POSTA! - UCRAINA, CONTE: "NON VOGLIO FAR CADERE IL GOVERNO MA IL M5S VA ASCOLTATO". POSSIBILE CHE REDDITO DI CITTADINANZA E SUPERBONUS 110% NON ABBIANO INSEGNATO NULLA A DRAGHI? I 5 STELLE VANNO ASCOLTATI CON ATTENZIONE, COSÌ POI SI SA CON CERTEZZA QUEL CHE NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE FARE…

Riceviamo e pubblichiamo:

shireen abu akleh 11

Lettera 1

Caro Dago, l'uccisione della reporter di Al-Jazeera: Anp dice no a un'indagine congiunta con Israele. E beh, vuol dire che i palestinesi hanno qualcosa da nascondere...

Giacomo Francescatti

Lettera 2

D’accordo che dicono che per essere alpini vale un po’ quel che si dice per poter giocare a golf, ma davvero è possibile che in tempi come questi, in cui un banale “che bel viso, hai” può essere interpetrato come molestia sessuale, non capiscano che devono stare attenti alle parole che rivolgono, o cantano, o biascicano alle donne (per tacer dei gesti)?!

adunata degli alpini a rimini

Giuseppe Tubi

Lettera 3

Leggo che un tipo è stato denunciato perché “Venticinque anni fa aveva denunciato il furto di una Ferrari da poco presa in leasing, ma in realtà in questo lungo periodo l’aveva sempre avuta a sua disposizione”.

Dunque è stata abolita la prescrizione?

Che livelli di informazione…

Giuseppe Tubi

Lettera 4

Ma Allegri è proprio sicuro che chi gli ha tirato un calcio era un interista? Mah …

il tecnico della juve massimiliano allegri 3

Audacecipiace

Lettera 5

Caro Dago dopo la retata di Roma contro l'Andrangheta dobbiamo celebrare il grande Albanese che aveva già messo a nome del figlio "Melo" una pizzeria.......

Amandolfo

Lettera 6

Caro Dago, Covid e vaccini, Fondazione Gimbe: "Pericoloso aspettare l'autunno per la quarta dose". Ma certo, meglio farla adesso così a settembre l'efficacia è svanita e, per la gioia dei produttori, si può procedere con la quinta.

JOE BIDEN FA LA QUARTA DOSE COL VACCINO PFIZER

Bug

Lettera 7

Caro Dago, Covid, Casa Bianca: "I morti Usa sfondano soglia del milione". Un altro fallimento per Joe Biden che quando si è insediato, grazie al suo meraviglioso piano, aveva pronosticato 600 mila decessi.

Maury

Lettera 8

Caro Dago,

l'ex sindaco M5S certifica che a Parma il movimento si è estinto, proprio laddove aveva conquistato i primi successi.

Federico Pizzarotti

Spero che l'equazione gaussiana si ripeta in tutta Italia e che Grillo ed i suoi adepti si estinguano in pochi anni.

Dal tempo delle Guerre Gotiche nessuno era riuscito a fare così tanti danni a questo sciagurato paese.

Ossequi

A.Francesco

Lettera 9

Caro Dago, con l'ingresso di Helsinki nella Nato, Mosca si ritroverà oltre mille chilometri di confine in più con i territori dell'Alleanza atlantica. La Russia: "Pronti a contromisure tecnico-militari". Che idioti i finlandesi a fare da cuscinetto tra Biden e Putin! Ma non vedono cosa sta succedendo all'Ucraina che ha dato ascolto agli Usa? Tra i due litiganti il terzo rimane schiacciato. Oppure, bene che vada, butteranno miliardi in spese militari. Al signor Sleepy Joe non frega nulla di salvare i Paesi confinanti: lui vuole solo affondare la Russia. Costi quel che costi. Agli altri, però...

Vic Laffer

finlandia e svezia entrano nella nato 2

Lettera 10

Caro Dago, qualità dell'aria, la Corte Ue boccia l'Italia: "Inadempiente su riduzione inquinanti". Membri del Governo e parlamentari riceveranno a casa una multa da 100 euro una tantum?

Raphael Colonna

Lettera 11

Caro Dago, Covid, Omicron 4, primi casi in Italia: più contagiosa e 'dribbla' vaccino. Colpa della Nato, che invece di proteggere i vecchi soci è tutta presa da Finlandia e Svezia!

MARIO DRAGHI JOE BIDEN

Edy Pucci

Lettera 12

Caro Dago, Draghi: "Cominciare a chiedersi come costruire la pace in Ucraina". Pensavamo che tre mesi di guerra fossero più che sufficienti per elaborare già qualcosa. Invece dopo 90 giorni bisogna appena "cominciare a chiedersi". Preso atto che adesso sono in arrivo le vacanze estive, bisognerà aspettare settembre prima di "cominciare a rispondersi". Insomma, se tutto va bene le prime proposte arriveranno, con calma, per Natale. E chi ha fretta? Ci sono tante armi da provare da qui al 25 dicembre...

Scottie

inter vs juventus foto mezzelani gmt110

Lettera 13

Stimato Rob,

la rovina della Juve non è Allegri, ma il sempre più frequente protagonismo della VAR.

Gli arbitri stentano a vedere i falli da rigore in area juventina, ma la VAR ha l'occhio lungo e pare non risentire troppo dell'effetto miopia da Moggi.

