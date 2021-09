POSTA! - CARO DAGO, I TALEBANI RIPRENDERANNO LE ESECUZIONI E LE AMPUTAZIONI. OCCASIONISSIMA DI RISCATTO PER L'AVVOCATO "GIUSEPPI": PUÒ DARE UNA MANO... AFFINCHÉ TUTTO CIÒ NON AVVENGA? - CI STUPIAMO DELLA DERIVA ANTISCIENTIFICA... MA POI IL 99% DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI È DIETRO PAYWALL, MENTRE LE CAGATE APOTROPAICHE SONO BELLE IN MOSTRA, GRATIS, SUL WEB...

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

Caro Dago, Afghanistan, talebani: "Riprenderanno le esecuzioni e le amputazioni". Occasionissima di riscatto per l'avvocato "Giuseppi": può dare una mano... affinché tutto ciò non avvenga?

P.T.

Lettera 2

E quindi la trattativa Stato Mafia ci fu, ma non furono commessi reati perché i servitori dello Stato che se ne interessarono, lo fecero a fin di bene.

NAPOLITANO MANCINO E GIORGIO SANTACROCE

Ma se così è stato, perché il Presidente emerito Napolitano si è opposto alle divulgazione dei suoi colloqui con il senatore Mancino?

Al di là di quello che dicono i c.d. Miglioristi, non è che un domani ci saranno grandi argomenti positivi per ricordare l'anziano ex Presidente della Repubblica.

Poteva essere un'occasione per far comprendere agli italiani quanto e come si sia speso anche lui per il bene del nostro paese.

Fabbrixio

Lettera 3

Caro Dago,

I VIROLOGI

i Luminari di casa nostra si stanno accalorando molto riguardo all'eventualità di poter parlare pubblicamente sui media in merito alla pandemia solo se autorizzati dall'ente di appartenenza.

Ma come? Non eravamo in "guerra"? In "guerra" la truppa esegue quello che lo stato maggiore ordina. In "guerra" molti diritti costituzionalmente garantiti (ad esempio: libertà di movimento, lavoro, disposizione del proprio corpo... LIBERTA' DI ESPRESSIONE) possono essere "compressi", "bilanciati" rispetto al bene comune e all'obiettivo finale che è la vittoria.

Come mai questa vivace sensibilità per i diritti si manifesta così repentina in questo caso? Coraggio Chiarissimi Professori e Professoresse, voi siete medici, sapete come funziona il processo di disintossicazione e di astinenza, anche quello da TV e da compensi per gli interventi e le interviste: all'inizio è dura, ma poi con coraggio e forza di volontà si vince.

Avanti fino alla vittoria!

Saluti.

SR

vaccino

Lettera 4

Dago darling, t'immagini se non ci fosse la plastica per le siringhe usa e getta, quanto tempo e mezzi sarebbero serviti per usare (sterilizzandole ogni volta!) le antiche siringhe di vetro per fare i 120 milioni di vaccini anti Covid già inoculati in Italia? "Mission impossible" a dir poco! La plastica, seppur demonizzata oltre misura, talvolta è una benefattrice dell'umanità. Certo va smaltita correttamente e non gettata qui e là. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 5

bollette luce gas

Caro Dago, rincari delle bollette. Pare che, grazie all'intervento del Governo, elettricità e gas aumenteranno rispettivamente del 39 e del 29 per cento anziché del 40 e del 30.

Sandro Celi

Lettera 6

Ciao Dago, fanno un po' ridere quelli che si indignano per la trattativa Stato Mafia e poi vogliono trattare con i talebani.

Sarx88

assemblea di confindustria con mario draghi 5

Lettera 7

Caro Dago, il leader di Confindustria Bonomi si augura che Draghi rimanga a lungo a Palazzo Chigi. Beh l'anno prossimo siamo nel '22... Un ventennio potrebbe bastare?

