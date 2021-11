POSTA! - CARO DAGO, VIVO IN FRANCIA E POSSO DIRVI CHE I MEDIA NON HANNO FATTO MINIMO ACCENNO AGLI ACCORDI DEL QUIRINALE TRA FRANCIA E ITALIA, PERCHÉ PARIGI LO HA FATTO SOLO PER SCOPI TATTICI E NON VUOLE FAR SAPERE AI FRANCESI CHE SI SONO UNITI TROPPO A UN PAESE CHE NON APPREZZANO. COME SEMPRE, GLI ITALIANI ABBOCCANO AI GIOCHI POLITICI FRANCESI, MA STAVOLTA CI RIMETTERANNO LE PENNE. POVERI BOCCALONI...

Lettera 1

Caro Dago, ma l'Italia potrà mai diventare un paese normale se ci sono giudici di provincia che per avere il nome sui giornali (vezzo di molti) inventano sentenze creative?

FB

Lettera 2

Caro Dago, grazie ai vaccini sono stati evitati 22 mila morti in Italia per Covid tra gennaio e settembre. È quanto emerge da uno studio dell'Istituto superiore di sanità. Il 71% dei decessi evitati è nella fascia over 80, il 18% nella fascia 70-79, l'8% nella 60-79 e il 2% negli under 60.

Non sanno leggere il presente, non sanno prevedere il futuro, e allora si buttano sul passato che non c'è stato. Bene. Visto che sono così bravi, dunque, perché non ci dicono quante morti si sarebbero potute evitare se ad inizio pandemia anziché fare gli eroi antirazzisti avessimo fermato chiunque proveniva dalla Cina?

J.N.

Lettera 3

Caro Dago, nuova variante Covid, il ministro Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso in Italia a chiunque negli ultimi 14 giorni sia stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed è Swatini.

Ma è uno scherzo? Il titolare della Salute non sa che tutti i clandestini che vengono fatti sbarcare a Lampedusa sono privi di documenti? Figurarsi se vengono a dirci che provengono da un Paese dove c'è la nuova variante del virus!

Neal Caffrey

Lettera 4

Vivo in Francia e posso dirvi che i media non hanno fatto minimo accenno agli accordi del Quirinale tra Francia ed Italia.

Vi spiego il perché: lo Stato francese usa questo trattato rafforzato solo per utilizzarlo à proprio favore, per scopi tattici. Non vogliono far sapere ai francesi che si sono uniti troppo a un paese che non apprezzano. Altrimenti, avrebbero dato la risonanza che in Italia è stata viceversa data à questi accordi.

Come sempre, gli italiani abboccano ai giochi politici francesi, ma stavolta gli italiani ci rimetteranno le penne. Poveri boccaloni.

Un saluto da Parigi.

IL LANCIANESE

Lettera 5

Dago darling, ahimè, molto fa pensare che anche quest'anno non avremo un bianco Natale, ma se va bene giallo. O peggio arancione o rosso (anche per colpa della variante sudafricana).

I tempi cambiano e Bing Crosby è demodé. Intanto c'è la corsa degli assembramenti anche fisici (sebbene mascherati) per il Super (nel senso di continuato) Black Friday. A Milano fa freddo come in gennaio, ma si sa già che tra qualche mese, i sostenitori del Global Warming diranno che è stato il novembre più caldo di sempre. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 6

Stimato Dago,

il Liceo “Cavour” di Torino adotta sui documenti scolastici l’asterisco, simbolo grafico evocante un presunto genere neutro (student* e non studente o studentessa”, ragazz* e non ragazza o ragazzo).

Signor* Presid* del lice* torines*, forse, me tapino, essendo un ragazz* del 1943, non capisco un cazz* del genderismo reale, tuttavia, il compianto conte Camill* Bens*, avendo fatto l'Itali*, potrebbe incazzarsi per come si sono ridotti gli italiot*.

Giancarlo Lehner

Lettera 7

Caro Dago, si avvicina l’elezione del Capo dello Stato. A riciccia Tabacci. Ma si ritiri. Si goda la pensione.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 8

Caro Dago, in Parlamento sono venute di moda le cabine di regia per tutte le leggi che dovrebbero essere approvate, abbiamo qualche speranza di vincere l’Oscar…

Bobilduro

Lettera 9

Dice il prof Crisanti che la mascherina Ffp2 protegge al 98%.

ANDREA CRISANTI A PIAZZAPULITA

Non appare uno studio scientifico che lo affermi (mentre 25 studi bocciano le mascherine). Forse Crisanti lo ha visto, e allora, correttamente, lo citi. Se voi foste giornalisti glielo avreste chiesto.

Rf

Lettera 10

Dago Libero,

ieri sui media: la OMS e scienziati di contorno si chiedevano come mai la pandemia Covid-19 non si sviluppava in Africa, dove i vaccinati sono meno del 12%. Stanno più all'aria aperta, sono più forti e si curano con i farmaci sviluppati autonomamente per combattere precedenti pandemie, Ebola per esempio.

