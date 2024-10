POSTA – CARO DAGO, DONALD TRUMP AL LAVORO IN UN FAST FOOD MCDONALD'S IN PENNSYLVANIA: PER PRENDERE IN GIRO KAMALA HARRIS O SOLO PER TENERE SEMPRE LE MANI SULLE PATATINE? – MA È MAI POSSIBILE CHE OGNI MATTINA, FACENDO UNA CAMMINATA SUL LUNGOTEVERE, SI VEDANO ALMENO DUE O TRE AUTO CON IL FINESTRINO SFONDATO? AVVISATE PIANTEDOSI…

Lettera 1

FAMIGLIE SENZA FIGLI IN ITALIA

Caro Dago,

è mai possibile che tutte le mattine, facendo una camminata sul Lungotevere, si vedano almeno due o tre auto con il finestrino sfondato da un ladro che le ha saccheggiate? Avvisate Piantedosi: forse è il caso di aumentare i controlli…

Geronimo Grani

Lettera 2

Caro Dago, in Italia sempre più culle vuote. E si aspettavano qualcosa di diverso dopo tutte le martellanti campagne pro Lgbtq+?

MEME GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

Tom Schusterstich

Lettera 3

caro Dago, prima dichiarazione della Meloni dopo le ultime alluvioni: "per chi è rimasto senza casa pronto un centro prima accoglienza un po’ fuori mano (in Albania , essendo l' Italia un paese non sicuro "climaticamente") ma vuoto e nuovo .

E tranquilli che dopo un giorno non vi cacciamo via. Chiediamo solo un piccolo contributo per le spese di spedizione (gratis se siete elettori fdi o lega) "

Marco di Gessate

Lettera 4

Cherie Dagò,

L'Italie, ... oh, pardon

l'talia è un Paese antidemocratico, populista, razzista, patriarcale, fascista, insicuro.

É per questo che da voi possono entrare tutti, chiens et cobbons? E non possono più uscire, ça va sans dire!

Mr. Grobynot au Contraire

Lettera 5

GIORGIA MELONI E IL NERO DI WHATSAPP - MEME

caro Dago,

in Italia per la Costituzione la Magistratura Democratica è indipendente.

E poche balle!

Tony il borgataro

Lettera 6

Esimio Dago,

l'ex Presidente del Consiglio che vuole denunciare Giorgia Meloni alla Corte dei Conti per lo spreco di denaro pubblico causato dalla fallimentare "Operazione Albania" è lo stesso ex Presidente del Consiglio che, "per un suo capriccio personale (cit.)", ha sprecato centinaia di milioni di denaro pubblico per l'inutile e inutilizzato "Air Force Renzi"?

Bobo

Lettera 7

Dago,

air force renzi

La questione migranti ha ripreso vigore, la forze 'progressiste' adesso stanno cavalcando questo tema contro il governo Meloni. Ma si dimenticano che stiamo parlando di immigrati irregolari, usati dai trafficanti per arricchirsi e dalle ong per garantirsi la propria sopravvivenza.

Infine, parliamo di persone lasciate a loro stesse, proprio da chi le vuole in Italia, destinate ad aumentare la criminalita', che nelle grandi citta' e' divenuta preoccupante. Tutto a spese dello 'stato' e quindi di noi cittadini. E' proprio questo che gli italiani vogliono? O sono solo misere questioni ideologiche fatte sulla nostra pelle?

MP

ANTONIO TAJANI

Lettera 8

Caro Dago, il 33,8% degli italiani reputa molto dispendiosa la costruzione di centri per migranti in Albania? Ovvio. Non si capisce il perché di tutti questi costosi artifici quando basterebbe non accoglierli, come si faceva finché c'era il Muro di Berlino: non verranno a dirci che allora non c'erano persone desiderosa di scappare da guerre, fame e povertà...

Spartaco

Lettera 9

Caro Dago, Istat: ancora un picco negativo per le nascite in Italia. Per ogni mille residenti sono nati poco più di sei bambini lo scorso anno. In calo anche le nascite da genitori stranieri. Per forza. Se ogni volta che tenti di fare un figlio per evitare un'incriminazione per molestie o stupro devi richiedere alla partner una dichiarazione scritta in cui conferma di aver dato il consenso...

Ferguson

DONALD TRUMP COME RONALD MCDONALD

Lettera 10

Caro Dago, Donald Trump al lavoro in un fast food McDonald's in Pennsylvania: per prendere in giro Kamala Harris o solo per tenere sempre le mani sulle patatine?

Mes

Lettera 11

Caro Dago , arrivano minacce all' Italia dalla Nordcorea : "pagherete un prezzo elevato. diciamo dalle 2000 alle 2500 capre e una poltrona relax di mastrota per il nostro pingue leader . e non fregateci perche' mastrota la seconda poltrona la da in omaggio "

Marco di Gessate

Lettera 12

donald trump cameriere al drive through del mcdonald in pennsylvania 18

Dagonzo

Renzi che dà dell'influenzer alla Meloni è come il bue che dà del cornuto all'asino.

