dago,

inizia l'avventura di Berlusconi, la prima volta candidato alla presidenza della Repubblica, lo voteranno gli amici, pochi o tanti del governatore Musumeci, dopo lo scherzetto ricevuto dai fedelissimi isolani di mister B? A ciascuno il suo, dicesi da quelle parti.

Baciammo le mani

- peprig -

Vaccino anziani

Lettera 13

Caro Dago, vaccinazione obbligatoria, una over 50 scrive sul modulo 'Stato responsabile per danni' e i medici si rifiutano di vaccinarla. Ma abbiamo un Governo di persone incapaci di intendere e volere? Se si è obbligati a vaccinarsi non bisogna firmare alcunché. Lo Stato decide per te e tu devi adeguarti senza proferir parola o firma.

Quando mi hanno chiamato per la leva mi sono presentato e basta. Non ho firmato alcun consenso informato. Altro esempio: chi viene incarcerato deve firmare un foglio sennò lo rimandano a casa? Che brutto avere a che fare con dei pagliacci!

Soset

djokovic con una fan a marbella

Lettera 14

Caro Dago, Australian Open, il giudice dispone il fermo di Djokovic per domani mattina dopo un botta e risposta legale. Ormai si è capito: vogliono impedirgli di allenarsi in modo che arrivi al primo incontro fuori forma. Sembra d'esser all'asilo. Governo australiano assolutamente ridicolo e bizzarro.

Spartaco

nole djokovic foto mezzelani gmt025

Lettera 15

Caro Dago, è stato accolto dal Tribunale civile di Reggio Calabria il ricorso presentato dall'agente di commercio palermitano al quale era stato impedito di imbarcarsi a Villa San Giovanni perché non vaccinato e quindi privo di Super Green pass. Djokovic impari!

Simon Gorky

Lettera 16

marysthell polanco fa gli auguri a berlusconi

Caro Dago,

il buon Feltri a proposito dell'ipotetica elezione di Berlusconi al Colle, ne fa una questione di età. Invece è una questione di moralità. Molti storcono il naso davanti a questa parola. Però il presidente deve rappresentare tutti!

Ma si massacra il principe Andrea e si dimentica il bunga bunga di Berlusconi? Te lo vedi in pubblico con Marta Fascina alle cerimonie con il Papa e gli altri presidenti? E le famose registrazioni di Berlusconi: vedi quella con la Polanco... Meglio una figura minore che non faccia danni!

Ciao e buon fine settimana

Giorgio

Lettera 17

Caro Dago, Covid: nuovo record contagi in Germania, 92.223 in 24 ore. Prima volta sopra la soglia dei 90 mila da inizio pandemia. E meno male che, a detta dei nostri "esperti", grazie al lockdown dei soli no vax stavano andando tanto bene...

Mario Canale

silvio berlusconi

Lettera 18

Dago colendissimo, ma nella famiglia Berlusconi (5 figli, 15 nipoti) non c’è nessuno in grado di intervenire sull’ottantacinquenne in piena tempesta ormonale presidenziale?

Anche perché – vista l’inconsistenza dei grandi elettori – potrebbe anche riuscirci! Pertanto prepariamoci a una serie di eventi che contraddistingueranno la presidenza:

- Nuovo bando di reclutamento per corazzieri. Requisiti: altezza non superiore ai 165 cm;

- Istituzione di una sede distaccata del Quirinale presso il San Raffaele;

- Turnazione delle first ladies (ogni due/tre anni);

- Grande ritorno sui settimanali di gossip (a esclusione di Chi) della nipotina di Mubarak e del team Olgettine, con nuove godevoli rivelazioni. E magari anche della Pascale, nel caso i bonifici siano in ritardo;

silvio berlusconi

- Morboso interesse dei media di tutto il mondo per qualsiasi cosa farà il “Bunga Bunga President” (bisogna pur riempire lo spazio).

E ovviamente, se qualche magistrato non comprende che è ora di mollare la presa, il Presidente si potrebbe esibire in un numero mai tentato prima: l’auto-concessione della grazia!

Saluti da Stregatto

LA PAGINA DEL GIORNALE SU SILVIO BERLUSCONI

Lettera 19

Caro Dago,

i firmatari dell'appello pro Silvio, pubblicato sul Giornale di ieri, sono forse i Capitani Coraggiosi che qualche anno fa hanno salvato l'Alitalia?

Domenico