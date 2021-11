POSTA! - CARO DAGO, SE CI FOSSERO STATI ANCORA CONTE, ARCURI E LA AZZOLINA, AL G20 DI ROMA AVREMMO VISTO I LEADER MONDIALI SEDUTI SUI BANCHI A ROTELLE? - BIDEN INASPRIRÀ LE MISURE CONTRO LE PERDITE DI METANO. LE MUCCHE NON POTRANNO PIÙ SCORREGGIARE? - ALLA COP26 NON SONO ATTREZZATI PER ACCOGLIERE UNA DISABILE E VOGLIONO FARCI CREDERE DI ESSERE ATTREZZATI PER ”REGOLARE" L'AUMENTO DELLA TEMPERATURA MEDIA GLOBALE FRA 80 ANNI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

proteste di extinction rebellion contro il g20 2

Caro Dago,

mi rivolgo a te che non sei gretino. I paraculi adulti e i cosiddetti "giovani" che seguono Greta e sfanculano il G20 sono vegliardi pariolini o figli di papà con sciarpetta cachemire e lauta paghetta settimanale.

I giovani che cercano lavoro o che sono sfruttati sono la stragrande maggioranza, ma i mass media li ignorano.

Giancarlo Lehner

greta thunberg a glasgow 9

Lettera 2

Insomma, Dago, tutti a Blasgow a blablare del futuro, Greta inclusa...

Rob

Lettera 3

Caro Dago, Cop26, Biden inasprirà le misure contro le perdite di metano. Le mucche non potranno più scorreggiare?

Sonny Carboni

RENZI FA UNA CONFERENZA IN ARABIA SAUDITA

Lettera 4

Caro Dago,

Parlando delle "aperture" dell'Arabia Saudita, Renzi ha detto che fino a poco tempo fa "for the women was impossible to guide".

Qualcuno dica al poveretto che "to guide" significa "guidare", ma nel senso di fare da guida (es: turistica). Condurre un veicolo si traduce "to drive".

Oppure, meglio no dirglielo: " Matteo, facce' ride'!"

Buona giornata

Giovanna Maldasia

RAVE PARTY A TORINO 1

Lettera 5

Caro Dago, ancora in centinaia al rave party a Torino, irrompe la polizia. Mi raccomando, con calma! Non c'è mica da sgomberare una pericolosa manifestazione no vax: sono tutti sani e vaccinati.

Lino

Lettera 6

Caro Dago, Cop26, accordo su stop deforestazione entro il 2030. Ce la farà il Brasile a spianare la Foresta Amazzonica in nove anni?

F.T.

Lettera 7

Caro Dago, Cop26, ministra di Israele in sedia a rotelle non può accedere: "È triste - ha scritto su Twitter - che le Nazioni Unite non forniscano accessibilità ai suoi eventi". Questi non sono attrezzati per accogliere una disabile e vogliono farci credere di essere attrezzati per ”regolare" l'aumento della temperatura media globale fra 80 anni?

Ettore Banchi

xi jinping

Lettera 8

Caro Dago, Cina, la produzione di carbone aumenta di 1,1 milioni di tonnellate. Ah, ecco. Se Xi Jinping è rimasto a casa perché stava preparando il regalo per Greta Thunberg, allora l'assenza dalla Cop26 è ampiamente giustificata.

Maury

Lettera 10

Caro Dago, migranti, 119 afghani sbarcano sulle coste del Siracusano. Per il G20 di Roma, magistralmente organizzato da Draghi, sono in ritardo...

Gripp

Lettera 11

ENRICO LETTA CHE TEMPO CHE FA

Caro Dago,

“MIO PADRE È IN CARCERE, MIA MADRE AI DOMICILIARI E IO COSÌ CI CAMPO LA FAMIGLIA” – LA STORIA DEL 13ENNE DI TOR BELLA SPACCIATORE PER 100 EURO AL GIORNO.

Chiedete a Letta se a questo ragazzo gli vuole dare la dote, il voto o l'auto elettrica.

Saluti.

SR

ddl zan manifestazione

Lettera 12

Caro Dago, Cei: "Prosegue il… calo delle vocazioni, in Italia, solo 1.800 seminaristi". Forse perché tanti preferiscono seminare - nel senso di spargere il seme - direttamente con la comunità Lgbt, che oggi va tanto di moda...

Bibi

jair bolsonaro con matteo salvini

‌Lettera 13

Caro Dago, sembrerebbe che Bolsonaro non sia stato accolto molto calorosamente malgrado le sue origini italiane: forse invece di arrivare con l'aereo presidenziale doveva farlo su un barcone accompagnato da una ONG!

