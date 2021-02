POSTA! – ABBIAMO UNO CON MASTER AL MIT, EX-GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA, PRESIDENTE PER 8 ANNI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA... CHE DEVE FARE LE CONSULTAZIONI CON IL BIBITARO, LA SCIURA PINA, CHIDDO CA' TERZA MEDIA, L'EX VELINA, LA LAVANDAIA, L'EX TRONISTA, U' DJ, IL DIPLOMATO ALLE SCUOLE SERALI, U' STIGGHIOLARU. È COME SE MICHELANGELO SI METTESSE A FARE LE CONSULTAZIONI DI PITTURA CON QUELLO CHE FA LE STRISCE PEDONALI...

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Governo Draghi, Crimi: "Ipotesi di un voto su Rousseau non è da trascurare". La solita carnevalata, dall'esito scontato, a cui ci hanno abituato i 5 Stelle. Ormai non se la beve più nessuno.

Furio Panetta

Lettera 2

mario draghi.

Abbiamo uno con Master al Massachussets Institute of Technology di Cambridge, ex-Governatore della Banca d'Italia, consulente delle più importanti società del mondo, Presidente del Financial Stability Board, Professore ordinario in politica monetaria, membro del Board of Trustees di Princeton, Presidente per 8 anni della Banca Centrale Europea... che deve fare le consultazioni con il bibitaro, la sciura Pina, chiddo ca' terza media, l'ex velina, la lavandaia, l'ex tronista, u' dj, il diplomato alle scuole serali, u' stigghiolaru... È come se Michelangelo si mettesse a fare le consultazioni di pittura con quello che fa le strisce pedonali

Lettera 3

Caro Dago, l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, a nome dell'Ue: "L'Unione europea condanna la sentenza delle autorità russe per Alexei Navalny e la considera inaccettabile poiché ha una motivazione politica". Insomma, la stessa cosa fatta da Biden con Trump non va bene se fatta da Putin con Navalny?

Jonas Pardi

Lettera 4

vaccino oxford astrazeneca

Caro Dago, Covid. Usa, Brasile, Messico, India e Regno Unito: in 5 Paesi quasi la metà dei morti nel mondo. I soliti egoismi?

P.F.V.

Lettera 5

Caro Dago, Governo, Di Maio: "Il M5s sia maturo, un dovere ascoltare Draghi". E quindi quelli che ascoltano Grillo e Di Battista sono immaturi?

Corda

JOSEP BORRELL

Lettera 6

Caro Dago, giudice ad un avvocato nero: "Sei laureato? Mi fai vedere il tesserino?". Il presidente della sezione del tribunale dove si celebrava il procedimento: "È stato un malinteso. Conosco l'avvocato Sedu, ho stima di lui, lo aspetto in ufficio. Venga quando vuole e chiariremo tutto". A questo punto speriamo non il colore della pelle!

Maury

Lettera 7

ROCCO CASALINO MEME

Caro Dago, non bastasse la tremenda crisi economica che stiamo vivendo a tagliare posti di lavoro, ci si è messo pure Renzi a creare ulteriore disoccupazione; iniziando da Conte che come tutte le persone (in)capaci si era inventato un lavoro, premier a vita, disponibile per qualsiasi governo, di destra, sinistra, anarchico o monarchico, per lui nessuna differenza!

Poi il mitico portavoce Casalino che deve lasciare megaufficio allestito come un reality di cui era sceneggiatore, regista, interprete. Aggiungiamo poi Travaglio che abbandonata la professione di giornalista, dove poteva diventare un buon cacciatore di scoop e di verbali secretati, ha scelto di fare il portavoce del portavoce del premier. Auguri a tutti di trovare presto una occupazione adeguata alle loro qualità.

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Lettera 8

Caro Dago, Festival di Sanremo. Gli artisti in gara saranno prelevati dai camerini, posti ai vari piani dell'Ariston, portati nella Green room da dove passeranno nella Red room per i ritocchi di trucco e parrucco, e poi nel retropalco. A fine esibizione, nuova mascherina chirurgica, condotti nella Blu room per l'intervista radiofonica e poi camerino e scala di accesso all'uscita dal carraio alle spalle del teatro. Un pacco Amazon se la passa meglio!

Frankie

Lettera 9

Caro Dago,

cyberbullismo

è mai possibile che si possa sponsorizzare un bambino di 8 anni. Siamo all'apoteosi della mercificazione della persona umana. Questo novello prodigio del calcio non potrà avere una vita normale per l'ingordigia dei suoi genitori e del libero mercato, la nuova divinità a cui tutti si debbono prostrare.

