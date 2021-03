POSTA! –HO LETTO CHE STA ANDANDO DI MODA IL TURISMO VACCINALE A CUBA E A MOSCA. MI VIENE DA PENSARE, DATE LE DESTINAZIONI, CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI SI TRATTI DI TURISMO VAGINALE… – PAPA RATZINGER HA CHIARITO UNA VOLTA PER TUTTE CHE NON CI SONO DUE PAPI. IL PAPA È UNO SOLO, PECCATO CHE NON NE ABBIA FATTO IL NOME…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

Papa Ratzinger, ha chiarito una volta per tutte che non ci sono due Papi. Il Papa è uno solo, peccato che non ne abbia fatto il nome.

Johnkoenig

Lettera 2

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

Caro Dago, in solitaria Grillo ha deciso che a guidare il Movimento dev'essere Conte. Ha fatto bene. Mica si poteva lasciar scegliere a quel 33% di brocchi che alle scorse elezioni così stupidamente ha votato 5 Stelle!

A.B.

Lettera 3

Dagovski,

Ratzinger: “C’è un solo Papa”.

E Bergoglio gli fa da Portavoce.

Aigor

Lettera 4

BEPPE GRILLO CON IL CASCO DA ASTRONAUTA

Dagosapiens, per il cosmonauta Grillo e i suoi grillini “è arrivato il momento di andare lontano”. Volevo suggerir loro Marte ma là non li voglio tra i piedi (ci vado io per evitare Sanremo). Peccato perché su Marte la Nasa li avrebbe costretti a fare quel famigerato “streaming” con cui avevano abbindolato tanti poveri creduloni.

beppe grillo giuseppe conte luigi di maio

Allora facciamo Plutone? Come dici Dago: è troppo lontano? Dài, ce la possono fare; gente che in quattro e quattr’otto è riuscita ad abolire la povertà -e senza che se ne accorgesse nessuno- è capace di tutto! Già me la vedo l’astronave M5s, che fila a tutta birra nello spazio con Conte-Spock al volante, Grillo motorista, Giggino vivandiere, Toninelli mozzo e Casalino di vedetta al finestrino! Evvai, lontano, verso altri mondi!

ursula von der leyen

Vittorio Lestellesonobellemilionidimilionilestelledei… ExInfeltrito

Lettera 5

Caro Dago, vaccini, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "Entro in il 17 marzo un pacchetto con il Pass Verde Covid". Intelligentissima. I vaccini scarseggiano e lei si preoccupa di un pezzo di carta? Dalle varianti del virus ci difenderemo mostrando il passaporto?

Ettore Banchi

Lettera 6

qualcuno riesce a spiegarmi che ci faceva il signor Grillo a roma il 28 marzo visto che gli spostamenti tra regioni sono interdetti???? o le regole valgono solo per i poveri cittadini "normali"????

bergoglio ratzinger

e inoltre visto il numero di partecipanti nella suite del Grillo all'hotel Forum quello non è da ritenersi assembramento??????

Aldo

Lettera 7

Caro Dago, Francia, Sarkozy condannato per corruzione e traffico d'influenza. L'uomo a cui, secondo i giornaloni dell'epoca, tutta la destra italiana avrebbe dovuto ispirarsi. Pesciaroli!!!

Arty

sea watch 4 1

Lettera 8

Caro Dago, 363 migranti su Sea Watch 3: "Italia o Malta ci diano porto". Suvvia, diamogli qualche bottiglia di Porto così forse si levano dalle scatole!

F.T.

Lettera 9

Caro Dago

coronavirus a cuba

Ho letto che sta andando di moda il turismo vaccinale a Cuba e a Mosca.

Mi viene da pensare, date le destinazioni, che nella maggior parte dei casi si tratti di turismo vaginale.

vaccino anti coronavirus a cuba

Lettera 10

Caro Dago, da oggi le pubbliche amministrazioni dovranno consentire l'accesso ai propri servizi digitali anche con la carta d'identità elettronica (Cie), in attuazione di quanto indicato dal decreto Semplificazioni. La cosa incredibile è che nel 2021 siano solo 19 milioni gli Italiani che la possiedono, cioè circa un terzo della popolazione. Gli altri hanno ancora quella cartacea. Un livello di arretratezza tecnologica vergognoso per la settima potenza mondiale.

CARLO CALENDA SI CANDIDA A ROMA BY EDOARDOBARALDI

Axel

Lettera 11

Caro Dago, Calenda: "Se M5s entra in gruppo Pd in Ue io me ne vado". Ecco, adesso che ha fatto sapere di esistere può tornare a tacere.

