Lettera 1

ciao Dago,

Elly Schlein, in fondo... una Veltroni che ce l'ha fatta. E salùtame a Gramsci.

Rob

Lettera 2

Caro Dago, Libano, Israele dispone lo spostamento delle basi Unifil. Crosetto: "Noi e l'Onu non prendiamo ordini da Tel Aviv". Quindi lui è anche "portavoce" dell'Onu?

Yu. Key

Lettera 3

Caro Dago, Obama: "Trump vende scarpe da ginnastica e bibbie, non ha mai cambiato la gomma di una macchina in vita sua". Eh certo, ha sempre pagato qualcuno che lo facesse al posto suo. Come quei liberal che donano milioni alla Harris perché cambi le gomme per loro...

Marella

Lettera 4

Caro Dago, Italia-Belgio 2-2. Paghiamo le tasse per avere 11 uomini in campo: Spalletti insegni ai suoi a non farsi espellere!

Dirty Harry

Lettera 5

Caro Dago: ormai pare che l'ONU sia come l'Iran; si lamenta, frigna ma non reagisce.

Valter Coazze

Lettera 6

Caro DAGO. Crosetto..

siamo in Libano e ci rimaniamo!!!... Netanyahu dalla paura ha chiamato RIMBAU-BIDEN... ciao Alex

Lettera 7

Caro DAGO. MI pare di ricordare che la Meloni... tempo fa giocava a biliardino coi soldati italiani di Unifil. Perché non ci va adesso?... Finita la.. partita...?... Ale

Lettera 8

Carissimo Dago, a quanto pare i soldati israeliani sono daltonici. Non hanno riconosciuto i colori del contingente Unifil, ed hanno attaccato la base come se fossero dei "normali terroristi"!

Il richiamo di Crosetto e della nostra premier non son serviti a nulla (sarebbe stato strano il contrario), anzi sembra che dopo i colloqui avuti, si siano accaniti maggiormente; a forza di far muovere l'esercito israeliano senza richiami reali, alla fine ci scappa il casino diplomatico. Qualcuno potrebbe chiamarlo karma. Saluti pacifici, Il Gandi.

Lettera 9

Preclaro Dago,

leggo con piacere che l'attuale segretaria del PD (m5S), la signora Elly Schlein, dopo la (dis)avventura di guidare il PD ha deciso di lasciare la politica e darsi al cinema come regista, va benissimo, augurissimi, a patto che questa sua nuova avventura la faccia con soldi suoi o di altri privati e non con i soldi pubblici che tanto generosamente il ministero delle cultura elargisce ai “compagnucci” gonfi di ego “registenziale” per film con incassi e proiezioni in sala pari a zero… tanto paga pantalone….

Asgaqlun

Lettera 10

Caro Dago, fra qualche mese l’Italia adotterà il primo sistema sicuro per verificare l’età degli utenti che accedono ai siti porno e di scommesse: spid, carta d'identità elettronica... È il prezzo che bisogna pagare per la "libertà" nei paesi "democratici"?

Mario Canale

Lettera 11

Caro Dago, 500 euro di ammenda e reato estinto. Si chiude così la vicenda di Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Troppo comodo. Avrebbero dovuto condannarlo a 500 ore di cambio pannoloni in una Rsa: "eau de culet"...

Tony Gal

Lettera 12

Caro Dago, missione Unifil in Libano, Crosetto: "Noi da lì non ci muoviamo". Vorremmo vedere lui e Tajani in visita in loco durante un attacco israeliano se si sposterebbero o meno. Facile fare i duri con l'elmetto altrui!

Max A.

Lettera 13

Caro Dago

Cosa ci sta a fare la missione UNIFIL, se in un anno non ha fatto niente per fermare lo stillicidio di razzi dal Libano verso Israele e adesso vorrebbe impedire agli Israeliani di neutralizzare Hezbollah?

CM

Lettera 14

Caro Dago , la meloni ha promesso altri aiuti militari a zelensky , ma non subito . Per ora gli cederà la sua collezioni di sorpresine delle merendine mulino bianco , tra cui c'è il tegolino/gomma da cancellare facilmente convertibile in esplosivo al plastico .

Marco di Gessate

Lettera 15

Dago Drago,

Spalletti è un ottimo commissario tecnico, sempre capace di creative geometrie pallonare. Sarebbe perfetto se lasciasse a casa Pellegrini, ex grande promessa calcistica rovinata da Mourinho, e se evitasse le fonazioni lessicalmente e sintatticamente tipiche del serial killer semantico.

Giancarlo Lehner

Lettera 16

Chissà perché Israele - e non il governo Netanyahu perché chi governa è stato eletto regolarmente e decide legittimamente per il Paese - può sempre fare quello che gli pare ?

Già perché? Uno dice: ma è l’unica democrazia vera in Medioriente per cui: appoggio pieno! Un altro incalza: poverino deve difendersi dai cattivoni arabi! Un terzo infierisce: è un paese moderno dove c’è libertà per tutti e il razzismo è bandito!

Il quarto aggiunge: Israele ha diritto di stare dove sta perché stava lì già nel lontano 70 dopo Cristo quando i caciaroni romani al comando di un Flavio con i controcoglioni li fece a pezzi e li disperse nel mondo creando una razza speciale adusa a penetrare nei centri di potere ma subendo purtroppo grandi differenze e persecuzioni (cosa iniqua)!

La realtà è però altra: Israele c’è perché è una creatura USA. Tutto qua, il resto sono chiacchiere !

Luciano

PS: tra i legionari romani di allora c’era anche un antenato di Roberto Dagospino e forse per questo lui oggi tifa Israele sempre e comunque !