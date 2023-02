POSTA! - CARO DAGO, IN TEMPI NON SOSPETTI, IL TUO "DISGRAZIATO" SITO SUGGERIVA ALLA MELONI DI NON CURARSI DEGLI ATTACCHI STRUMENTALI MA DI PREOCCUPARSI DI CREARE INTORNO A SÉ UNA CLASSE DIRIGENTE CAPACE E CREDIBILE. ORA PURTROPPO I FATTI TI DANNO RAGIONE, COME È POSSIBILE AVERE AL GOVERNO I DELMASTRO E DONZELLI, DUE GIANNI E PINOTTO DELLA POLITICA? SE PER GRATITUDINE LA MELONI NON NE CHIEDE LE DIMISSIONI, DOVREBBERO DARLE LORO PER CORRETTEZZA E PER TOGLIERE ARGOMENTI ALLA SINISTRA CHE APPOGGIA COSPITO E COMPAGNI...

LUCA BOTTURA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

(Bottura ti vogliamo bene)

Ma Geppi Cucciari non è Franca Rame.

Amen.

Aigor

Lettera 2

Mario Draghi è diversamente primo: favorito per il Quirinale, costretto al ritiro; in pista di lancio per la NATO, stoppato quasi sul filo di lana da Biden, che riconferma Stoltenberg.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago, New York, il gufo Flaco fuggito dallo zoo di Central Park. Fuggito? E se l'avessero fatto rapire da Washington perché gufava troppo?

MARIO DRAGHI COME MARCELLO MASTROIANNI MEME

F.T.

Lettera 4

Caro Dago, terremoto in Turchia, Josep Borrell: "L'Europa è pronta ad aiutare". Certamente. Vuole mandare le navi Ong a prendere gli sfollati per portarli in Italia?

Ettore Banchi

Lettera 5

Caro Dago, terremotone in Turchia. Caspita, meglio della guerra in Ucraina: ci sarà tutto da ricostruire!

Neal Caffrey

Lettera 6

LEGA NORDIO - MEME BY EMANUELE CARLI

Dago colendissimo,

assodato il buzzurrismo dei meloniani (laurea cum laude alla Garbatella University), rimane tuttavia l’arcano del pulmino di esponenti PD in visita – segreta (sic!) - dal terrorista bombarolo (garantito al limone), impegnato in una autocura di dimagrimento.

Al momento l’indignazione della crème de la crème della sinistra fa tanto cortina fumogena, tuttavia il sor Letta - porello - non da risposta ad una domanda semplice semplice: “Qual’era il senso di quella visita?”

Perché non è stata un’estemporanea visita di un peone. È stata pianificata in alto loco.

Saluti da Stregatto

Lettera 7

MANESKIN AI GRAMMY 2023

Caro Dago, Cospito, scritte nei vagoni della metro a Milano: "Alfredo libero". Se lo sognano! C'è il rischio che vada a votare per le primarie Pd...

Theo

Lettera 8

Caro Dago, Grammy: delusione Maneskin, best new artist è Samara Joy. È finita la pacchia?

Frankie

Lettera 9

Vero Rob,

Preclaro Dago,

il “democratico” Zelensky dopo aver dichiarato illegali tutti partiti di opposizione, aver chiuso i giornali e media contrari a lui, arrestato clero a lui non gradito, aver approvato una legge che impedisce colloqui di pace, nascosto le enormi perdite umane e materiali della guerra adesso con la classica scusa delle dittature cioè di corruzione sta eliminando tutti i politici di alto livello per non avere rivali nel detenere il potere.

MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI

Tutto questo nella sordità e cecità di un’Europa che si sta autodistruggendo finanziariamente e speriamo non materialmente non per una dittatura per nulla dissimile da quella di Vladimir… Anche Vladimir è stato eletto come Zelensky. Aver “eletto” un presidente non significa automaticamente per un paese essere democratico.

Asgaqlun

PS parlando corruzione per villa milionaria in italia, quella a cipro, le società finanziare off shore a cipro ecc. di Zelensky è tutto regolare?

Lettera 10

Caro Dago, scattato embargo e price cap, sul petrolio russo, rischio nuovi rincari. E meno male che il price cap dovrebbe servire a fermare la speculazione... Sul prezzo del gas possono continuare a raccontare questa balla perché, con temperature medie invernali - fino a poche settimane fa - molto al di sopra della media stagionale, non c'è domanda visto che i termosifoni sino rimasti quasi spenti. Ma coi carburanti non funziona: caldo o freddo la gente va in macchina lo stesso e allora la verità viene a galla.

Giacò

PUTIN PETROLIO

Lettera 11

Caro Dago, emozionanti le edizioni su rotolo di Travaglio. Se ne facesse una collana e le mettesse in vendita, un'infinità di italiani sarebbero felici di fare lunghe irrefrenabili soste al wc. Cincinnato 1945

Lettera 12

Caro Dago, Grammy Awards 2023, i Maneskin rimangono in mutande. Erano tra i candidati nella categoria miglior nuovo artista dell'anno, ma hanno fatto flop. Il premio è andato alla brava cantante jazz Samara Joy.

E.S.