Amandolfo

Lettera 14

Il capetto no vax triestino va a Roma a protestare. Vuole anche lui qualche carica pubblica? Sartori insegna! E poi chissà? Forse il grande passo al governo?

Saluti

Cips

scontri a padova per la visita di bolsonaro 3

Lettera 15

Preclaro Dago,

il presidente regolarmente eletto di uno stato sicuramente democratico come il Brasile viene in Italia e decide di andare a vedere il paese natale dei suoi nonni e di andare a pregare sant’Antonio, al quale è devoto, nella omonima cattedrale di Padova… però… è brutto e cattivo perché non appartiene alle compagini “democratiche” ed allora i veri fascisti, che oggi stanno a sinistra, si scatenano… prima la chiesa (minuscolo voluto) che dice che non è gradito in quella cattedrale (un fedele!!) e che nessuno lo accoglierà poi i soliti “democratici” italiani in servizio permanente attivo a fare casino e manifestazioni varie…

scontri a padova per la visita di bolsonaro

Tutto questo perché lui non appartiene alla loro sinistra parrocchia… Però stai sicuro che se il corrotto Lula, amico fraterno di Castro, Chavez, Maduro, Morales, Ortega (insomma la creme de la creme della “democrazia” rossa sudamericana) fosse andato lì il vescovo di Padova sicuramente l’avrebbe accolto col tappeto rosso e tra i cori di giubilo dei “democratici” italiani...

Mi consola solo sapere che per fortuna l’avanzata possente in Brasile e nel resto del mondo delle chiese evangeliche possa finalmente liberarci da questa chiesa cattolica ormai diventata il ricettacolo del peggior comunismo… altro che salvare le anime… e non me ne voglia il buon Luciano (ex infeltrito)

Asgaqlun

MICHELA MURGIA

Lettera 16

Ciao mitico Dago, leggo con sgomento che Michela Murgia utilizza nella sua reprimenda twittarola contro Luca Ricolfi "il clitoride", quindi al maschile, nonostante il sostantivo possa essere usato benissimo anche al femminile. Secondo la nota enciclopedia Treccani, il maschile deriverebbe dal francesisimo "le clitoris".

Cordialità, Francesco

Lettera 17

Dagosapiens, dice l’Accademia della Crusca che per la parola “clitoride” si può usare sia il genere maschile che il femminile. Valla a capire quella strampalata della Murgia: com’è che proprio lei non lo vuole femminile?

Vittorio Grilletto ExInFeltrito

luigi di maio.

Lettera 18

Come fanno a incontrare Giggino Di Maio alla Farnesina visto che lui sta perennemente in movimento a vendere la sua sesquipedale biografia?

Signoramia

il figlio di grillo

Lettera 19

Può accadere che in un processo delicatissimo, in cui si dibatte su uno dei reati più turpi, di quelli con lunghissimi strascichi sulla psicologia della vittima e del carnefice; ove è coinvolto il figlio di un noto leader del Movimento 5 Stelle, prenda parte un altro politico, della Lega; come avvocato difensore della giovane vittima.

E bene, almeno stavolta, possiamo dire la verità se diciamo che la sentenza sarà anche una scelta politica.

jeff bezos di amazon

#kultura

Lettera 20

Caro Dago, Cop26, Jeff Bezos promette 2 miliardi di dollari per l'Africa. Significa che spera di averne un ritorno di 20...

Sasha

Lettera 21

Dago colendissimo,

il DDL Zan servito con una spruzzata di fasciocomunismo q.b.

la bandiera arcobaleno

Il professorino Enrichetto, reduce dalle vittorie elettorali nelle principali città, si è convinto di avere oramai il tocco magico. Ha immantinente convocato le truppe ed ha perentoriamente ordinato: “DDL Zan: Credere, Obbedire, Combattere!”.

È andata come è andata, nonostante un personaggio a lui particolarmente sgradito gli avesse fatto pervenire il consiglio di non andare a sbattere. Consiglio gratuito, visto il rango di grande consulente internazionale!

Ora il professorino, nato democristiano e svezzato a colpi di ostie consacrate, ha serenamente abiurato, fiondandosi ad abbracciare il mondo dei nipotini di Stalin, che peraltro non sanno più riconoscere un operaio che è uno. Insomma, un altro caso di “cumannari è megghiu di futtiri”!