Lino

Lettera 12

Caro Dago, Covid, da oggi la Sardegna unica Regione bianca. Uno stratagemma per discriminare i neri?

MARIO DRAGHI

Bibi

Lettera 13

Buonasera

Caro Dago, ogni volta che viene arrestato qualcuno, per mafia, furto, droga ecc. nel " curriculum" spunta fuori che percepisce il...reddito di cittadinanza. Non è ormai ora di intervenire su questa misura a disposizione dei delinquenti e pensare a qualcosa di efficace per i veri indigenti?

FB

Lettera 14

roberto speranza meme

Caro Dago, Covid, il Garante della Privacy: "No ai pass vaccinali, serve una legge". Meno male che c'è qualcuno ancora lucido, altrimenti con la scusa della pandemia ci rifilano qualsiasi porcata.

Lucio Breve

Lettera 15

Caro Dagos, Draghi ha confermato al Ministero della Salute Roberto Speranza, non essendo chiaro quali siano i motivi che hanno portato a riconfermare l'esponente di Leu a un incarico così delicato. Draghi poteva cambiare Ministro o Speranza, per es., cambiare protocolli e linee di guida: invece, coerente con la sua gestione dell'epidemia e per premiare la fiducia di Draghi, non ha mutato in nulla protocolli che non curano, lasciano i positivi in balia del covid e così, intasare ospedali e sale di rianimazione.

craxi hotel raphael

Non sembra la cura migliore per una politica in disarmo né la dimostrazione di efficienza chiesta ai tecnici. A questo punto, chi rileva questi dati di fatto è accusato di negazionismo e complottismo: se la soluzione ai problemi veri fosse trovare un falso problema, okay. Ma una soluzione vera risolverebbe gli uni e gli altri: non si trova: e rimane la falsità, complottista o meno.

Raider

Lettera 16

Ciao Dago,

pau lopez

la foto di Grillo con il casco da astronauta non fa per niente ridere. Non fa ridere neanche il vertice dei Cinquestelle all'Hotel Forum con i partecipanti che arrivano con i macchinoni. Mi ricorda tanto Craxi all'Hotel Raphael. L'unica differenza è che Bettino aveva nella camera accanto Moana che lo aspettava nuda nel lettone.

Con affetto!

Roberto Peloi

Lettera 17

Caro Roberto,

mario draghi emmanuel macron 5

romanisti cercano appartamento in stabile senza portiere o, tanto fa lo stesso, con portiere di nome Pau Lopez, il signor 30 milioni buttati nel cesso della guardiola.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago, sherpa sono al lavoro per invitare Draghi a Parigi. Macron vorrebbe essere il primo leader europeo a incontrare di persona il nuovo premier italiano. Beh, anche all'epoca di Conte durante i vertici internazionali tutti sgomitavano... Ma per non far stare Giuseppi in prima fila nelle foto ufficiali!

Greg

LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI

Lettera 19

Caro Dago, vaccini, la Pfizer raccoglie la sfida del premier Draghi e promette l'arrivo di 40 milioni di vaccini entro la fine dell'anno. Perfetto. Se saremo ancora vivi ci risentiamo il 30 dicembre!

Gripp

Lettera 20

Caro Dago, dopo avere già introdotto nelle scorse settimane controlli con la Repubblica Ceca e con l'Austria - Tirolo - ora tocca alla regione francese della Mosella finire nella lista nera. La Germania se ne frega di Bruxelles e continua a chiudere i confini contro le varianti Covid. Insomma, l'Europa deve essere unita solo quando lo decide la Merkel. E meno male che il sovranista era Salvini.

donald trump alla conferenza dei conservatori cpac 2021

Piero Nuzzo

Lettera 21

Caro Dago, "Durissimo attacco di Donald Trump a Joe Biden", dicono i titoli dei tg. Sentiamo, che cosa ha detto? Ah, questo non si può sapere. Cala la censura: sull'attuale presidente Usa solo belle parole.

Mauro Soffianopulo

cpac 2021.

Lettera 22

Caro Dago, le lacrime di Rocco Casalino alla cerimonia di congedo di Giuseppi da Palazzo Chigi: "Piangevo per Conte e per l’ingiustizia che ha subito". Cioè perché ha fatto per quasi tre anni il premier senza essere stato eletto da nessuno?