Lettera 13

MATTEO MESSINA DENARO MEME BY CARLI

Caro Dago, caso Cospito, nel Pd continuano a dire che quanto detto alla Camera da Donzelli, sebbene pubblicato diverse ore prima da "Repubblica", era secretato. A noi sembra assai più segreto il motivo per cui 4 parlamentari dem sono andati a far visita ad un terrorista anarchico approfittando dell'occasione per fare quattro chiacchere coi vicini di cella mafiosi. Quanto si decideranno a spiegare la presenza in carcere di una così "folta" delegazione Pd?

Sergio Tafi

Lettera 14

Caro Dago, potresti chiedere alla signora Barbara Costa se ha mai letto ciò che scrive su questo sito? Più precisamente come si pronuncia "ca**o", "fi*a" o "pu**ana"?

travaglio carta igienica

Disponibile a omaggiarla di un dizionario dei sinonimi e a spiegarle il significato dei termini grafema e fonema.

Nel frattempo salterò i suoi scritti illeggibili.

Con affetto

RM

Lettera 15

Qualcuno avverta la “ducetta” che i traditori sono come i diamanti – SONO PER SEMPRE “TRADITORI”.

Umba Dumba

Lettera 16

Caro Dago, Marco Travaglio geloso perché Sabino Cassese è riuscito a cucire addosso alla Meloni un vestitino di saliva di alta sartoria rispetto a quelli da venditore ambulante che riusciva a cucire lui per Conte...

John Reese

Lettera 17

sabino cassese foto di bacco

Coro Dago, si sono spesi fiumi di polemiche su intercettazioni e sopratutto sulle

indiscrezioni finite in TV e giornali vari. Perché allora si continua a far sentire, su TV, intercettazioni sui vari mafiosi? Chi è l'imbecille che le passa ai giornali ed alla TV?

E non venite a dirmi che è "diritto di cronaca".

Il silenzio è d'oro, almeno sino a che le indagini siano terminate.

Il ministro dell'Interno e della Giustizia cosa stanno aspettando d'intervenire?

Saluti.

Cips.

Lettera 18

Caro Dago, in tempi non sospetti, ben prima delle elezioni, il tuo "disgraziato" sito suggeriva alla Meloni di non curarsi degli attacchi strumentali e interessati sul fantomatico pericolo fascismo, isolamento dell'Italia e fesserie simili ma di preoccuparsi di creare intorno a sé una classe dirigente capace e credibile.

mercoledi meme by carli su meloni

Ora purtroppo i fatti ti danno ragione, come è possibile avere al governo i Delmastro e Donzelli, due Gianni e Pinotto della politica? Se per gratitudine la Meloni non ne chiede le dimissioni, dovrebbero darle loro per correttezza e per togliere argomenti alla sinistra che appoggia Cospito e compagni...

FB

Lettera 19

Caro Dago,

sta muovendo i primi passi l’istituto dell’autonomia differenziata, di cui peraltro non conosco le linee di fondo, con grandi timori delle regioni meridionali di essere penalizzate rispetto al resto del paese.

Da quando esiste la repubblica, e cioè da oltre settant’anni, non c’è mai stata nessuna forma di autonomia differenziata e ciononostante fra il sud ed il resto del paese si sono venute a creare differenziazioni notevoli di tipo economico e sociale a testimonianza delle quali basta ricordare il cosiddetto turismo sanitario che vede sempre più frequentemente cittadini del sud del paese trasferirsi negli ospedali del nord per essere meglio curati.

ZELENSKY MELONI MEME BY DAGOSPIA

Non so se se l’autonomia differenziata riuscirà a risolvere il problema dell’arretratezza del meridione rispetto al resto del paese. Di certo se non si facesse l’autonomia differenziata le cose resterebbero com’è stato finora ed il meridione continuerebbe a restare sempre più distaccato rispetto alle altre regioni italiane.

L’autonomia differenziata dovrebbe essere vista come una possibilità di riscatto del meridione perché, se si volesse affossarlo ancora di più, basterebbe non far nulla e lasciare le cose come stanno.

Pietro Volpi

starsky e hutcheese meme di carli su meloni salvini e accise

Lettera 20

Caro Dago, se non si vuole finire al 41bis o all'Inferno, è sufficiente non peccare. Dopo, è improbabile poterne uscire, in ambo due i casi.

Valter Coazze

Lettera 21

Caro Dago,

Come mai il pubblico di Fabio Fazio e' costretto ad indossare ancora le mascherine mentre quello di Amadeus non le indossa? Aspettiamo Sanremo e vediamo che succede all'Ariston...

Ciao

Giorgio

Lettera 22

Caro Dago, purtroppo l'età non perdona, anche allo "smacchiatore di leopardi" Bersani difetta la memoria! Ha tuonato che con la Schlein saranno sradicate le scorie del renzismo, peccato che la sua eroina è stata una cocca di Renzi che infatti l'ha fatta eleggere al parlamento europeo; certo la Schlein poi ha cambiato idea e, come insegna il suo nuovo "padrino politico" Franceschini, ha iniziato ad attraversare con coraggio tutte le correnti del partito, unico modo per fare carriera nel PD...

LA DRAGHETTA - MEME MELONI DRAGHI il programma di giorgia meloni - meme marco vuchich

FD