Giancarlo Lehner

Lettera 14

Caro Dago, Papa Francesco: "Il tema della natalità rappresenta una vera e propria emergenza sociale.Bisogna invertire la rotta". E negli Stati Uniti i Repubblicani, a dispetto del suo "grande amico" Joe Biden, sono già al lavoro...

Ranio

papa francesco con una bandiera ucraina proveniente da bucha

Lettera 15

Caro Dago, "Nessuno ha mai detto se i pagamenti in rubli violano le sanzioni, è una zona grigia. Il più grande importatore di gas in Germania ha già pagato in rubli e la maggior parte degli importatori ha aperto i conti in rubli". Abbiamo capito bene? Draghi sta suggerendo agli importatori di gas italiani di fare la medesima cosa? È sorprendente! Soltanto qualche settimana fa aveva detto: "Il pagamento del gas in rubli? Sarebbe una violazione contrattuale". Che simpaticone il premier. In 15 mesi a Palazzo Chigi ha imparato a fare la banderuola meglio dei politici di lungo corso!

Arty

Lettera 16

inter vs juventus foto mezzelani gmt107

Caro Dago, "La guerra ha cambiato fisionomia: inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fossero un Golia e un Davide. Oggi il panorama si è completamente capovolto". Chissà se Draghi, poco dopo, si è reso conto di aver detto uma cretinata. Di certo i giornalisti presenti - tanto per cambiare rimasti tutti in religioso silenzio - non hanno aiutato. Nel racconto biblico il gigante Golia finisce per terra con una pietra in fronte lanciata con una fionda dal pastorello Davide. E quindi adesso assai più che all'inizio della guerra la Russia può sembrare un "Golia", un gigante grande e grosso che può essere sconfitto. Altro che panorama completamente capovolto! La prossima volta che deve fare una citazione il nostro premier si prepari meglio: evitarà brutte figure.

EPA

Lettera 17

Il politico della CDU, Wolfgang Schäuble, ha paragonato le azioni di Putin a quelle di Adolf Hitler: "Certo, questo è il parallelo spaventoso", ha detto l'ex presidente del Bundestag, ieri, in un'intervista alla "Badische Zeitung" quando gli è stato chiesto del pericolo di una 3^ mondiale.

Lettera 18

wolfgang schaeuble schauble 4

Hitler scrisse all'inizio del suo libro Mein Kampf che voleva invertire i risultati della prima guerra mondiale. "Con Putin, i parallelismi sono grandiosi", ha detto Schäuble. Ma c'è una differenza. Putin pensava che avrebbe conquistato l'Ucraina con la stessa rapidità con cui Hitler conquistò la Cecoslovacchia nella primavera del 1939.

Non è la prima volta che Schäuble argomenta in questa direzione. Nel 2014, come ministro federale delle finanze, ha paragonato le azioni della Russia in Crimea all'annessione della Sudetenland (Terra dei Sudeti) da parte di Hitler nel 1938.

Impeto Grif

Lettera 19

GIUSEPPE CONTE E MARIO DRAGHI

Caro Dago, sarà pure vero che i grillini sono incapaci e incompetenti, ma bisogna riconoscere che sono anche sfortunati! Prendiamo le loro misure simbolo, il reddito di cittadinanza è subito diventato il bancomat di truffatori e delinquenti di ogni ordine e grado, terroristi compresi; il famoso cashback è stato preso d'assalto dai furbetti del pieno di benzina con cento transazioni, da ultimo il 110% ha fatto triplicare i costi a vantaggio di imprese e fornitori. Se alla incompetenza aggiungiamo la sfortuna il mix diventa micidiale, qualcuno li fermi...

FB

Lettera 20

mario draghi ursula von der leyen

Caro Dago, il comandante dei marines ucraini che difendono Mariupol, Serhiy Volyna, si è rivolto su Twitter a Elon Musk per chiedere aiuto per l'evacuazione dall'acciaieria Azovstal. Vuole che gli mandi qualche auto elettrica o un veicolo spaziale?

Nino

Lettera 21

Caro Dago, verba volant, foto manent. Che umiliazione per l'Italia quell'immagine in cui Biden, nello Studio Ovale, mette la mano sulla spalla di Draghi! Sembrano il professore e lo scolaretto. O, per fare un paragone efficace, Erdogan e la von der Leyen. Ma il nostro premier non ha un minimo di dignità e orgoglio?

ATTACCO HACKER SITO DELLA DIFESA

Ricky

Lettera 22

Caro Dago, Italia sotto scacco: gli hacker russi attaccano i siti di Difesa e Senato. Presto, presto! Svezia e Finlandia entrino nella Nato. Così potranno essere attaccate dai pirati informatici di Putin pure loro!

Lucio Breve

Lettera 23

Caro Dago, Ucraina, Conte: "Non voglio far cadere il governo ma il M5s va ascoltato". Possibile che reddito di cittadinanza e Superbonus 110% non abbiano insegnato nulla a Draghi? I 5 Stelle vanno ascoltati con attenzione, così poi si sa con certezza quel che non bisogna assolutamente fare.

URSULA VON DER LEYEN OLAF SCHOLZ MARIO DRAGHI

Pop Cop