A. Reale

Lettera 8

Sputtanopoli. Ovvia Domandona, due più due: per quale motivo è da privilegiati non fare il “vaccino”? Non dovrebbe salvarti? Perché fare carte false per non farlo? Probabilmente gli stessi che in TV e giornali o pubblicità fanno i pasionari dell'inoculo, gli sterminatori dei “novax”.

Green pass in azienda 4

Se uniamo che medici e infermieri che sono nel cuore della conoscenza specifica e che hanno visto i morti soffocati, cercano in tutti i modi di stare alla larga dal sacro liquido che dobbiamo pensare della graziosa sperimentazione che con tanta insistenza viene offerta a noi comuni cittadini, meglio noi comuni mortali? P.S. Ma non è che i saltafila non fossero poi dei fulmini di acume?

medico sotto stress per il covid

Lettera 9

Caro Dago, gli ospedali e le case di cura di New York si stanno preparando alla possibilità che l'obbligo di vaccinazione Covid-19 in tutto lo Stato per gli operatori sanitari possa portare a carenze di personale. Sì, perché invece da noi i lavoratori del settore organizzano tornei di briscola per passare il tempo...

Berto

Lettera 10

joe biden assemblea onu 4

Caro Dago, «Il presidente Biden è impegnato nella fondamentale partnership fra Stati Uniti e Unione Europea». È il messaggio che il consigliere alla sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha recapitato ai capi di gabinetto della presidente della commissione europea e del presidente del consiglio europeo. Magari l'ha fatto di soppiatto mentre "Sleepy Joe" s'era appisolato...

Pat O'Brian

mario draghi

Lettera 11

Caro Dago, vaccini, Draghi all'Onu: "Inaccettabile disparità con i Paesi poveri". Il nostro premier deve avere le idee un po' confuse. Si rende conto che se nei Paesi ricchi si introduce l'obbligo vaccinale - magari con 3 dosi iniziali più un richiamo all'anno - per gli altri non resta nulla?

Elia Fumolo

Lettera 12

taki daryabi e nematullah naqdi, i giornalisti picchiati dai talebani 15

Caro Dago, Afghanistan, sospese le pubblicazioni cartacee di oltre 150 giornali. Meglio dell'economia circolare! Se il quotidiano non circola non c'è bisogno di riciclare la carta. Un esempio virtuoso di sostenibilità.

Ezra Martin

Lettera 13

Dago,

ho appena visto un articolo sul rincaro della benzina in cui venivano riportati i dettagli delle accise che incidono sul prezzo alla pompa (in totale, poco meno di 0.25 €/L).

A parte il fatto che circa metà di queste sono relative al finanziamento di operazioni militari (dalla Guerra di Libia del 1935, fino a quella del Libano del 1983 e in Bosnia nel 1996), si pagano ancora 0,5 centesimi/L per le ricostruzioni del Vajont (1963) e dell'alluvione di Firenze del 1966.

freccia vicino alla spia della benzina

Nobili esempi di solidarietà con le popolazioni colpite (dalle calamità, intendo, un po' meno solidali con quelle colpite dalle bombe italiane), ma a fare un calcolo grossolano e molto cautelativo, risulta che gli italiani in 58 anni hanno pagato circa 200 milioni € per la ricostruzione del Vajont, a fronte di un danno stimato di 900 mld di Lire, ovvero 4,5 mln € (ovvero, la ricostruzione sarebbe stata pagata ben 40 volte), circa altrettanto per l'alluvione di Firenze (per la quale a settembre 2020 risultavano ancora 156 milioni € di fondi NON SPESI) e ben 2,4 miliardi € per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri (molti dei quali saranno in pensione o ormai deceduti) del 2004.

È vero che l'Italia è il paese dove sono ancora in vigore Regi Decreti sul censimento delle piattole nelle brande delle caserme (faccio per dire) ma visto che l'Europa ci chiede (per davvero) di eliminare gli "oneri impropri" dalle bollette, questi non sono considerati oneri impropri? (anche perché non penso proprio che siano davvero spesi per le finalità dischiarate).