Naturalmente, in questo caso, associazioni, femministe e tutto l'ambaradan del political correctness non hanno niente da dire: pecunia non olet.

Johnkoenig

Lettera 10

ALEXANDRIA OCASIO CORTEZ

Caro Dago, bullismo e cyberbullismo: 6 giovani su 10 ne sono stati vittime nel 2020. Il 61% dei giovani afferma di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo nel 2020, e il 68% di esserne stato testimone. Il Revenge porn e l'incubo per le ragazze (52,16%). Beh, se non sono così sceme da farsi filmare o fotografare, tranne i casi con riprese di nascosto, difficilmente l'incubo si materializzerà. Anche se sembra il principe azzurro meglio non fidarsi. Le cose cambiano.

Nick Morsi

Lettera 11

Caro Dago, "Una coalizione di governo paralizzata da schemi ideologici e incompetenze". Così l'«autorevole» New York Times riguardo l'uscente governo giallo-rosso. Quando la sinistra si impegna le soddisfazioni non tardano a venire.

LA LITE TRA ROCCO CASALINO E SOLANGE

Lauro Cornacchia

Lettera 12

Caro Dagos, Il politicamente corretto colpisce ancora per furore belluino al potere: vedi l'epurazione della cultura per liberarla dai classici, che offendono le anime iper-suscettibili - molto di più che per le infamie ridicolmente imputate a suprematisti maschilisti bianchi come Omero, Dante e Shakespeare - perché non ci sono classici nelle culture di popolazioni che non conoscevano l'uso della scrittura o non ammettevano classici oltre il Corano.

Ora, lo scandalo sollevato dal prete di Marsala che paragona aborto e Shoah. Tanto per saperlo: è un crimine essere contro l'aborto o lo è paragonare l'aborto alla Shoah? Sarebbe crimine di odio difendere la vita che nasce? O non è vero che l'aborto ha stroncato più vite umane che i lager? E delle bambine abortite in India e Cina solo perché femmine non era il caso di indignarsi un pochino?

MARIO DRAGHI AL MEETING DI RIMINI

O dell'aborto a nascita parziale, reintrodotto da quel cattolico modello Bergoglio di Biden, presidente per grazia ricevuta per posta? Be': da chi accusa di odio chi chiama donna una donna o dice che le donne hanno le mestruazioni e i trans no e che un bambinio può nascere solo dall'unione di un uomo e di una donna, non ci si può aspettare reazioni meno scontate, odiose e ridicole.

Raider

vincenzo spadafora foto di bacco (3)

Lettera 13

Caro Dago, Conte: "Mai sabotato Draghi, auspico un governo politico". Se gli piacciono tanto i governi "politici", come mai ne ha presieduti due senza essersi mai presentato alle elezioni?

Theo

Lettera 14

Caro Dago, l'ormai ex ministro 5 Stelle Vincenzo Spadafora: "Non conoscevo il mondo dello sport". Vabbè, però a casa ce l'ha una poltrona? Quando è arrivato al ministero quella l'ha riconosciuta?

Daniele Krumitz

nel laboratorio di wuhan

Lettera 15

Caro Dago, Oms a Wuhan: "Covid nato in laboratorio? Scenario da film". Ma chi ha mandato Ghebreyesus? Tanto valeva che Xi Jinping si controllasse da solo!

Tuco

Lettera 16

Caro Dago, l'alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell: "Oggi Russia e Ue non sono partner ma rivali". Come no. Siamo partner degli Stati Uniti di Joe Biden, che non ci fa mandare i vaccini già acquistati e li tiene per sé.

arresti alla protesta per la liberazione di navalny 11

A.B.

Lettera 17

Caro Dago, Giuseppi Conte: ci vuole un governo.politico, le urgenze del.paese non possono essere affidate a una squadra di tecnici. Ma non è la stessa persona che voleva che a gestire il Recovery Fund fossero sei manager e trecento tecnici? Federico Barbarossa

Lettera 18

caro Dago ho ascoltato un po' del discorso del Conte, reduce dal colloquio con Mario Draghi. Mi aspettavo un deja-vu da un momento all'altro, cioè che il Conte esclamasse: "mi ha fatto un'ottima impressione" !!!

ANCHE I COMPAGNI TIFANO DRAGHI

Lorenzo B.

Lettera 19

Caro Dago,

Conte ministro... no, dai! Per la serie "bravo ma basta": pietà!

Possiamo fare che Conte sparisce e poi tu ci rassicuri con una bella dagonota in cui scrivi che è stato solo un brutto, bruttissimo, orribile, traumatizzante (e biascicante) incubo?

Non ci credo che Draghi possa avergli proposto un ministero: urge smentita, e solo se la vedo su Dagospia ci credo.

