POSTA! - GIUSEPPE CONTE HA DECISO DI NON VOTARE A FAVORE DEL DL AIUTI PER UNA QUESTIONE DI COERENZA. HA RAGIONE: SE UNO È IRRESPONSABILE NON PUÒ ESSERLO A GIORNI ALTERNI, DEVE ESSERLO COERENTEMENTE SEMPRE! – LA RIVOLTA DEI TASSISTI E' EMBLEMATICA DI COME E' RIDOTTO IL PAESE. SE NEMMENO DRAGHI RIESCE A RADDRIZZARE LE COSE, ALLORA CI MERITIAMO TUTTO QUESTO E QUELLO CHE ACCADRA'. CHI E' CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE' STESSO…

Riceviamo e pubblichiamo:

MEME SULLA CRISI DI GOVERNO

Lettera 1

Caro Dago, Draghi: "Senza i 5 Stelle non ci sarà un altro Governo". E quindi ci sarà un "esecutivo" con l'ex governatore Bce premier?

Lucio Breve

Lettera 2

Caro Dago, Governo, Draghi non si preoccupi. Anche se vanno via i 5 Stelle gli rimane sempre Salvini con la luna storta.

Pikappa

Lettera 3

eugenio scalfari foto di bacco

ciao dago,

Eugenio Scalfari è morto e anche Dio non si sente tanto bene...

Rob

Lettera 4

Caro Dago, l'euro sotto la parità con il dollaro per la prima volta dal 2002. Un grande successo per Bruxelles e gli europeisti. Rimaniamo uniti che - dai migranti alle sanzioni a Putin, dall'economia alla lotta al Covid - stiamo andando benissimo! Tutte le previsioni si stanno avverando... in senso contrario.

Tommy Prim

CONTE DRAGHI

Lettera 5

Dago,

La rivolta dei tassisti e' emblematica di come e' ridotto il paese. Se nemmeno una personalita' come Draghi, autorevole e competente riesce a raddrizzare le cose, allora ci meritiamo tutto questo e quello che accadra'. Chi e' causa del suo mal pianga se' stesso.

MP

Lettera 6

Caro Dago, Biden: "L'Iran non può avere armi nucleari, gli Usa sono pronti a usare la forza". Perbacco, come Putin? Che non voleva l'Ucraina nella Nato nemmeno di nascosto? Però quando decide di usarla un'amministrazione Dem degli Stati Uniti diventa, non si sa perché, cosa lecita e legale.

protesta tassisti a roma 1

EPA

Lettera 7

E no caro Dago, oggi non mi puoi dare come prima notizia la dichiarazione di Di Maio, ( se oggi i 5 stelle rimasti non votano la fiducia aprono la stagione del papeete bis, un marchio che non si toglieranno più). I fuoriusciti dai 5 stelle con il loro capo di Maio hanno lasciato agli Italiani molti danni, altro che papeete, che con i miliardi rubati con le loro leggi, Reddito di cittadinanza e bonus 110% tanto per restare tra i più importanti.

Cosa crede il Signor Di Maio di essersi pulita la coscienza e l’anima dalle dichiarazioni da quando è nato il partito. Alle prossime elezioni (speriamo presto) cadranno tutte le stelle vecchie e nuove, stia tranquillo sarà il suo destino e di quei 4 accoliti sapientoni, incollati alle poltrone che lo hanno seguito…..Bobilduro

joe biden in israele yair lapid

Lettera 8

Caro Dago Letta: "La decisione del M5s ci divide". Marciare divisi per colpire uniti?

Diego Santini

Lettera 10

Non sto più nella pelle!

Ma Ti rendi conto, Precly, cosa significherebbe, per noi italiani, se davvero Virginia Raggi raggiungesse Luigi Di Maio e insieme pensassero all’Italia!?

giuseppe conte enrico letta 2

Già mi vedo il Paese lanciarsi in una crescita economica che lo porterà a soverchiare la Cina, la povertà sconfitta, ascensore sociale finalmente riattivato, cinghiali ricacciati sui monti, Salvini a bere cocktail con Verdini…un sogno!

Giuseppe Tubi

Lettera 11

Caro Dago, il governo Draghi sta per cadere? Colpa dei cambiamenti climatici! L'aumento della CO2 nell'atmosfera impedisce ai cervelli di funzionare: com'è noto le celluline grigie hanmo bisogno di ossigeno...

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI MEME

Frankie

Lettera 12

Caro Dago, l'Italia maglia nera per la crescita nell'Eurozona nel 2023. Stando alle previsioni d'estate della Commissione europea, l'anno prossimo il nostro Paese crescerà solo dello 0,9%, un punto percentuale in meno di quanto stimato a maggio. Draghi ha tanto sgomitato e alla fine ce l'ha fatta a non farsi fregare il posto!

