Lettera 1

Caro Dago, il grande politico Salvini dovrebbe scegliere cosa fare da grande,

scimmiottare Di Battista o Ciampolillo...

FB

Lettera 2

Stimato Roberto,

finalmente una buona novella per i giallorossi: Maurizio Costanzo si è finalmente dimesso da comunicatore. La magica del "largo ai giovani!" si libera, di conseguenza, dei pesi morti.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago, crisi Ucraina, la Germania ha sospeso l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha annunciato il cancelliere Olaf Scholz. Bravo idiota. Invece di pensare agli interessi dei tedeschi esegue gli ordini di quel rimbambito di Joe Biden.

Pop Cop

Lettera 4

Caro Dago,

il ministro Di Maio in missione a Mosca parla a Putin: "Grande Zar, gli Italiani hanno bisogno di riscaldarsi"! Il grande Zar Putin invia all'Italia navi cisterna cariche di vodka...

Lorenzo B.

Lettera 5

Caro Dago, Covid, il virologo Pregliasco: "Estate tranquilla ma inverno 2023 sarà a rischio". Per forza, coi vaccini-yogurt che scadono ogni tre mesi...

Ettore Banchi

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina-Russia, Draghi: "Evitare guerra nel cuore d'Europa". Mah... Se l'Ucraina è il cuore d'Europa, allora Francia e Germania cosa sono? Gli alluci?

Sandro Celi

Lettera 7

Ma come sono stupidi questi russi e tutti gli altri che trivellano e vendono! Quando conviene così tanto comprare petrolio e gas all'estero! Questo secondo la mentalità corrente in Italia, nella sinistra! E che dire del nucleare che ci mette al sicuro averlo oltre confine? Tanto paga sempre Pantalone.

Gb Oneto

Lettera 8

Caro Dago, il prezzo del gas naturale vola sull'acuirsi della crisi Ucraina: 80 euro Mwh con un aumento del 10% sulla piazza di Amsterdam.

E pensare che gli ebeti che ci governano hanno impiegato mesi per varare interventi sul caro bollette che già prima di questa ultima fiammata risultavano irrilevanti.

Cocit

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Putin ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle due repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk? Biden è l'ultimo che può dare lezioni dopo quello che ha combinato l'anno scorso in Afghanistan!

Fabrizio Mayer

Lettera 10

A Dagospia.

Alla luce di quello che sta succedendo in Ucraina, ho alcune domande a cui non so rispondere. In particolar modo in merito all'analisi del comportamento di alcuni governi nel mondo.

Capisco perché alcuni paesi/popoli odiano i Russi, o forse è meglio dire che temono i Russi. Gli Svedesi le hanno date e le hanno prese dai Russi che hanno messo fine al loro dominio nel Baltico ben 3 secoli fa. I Finlandesi purtroppo sono stati sottomessi alternativamente da Russi e Svedesi.

I Polacchi sono stati severamente puniti dai Russi in vari secoli e i Paesi Baltici, con la loro scarsa rilevanza politica ne hanno seguito le sorti. I Turchi negli ultimi due secoli le hanno prevalentemente prese dai Russi.

Non capisco perché paesi come la Francia, la Germania, l'Italia e sull'altro fronte il Giappone ce l'abbiano con la Russia. Sono sempre stati loro a invadere la Russia e non viceversa e sono stati sconfitti. E poi la Spagna, il Portogallo e la Grecia, e altri piccoli paesi europei cosa c'entrano con la Russia?

Ma quello che mi lascia molto interdetto è il comportamento dei paesi anglosassoni. La Gran Bretagna si è confrontata con l'esercito russo una sola volta nel XIX secolo nella guerra in Crimea come alleata della Turchia, guerra che si è conclusa senza un nulla di fatto.

Gli Stati Uniti, il Canada e la Nuova Zelanda e l'Australia sono state alleate dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Poi hanno fondato la NATO in difesa contro l'alleanza del Patto di Varsavia, che non esiste più da trent'anni.

Mi chiedo. Perché cooptare l'Ucraina dentro un'alleanza che sembra avere come unico scopo quello di mettere le armi più moderne alla gola della Federazione Russa? Mi chiedo. Nell'Atlantico del Nord, chi farebbe la guerra all'America del Nord e all'Europa?

NATO è acronimo per North Atlantic Treaty Organization. Perché tenere in piedi tutta questa struttura guerresca per difendersi e potenzialmente combattere contro il maggior fornitore di materie prime per l'Europa e il maggior mercato cliente dei prodotti Europei?

I governi NATO stanno veramente facendo gli interessi dei cittadini europei e dei cittadini ucraini? Non so rispondere, purtroppo.

Francisco o primeiro.

Lettera 11

È incredibile. Il rischio di una guerra mondiale provoca sulla Borsa italiana meno danni di un qualsiasi discorso di Ursula Von der Leyen.

Ali

Lettera 12

Dago darling, ovviamente presto vedremo un prete e una suora che canteranno in chiesa "Je t'aime, moi non plus" (a suo tempo proibita dalla RAI) per modernizzare la chiesa cattolica. Mica vorrete che in una chiesa moderna suonino vetustà come una "petite messe solennelle" di Rossini? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 13

L'on. Calenda, caro Dago, nella sua megalomania, appare come la rana che vuole diventare bue. Al pari di altri che si illudono di essere generali (senza esercito) che spuntano di tanto in tanto all'orizzonte della politica italiana, la notte sogna di essere un leader ma poi, al sorgere dell'alba, scopre che le truppe non lo seguono e, come tutti i geni incompresi, scarica la colpa al volgo che non lo capisce.