Ossequi,

Millo.

Lettera 20

JOHN ELKANN CON LA MASCHERINA

Dagovski,

In Italia urlare in piazza contro il Presidente della Repubblica è reato di vilipendio.

Perché in Russia dovrebbe essere diverso ?

Aigor

Lettera 21

Dago Regionalista,

i poteri storici piemontesi sono in evoluzione: Lapo della famiglia Elkan ricorda che al meeting riminese aveva auspicato Draghi, Carlo della famiglia Debenedetti e Marco di nascita Travaglio avevano sentenziato, nel salotto di Lilli, che il nominato non avrebbe mai accettato. Il tuo sito ce lo rammenta, perchè ? Chissà se lo faranno notare i maggiori, un tempo, giornali tutti con editori subalpini? E che dirà sir Urbano che pochi giorni fa dichiarava sul suo Corrierone assoluta sinergia con il jolly Conte di Casalino memoria ? Vedruma.

Ciao nè ! - peprig -

Lettera 22

Caro Dago

emilio carelli

Emilio Carelli eletto in parlamento nel 2018 nelle file del M5S è uscito dal suo partito con l’intenzione di dar vita ad un nuovo raggruppamento politico che si dovrebbe chiamare “Centro – Popolari Italiani”.

Una persona come Carelli che si è unito ai grillini ben sapendo che la classe dirigenziale del M5S veniva scelta sulla base del dogma per cui “uno vale uno” non può abbandonare il M5S dichiarando di aver assistito troppe volte alla scelta di persone sbagliate e incompetenti poste nei posti sbagliati.

arresti alla protesta per la liberazione di navalny 10

Carelli che non è stato in grado di vedere al di là del al proprio naso non merita a mio avviso alcuna considerazione ed il suo movimento, se mai prenderà corpo, è sicuramente destinato a fallire al più presto.

Pietro Volpi

Lettera 23

Dago darling, in certe strade di montagna ci sono cartelli "Attenzione caduta massi". Dopo quello che é successo a Tolone (e altre decapitazioni precedenti) tra poco in Francia dovranno mettere cartelli "Attenzione caduta teste". E sono teste vere e sanguinanti, non virtuali dovute a rimpasti governativi o societari.

CONTE CASALINO

E che dire di quel femminicida che pochi giorni prima aveva ucciso con arma da fuoco (sempre nel sud della Francia e non nelle risapute "citès" parigine) prima una "navigator" di un centro per l'impiego e poi la direttrice del personale di una ditta che lo aveva licenziato 10 anni fa! Ci sarebbe da ricamarci tanto sulla vita quotidiana nella Francia del Terzo Impero.

Una cosa é certa: la "Douce France" di Charles Trenet é morta insepolta, anche perché la grandeur proibisce di farle funerali laici e solenni "aux Invalides". E meno che mai nella cattolica Notre Dame de Paris, tempo fa dolosamente mezza bruciata e poi dimenticata da tutti, anche da Papa Francesco.

laboratorio wuhan

Intanto chez noantri, qualcuno teme che il neoregista Draghi si metta in mente di girare un remake di "La Cina é vicina" con un change: Grecia al posto di Cina. E tutti vivremo più felici e contenti senza problemi di colesterolo perché a stomaco vuoto. A parte le bioerbe e le biobacche che si trovano facilmente nelle frastagliate neoforeste appenniniche.

Ossequi

Natalie Paav

john elkann

Lettera 24

D(r)agosapiens, siamo all’ultima spiaggia: Draghi Beach. I grillini vogliono ancora, e soltanto, la montagna? La montagna di macerie di Conte-Casalino? Bè, hanno fatto tante giravolte; se ne facessero una adesso sarebbero perdonati da tutti. Avanti su Draghi Beach! E tutti a nuotare, mica solo a galleggiare.

Vittorio Nuotatore ExInFeltrito

Lettera 25

Dannati di Dagospia, siete talmente indemoniati da accusare chi è contro l’aborto di essere truppaglia, ossia gente miserabile! Qui invece miserabili siete voi che avete perso del tutto il senso della vita che è sacra, e dei valori più profondi !

LABORATORIO DI WUHAN

Anatema su di Voi che irridete la Dottrina Cattolica. Ne pagherete il fio perché il vostro peccato grida vendetta al cospetto di Dio e non c’è Satana che possa salvarvi. Perché fate e propagate il male nonostante in cuor vostro sappiate che uccidere una creatura nel grembo materno è orribile! Certo, il paragone con Mengele è sbagliato e fuorviante ma l’aborto è, e rimarrà sempre, un crimine contro un/una creatura indifesa e innocente!

Luciano