Draghi potrebbe fare il bel gesto di abolirle, almeno formalmente, magari girandole a copertura alternativa di altri oneri a carico del settore trasporti ed energia, ma con finalità chiare.

Deboss

Lettera 14

migranti sbarcari dalla geo barents

Caro Dago, migranti, in trecento sono sbarcati a Reggio Calabria. Una conferma dell'appeal internazionale conquistato dall'Italia grazie al Governo Draghi. Se di noi non si parlasse bene non ne arriverebbero così tanti!

Neal Caffrey

Lettera 15

Monsignor Dago,

dalle Beatitudini "beati i perseguitati a causa della giustizia" e sarà certo così alla fine del viaggio terreno delle vittime. Je piasse qualche raffreddore a coloro che facevano la persecuzione in nome di una carriera nell'Ordine preposto, a quei scrittori di libri e di giornali, compresi opinionisti noti, che se so' arricchiti prima e dopo l'emanazione di una prima sentenza, smontata in appello, anche con motivazioni beffarde, il fatto non sussisteva (trattativa Stato-mafia). Rispolverare il sequestro dei beni ottenuto dal regime sconfitto, come da sentenza emanata ieri dal Tribunale di Appello di Palermo.

Salutammo

- peprig -

andrea orlando nicola zingaretti foto di bacco

Lettera 16

Caro Dago, il ministro Orlando ha convocato sindacati e rappresentanti di Alitalia. Deve dir loro quattro cose al volo?

Mich

Lettera 17

Caro Dago,

a proposito di palloni sgonfiati: Inzaghi continua a sgonfiare Conte, così come Juric ha già afflosciato Sarri.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago, il Covid-19 si indebolirà e diventerà un banale raffreddore. Parola della scienziata Sarah Gilbert, che ha lavorato al vaccino AstraZeneca. E noi le crediamo, perché siamo come Linda Evangelista: abbiamo fiducia in chi "sa".

Yu.Key

Lettera 19

Egregio sig. Dago.

riscaldamento globale 3

Articolone sul tempo nei prossimi mesi e sui cambiamenti climatici. "Prepariamoci ad un inverno bollente e a probabili piogge e alluvioni". Ottimo! Dal titolo due notizie positive. Farà caldo per cui, a differenza degli ultimi 64 anni (la mia età), a fine ottobre non dovrò accendere il riscaldamento con effetto benefico sulle mie tasche (vedi aumenti bollette gas) e sulla salubrità dell'aria. L'articolone prosegue informandomi che pioverà molto.

Strano, c'erti eventi atmosferici in autunno/ inverno mi stupiscono sempre. Non si parla di neve per cui, presumo, non nevicherà facendo contenti tutti quegli amministratori pubblici e privati, che devono occuparsi della pulizia delle strade e incaxxare albergatori e gestori piste da sci.

riscaldamento globale 1

Poi leggo l'articolo e vedo che la temperatura aumenterà di 1 grado, un grado e mezzo per cui i termosifoni dovranno tornare al lavoro. Quanto alle alluvioni leggo che ne abbiamo regolarmente tutti gli anni da sempre e non dipendono quasi mai dalla troppa pioggia ma da come trattiamo il nostro territorio.

Secondo le previsioni di questa settimana, in provincia di Varese doveva piovere quasi tutti i giorni. Niente, Da lunedì neanche una goccia d'acqua.

Distinti saluti.

Antonio

Lettera 20

Caro Dago,

Linda Evangelista oggi

Una nota ex bellissima ha avuto il coraggio di dire apertamente di essere stata sfigurata da interventi "estetici" malriusciti.

