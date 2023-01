POSTA! - RIGUARDO AL CONTE AMPEZZANO, VORREI SOLO SAPERE: CHI PAGA IL CONTO? LA SUA BENESTANTE COMPAGNA? O LUI? BEH, LA “DIARIA PARLAMENTARE”, BENCHÉ COSPICUA, MI PARE SOTTOMISIRATA RISPETTO AL GRAND HOTEL DI CORTINA – LA RISPOSTA CHE VUOLE CONOSCERE MARCO GIUSTI, ALLA BATTUTA “CHE DIFFERENZA PASSA TRA UN OSTE E UNO STRONZO?”, È QUESTA: “L’OSTE MESCE IL VINO, LO STRONZO M’ESCE DAL CULO…”

liliana fiorelli massimiliano bruno i migliori giorni 2

Lettera 1

La battuta che vuole conoscere Marco Giusti è questa: l'oste mesce il vino, lo stronzo m'esce dal culo.

gpzirottu

Lettera 2

Caro Dago , Kiev: "Mosca perderà altri 70mila uomini nei prossimi 4-5 mesi". Ma in Ucraina c'è un Governo di mentecatti? Invece di preoccuparsi per quel che potrebbe succedere al Paese e alla popolazione nei prossimi mesi di guerra, fanno previsioni su quali saranno le perdite dell'invasore? Chi antepone il male altrui al benessere dei suoi cittadini è meglio che resti fuori dall'Unione! Europea!

vladimir putin

A.Reale

Lettera 3

Caro Dago, com'era quella? "È bastato annunciare il Price cap perché il prezzo del gas crollasse!". Come no, infatti a gennaio la bolletta aumenterà del 23,3% "perché il prezzo medio del gas a dicembre è stato di 116,6 euro/MWh. Figurarsi quando il prezzo medio sarà pari a quello del Price cap che è stato fissato a 180 euro/MWh, il 55% più in alto...

L.Abrami

MEME SU PUTIN E IL GAS

Lettera 4

Caro Dago, Covid, istituto medico Gran Bretagna: "In Cina 11mila morti al giorno". E sulle emorroidi come stanno messi? Casi in aumento?

Ezra Martin

Lettera 5

Caro Dago, Roma, arrestato il clochard polacco che ha accoltellato la turista israeliana. Accidenti! E non possono nemmeno metterlo ai "domiciliari" perché significherebbe lasciarlo libero di girare per tutta l'Italia...

aleksander mateusz chomiak il clochard polacco che ha accoltellato una israeliana a roma 2

Piero Nuzzo

Lettera 6

Caro Dago, cibo, dall'Ue via libera al commercio di grilli in polvere. Vorremmo proprio vedere la von der Leyen e la sia Commissione che divorano un pasto a base di insetti!

Pino Valle

Lettera 7

Caro Dago, Roma, colpo fucile da finestra: colpita auto in transito. Qualcuno che ha iniziato la caccia al cinghiale?

giuseppe conte e olivia paladino a cortina foto chi

Nino

Lettera 8

Dago Eccellentissimo,

riguardo al Conte Ampezzano, vorrei solo sapere: chi paga il conto? La sua benestante compagna? O lui? Beh, la “diaria parlamentare”, benché cospicua, mi pare sottomisirata rispetto al Grand Hotel di Cortina.

IlMaglio

Lettera 9

giuseppe conte al grand hotel savoia di cortina foto chi

Caro D’ago,

Ho visto a la7 ieri sera Bonaccini intervistato da Antonello Piroso.

Parlava con gli stessi temi e parole della Schlein.

Quello che mi ha colpito è che ,come candidato a segretario del PD, erede del partito comunista, fosse vestito tutto di nero!

Oddio chessifa per riconquistare i voti!!!!!

Uuomo di sinistra vestito di nero, come uno di destra! Incredibile.

Savogio

Lettera 10

Illuminato Dago,

parlamenti pecoroni hanno affastellato leggi e leggine per lo strapotere della casta togata e la creazione di variegate strutture poliziesche; per combattere la criminalità organizzata, in teoria, ma in pratica per porre sotto controllo l'intera cittadinanza.

ANTONIO PANZERI CON LA FIGLIA SILVIA

Pur non essendo un fan di Francesco Totti, mi pare una botta da polizia morale alla Bonafede che il Pupone sia indagato dall'antiriciclaggio. Può un cittadino, che ha guadagnato milioni col pallone e non con attività criminali, avere la passione del gioco e delle scommesse, senza che l'occhiuto Grande Fratello costruito dai parlamenti pecoroni lo esponga al pubblico ludibrio?