Icj

Lettera 13

Caro Dago, nella polvere di Gaza, Netanyahu ha avuto gioco facile a eliminare "Sin-war". Vorremmo vederlo con "Sin-ner" sul cemento di Flushing Meadows!

Fritz

Lettera 14

Dagonzo

migranti in albania - vignetta by vukic

Sorgi asfalta di qua, Merlo asfalta di là,

Cazzullo asfalta di giù, la Gruber(oltre che la faccia) asfalta di su. Ma con tutti questi qui che asfaltano com'è che le strade sono piene di buche?

Icj

Lettera 15

Caro Dago, Tajani in missione a Tel Aviv per parlare di "due popoli due Stati". Come se fosse andato a presentare l'ultimo ritrovato tecnologico: il mangianastri.

Tommy Prim

Lettera 16

Caro Dago, a quanto pare con i magistrati siamo tornati ai tempi del Di Pietro di Mani Pulite quando di Berlusconi diceva, come riportato dal suo capo Francesco Saverio Borrelli, "Io a quello lo sfascio".

J.N.

Lettera 17

KAMALA HARRIS -RACCOLTA FONDI

Caro Dago, Elly Schlein parla di tutto: di Sanità, di "nuove tasse", di danno erariale per il centro migranti in Albania... Ma non della sua Emilia Romagna dove ai tempi della vice presidenza non ha fatto assolutamente nulla nulla per prevenire il dissesto idrogeologico. Imbarazzo?

Frankie

Lettera 18

Certo che con tutto quello che sta vincendo Sinner per il mondo una tassazione italiana su questi capitali avrebbe costituito sicuramente un "ACE" per il nostro Erario, di fatto equivalente ad una manovra. Dobbiamo invece farci tagliare le "ACCISE"...

I veri carota boys siamo noi che la carota la prendiamo nel...

Gian Paolo Sacco

giorgia meloni edi rama - hotspot per migranti in albania

Lettera 19

L'Assessore alla Cultura del Comune di Livorno si è dovuto dimettere da questo incarico perché, commentando l'opera d'arte (!) di Jade Guanaro Kuriki-Olivo intitolata "Woman", si è permesso di dire che una donna col pene non è una donna!

E se avesse commentato con: "È una donna del c...o" oppure "Che c...o di donna"?

Saluti Politicamente Corretti.

Carlo Leonardi

Lettera 20

Caro Dago, femminicidi, il bracciale elettronico non funziona. Forse perché non è Bulgari?

Maury

Lettera 21

Dago colendissimo,

elezioni in moldavia foto lapresse 4

sin dall’inizio l’affaire Albania è apparso come una scelta stravagante. Quali risultati effettivi si proponesse la sora Giorgia, mah….

Tuttavia, che un giudice decida quali siano i paesi sicuri e quelli no, dovrebbe allarmarci. Il provvedimento si nasconde dietro una sentenza europea (basata su un unico caso che chiaramente ha aspetti individuali), che improvvisamente diventa una categoria senza limiti. Diamogli il suo nome: scelta ideologica.

Perché poi i paesi “insicuri” sono membri a pieno titolo dell’Onu, dove spesso detengono le presidenze di comitati che si occupano di diritti civili ed umani! Oltre a disporre nello Stivale di ambasciate e consolati, regolarmente accreditati.

donald trump cameriere al drive through del mcdonald in pennsylvania 7

Che si fa, si procede alla rottura delle relazioni diplomatiche con gli “insicuri”? Lo decidono i giudici?

Saluti da Stregatto

Lettera 22

Caro Dago, Moldova-i se l'Eurobanana non ce l'hai?

Greg

Lettera 23

Caro Dago, Ue, interferenze russe senza precedenti su voto moldavo. Sicuro. Mentre Biden e l'Intelligence Usa attendono in silenzio il responso delle urne...

donald trump cameriere al drive through del mcdonald in pennsylvania 9

Gary Soneji

Lettera 24

Caro Dago, migranti, secondo un sondaggio di Euromedia Research il 33,8% degli italiani reputa molto dispendiosa la costruzione di centri al di là dell'Adriatico - in terra straniera - e il 19,9% sbagliata e inutile. Sai che scoperta. Tutti vorrebbero che i clandestini fossero respinti subito, senza nemmeno essere fatti sbarcare, a costi infinitamente minori: ma le idiote leggi che l'Occidente si è autoinflitto non lo consentono!

Marino Pascolo

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - MEME FESTIVALBAR

donald trump cameriere al drive through del mcdonald in pennsylvania 2

elezioni in moldavia donald trump cameriere al drive through del mcdonald in pennsylvania 3