Saluti da Stregatto

sebastiano secci marco furfaro foto di bacco

P.S.: qualcuno faccia presente al chiarissimo professore di scienze politiche che l’Art. 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E quindi, a cosa serviva il DDL Zan? A dimostrare che c’è qualcuno che comanda più degli altri?

Lettera 22

Caro Dago, la faccio breve, alcuni Stati vorrebbero impegnarsi per ridurre l'inquinamento globale (boom!) con costi enormi per i cittadini e un freno alla economia.

Inquinamento Cina 2

Mentre altri, cito solo Cina e India, con miliardi di persone, non ci pensano minimamente a frenare le loro aziende e lo sviluppo dei loro paesi e continueranno a inquinare al massimo.

Dopo di loro ci saranno i paesi del sud America, poi arriveranno i mediorientali e poi l'Africa... e poi... Ma che senso ha? Se dobbiamo scomparire facciamolo tutti insieme "allegramente"!

FB

Lettera 23

Mario Draghi Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ma come si fa, caro Dagos, me lo dici, come si fa a prendere sul serio questo G20 e chi lo ha presieduto, quando lo stesso elogia come Ministri da indicare all'onore del mondo quello in carica alla Pubblica Istruzione e quello degli Esteri?

No, non c'è più mondo! - del cui destino debbano occuparsi questi "grandi" presi dalle loro piccinerie. E perché, allora, non spendere una parola, una citazione, una menzioncina per Lamorgese e per lui, Speranza, il miglior Ministro della Sanità dall'Unità a oggi? A questo siamo - non dico dove, come! All'inventore del cavallo senatore - non parliamo di un imperatore, ma poco ci manca. O forse, non ce n'è bisogno: nomine, elezioni, acclamazioni... A chi volete importi davvero, ormai.

sergei lavrov luigi di maio

È la ristampa, bellezza, del déjà vu, con qualche neofita del gran circo e circuito chiuso del potere che ci chiude in una emergenza permanente come, un tempo, mobilitazione e rivoluzione. Il prodotto (lordo o netto degli Stati) cambia: rossi e al verde, come, per l'appunto, il governo Draghi.

Raider

MASSIMILIANO FEDRIGA E MATTEO SALVINI

Lettera 24

Caro Dago, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: "C'è qualcuno che ha preso la laurea su Facebook e ci viene a raccontare come funziona la medicina". E già. Però se avesse detto "c'è qualcuno che ha preso la laurea in Medicina e su Twitter pensa di aver trovato 'colleghi' con cui discutere"... avremmo subito pensato a Roberto Burioni.

Giacò

Lettera 25

Caro D, due cose

jair bolsonaro visita anguillara veneta

La prima: ma lo sanno quelli che sbraitano e bloccano le strade di Anguillara che stanno protestando contro un riconoscimento verso dei militari brasiliani caduti in battaglia mentre, lontani da casa, combattevano contro i nazisti (quelli veri)? Lo sanno i partigiani de noantri? O basta che c'è Bolsonaro e, come i cani di Pavlov, si scagliano bava alla bocca contro il nemico?

La seconda: incrociamo le dita, L'ANM nei casini, speriamo che mentre litigano tra di loro non si accorgano che qualche sindaco sta cercando di spendere i soldi europei, che appena se ne accorgono partono gli avvisi di garanzia (con assoluzione postdatata 10 anni) e... PLUF... il recovery non c'è più!

Salut'

Wynona's BBB

Lettera 26

Caro Dago,

corteo no green pass a novara 5

ho rispolverato un concetto dai miei studi economici: il free rider (che in italiano si traduce in "scroccone").

Il problema del free rider (free-rider problem) si verifica quando un individuo beneficia di risorse, beni, servizi, informazioni, senza contribuire al pagamento degli stessi, di cui si fa carico il resto della collettività.

corteo no green pass a novara 4

Nel nostro caso il no-pass beneficia del bene "salute pubblica" (e tutte le conseguenze positive della salute pubblica - inclusa la libertà di vita sociale) grazie alla vaccinazione degli altri, ma lui non vuole dare nessun contributo al "bene pubblico" di cui ha comunque beneficio.

Quindi cari no-pass, siete solo degli scrocconi!

Ciao

Lorenzo B.

i banchi a rotelle buttati a venezia 3

Lettera 27

Caro Dago, ma se ci fossero stati ancora Conte, Arcuri e la Azzolina, al G20 di Roma avremmo visto tutti i leader mondiali seduti sui banchi a rotelle?

