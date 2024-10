POSTA - CARO DAGO, VOGLIAMO PARLARE DEL NUOVO LOOK DI BOCCHINO, SFOGGIATO DAL SOMMO SOMMI? OCCHIALI CON MONTATURA GRAMSCI SPARITI, GIACCHE E CRAVATTE ABOLITI PER PREFERIRGLI UN PULLOVER A V NERO CHE FIN ORA SOLO CHRISTIAN DE SICA NEI VARI "NATALE A". SEMBRA GEORGE MICHAEL NEL 1998…

giancarlo giorgetti sul palco di pontida foto lapresse

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Consiglio per Giorgetti:

"Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco ma sono tanti". Ettore Petrolini

Carlo Leonardi

Lettera 2

Caro Dago, ma come si può credere che i Caschi Blu dell'Onu siano in Libano per la missione di peacekeeping se non riescono nemmeno a proteggere se stessi?

Axel

Lettera 3

luciano spalletti

Caro Dago, Spalletti vuole convincere Israele che la guerra deve finire. Su Hamas e Hezbollah, invece, non una parola: semplicemente vergognoso!

Scara

Lettera 4

Caro Dago vogliamo parlare del nuovo look di Bocchino, sfoggiato dal Sommo Sommi? Occhiali con montatura Gramsci spariti, giacche e cravatte aboliti per preferirgli un pullover a V nero che fin ora solo Christian de sice nei vari "Natale a a"

Sembra George Michael nel 1998.

Lettera 5

Caro Dago, Premio Nobel per l'Economia a Acemoglu, Johnson e Robinson per gli studi sulle differenze di prosperità fra i Paesi. Allora la ciliegina sulla torta sarebbe non conferire alcun premio in denaro per non evidenziare ancora di più queste differenze...

Maury

Lettera 6

ALAN FRIEDMAN SU HOLLYWOOD REPORTER

Caro dago volevo segnalare a te, nella speranza che anche Selvaggia Lucarelli ne prenda atto, l'immorale cortocircuito in atto ogni sabato sera su RaiUno a 'Ballando con le stelle': trovo quantomeno imbarazzanti tutti i complimenti fatti ad Alan Friedman che con cinismo e totale mancanza di solidarietà ha accettato il ruolo di "editor at large" del sito di "The Hollywood Reporter Roma" a fronte delle dimissioni di gruppo della redazione che non è stata pagata per mesi dall'editore. Gran rispetto dei colleghi, da parte di Friedman, complimenti davvero.

Mb

Lettera 7

Caro Dago, tra i conti visionati illegalmente dal bancario spione figura anche quello di Antonello Venditti. Voleva verificare quanto si guadagna cantando "In questo mondo di ladri"?

italo bocchino ad accordi e disaccordi 4

Gripp

Lettera 8

Caro Dago, spalleggiati da Spalletti: Hamas e Hezbollah Gaza-ti?

Neal Caffrey

Lettera 9

Caro Dago,di fronte alla relazione annuale dell'Inail ,in cui sono indicati lo spaventoso numero degli infortuni e delle morti legati al mondo del lavoro,e alla conseguente letargia felice dei sindacati italiani ,mi vengono in mente le famose 3 scimmiette :quella che non vede,quella che non sente e quella che non parla.

Paloma

Lettera 10

BERLUSCONI RUBY BUNGA BUNGA

Caro Dago Berlusconi sarà processato anche da morto perché gli piaceva la gnocca.

Frank Cimini

Lettera 11

Caro Dago, evasione fiscale, ultimo dato disponibile relativo al 2021 su quanto sfugge all’Erario: 82,4 miliardi. Ma se sanno con tanta precisione l'entità della cifra perché non la recuperano? Io se so che qualcuno mi deve dei soldi vado a chiederglieli...

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago non so se qualcuno ha già notato la validità del detto latino "Omen nomen" per Sinner. Scritto al contrario diventa Rennis da cui Tennis.

italo bocchino ad accordi e disaccordi 5

Lettera 13

Caro Dago,

non ho capito niente di questi controlli dei conti di VIP e politici, ma certo mi piacerebbe sapere se il funzionario curiosone abbia scoperto come la nostra Premier si sia potuto permettere il villone a Roma (che avrebbe pure in parte già pagato).

DELEGAZIONE DI HAMAS IN VISITA AL LEADER DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH

Non è che stava cercando di capire questo mistero della Signora "non ricattabile"? Se qualcuno compra grandi immobili senza apparenti spiegazioni, la banca e la guardia di finanza dovrebbero controllare come fa.

Comunque mi fa sorridere che Meloni abbia il conto presso Intesa San Paolo. E' una banca, con Unicredit, che si sa già non verserà un centesimo con la tassa sugli extra profitti...

Saluti ai cc,

Lisa

Lettera 14

VIP E POLITICI SPIATI DA VINCENZO COVIELLO

Caro Dago, migranti in Albania, solo uomini adulti ma se verranno riscontrate delle fragilità dovranno essere portati in Italia. Scommettiamo che scoppierà un'epidemia di depressione?

(P.S. Come non profittare di un Occidente così stupido?)

Kyle Butler

Lettera 15

Caro Dago. quanti Coviello ci sono nelle banche di tutta Italia?

Corda

TUNNEL DI HEZBOLLAH A POCHI METRI DALLA BASE UNIFIL IN LIBANO

Lettera 16

Dago carissimo,

in questi giorni non si fa che parlare di Unifil, ovviamente senza specificare di cosa si tratta e senza comunicare ai contribuenti che questa pagliacciata ci costa 150 milioni di euro l'anno.

Se si iniziasse a parlare di queste cifre, anche il Sig. Mario Rossi si renderebbe conto che i nostri coraggiosissimi militari potrebbero starsene a mangiare pizzette e falafel a casa loro.

Con immutata stima,

Nick Pagnotta

LA MISSIONE UNIFIL IN LIBANO

Lettera 17

Caro Dago, l'Onu: "Gli attacchi all'Unifil potrebbero essere crimini di guerra". Lo dicono con cognizione di causa, visti tutti i criminali di guerra che siedono indisturbati all'assemblea delle Nazioni Unite...

J.R.

Lettera 18

Caro Dago, la meloni al tg5 : " la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente " . Appunto : non si è trovato niente , o in altre parole si è trovato il nulla .

Marco di Gessate

Lettera 19

italo bocchino ad accordi e disaccordi 3

Caro Dago

scrivere una legge finanziaria avendo sul groppone un extradeficit di 120 miliardi di euro di superbonus, è come correre i cento metri partendo dalle tribune.

Saluti, Usbergo

Lettera 20

Caro Dago, Italia-Israele a Udine: ma Spalletti siederà sulla panchina azzurra o parteciperà al corteo "Pro Palestina"?

Vic Laffer

italo bocchino ad accordi e disaccordi 2

VINCENZO COVIELLO