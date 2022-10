POSTA! - CARO DAGO, QUAND'È CHE SI PARLA DI LUCIDA PAZZIA? PROPRIO QUANDO PER OTTENERE GLI EFFETTI DESIDERATI SI USANO RISOLUZIONI TOTALMENTE SQUILIBRATE. E' COME SE PER UCCIDERE UN TOPO CHE TI È ENTRATO IN CASA FACESSI SALTARE IN ARIA LA CASA, CON TUTTI GLI ABITANTI DENTRO, TU COMPRESO! IL DESTINO DI BERLUSCONI È SEGNATO: LA CASA SALTERÀ IN ARIA, CON ENTRAMBI DENTRO, LUI E IL TOPO (NON LA TOPA STAVOLTA!) MA GIORGETTA FUORI, A GODERSI LO SPETTACOLO…

Caro Dago, Ucraina, Usa: "La legge marziale di Putin? Una tattica disperata". Come no. Vedremo l'8 novembre, dopo le elezioni di midterm, chi tra il leader russo e Biden sarà più "disperato" ...

notizia clamorosa! Come consulente di geopolitica per Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio sta valutando di licenziare il troppo filo-occidentale Alessandro Orsini e di assumere Silvio Berlusconi...

la nostra posizione di vita cambia anche se non desideriamo cambiarla.

Ho cambiato datore di lavoro (banca) senza neanche cambiare la scrivania (grazie alle fusioni).

Ho cambiato l'automobile perchè con quella che avevo non potevo più circolare (Euro 4).

Ho cambiato posizione politica votando lo stesso partito, che si è spostato nell'ultra sinistra bolscevica (Forza Italia), come emerge dalla posizione del proprio lucido (?) fondatore.

C'è qualcuno che ci capisce qualcosa e mi può spiegare dove sbaglio?

toccherà a Meloni fare da garante di Berlusconi in Europa.

Caro Dago, secondo Olaf Scholz, "un tetto al prezzo del gas, imposto per legge, comporterebbe il rischio che i produttori vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno". Finalmente uno a cui il cervello non è andato in pappa! Solo a Draghi poteva venire un'idea così balzana. Se fissi un price cap ai prodotti del supermercato, non è che spendi di meno: semplicemente esci dal negozio senza la spesa!

Licia Ronzulli: "Trovo vergognoso che all'interno di 45 persone ci sia qualcuno che abbia sfregiato il presidente Berlusconi divulgando l'audio alla stampa. Non si sa in cambio di cosa...". Tanto per capire: secondo questa signora, vergognosa è la diffusione dell'audio e non quello che ha detto il presidente Berlusconi che - lui sì - ha sfregiato un intero Paese, l'Italia, mettendo in discussione e indebolendo la sua collocazione nella Nato. E, oltretutto, gratis...

Com'era quella storia della politica sangue e merda? No non è più così. Per noi semplici cittadini ormai è solo un gran rottura di coglioni.

detto fra noi, quante verità sull'Ucraina da quel cicisbeo rimbambito, ma siamo con la Nato, garanti dell'atlantismo. Sigh!

Caro Dago, dopo Johnson e Draghi, pure la premier britannica Liz Truss ha annunciato le dimissioni. A furia di "festeggiare" Vladimir Putin non avrà più tempo per fare la guerra!

Caro Dago, Le Monde: "Tra Parigi e Berlino, una crisi ormai aperta. Le divergenze tra le due capitali si moltiplicano su dossier legati alla difesa e all'energia, nell'attuale contesto di guerra in Ucraina". L'avevamo capito da un pezzo che ci stanno raccontando (disperatamente) una marea di balle. Altro che "uniti". L'Ue è a pezzi e sta vincendo Putin! E come al solito noi siamo dalla parte sbagliata della storia...

Caro Dago allora Meghan Markle adesso che non c'è più ci confida che aveva un ottimo rapporto con la suocera: cambio di copione necessario dopo i sondaggi di Netflix....

Caro Dago, Napoli, poliziotta ferita e violentata al porto: preso l'aggressore. E tanto per cambiare è un migrante clandestino... Ecco perché al Viminale dovrebbe esserci di nuovo Salvini.