Poi qualche giorno fa ci dicono che la variante sud africana conta 32 famiglie di mutuazioni, è pericolosa non si sa quanto. Oggi diverse nazioni tra cui l'Italia sbarrano l'arrivo da sei Paesi africani più o meno vicini del Sud Africa.

Aridatece Burioni (il Covid non attecchirà in Italia) o la Gismondo (è meno di una influenza) che pontificavano pochi mesi fa. Altro giro altro vaccino e tanti soldi ai soliti noti. Mortacci di chi sappiamo tutti!

Saluti

- peprig -

Lettera 11

Caro Dago, terza dose vaccino non piace a un italiano su 3. Della serie "fessi, ma non per sempre".

A. Reale

Lettera 12

Caro Dago, l'infettivologo Matteo Bassetti sulla variante sudafricana: "Preoccuparsi e studiare, ma senza allarme". Ma certo. Mandiamo da Fabio Fazio il prof Roberto Burioni a dire che "In Italia la variante sudafricana non circola. Il rischio è zero"...

Nino

Lettera 13

Caro Dago, mi chiedo quali siano il prestigio, la considerazione e la solidarietà di cui l'Italia gode in ambito UE, se Bruxelles, preoccupata dalle proteste delle Ong del mare, nicchia, rallenta, e forse allontana, l'approvazione e finanziamento del pacchetto di dotazioni tecniche e operative (droni, radar, motovedette moderne ecc.) che la Libia chiede per fermare la partenza dei migranti dalle proprie coste verso l'Italia. Questo nonostante Draghi...

Paloma

Lettera 14

Caro Dago, la variante sudafricana del Covid-19 è arrivata in Europa. Il primo caso è stato registrato in Belgio in una donna che ha viaggiato in Egitto attraverso la Turchia.

Ennesima figuraccia per i nostri cosiddetti scienziati. Mentre vanno in tv a pontificare su vaccinazioni e terza dose, arriva una variante Covid che azzera tutto e ci fa ripartire da capo. Ma loro, poveretti, sono troppo presi dalla propaganda per accorgersi di qualcosa...

B.Ton

Lettera 15

Caro Dago, la variante sudafricana è arriva in Europa: primo caso in Belgio. E adesso coi vaccini anti Covid attuali possiamo lavarci i piedi.

Ezra Martin

Lettera 16

Caro Dago, Covid, nuova stretta in Belgio: "Situazione insostenibile". L'impressione è che il premier Draghi si sia lasciato andare a trionfalismi prematuri. A vedere quel che succede negli altri Paesi europei c'è poco da sperare riguardo al fatto di avere un Natale "come una volta". Verosimilmente per quella data ci sarà un lockdown per tutti, vaccinati compresi.

Bug

Lettera 17

Caro Dago, Draghi: la UE sui migranti e ricollocazione deve avere una politica comune. Raggiunto il record della centesima volta che questa frase viene pronunciata da un leader europeo! Ma i fatti?

FB

Lettera 18

Caro Dago, variante sudafricana, Pfizer: "Allo studio, risultati in due settimane". Che furbacchioni. Sperano di poter ripartire da capo con altri 3 vaccini per la nuova variante.

L. Abrami

Lettera 19

Caro Dago, la Sea Watch autorizzata a ripararsi nel porto di Augusta con 461 migranti a bordo. Facciamoli sbarcare che forse ci portano in dono la variante sudafricana del Covid!

Mauro Soffianopulo

Lettera 20

Caro Dago, Covid, la variante sudafricana meglio del M5S: presenti più di 30 mutazioni.

Theo

Lettera 21

Il purtroppo ministro Cingolani vuole nelle scuole più capacità tecniche e meno cultura umanistica. Nihil sub sole novi (alla faccia della supposta inutilità del latino): è quello che si fa da decenni nelle povere scuole italiane, si vuole sfornare dei mediocri produttori (titolari di "competenze", richieste dal "mercato", e non di capacità e cultura generale).

Che poi non sappiano questi giovani elaborare pensieri propri, riassumere, esprimersi, adattarsi al nuovo, tutte cose che richiedono elasticità, ampie vedute, ecc. peggio per loro. È il "mercato" (e i "poteri forti") che li vuole così.

Poveri ragazzi, che non vedranno mai una pensione pubblica (se ne facciano subito una privata perché lo stato di loro se ne frega anche in questo), che escono dall'università analfabeti funzionali, che fanno persino errori di ortografia, fra gli ultimi agli INVALSI in Europa (e questa è una bocciatura anzitutto per tutti i Cingolani d'Italia). E che non avranno mai la percezione del bello, l'emozione dell'arte e della letteratura.

Saluti

BHLUE NOTE

Lettera 22

E ora anche l’ultimo dei grillini la fa fuori dal vaso: un Ministro che ripudia la cultura umanistica a vantaggio della tecnocrazia, non potrà mai essere in grado di fase scelte lungimiranti.

Fabbixio