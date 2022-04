POSTA! - CARO DAGO, IL RACCONTO DA SHANGHAI CHE RIGUARDA 26 MILIONI DI PERSONE METTE DEFINITIVAMENTE LA PAROLA FINE ALLE ASSURDE E IDIOTE PROTESTE SULLA PRESUNTA DITTATURA SANITARIA ITALIANA. NELL'ULTIMO TRENTENNIO, ECONOMICAMENTE, ABBIAMO VISSUTO AL DI SOPRA DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ E CON LA PANCIA PIENA SIAMO USCITI DALLA REALTÀ, LA NOSTRA DEMOCRAZIA, DOVE OGNUNO È LIBERO SU TUTTO E GARANTITO OLTREMISURA, CI HA OBNUBILATO LA MENTE. SPERANDO CHE LA VICINA GUERRA NON SI ESPANDA E CI FACCIA SVEGLIARE TUTTI SUDATI....

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

bombardamenti su odessa 3

Caro Dago, Ucraina, missili sull'incrociatore russo Moskva: Odessa teme una rappresaglia. E già. Difficilmente i russi manderanno doni in segno di ringraziamento. Anche se si sa che i missili dell'Occidente sono sempre sani, giusti, equilibrati e intelligenti: un orgoglio per l'umanità.

Maxmin

Metaverso 3

Lettera 2

Caro Dago,

gli avvocati Pryor e Roberts (ovviamente statunitensi) prevedono per il futuro un codice penale specifico per i crimini (virtuali) commessi ai danni di avatar (persone virtuali) nel Metaverso (mondo virtuale). Un dubbio: chi verrà processato potrà onorare le loro parcelle in modo "virtuale"?

Gualtiero Bianco

Lettera 3

Esimio Dago,

MEME BIDEN PETO

incidente di tipo scatologico per il Presidente Biden. Visti i precedenti, è una fortuna che gli si sia sporcata la giacca e non il retro dei pantaloni...

Bobo

Lettera 4

Caro Dago, ho letto il tuo bellissimo articolo su Mario Draghi, a mio parere non è che Lui sia forte, ma si è limitato a fare il compito che l’Ue gli ha passato, impoverendo il popolo e arricchendo la finanza e le sue banche, il Suo posto naturale in futuro.

La debolezza è nel Parlamento, tutti incollati alle poltrone ad aspettare la pensione che arriverà (?) a ottobre, ma non si vergognano!

bobilduro

RICCIARDI 1

Lettera 5

Caro Dago, Covid, Ricciardi: «La vaccinazione dei bambini è stata un fallimento perché i genitori hanno più paura del vaccino che della malattia". Con i cosiddetti esperti che ci sono in circolazione non poteva essere diversamente.

Prima dicono che il vaccino è "efficacissimo" e protegge dall'infezione al 96-98%. Passano 2-3 mesi e gli stessi menestrelli affermano che quel vaccino non serve più quasi a nulla: è necessario farne un altro. Come possono pretendere di essere credibili? Le barzellette è meglio che le conservino per le serate con gli amici!

Edy Pucci

Lettera 6

luigi di maio firma l'accordo con l'algeria per il gas

Caro Dago, invasione Ucraina, Di Maio: "Non saranno le minacce a fermare l'azione del governo". Quale azione?

Eli Crunch

Lettera 7

Esiste l'arma segreta per annientare Putin e il suo partito "Russia Unita"? Non basta infiltrare Giuseppi e Di Maio nei meandri del Cremlino, urge sparare sulla piazza rossa Antonio Tajani, già bravo giornalista, ma politico maldestro.

ANTONIO TAJANI MATTEO SALVINI

In pochi mesi, Putin e il suo raggruppamento saranno cancellati... Tajani, coordinatore regionale di Forza Italia, riuscì in breve a polverizzare il consenso elettorale di F.I. nel Lazio, riducendolo a cifre da suffisso telefonico.

Tajani fu, perciò, allontanato e spedito a far danni nella Ue. Ora, Biden e Johnson puntano tutto su Tajani per distruggere Putin.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

zelensky in posa 2

Caro Dago, Zelensky rifiuta di ricevere la visita del presidente tedesco Steinmeier? È come se avesse compilato la domanda di "non inclusione" nell'Ue. Meglio tener lontano un soggetto simile. Una volta dentro comincerebbe a dire che non diamo abbastanza fondi all'Ucraina, che li discriminiamo, che non vogliamo aiutarli, che vogliamo la loro estinzione e via dicendo, con mistificazioni e sceneggiate varie... È un professionista del lamento.