Caro Dago, Spazio, nel 2028 missione europea ExoMars diretta su Marte. Ci vedremmo bene Letta, che ha già esperienza...

Caro Dago, protesta contro il rigassificatore di Piombino, 3mila in piazza. Ora la Meloni dirà che chi è contro il rigassificatore è fuori da Fratelli d'Italia?

Caro Dago, Metsola: "Non ho dubbi che l'Italia resti nel cuore dell'Ue". Veramente a noi sembrava che Bruxelles ci trattasse come fossimo nella parte finale dell'intestino...

Caro Dago, Macron: "Il mio desiderio è sempre quello di preservare l'unità europea e anche l'amicizia e l'alleanza tra Germania e Francia". Per Draghi, ancora in carica, nemmeno un pensierino!

Caro Dago, imprese Italia-Francia all'Ue: "Urgente un tetto sul prezzo del gas". Perché non cominciare con un tetto sulle bollette? Poi il resto vien da sé..

il Berlusca: quando la classe non è acqua!

Disturbato dalla salivazione di Lukashenko quando parla con trasporto di Vlad, l’ex Cav. ha subito fatto un uno-due e ripristinato la sua posizione di miglior amico di Putin. Di cosa si lamentano gli intellò di sinistra: quando c’è amore, lì sta una famiglia!

PS I camerieri (eletti in parlamento) del Berlusca sono indignati: non per le dichiarazioni del padrone, ma perché qualcuno dei presenti alla riunione ha trafugato le dichiarazioni stesse, riservate ad appena cento partecipanti! La privacy, innanzitutto.

Caro Dago, a Milano è stato nuovamente fermato, dopo l'ennesima rapina, il 12enne marocchino che negli ultimi 7 giorni era stato fermato almeno 4 volte e quindi rilasciato in quanto non imputabile per l'età. Questa volta, però, è stato sottoposto a un nuovo esame medico secondo il quale avrebbe non 12 ma 14 anni. E quindi il magistrato ha disposto l'arresto con affidamento al Cpa del carcere di Torino. Morale: in Italia, oltre che dagli adulti che inventano storie di inesistenti persecuzuoni narrate a voce senza prove, ci facciamo prendere per il culo anche dai ragazzini, che inventano l'età che vogliono. Un Paese di ebeti.

noi che lo conosciamo, tutti dovrebbero ormai conoscerlo, sappiamo che non c'è una virgola di tutto ciò che ha fatto negli ultimi 5/6 giorni che, lui, il Banana, non abbia fatto apposta, cioè in pienissima "coscienza" e con le ricadute, con gli effetti che vediamo, in primis Tajani fatto fuori dagli Esteri, e questo praticamente per la sola colpa di aver trattato, penso solo una volta, da solo, con qualcuno senza che lui ne fosse a conoscenza.

Allora quand'è che si parla di lucida pazzia? Proprio quando per ottenere gli effetti desiderati si usano risoluzioni esagerate, totalmente squlibrate. E' come se per uccidere un topo che ti è entrato in casa facessi saltare in aria la casa, con tutti gli abitanti dentro, tu compreso!

Siamo arrivati a questo. Così come è innegabile che la Signora Meloni lo abbia trattato malissimo, ma talmente tanto proprio per arrivare all'armageddon, penso che anche questo debba essere ormai acclarato. Affinchè fosse evidente il trattamento riservatogli occorreva un metro di paragone. Altrimenti non si spiega l'enorme differenza tra Lega e Forza Italia, nei seggi, e nei ministeri. La Meloni lo odia che di più non si può, i motivi sono 1000000, non ultimo il caso Musumeci, ancora fresco! E tra l'odio e l'ingombro, cioè tra fatti personali e quelli oggettivi, non c'era altra via che scatenare tutto quello che si è scatenato. Bisogna riconoscere che se Silvio è iper-diabolico, Giorgetta è un mostro di strategia, un Genio assoluto, forse unico. Da mettere paura!

Al di là, quindi, dell'età, della disparità dei voti, o anche grazie a questi, il destino di Silvio è davvero segnato: la casa salterà in aria, con entrambi dentro, lui e il topo (non la topa stavolta!) ma Giorgetta fuori, a godersi lo spettacolo.

