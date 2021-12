POSTA! – CARO DAGO, MATTARELLA: "I GIOVANI SONO IL MIGLIOR INVESTIMENTO PER IL FUTURO DEL PAESE". E INFATTI, NOTIZIA ISTAT DI OGGI, QUEST'ANNO CI SONO 12.500 NATI IN MENO. MI RACCOMANDO, CONTINUIAMO AD INVESTIRE - LA CONFERMA CHE IL M5S È ARRIVATO AL CAPOLINEA? L'ATTIVITÀ DEI MAGISTRATI NEI CONFRONTI DI GRILLO!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

giuseppe conte atreju 4

Caro Dago, Superbonus, Conte: "Favorevoli ad estenderlo fino al 2025, inserendo misure antisismiche". È un'ottima idea. Così chi lo ha preso quest'anno per l'efficientamento energetico, aspetta 4 anni e nel 2025 lo piglia di nuovo per le misure antisismiche.

Arty

Lettera 2

Caro Dago, Covid, l'Istituto Superiore di Sanità raccomanda booster a donne in gravidanza e allattamento. Quando il booster è inoculato rende il latte prelibato?

SERGIO MATTARELLA

Eli Crunch

Lettera 3

Caro Dago, Mattarella: "I giovani sono il miglior investimento per il futuro del Paese". E infatti, notizia Istat di oggi, quest'anno ci sono 12.500 nati in meno. Mi raccomando, continuiamo ad investire...

Theo

Lettera 4

Lourdes Leon 3

Caro Daghissimo,

Sono annientata dalla disperazione dopo aver letto che la figlia di Madonna considera tutti "poco originali".

Lei se ne intende,infatti si fa fotografare chiappe al vento,con legacci che la insalamano come una mortadella qualunque ,pose da pin-up ormai preistoriche che si trovano a trilioni su tutti i social .

Salutoni,Lourdes! Anzi , considerati gli abbigliamenti: salamoni!!!!

BEPPE GRILLO NEL 2001

Buona giornata

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Caro Dago, la conferma che il M5S è arrivato al capolinea? L'attività dei magistrati nei confronti di Grillo! Prima il rinvio a giudizio del figlio, poi il via libera al processo per la presunta aggressione ad un giornalista.

Servono altri indizi?

FB

Lettera 6

Caro DagoSpecchio,

tra le nostre eccellenze, e qui siamo veramente campioni della galassia, vi è il colpadiqualcunaltrismo (senza limitismo). Quello più usato dai politici è il “ce-lo-dice l’Europa”.

giuseppe conte atreju 3

Per venire all’attualità, ad esempio, vedasi la partorienda fantascientifica normativa secondo la quale tra qualche anno non saranno più né alienabili né locabili gli edifici che non soddisfino determinati standard energetici. Mi permetto di ricordare a chi troppo spesso lo dimentica, che NOI siamo (saremmo) l’Europa e NOI inviamo in Europa degli esemplari umani che questi provvedimenti votano.

Mikkke

ROBERTO FICO L ESPLORATORE

Lettera 7

Caro Dago,

Tutti vogliono un presidente donna, perché così siamo tanto per le quote rose. (Che poi stanno uscendo tutti i nomi possibili di donne in politica così da far vero il detto: “Chi entra papa in convento…”)

Ma non eravamo arrivati a dire che ormai il gender non è definito dalla biologia, ma è una determinazione auto dichiaratasi e soprattutto definita dalla convenzione?

Quindi Silvio, se ci leggi, dì che sei “non binario” e via. Hai avuto anche una fidanzata gay perché appunto cercavi te stesso. Vedi come freghiamo anche gli altri paesi nella corsa alla correttezza!

Saluti da Silvi*,

Lisa

Lourdes Leon 4

Lettera 8

Caro Dago, il presidente Roberto Fico: "Basta con la retorica delle foto dell'aula della Camera vuota". Ma non è retorica, è vergogna (e mi pare che lo fosse anche per i grillini quando non stavano in Parlamento). Come gli statali che timbrano il cartellino e poi vanno per i fatti loro. Quanti erano gli assenti giustificati?

A.B.

Lettera 9

Gentile Dago,

WALTER RICCIARDI

leggo sul Vostro disgraziato sito le dichiarazioni di Walter Ricciardi: “ci tireremo dietro la pandemia per anni se non sospenderemo i brevetti e trasferiremo le tecnologie dove mancano i vaccini”.

Ora, non vorrei fare un pippotto stile Jasmine Cristallo e la torre eburnea, però mi tocca far notare come l’emergenza sanitaria che giustifica la (legittima) compressione di molti diritti di rango costituzionale, smetta di essere tale quando si tratta di limitare le regole del libero mercato.

È evidente che la stessa politica che pretende di tutelarci con norme restrittive e certificati vaccinali, alimenti poi l’emergenza con un totale immobilismo sul tema della distribuzione globale dei vaccini.

Mentre il discorso pubblico si concentrava sui no vax nostrani, di volta in volta moderni untori, folcloristici idioti che rifiutano le cure e si lasciano morire, personaggi picareschi con braccia finte, il virus proliferava e mutava nel resto del mondo, dove la percentuale di vaccinazione rimane bassissima.

Vorrei vedere i nostri virologi, tanto zelanti nel consigliare vaccini e richiami, fare un appello pubblico per chiedere a gran voce la sospensione dei brevetti, e i nostri governanti, così severi verso i non vaccinati, muoversi per cercare una soluzione politica.

walter ricciardi giovane attore 1

Temono forse di incrinare i loro rapporti con le case farmaceutiche? Ah saperlo…

Pierre Bretonne

Lettera 10

Caro Dago, Elon Musk su Twitter: "SpaceX sta iniziando un programma per rimuovere CO2 dall'atmosfera e trasformarla in combustibile per razzi. Unitevi se siete interessati". Bravo. Poi alberi e piante andranno a mangiare alla Caritas?

elon musk 1

John Doe Junior

Lettera 11

Caro Dago, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'Onu ha certificato una nuova temperatura massima raggiunta in Artide. Si tratta dei 38 gradi Celsius registrati l'anno passato in Siberia. È meglio se non certificano nulla. In Artide i termometri sono così rari che per quel che ne sappiamo da un'altra parte potrebbero essere stati raggiunti i 42 gradi, solo che non sono stati rilevati per mancanza di strumentazione.

Lino

time incorona elon musk persona dell'anno 1

Lettera 12

Caro Dago, suppletive Roma, Simonetta Matone è la candidata ufficiale del centrodestra. Puntano sul "Matone" sperando nel Superbonus del 110%?

Casty