Corda

Lettera 13

Caro Dago, M5s non vota il dl Aiuti in Senato, Conte: "Unici a incalzare il governo". Come no. Dopo che sgovernano da 49 mesi, si defilano in dirittura d'arrivo: "Noi non c'entriamo". I professionisti della minchiata.

MEME SU GIUSEPPE CONTE

Bibi

Lettera 14

Caro Dago, Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato. Il M5s non partecipa al voto e Draghi sale al Quirinale. Non è che gli scocciava restare a Palazzo Chigi perché assediato dai tassisti?

Vesna

Lettera 15

Dago darling, altro che fantasmi a Roma! Su RaiStoria, che per più di metà del suo tempo si occupa del Ventennio fascista, c'é un enorme fantasma: Alberto Beneduce (1877-1944). Dirigente pubblico, economista, accademico italiano. Mai un parola su di lui! Sarà mica che a RaiStoria (dove domina Paolo Mieli) applicano il metodo Serri o che qualche algoritmo ha confuso Beneduce con il Duce? Massone, grande economista (IRI, legge bancaria, ecc.), ecc.. Una sua figlia, Idea Nuova Socialista, sposò Enrico Cuccia. Certo é un personaggio molto complicato, anche perché operò sia nell'Italia liberal sia in quella fascista. Ossequi

Natalie Paav

GIUSEPPE CONTE DOPO L INCONTRO CON MARIO DRAGHI

Lettera 16

Caro Dago,

pessima scelta quella dei 5 stelle di astenersi rischiando di far cadere il governo, tempismo sbagliato, oramai tanto valeva tirare dritto fino alle prossime elezioni, non avrebbero perso altri voti rispetto a quelli dilapidati in precedenza, peggio di così...,

il Paese non capirà e verranno asfaltati, non si capisce davvero la logica, la caduta di Draghi renderà felice sono Putin e sodali, che festeggeranno, dopo la caduta di un altro arci nemico Boris...in un momento in cui la guerra sta subendo una battura di arresto e le nuove forniture di armi americane Himars stano facendo la differenza...a pensar male...visto chi tira i fili di Conte...

saluti

LB

Lettera 18

attacco russo a chasiv yar 5

Caro Dagos, ormai, è chiaro: gli U.S.A. patiscono solo in parte e perlopiù, di riflesso gli effetti delle controsanzioni russe; sono a distanza di sicurezza dal teatro di guerra; il loro interesse geo-strategico di grande super-potenza è ridurre ai minimi termini la Russia (per smembrarla, magari e poi, papparsela) e per questo, sono disposti a correre il rischio di una guerra convenzionale a tempo indeterminato o nucleare, diciamo, di bassa intensità, con bombette tattiche?

tanto loro sono attrezzati meglio di tutti per l'eventaualità infausta. Dunque, sono disposti a combattere non solo fino all'ultimo ucraino, ma fino all'ultimo europeo fessacchiotto, pur di raggiungere l'obiettivo. L'afflato di libertà, ch'è sì cara degli atlantisti è solo una forma di cecità autolesionista e di servilismo fanatico, in qualche caso, prezzolato, in una forma o nell'altra. Le vie del demonio sono infinite: buon viaggio, conducator Draghi.

attacco russo a chasiv yar 6

Raider

Lettera 19

Esimio Dago,

Giuseppe Conte ha deciso di non votare a favore del DL Aiuti per una questione di coerenza. Ha ragione: se uno è irresponsabile (anche se il termine corretto dovrebbe essere un altro...) non può esserlo a giorni alterni, deve esserlo coerentemente sempre!

Bobo

Lettera 20

Caro Dago,

VIGNETTA VAURO - DRAGHI E MATTARELLA

con una classe politica come questa gli italiani dovranno necessariamente capire che la semplice astensione dal voto fino a qui praticata per manifestare rigetto, più che disgusto per un generale andazzo ben oltre il vomitevole, non è più sufficiente per ottenere alcunchè.

Presto o tardi che siano le nuove elezioni, sarà essenziale trovare un certo numero di personaggi tassativamente di valore disposti a sacrificarsi nella gestione pubblica non per salvare la patria (per carità, di salvatori e cialtroni variamente picconatori senza che mai abbiano ricostruito nulla, ne abbiamo già visti anche troppi), ma molto umilmente per risollevarla dallo sfascio.

Non mi nascondo che siamo probabilmente oltre la stessa utopia, anche per le asfissianti mani degli attuali gestori politici sulle liste elettorali, ma non abbiamo altra speranza.

giuseppe conte dopo l'incontro con draghi 1

Questa gente di ora ha già ampiamente dimostrato cosa sa fare: distruggere tutto. Difficilmente potrà trasformarsi in positivo dalla sera alla mattina diventando all'improvviso capace di guidare uno Stato.

Cincinnato 1945

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI ARRIVA AL QUIRINALE