Si blatera di diritti civili, ma solo quelli d'alcova sono sacri, mentre il diritto di spendere i nostri soldi come ci pare è assimilato alla mafia.

Finita la barbarie pentastellata è giunta l'ora di gridare: Libertà! Libertà! Libertà!

Giancarlo Lehner

francesco totti noemi bocchi foto chi

Lettera 11

Caro Dago,non possiamo archiviare il 2022 senza ricodare l'ennesima fake previsione del prof.Pregliasco,risalente ai primi di dicembre: "entro la fine dell'anno, avremo 10 milioni di italiani a letto con l'influenza". Possiamo quindi ipotizzare che il viro-star sia o di indole estremamente pessimistica, o...

Paloma

Lettera 12

Dago,

Sui problemi di estradizione della famiglia Panzeri viene da dire che non tutti i paesi sono come l'Italia, molliccia ed ipergarantista. Questi hanno commesso un reato: sono stati beccati con tangenti enormi, in flagranza, mi parrebbe ovvio che ci sia cautela nel liberarli.

MP

Lettera 13

roberta metsola nuovo presidente del parlamento europeo 8

Caro Dago,

tutti a pensare (male) che la gita a Cortina sia stata pagata da lui, ma se l’avesse pagata lei? Oltre al pregiudizio maschilista che sono sempre gli uomini a pagare e a guadagnare di più, che ne sai che la coppia non sia lei quella con i pantaloni e che abbia pagato lei il soggiorno a 5 stelle? Potrebbe anche essere lei in un viaggio di affari? D’altronde non lavora nel settore alberghiero la Signora? La foto tua scattata di quand’era? Il 2, un giorno lavorativo no?

Saluti al breadwinner e ai viaggi di lavoro,

Lisa

P.S. Ottimo Ferrara come (quasi) sempre!

Lettera 14

Caro Dago, ma la Mensola, presidente del parlamento europeo, che si è fatta fare sotto al naso tutto il mega-casino del Quatargate, se non anche un bel iceberg sottostante, non si sente in dovere almeno di fare il bel gesto di offrire le sue dimissioni, quantomeno per manifesta incapacità ? Cincinnato 1945

conte e olivia a cortina by osho

Lettera 15

Caro Dago, "Abbiamo fregato Putin! Abbiamo fregato Putin!", scrivevano i giornaloni appena a Bruxelles è stato raggiunto l'accordo sul price cap per il gas. E invece a essere fregati, come al solito, sono gli utenti. Nonostante l'inverno mite, il crollo della domanda con conseguente crollo del prezzo del gas - a dicembre a una media di 116 euro al magawatt ora, lontano un miglio dai 180 euro del price cap! - a gennaio la bolletta del metano aumenterà del 23,3%. Quando la smetteranno di prenderci in giro per cominciare, finalmente, a raccontarcela giusta?

Lauro Cornacchia

Lettera 16

Caro Dago, Usa 2024, Casa Bianca: Joe Biden ha confermato che intende ricandidarsi. Sicuri non si tratti di un'altra delle sue tante gaffes?

Jonas Pardi

Lettera 17

Caro Dago,

2022 - IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI SERGIO MATTARELLA

nel suo discorso di fine d’anno , il presidente Mattarella ha fra l’altro detto: «La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, perché questo serve all’Italia e quindi al bene comune».

Tuttavia è risaputo che nel nostro paese il 10% circa dei cittadini, formato essenzialmente da lavoratori dipendenti e pensionati, paga il 60% dell’Irpef. Questo 10% di italiani che secondo Mattarella dovrebbero essere i “padroni” in senso civico della Repubblica, contano invece molto meno del restante 90% di cittadini che, pur pagando solo il 40% dell’Irpef, detengono il 90% dei diritti di voto esprimendo in tal modo il governo del paese.

conte a cortina meme

In altre parole, i veri “proprietari” della Repubblica non sono il 10% dei cittadini che pagano il 60% dell’Irpef ma il 90% che pagano il restante il 40% dell’Irpef.

Da qui nasce l’ “oppressione fiscale” che grava sul 10% degli italiani.

Solo se il diritto di voto fosse pesato sulla base dell’Irpef da ciascuno pagata, cosa impossibile anche solo a pensarsi, si potrebbe pensare che i la Repubblica possa appartenere a chi paga le imposte.

giuseppe conte e olivia paladino a cortina foto chi

Pietro Volpi

Lovere (Bg)