Bug

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Lettera 23

Caro Dago, Covid, la Sardegna in zona bianca, si accorcia il coprifuoco: dalle 23:30 alle 5. Come se importasse a qualcuno. Nei weekend ci sono un sacco di persone che vanno a casa di amici, restano lì a dormire e tornano nella propria abitazione il mattino seguente, quando si può circolare. Una misura totalmente inutile.

Saro Liubich

Lettera 24

Caro Dago,

pur non avendo mai votato grillino, ho avuto modo di apprezzare Conte per il suo educato modo di porsi anche se la coerenza non è sicuramente una sua dote essendo passato disinvoltamente dal sovranismo all’europeismo, da un governo con la Lega ad un governo con il PD.

GIUSEPPE CONTE – MEME

In pratica Conte, pur non essendo formalmente grillino, si è finora comportato proprio come il M5S che da quando è al governo, senza alcun timore di cadere nel ridicolo, ha sempre detto e fatto tutto ed il contrario di tutto rinnegando disinvoltamente quei suoi “valori” che, proclamati a gran voce, gli hanno fatto vincere le elezioni.

Adesso Conte si appresta a diventare il capo dei cinque stelle che si trovano in profonda crisi di identità propria a causa delle loro repentine e radicali inversioni ad U che fa loro oggi rinnegare quello che ieri era ritenuto fondamentale.

La sua nomina a capo dei cinque stelle, ad esempio, rappresenta l’opposto della decisione assunta qualche giorno fa dalla piattaforma Rousseau che aveva deliberato per la nomina di un direttorio per la guida del partito.

LE DIMISSIONI DI GIUSEPPE CONTE - MEME

Nel fare a Conte gli auguri di successo nel suo nuovo impegno spero che, con lui a capo, il M5S ritrovi fra i suoi tanti “valori” troppo di frequente disattesi quello della coerenza, ricordandogli quel detto di Lincoln secondo cui è possibile ingannare tutti per qualche tempo o qualcuno per sempre ma che non è possibile ingannare tutti per sempre.

Pietro Volpi

Lettera 25

Lo spunto mi arriva dall'articolo del corriere a firma di tali camurani e fulloni - pubblicato qui a ricordo della figura professionale e umana di Fiammetta La Guidara, inviata di Motosprint e Autosprint, scomparsa di recente per cause legate alla gravidanza ( 50 enne incinta, quindi con probabili difficoltà insorte).

fiammetta la guidara 7

Ricoverata in ospedale per controlli, a sorpresa sono sopraggiunte delle complicazioni e nonostante tutti i tentativi dei medici il suo cuore ha cessato di battere. Con in cuore di Fiammetta ha cessato di battere anche il cuore del ... feto. Proprio così è scritto: la creatura morta nel grembo materno viene chiamata feto, come fosse un grumo di carne informe.

Ma a 4 mesi dal concepimento (così era per Fiammetta) la creatura in grembo è più o meno un bambino/a completamente formato/a e il tempo che avrebbe dovuto trascorrere nell’utero gli/le serviva solo per svilupparsi e maturare sino ad essere in grado di sopravvivere indipendentemente dalla madre.

aborto

Durante questo periodo di massima crescita il cuore del nascituro è ormai completamente sviluppato e ha un ritmo cardiaco da 120 a i 60 battiti al minuto. Gli occhi sono sensibili alla luce e la corteccia cerebrale ha formato molte circonvoluzioni. I nervi spinali e le radici spinali acquisiscono mielina, segno che lo sviluppo progredisce.

Lo scheletro della creatura si può intravedere attraverso i raggi X e il bambino reagisce alle sostanze amare, come lo iodio, immesse nel liquido amniotico, cessando di inghiottire e aggrottando la fronte. Reagisce alle sostanze dolci (saccarina) duplicando il suo ritmo normale di suzione. Mi fermo qui per dire che al momento della morte di Fiammetta il suo bambino o la sua bambina era creatura completa e sono sicuro che la madre aveva già pensato al nome.

feto

Ora, al dunque, dire che il cuore del feto ha cessato di battere con quello della mamma è una bestemmia per noi cattolici e per gli uomini di buona volontà. E' normale per chi odia la Verità e considera una creatura vivente solo un grumo di cellule. Dannati abortisti, vorrei che Fiammetta vi inseguisse a bordo di una moto per prendervi a sberloni. Anche D'Agostino che riporta paro paro le sciocchezze del duo giornalistico del pensiero unico.

Fiammetta La Guidara 3

Luciano