P.T.

LOCKDOWN A SHANGHAI

Lettera 9

Dago,

Il racconto del giovane bloccato in isolamento a Shanghai ha del tragicomico, se non fosse che riguarda 26 milioni di persone e mette definitivamente la parola fine alle assurde e idiote proteste sulla presunta dittatura sanitaria italiana. Nell'ultimo trentennio, economicamente, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e con la pancia piena siamo usciti dalla realtà, la nostra democrazia, dove ognuno è libero su tutto e garantito oltremisura, ci ha obnubilato la mente. Sperando che la vicina guerra non si espanda e ci faccia svegliare tutti sudati.

MP

vladimir putin

Lettera 10

Caro Dago, il Cremlino non esclude che ospiti stranieri possano essere invitati alla prossima parata del Giorno della Vittoria a Mosca, il 9 maggio prossimo. Essendo nella stessa condizione di Draghi - "non eletto" - se mi invita io ci vado: mai stato in Russia!

Giuly

Lettera 11

Vauro: io non sono antisemita, è lui che ha un naso da ebreo!

Stefano Bargellini

finlandia e svezia entrano nella nato 2

Lettera 12

Caro Dago,

per intimidire la Finlandia che pare vorrebbe aderire alla NATO, Putin sta facendo circolare in Russia. ma molto vicino ai confini finlandesi, veicolo in grado di lanciare armi atomiche.

Ma per la Finlandia, essere colpiti da atomiche lanciate da una ventina di km dai suoi confini o lanciate da migliaia di km. di distanza fa qualche differenza?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 13

donatella di cesare foto di bacco

Una certa prof di nome Di Cesare, tanto ardita da dire che di mestiere fa la filosofa, pare che sia una certa versione femminile di Orsini e, a modo suo, legittima le azioni di Putin. E' fornita da una certa idea della libertà, tra la stridula gazzarra televisiva, dove non fa altro che ripetere che la guerra in Ucraina -senza guardare al principio che se un giorno uno Stato qualunque attaccasse l'Italia si ritroverebbe a chiedere aiuto (alla Nato) - non sia resistenza: secondo il suo punto di vista, resistenza, sarebbe solo quella dei partigiani appoggiati dagli alleati nel 1943.

donatella di cesare foto di bacco (2)

Utilizzando la sua logica, gli ucraini dovrebbero arrendersi, poi ci penserebbero i tagliagole ceceni a dargli il colpo di grazia. Ella, inoltre, dice che il governo Italiano dovrebbe chiedere una tregua, tregua di cui a Putin non frega sostanzialmente un cazzo. Ieri, 'A l'aria che Tira' si offende perché Carofiglio la chiama signora.

L'altro ieri, scambia il giubbotto antiproiettile indossato dalla Von Der Leyen per una divisa militare. Insomma, un grande balzo per la rinomata Prof che sembra sospingersi, verso frontiere inesplorate di cose dette buttate lì senza capo né coda. Della serie: quando il premio delle cazzate sparate va assegnato ai professori che, altresì, pensano spetti a loro la grande parola decisiva nei confronti della filosofia.

Impeto Grif

Lettera 14

MEME SU DRAGHI E IL CONDIZIONATORE

Vivo in Liguria. Vista eccellente ma esposto ai 4 venti. Da Ottobre non un minuto il riscaldamento. Un po' più di lana addosso e sul letto.Possiamo farlo tutti. Le mie bollette sono ancora accettabili. Il consumo riguarda di più la produzione ma se si fa economia tipo '44 e '45, almeno le bollette private si riducono.

Togliamo riscaldamento anche ai palazzi del potere e dell'abuso. Capiscono meglio. Se eliminiamo sprechi e lussi democratici e troviamo altrove le risorse, il crollo russo avverrà senza i nostri soldi.

Gb Oneto

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, Di Maio a Cnn: "Italia non pone veti su sanzioni energia". Ma come, siamo i più penalizzati e restiamo zitti?

Cocit

mario draghi e luigi di maio alla camera

Lettera 16

Caro Dago, Draghi: "Quella sul Catasto è un'operazione di trasparenza. Non ci sarà un aumento della pressione fiscale". Il furbacchione pensa di recuperare gli sconti fiscali su benzina e bollette spostandoli sulla casa?

Lucio Breve

Lettera 17

Caro Dago, Governo, Conte: "Andare al voto non è in orizzonte M5s". La verità è che i pentastellati non possono vedere un orizzonte nemmeno se Grillo acquista un telescopio.

E.S.