Invece quelle che appaiono quotidianamente in TV e sui social, mascheroni coi labbroni arricciati e prominenti tipo cernia, gli zigomi a pagnotta, i nasini tutti uguali, gli occhietti rimpiccioliti affondati nel botox e il davanzale a doppia mongolfiera ci sono propinate come "sempre strafiga", "super in forma" e sono imitate tanto che l'Italia sembra destinata a diventare un paese di sorelle gemelle di gommapiuma.

Una mia amica ha incontrato una tipa completamente rifatta e le ha detto "come ti somiglia il tuo bambino". L'altra, sorpresa, ha risposto che nessuno glielo aveva mai detto.

Alla mia amica è scappato un "ma io ti conoscevo prima..."

Così è la vita.

Giovanna Maldasia

migranti messicani 4

Lettera 21

Caro Dago, confine col Messico, Biden: "Migranti frustati una vergogna, ci saranno conseguenze". Pensa di rassegnare le dimissioni?

Sonny Carboni

Lettera 22

Caro Dago, i giovani di "Fridays for future" tornano in piazza per difendere il pianeta. Per prima cosa, bisogna togliere a questi "eroi" il cellulare e lo scooter, così contribuiscono alla diminuzione delle emissioni inquinanti.

Axel

Lettera 23

lamorgese salvini

Caro Dago, la ministra Luciana Lamorgese: "Nei primi 8 mesi ci sono stati 75 femminicidi su 182 omicidi. Tra agosto e settembre ce ne sono stati 11, un aumento incredibile". Lo dice come se fosse un osservatore esterno che sta facendo le pulci a qualcuno, ma al Viminale c'è lei: questo è incredibile!

Marella

Lettera 24

Caro Dago,

giorgia meloni con enrico michetti

Roma è ingestibile e allo stato attuale è ingovernabile e il poverino che vincerà le elezioni, non avrà vita facile. Dà l’impressione che a destra lo abbiano capito e non si sforzino più di tanto per far vincere Michetti, per evitare di bruciarsi la reputazione in vista delle future elezioni nazionali. Altrimenti, la confusione che regna a destra è inconcepibile…

Un caro saluto,

Mary

Lettera 25

renato brunetta a cernobbio 3

Caro Dago, statali, il ministro Brunetta: "Dal 15 ottobre tutti i lavoratori tornano in presenza". Pecca di ottimismo. Torneranno il tempo per timbrare il cartellino. Poi chissà...

Max A.

Lettera 26

Caro D due cose

vittorio colao a cernobbio 2

La prima: Il sig. Colao sta per essere sfanculato da Draghi, irritato per il suo prematuro annunciare ai quattro venti robe che in realtà, al momento, se va bene, esistono solo sulla carta. Poco più di un anno fa Anche Conte lo sfanculò, e all'epoca Giuseppi venne molto criticato (ma come, prima chiama un fuoriclasse, e poi lo manda a cagare così su due piedi?). Ora però ci risiamo e allora mi chiedo, non è che alla fine 'sto Colao, stringi stringi, è tutto fumo e poco arrosto?

La seconda: ci stupiamo della deriva antiscientifica... ma poi il 99% degli articoli scientifici è dietro paywall, mentre le cagate apotropaiche sono belle in mostra, gratis, sul web.

Salut'

ps: Ciao Aigor!

Wynona's

donna trova indice dentro al panino

Lettera 27

Caro Dago, in Bolivia una donna ha trovato un dito umano all'interno di un hamburger che stava mangiando. Gli sta bene. Da tempo i vegetariani hanno messo gli hamburger all'indice!

Jantra

Lettera 28

Caro Dago, Ue: "La Polonia assista e curi i migranti bloccati alla frontiera". Toh! Se la Bielorussia li ha fatti entrare, i migranti sono suoi. Inutile fare i furbi schierandoli al confine con gli altri Stati. Cosa c'entra la Polonia? Se i signorini di Bruxelles vogliono portarsi i finti profughi a casa propria, mandino gli aerei a prenderli a Minsk.