Licio Ferdi

Lettera 28

Caro Dago, che combinazione! Tutta Italia festeggia le vittorie della nazionale di calcio ai Campionati europei e, dal punto di vista pandemico, non succede quasi nulla.

TRIESTE NO VAX

I no vax manifestano a Trieste e scoppia un focolaio Covid incredibile. Scommettiamo che non ci sarà nessun contagio nemmeno tra quelli che, in Veneto, hanno manifestato contro l'arrivo del presidente brasiliano Jair Bolsonaro?

Neal Caffrey

Lettera 29

Caro Dago,

Chissà, se durante il G20, per visitare il Colosseo e le Terme di Diocleziano, sia stato chiesto il Green Pass all’allegra combriccola di leader mondiali con consorti a seguito?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 30

riscaldamento globale 3

Dago darling, ma guarda te quanti guai provoca il surriscaldamento globale: in Sicilia alluvioni mai viste prima (?), sull'Himalaya una valanga ha inghiottito 3 alpinisti francesi, ecc. ecc.

E intanto il MinCulPop globale occidentale dice che gli ultimi 6 anni sono stati i più caldi di sempre! E il 2003, veramente caldissimo anche in paesi come la GB, dove lo mettiamo?

riscaldamento globale 1

Secoli fa, ai tempi della miniglaciazione globale storicamente accertata, il popolo chiedeva aiuto a Dio invece che ai Grandi della Terra. E si facevano anche processioni, ormai passate di moda con un Papa così moderno e poco spirituale come l'attuale. In Francia l'anno più glaciale fu il 1709: fiumi gelati, semine andate in malore, alberi da frutta morti di freddo, ecc. Ossequi sostenibili

Natalie Paav

Lettera 31

Ciao Dago,

IL REDDITO DI CITTADINANZA

io che "vergognosamente" sopravvivo grazie al Reddito di Cittadinanza, devo dare ragione a Renzi: il suo reddito da "rappresentanza" funziona decisamente meglio.

Sunt lacrimae rerum

Rob

Lettera 32

Caro Dago,

è perfino scontato e banale, ma non per questo meno attuale, chiedersi quanto sarà costato lo sfoggio di opulenza che ha caratterizzato il G20.

lancio della monetina fontana di trevi g20

In un momento di crisi, disoccupazione, salari da fame e incertezza per il futuro, dove si tagliano le pensioni più che le emissioni, questi che chiedono sacrifici ai cittadini sguazzano nel lusso e nello spreco.

Ci mancavano pure le signore in gita, trattate come regine, e le monetine speciali da buttare nella fontana... non bastavano 5 normali centesimi, tanto per dare un esempio di parsimonia?

Ma chi li vota questi satrapi? Ma gli elettori sono masochisti?

Buona giornata

Giovanna Maldasia

Lettera 33

Caro Dago,

nicolas maduro

a fronte delle notizie di finanziamenti occulti al M5S allora guidato da Gianroberto Casaleggio che sarebbero avvenuti ad opera di Maduro, Casaleggio jr ha scritto a Mattarella chiedendogli di invitare chi di competenza a fare chiarezza sulla vicenda ponendo fine all’indecente attacco alla memoria di suo padre.

Ma cosa c’entra Mattarella in tutto questo?

Penso che chi di competenza stia già cercando di fare chiarezza sull’intricata vicenda che, se risultasse vera, spiegherebbe gli atteggiamenti di condiscendenza e di sostegno altrimenti incomprensibili, tenuto dal M5S, unico partito in Italia, nei confronti del regime venezuelano.

DAVIDE CASALEGGIO

Parimenti, come potrebbe il presidente della repubblica invitare chi di competenza a porre fine agli attacchi alla memoria di suo padre?

Dovrebbe porre il bavaglio ai media, che già di loro iniziativa sembra abbiano messo la sordina alla questione, vietando loro di parlarne?

Chi ha capito le motivazioni per cui Davide Casaleggio abbia chiamato in causa Mattarella?

Pietro Volpi

Lettera 34

mario draghi conferenza stampa conclusiva del g20 1

Draghi ha detto che ci sono tre trilioni di dollari pronti per il clima, ma non ha detto dove si trovano. Escluso stamparli ad hoc, quindi sono nei nostri conti correnti.

Saluti

BLUE NOTE

joe biden ursula von der leyen 1

Lettera 35

Caro Dago, Cop26, Biden: "Arriveremo a zero emissioni entro il 2050". Tipo ”Vaccineremo tutti gli americani entro il 4 luglio 2021"?

Oreste Grante