POSTA – CARO DAGO, MA "DOPING" CHE JANNICK SINNER AVEVA SPIEGATO LE SUE RAGIONI, NON GLI AVEVANO DETTO "WADA, WADA..."? - SUPPONENDO CHE IL MINISTRO ABBIA PAGATO, PER CIRCA 25 ANNI, TUTTE LE TASSE DOVUTE ALL'UNIVERSITÀ COME STUDENTE FUORI CORSO, POSSIAMO AFFERMARE CHE EGLI È STATO, NEL SECOLO XXI, UNO DEI MASSIMI CONTRIBUENTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLA CULTURA E DELLA RICERCA IN ITALIA. DANDO A GIULI QUEL CHE È DI GIULI, MINISTRO È FORSE ANCHE POCO...

FEDERICA PELLEGRINI E THOMAS CECCON

Lettera 1

Ma il marito della Pellegrini, che fa la morale a Ceccon dicendo " Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita" ritiene che il rispetto non vada dato ai famigliari? ai cugini? Chi è senza peccato scagli la prima pietra!

Pippi

Lettera 2

matteo giunta federica pellegrini

Caro Dago, ma doping che Jannick Sinner aveva spiegato le sue ragioni, non gli avevano detto "Wada, Wada..."?

Maxi

Lettera 3

Caro Dago, la vittoria dell'estrema destra in Austria? Per tutti i sovranisti una "Kickl"!

SL

Lettera 4

chef rubio aggredito

Caro Dago, Chef Rubio: «Se uno è capace di selezionare i muri delle case dove abitano agenti sionisti, vada a segnalarlo con la bomboletta spray». Gli è caduto il cervello nel soffritto?

Theo

Lettera 5

Caro Dago, in Iran promesse di vendetta contro Israele peggio della Sanità in Italia: liste d'attesa lunghissime.

Fritz

Lettera 6

hassan nasrallah

Caro Dago, la Le Pen in Francia, l'AFD in Germania e adesso l'FPÖ in Austria. Quanto tempo impiegheranno la sinistra e i cagnolini centristi a chiedersi "Stiamo forse sbagliando qualcosa?". Adesso che hanno il 30% possono continuare a fare i bulli dicendo che "bisogna isolarli", ma quando arriveranno al 50%?

J.R.

Lettera 7

Caro Dago, Nasrallah pensava di fare il furbo evitando di portare con sé un cercapersone: l'Idf lo ha trovato lo stesso.

Casty

thomas ceccon con gli amici in vacanza

Lettera 8

Dago Giusto,

Alex Schwazer, appena sospettato di doping, peraltro non ancora provato, si beccò da Gianmarco Tamberi la definizione di “vergogna d’Italia”. Se la natura forcaiola non è acqua,mi aspetto da Tamberi la medesima ferocia contro Sinner.

Giancarlo Lehner

Lettera 9

Caro Dago, leggo che Poste Italiane emetterà un francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi. Sono sorpreso che non appaia la finta moglie, finta vedova, finta Parlamentare, autentica "furbetta"...

FB

Lettera 10

alex schwazer

Caro Dago, il corpo di Nasrallah recuperato intatto dalle macerie. Allora può restare alla guida di Hezbollah: il cervello a cosa gli serviva?

Nick Morsi

Lettera 11

Caro Dago, ai "sinceri democratici" di sinistra che vedono ovunque pericoli di un inesistente, o al massimo folcloristico fascismo, ricordo che il vero pericolo per la democrazia è molto vicino a loro, come tale Rubio e tutti come lui che inneggiano alla distruzione di Israele e degli Israeliani proprio come i nazisti...

FB

francesco lollobrigida in bermuda militari all evento sul g7 sull agricoltura

Lettera 12

Caro Dago, il ministro Lollobrigida è ben consapevole che i bermuda indossati al G7 lo fanno più fico. Il dicastero dell’Agricoltura offre sempre i suoi “frutti”.

Saluti, Labond

Lettera 13

Dago Storico,

c' era una vollta il M5S guidato da Casaleggio e Grillo, cresceva fino al 33.5 % alle elezioni in nome mai con il PD e non solo. Grillo definiva " ebetino " il caro Renzi. Oggi rivedo sul tuo sito una composizione in foto di Schlein, Renzi e Conte tutti insieme, con un'analisi del fallimento della politica del campo largo e non solo. Certe intuizioni di Beppe andavano seguite dall' antirenziana segretaria del PD eletta dicono con i voti del fidelizzati del M5S. Aspettando Piersilvio per un nuovo teatro mediatico - politico. Hai visto mai !

ALESSANDRO GIULI - FOTO LAPRESSE

Lettera 14

ciao Dago,

supponendo che il Ministro abbia pagato, per circa 25 anni, tutte le tasse dovute all'Università come studente fuori corso, possiamo affermare che Egli è stato, nel secolo XXI, uno dei massimi contribuenti a fondo perduto a favore della Cultura e della Ricerca in Italia. Dando a Giuli quel che è di Giuli, Ministro è forse anche poco...

Rob

Lettera 15

Caro Dago, arricchirsi facendo beneficenza? Come prendere due piccioni con una fava: tanto di Campbell-o!

Furio Panetta

proteste contro alessandro giuli alla sapienza - foto lapresse - 1

Lettera 16

Caro Dago, Libano, Papa Francesco: ''La difesa deve essere proporzionata all'attacco, immorale andare oltre". Insomma, con Adolf Hitler era meglio limitarsi a finire in parità?

Marino Pascolo

Lettera 17

Caro Dago, neonati morti a Parma, Procura chiede carcere per Chiara Petrolini. Sicuramente non necessaria: per reiterare il reato avrebbe dovuto aspettare almeno altri nove mesi...

RPM

Lettera 18

Caro Dago,

il padre dei neonati sepolti in giardino parla alle iene 5

E' in atto un'escalation di violenza agghiacciante fra ragazzi/e ,che stuprano, uccidono estranei o i propri figli ,genitori e parenti, bullizzano i compagni piu' deboli senza pietà : il tutto senza mai mostrare il minimo pentimento.

Però a scuola risultano così sensibili da non sopportare lo strazio di un'interrogazione,considerano un'atrocita' il voto di condotta e vogliono essere promossi senza studiare perché' una sana bocciatura distruggerebbe le loro vite .

Ma quando la pianteremo di raccontarci balle?

Giovanna Maldasia

Lettera 19

Chiara Petrolini - 1

Caro Dago, sdoganiamo il dogma per il quale agli eventi ci si debba presentare, soprattutto come "ospiti d'onore", abbigliati in maniera consona e con la preparazione che il ruolo richiederebbe, a maggior ragione se ricopri il ruolo di ministro della repubblica.

Basta con i noiosissimi completi blu, o scuri; basta con le conoscenze e le capacità di spiegare e dirigere un comparto fondamentale come l'agricoltura; da oggi in poi ci si presenta in bermuda (nei periodi freddi, magari, tutina termica), e con le "capacità" commisurate al gusto ed al rispetto delle istituzioni. Io un nome in mente lo avrei.

matteo giunta federica pellegrini

Aveva ragione Battiato (un genio proveniente dalla regione che muore di sete....); il suo brano Povera patria è la fotografia del nostro lunghissimo momento di qualità, politica e sociale. Saluti, il Gandi