E allora, uno che si è fatto scarrozzare gratis a Strasburgo dal PD e poi, per contraccambiare, pretende di dettargli le condizioni, fa solo ridere. Un po' come se San Marino - con tutto il rispetto - volesse dettare le condizioni agli Usa e alla Russia.

Antonio Pochesci

Lettera 14

Caro Dago, Olaf Scholz, Emmanuel Macron e Joe Biden hanno affermato che il riconoscimento russo delle repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale "non resterà senza risposta".

Senza risposta resterà Mario Draghi, che continua a contare zero. Trattato peggio di un no vax. I tre non lo fanno entrare nel gruppo anche se è a posto con il Green pass.

John Reese

Lettera 15

Caro Dago,

qualcuno ha giustamente fatto notare che, nonostante in Ucraina i venti di guerra soffino sempre più impetuosi, i pacifisti nostrani sembra non se ne siano accorti.

Niente manifestazioni, nessuna invocazione o marcia per la pace. Vorrei tranquillizzare tutti: se gli USA si dovessero far coinvolgere (direttamente o indirettamente) nel conflitto, i pacifisti salterebbero fuori esattamente come le lumache nei giorni di pioggia.

Gualtiero Bianco

Lettera 16

Possono esserci o no ragioni per la guerra in Ucraina e per rappresaglie o sanzioni anti-russe, ma non si dica, al solito, che le democrazie occidentali combattono per la libertà (bene da esportazione: come le "primavere arabe" e le "rivoluzioni colorate") contro la tirannide - Navalny e non so, le Pussy Riot.

Il tentativo di destabilizzare i Paesi al confine con la Russia e ex-sovietici li abbiamo visti, in questi anni e qualche mese fa, in Kazakistan; abbiamo visto il tentativo di screditare Trump accusando Putin di avergli fatto vincere le elezioni.

A fargliele perdere, dopo le previsioni astro-sondaggistiche del 18-20% di scarto pro-Biden, sarà stato Putin: o chi accusava Putin di aver barato facendo eleggere Trump...

Abbiamo visto con quanta delicatezza Macron ha represso i gilet gialli - una dozzina di morti e centinaia di feriti, una brutalità con pochi precedenti nella storia recente, non solo della Francia...

E Trudeau, il suo clone quebécquois, ha bloccato la raccolta di fondi per sostenere la protesta dei camionisti e ne ha fatto arrestare un centinaio bloccandogli i conti correnti... Libertà vs. dittatura, non è proprio il caso di insistere.

Raider

Lettera 17

Caro Dago, Covid, il prof Crisanti: "La curva sta calando perché la maggior parte delle persone si è vaccinata o infettata recentemente. La cosa migliore è aprire di più ora che tra qualche mese, perché ora siamo più protetti. Paradossalmente a giugno saremo più esposti al contagio di oggi". Come a dire che i vaccini sono una burla, una presa in giro a termine. Siamo messi bene.

F.T.

Lettera 18

Caro Dago, Di Maio: "Il riconoscimento delle due repubbliche autoproclamate del Donbass da parte della Russia è inaccettabile. L'Italia è assolutamente convinta nel procedere sulla strada delle sanzioni". Ma dai... Questo fino a ieri stava a vendere bibite e ora ripete quel che sente dire agli adulti!

Theo

Lettera 19

Caro Dago, Covid, Ue agli Stati membri: togliere le restrizioni ai viaggi per i vaccinati. Perfetto. Così possono portare in giro le nuove varianti, come il nostro connazionale che ci ha portato in dono Omicron dal Sudafrica.

Raphael Colonna

Lettera 20

Caro Dago, cogliendo fior dal fiore dall'editoriale di Travaglio, si scopre che:

- Conte e i 5S sono progressisti, malgrado il governo con Salvini e i decreti sicurezza;

- non devono allearsi con il PD perché è un partito di "potere per il potere", a differenza di Conte e i 5S che rifuggono da potere e poltrone come Bassetti scapperebbe da un invito in tv;

- hanno un elettorato particolarmente esigente, palati talmente fini che solo candidati come Cunial, Lezzi e Giarrusso possono soddisfare.

Solo una domanda: da quanto tempo Travaglio si è trasferito nel metaverso?

Lettera 21

Caro Dago.

Ma la Goggia non aveva detto che avrebbe sorvolato sulle parole della mamma della Brignone? Meno male! Inutile che si scagli… ce ne eravamo accorti anche noi dell’egocentrismo… da noi si dice chi si loda si imbroda!

Saluti

LB

Lettera 22

Questa volta sono davvero preoccupato. Non mi aspettavo questa crisi, e non mi aspettavo montasse così rapidamente. È un segnale pericoloso, ma è anche la fine del sogno di un mondo senza contrasti. Spero vivamente, come tutti gli Italiani, di risvegliarmi da questo incubo. Lunga vita a Francesco&Ilary!

Giuseppe Tubi