F.G.

assemblea di confindustria con mario draghi 16

Lettera 29

Caro Dago, ho letto con la consueta attenzione il tuo Dagoreport, nel quale anticipi l'intenzione di Draghi di "congedare" tre ministri inconcludenti. Visto che ci mette le mani inserire anche Lamorgese non sarebbe male...

FB

mike maignan

Lettera 30

Caro Dago, insulti razzisti al portiere del Milan, il tifoso della Juve: "Avevo bevuto troppo, sono stato un idiota". Bisogna togliere dal mercato il vino "bianco"?

Cocit

Lettera 31

Roma non ha contemporaneo! Ogni espressione ritenuta tale viene osservata dall’occhio presbite della Storia, che ti fa vedere bene ciò che hai lontano e malissimo quello che ti passa sotto il naso.

roma palazzo brancaccio

Può capitare che di una mostra d’arte contemporanea, prima ancora di vederne l’allestimento, si rimane a contemplare il palazzo ove è allestita, e così, la scena che dovrebbe esaltare la mostra la subissa fino a prenderne il posto (che poi è quello che avrebbe voluto l’artista architetto che realizzò il palazzo).

Ieri, infatti, a palazzo Brancaccio c’era una bella mostra d’arte contemporanea con tanto di performance sperimentale, ma tutti a chiedersi della principessa Brancaccio, mentre in sala e per caso, Robert - dal cognome con molti luoghi - faceva da pseudo guida, del Palazzo!

#KULTURA

Lettera 32

VACCINAZIONE CORONAVIRUS

Ma com'è, caro Dagos, che più gente si vaccina, più si insiste con il vaccinare di più, vaccinare tutti, vaccinare sempre, vaccinare è meglio che fottere e comandare insieme: Pensiero Unico e parole e voce dell'areopago dei virtuosi opinionisti diventati, per mutazione vaccinicamente corretta, dogmatisti al servizio di una e una sola pubblica verità, data l'interdizione dai pubblici uffici della libertà di opinione; del verbo da coniugare solo all'infinito del sinedrio dei saggi virologi; ordine del giorno permanente del club dei sanculotti in cui si è trasformato il Parlamento degli eletti o elevati, vedete un po' come vi suona meglio.

coronavirus vaccino

Ma perché? A giudicare dagli argomenti, non si capisce: i bambini fanno già tanti vaccini, facciano pure questo - anche se a essere a rischio della vita è una percentuale di bambini pari a quella che hanno di cadere dal decimo piano?

E perché obbligare a vaccinarsi chi lavora e non i vecchi, che sono i più soggetti? E perché credere a chi strombazzava improvvisamente l'estate scorsa che a settembre il covid sarebbe morto d'inedia? Lo stesso Protocollista che vietava le autopsie? Che nulla ha fatto per randomizzare le terapie domiciliari, di cui non vuole sentire parlare? Come si fa a fidarsi di gente così? E non ce lo chiede neppure l'Europa!

Raider

Lettera 33

Leggo che Draghi avrebbe dato la scossa chiedendo "precisi impegni" ai ministri perché sono stati centrati solo il 30% delle riforme e il 21% degli investimenti programmati.

Dago, tutto molto giusto. Però chi è mai questo omonimo del Presidente

del Consiglio e, in quanto tale, primo responsabile dell'attività del Governo?

Cottarelli Mentana AZIONARIATO POPOLARE

Lettera 34

DAGO ciao, INTER... visto che dalla Cina... arriva... lo "spending review" il ns. ECONOMISTA COTTARELLI… LANCIA l'azionariato popolare… non è che servono per tappare i buchetti eh....????

Ciao

ALEX

travaglio

Lettera 35

Caro Dago, Marco Travaglio: "La sentenza d'appello sulla trattativa Stato-mafia conferma integralmente i fatti, ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato". Come quando un mafioso si pente per finta e racconta una marea di balle. Lui torna in carcere, ma al magistrato che gli ha dato fiducia non succede mai nulla, la fa sempre franca.

F.T.